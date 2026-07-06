Chances de acesso à Série B: veja as probabilidades atualizadas após a 13ª rodada; Santa Cruz aparece entre os favoritos

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Faltando seis rodadas para o fim da primeira fase da Série C, as probabilidades de classificação para a próxima etapa vão tomando forma

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Segundo as projeções do Chance de Gol, a disputa por uma vaga na segunda fase da Série C segue bastante equilibrada após a 13ª rodada. Restando seis jogos para o fim da primeira fase, apenas três pontos separam o terceiro do 11º colocado, mantendo a briga pelo G-8 completamente aberta.

O Guarani, líder da competição com 23 pontos, aparece como o time mais próximo da classificação. Logo atrás aparecem Brusque, Santa Cruz, Caxias e Inter de Limeira, que também vivem situação confortável.

Paysandu, Ferroviária, Maringá e Botafogo-PB são as equipes que seguem dentro ou muito próximas da zona de classificação.

Santa Cruz segue bem posicionado; disputa pelo G-8 continua aberta



Entre os pernambucanos, o Santa Cruz permanece em situação favorável na luta pela classificação. Após vencer o Ituano por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, a Cobra Coral chegou aos 21 pontos e aparece com 77,0% de chances de avançar à segunda fase, ocupando atualmente a quarta colocação.

Apesar do bom momento do Tricolor, a disputa pelas últimas vagas segue intensa. Do sétimo ao 11º colocado, cinco equipes estão separadas por apenas um ponto, o que mantém qualquer sequência positiva capaz de mudar completamente o cenário nas próximas rodadas.

Chances de classificação à segunda fase (Chance de Gol)



Guarani – 95,8%



Brusque – 92,9%



Santa Cruz – 77,0%



Caxias – 76,4%



Inter de Limeira – 75,8%



Paysandu – 68,7%



Ferroviária – 56,6%



Maringá – 52,6%



Botafogo-PB – 48,4%



Floresta – 36,4%



Ituano – 26,8%



Amazonas – 26,0%



Barra-SC – 22,1%



Ypiranga-RS – 17,5%



Volta Redonda – 16,4%



Figueirense – 9,3%



Maranhão – 0,2%



Confiança – 0,1%



Itabaiana – 0,04%



Anápolis – 0,03%



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Classificação da Série C

Guarani – 23 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 2 derrotas Inter de Limeira – 22 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 3 derrotas Brusque – 21 pontos – 12 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 3 derrotas* Santa Cruz – 21 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 4 derrotas Paysandu – 20 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 2 empates – 5 derrotas Caxias – 20 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 3 derrotas Botafogo-PB – 19 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 1 empate – 6 derrotas Maringá – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas Ituano – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas Floresta – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas Ferroviária – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas Ypiranga-RS – 18 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 5 derrotas Amazonas – 17 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 5 derrotas* Volta Redonda – 17 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 6 derrotas Figueirense – 16 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 4 derrotas* Barra-SC – 15 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 6 empates – 4 derrotas Maranhão – 14 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 5 empates – 5 derrotas Confiança – 11 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 2 empates – 8 derrotas Itabaiana – 10 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 6 derrotas* Anápolis – 9 pontos – 13 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 8 derrotas

*Brusque, Figueirense, Amazonas e Itabaiana ainda jogam pela 13ª rodada.

Verde: classificação para a segunda fase da Série C.

Resultados da 13ª rodada

Maranhão 0 x 1 Inter de Limeira



Confiança 1 x 2 Barra-SC



Maringá 4 x 0 Volta Redonda



Santa Cruz 1 x 0 Ituano



Ferroviária 0 x 1 Caxias



Guarani 0 x 0 Floresta



Ypiranga-RS 1 x 0 Paysandu



Anápolis 0 x 2 Botafogo-PB



Brusque x Figueirense – segunda-feira (6), às 19h



Amazonas x Itabaiana – segunda-feira (6), às 21h

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