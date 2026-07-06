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Chances de acesso à Série B: veja as probabilidades atualizadas após a 13ª rodada; Santa Cruz aparece entre os favoritos

Faltando seis rodadas para o fim da primeira fase da Série C, as probabilidades de classificação para a próxima etapa vão tomando forma

Por Lucas Valle Publicado em 06/07/2026 às 13:36 | Atualizado em 06/07/2026 às 14:02
Imagem do confronto entre Santa Cruz e Ituano pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026
Imagem do confronto entre Santa Cruz e Ituano pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026 - JAILTON JR/JC IMAGEM

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Segundo as projeções do Chance de Gol, a disputa por uma vaga na segunda fase da Série C segue bastante equilibrada após a 13ª rodada. Restando seis jogos para o fim da primeira fase, apenas três pontos separam o terceiro do 11º colocado, mantendo a briga pelo G-8 completamente aberta.

O Guarani, líder da competição com 23 pontos, aparece como o time mais próximo da classificação. Logo atrás aparecem Brusque, Santa Cruz, Caxias e Inter de Limeira, que também vivem situação confortável.

Paysandu, Ferroviária, Maringá e Botafogo-PB são as equipes que seguem dentro ou muito próximas da zona de classificação.

Santa Cruz segue bem posicionado; disputa pelo G-8 continua aberta

Entre os pernambucanos, o Santa Cruz permanece em situação favorável na luta pela classificação. Após vencer o Ituano por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, a Cobra Coral chegou aos 21 pontos e aparece com 77,0% de chances de avançar à segunda fase, ocupando atualmente a quarta colocação.

Apesar do bom momento do Tricolor, a disputa pelas últimas vagas segue intensa. Do sétimo ao 11º colocado, cinco equipes estão separadas por apenas um ponto, o que mantém qualquer sequência positiva capaz de mudar completamente o cenário nas próximas rodadas.

Chances de classificação à segunda fase (Chance de Gol)

  • Guarani – 95,8%
  • Brusque – 92,9%
  • Santa Cruz – 77,0%
  • Caxias – 76,4%
  • Inter de Limeira – 75,8%
  • Paysandu – 68,7%
  • Ferroviária – 56,6%
  • Maringá – 52,6%
  • Botafogo-PB – 48,4%
  • Floresta – 36,4%
  • Ituano – 26,8%
  • Amazonas – 26,0%
  • Barra-SC – 22,1%
  • Ypiranga-RS – 17,5%
  • Volta Redonda – 16,4%
  • Figueirense – 9,3%
  • Maranhão – 0,2%
  • Confiança – 0,1%
  • Itabaiana – 0,04%
  • Anápolis – 0,03%

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Classificação da Série C

  1. Guarani – 23 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 2 derrotas
  2. Inter de Limeira – 22 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
  3. Brusque – 21 pontos – 12 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 3 derrotas*
  4. Santa Cruz – 21 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 4 derrotas
  5. Paysandu – 20 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 2 empates – 5 derrotas
  6. Caxias – 20 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 3 derrotas
  7. Botafogo-PB – 19 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 1 empate – 6 derrotas
  8. Maringá – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  9. Ituano – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  10. Floresta – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  11. Ferroviária – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
  12. Ypiranga-RS – 18 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 5 derrotas
  13. Amazonas – 17 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 5 derrotas*
  14. Volta Redonda – 17 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 6 derrotas
  15. Figueirense – 16 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 4 derrotas*
  16. Barra-SC – 15 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 6 empates – 4 derrotas
  17. Maranhão – 14 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
  18. Confiança – 11 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 2 empates – 8 derrotas
  19. Itabaiana – 10 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*
  20. Anápolis – 9 pontos – 13 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 8 derrotas

*Brusque, Figueirense, Amazonas e Itabaiana ainda jogam pela 13ª rodada.

  • Verde: classificação para a segunda fase da Série C.

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Resultados da 13ª rodada

  • Maranhão 0 x 1 Inter de Limeira
  • Confiança 1 x 2 Barra-SC
  • Maringá 4 x 0 Volta Redonda
  • Santa Cruz 1 x 0 Ituano
  • Ferroviária 0 x 1 Caxias
  • Guarani 0 x 0 Floresta
  • Ypiranga-RS 1 x 0 Paysandu
  • Anápolis 0 x 2 Botafogo-PB
  • Brusque x Figueirense – segunda-feira (6), às 19h
  • Amazonas x Itabaiana – segunda-feira (6), às 21h

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