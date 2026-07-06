Chances de acesso à Série B: veja as probabilidades atualizadas após a 13ª rodada; Santa Cruz aparece entre os favoritos
Faltando seis rodadas para o fim da primeira fase da Série C, as probabilidades de classificação para a próxima etapa vão tomando forma
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Segundo as projeções do Chance de Gol, a disputa por uma vaga na segunda fase da Série C segue bastante equilibrada após a 13ª rodada. Restando seis jogos para o fim da primeira fase, apenas três pontos separam o terceiro do 11º colocado, mantendo a briga pelo G-8 completamente aberta.
O Guarani, líder da competição com 23 pontos, aparece como o time mais próximo da classificação. Logo atrás aparecem Brusque, Santa Cruz, Caxias e Inter de Limeira, que também vivem situação confortável.
Paysandu, Ferroviária, Maringá e Botafogo-PB são as equipes que seguem dentro ou muito próximas da zona de classificação.
Santa Cruz segue bem posicionado; disputa pelo G-8 continua aberta
Entre os pernambucanos, o Santa Cruz permanece em situação favorável na luta pela classificação. Após vencer o Ituano por 1 a 0, na Arena de Pernambuco, a Cobra Coral chegou aos 21 pontos e aparece com 77,0% de chances de avançar à segunda fase, ocupando atualmente a quarta colocação.
Apesar do bom momento do Tricolor, a disputa pelas últimas vagas segue intensa. Do sétimo ao 11º colocado, cinco equipes estão separadas por apenas um ponto, o que mantém qualquer sequência positiva capaz de mudar completamente o cenário nas próximas rodadas.
Chances de classificação à segunda fase (Chance de Gol)
- Guarani – 95,8%
- Brusque – 92,9%
- Santa Cruz – 77,0%
- Caxias – 76,4%
- Inter de Limeira – 75,8%
- Paysandu – 68,7%
- Ferroviária – 56,6%
- Maringá – 52,6%
- Botafogo-PB – 48,4%
- Floresta – 36,4%
- Ituano – 26,8%
- Amazonas – 26,0%
- Barra-SC – 22,1%
- Ypiranga-RS – 17,5%
- Volta Redonda – 16,4%
- Figueirense – 9,3%
- Maranhão – 0,2%
- Confiança – 0,1%
- Itabaiana – 0,04%
- Anápolis – 0,03%
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Classificação da Série C
- Guarani – 23 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 2 derrotas
- Inter de Limeira – 22 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 4 empates – 3 derrotas
- Brusque – 21 pontos – 12 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 3 derrotas*
- Santa Cruz – 21 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 3 empates – 4 derrotas
- Paysandu – 20 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 2 empates – 5 derrotas
- Caxias – 20 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 3 derrotas
- Botafogo-PB – 19 pontos – 13 jogos – 6 vitórias – 1 empate – 6 derrotas
- Maringá – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Ituano – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Floresta – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Ferroviária – 19 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 4 empates – 4 derrotas
- Ypiranga-RS – 18 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 3 empates – 5 derrotas
- Amazonas – 17 pontos – 12 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 5 derrotas*
- Volta Redonda – 17 pontos – 13 jogos – 5 vitórias – 2 empates – 6 derrotas
- Figueirense – 16 pontos – 12 jogos – 4 vitórias – 4 empates – 4 derrotas*
- Barra-SC – 15 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 6 empates – 4 derrotas
- Maranhão – 14 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
- Confiança – 11 pontos – 13 jogos – 3 vitórias – 2 empates – 8 derrotas
- Itabaiana – 10 pontos – 12 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*
- Anápolis – 9 pontos – 13 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 8 derrotas
*Brusque, Figueirense, Amazonas e Itabaiana ainda jogam pela 13ª rodada.
- Verde: classificação para a segunda fase da Série C.
Resultados da 13ª rodada
- Maranhão 0 x 1 Inter de Limeira
- Confiança 1 x 2 Barra-SC
- Maringá 4 x 0 Volta Redonda
- Santa Cruz 1 x 0 Ituano
- Ferroviária 0 x 1 Caxias
- Guarani 0 x 0 Floresta
- Ypiranga-RS 1 x 0 Paysandu
- Anápolis 0 x 2 Botafogo-PB
- Brusque x Figueirense – segunda-feira (6), às 19h
- Amazonas x Itabaiana – segunda-feira (6), às 21h
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