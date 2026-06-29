Classificação da Série C hoje (29/06): confira a tabela atualizada e a posição do Santa Cruz
Tricolor venceu o Paysandu pela primeira vez na Curuzu, chegou aos 18 pontos e consolidou sua presença na zona de classificação; saiba mais
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A Série C do Campeonato Brasileiro segue equilibrada após o encerramento da 12ª rodada. Um dos resultados que mais impactaram a classificação foi a vitória do Santa Cruz por 3 a 1 sobre o Paysandu, em pleno estádio Banpará Curuzu, em Belém.
O triunfo teve um peso histórico para o Tricolor, que venceu o Paysandu na Curuzu pela primeira vez no retrospecto entre os clubes.
Além disso, o resultado levou a equipe pernambucana aos 18 pontos, colocando o Santa na sétima posição e dentro da zona de classificação para a próxima fase.
Já o Paysandu desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança temporária da Série C e permaneceu na terceira colocação, com 20 pontos.
Tabela da Série C hoje (29/06)
- Guarani – 22 pontos – 12 jogos – 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas
- Brusque – 21 pontos – 11 jogos – 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas
- Paysandu – 20 pontos – 12 jogos – 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas
- Ituano – 19 pontos – 12 jogos – 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas
- Ferroviária – 19 pontos – 12 jogos – 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas
- Inter de Limeira – 19 pontos – 12 jogos – 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas
- Santa Cruz – 18 pontos – 12 jogos – 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas
- Floresta – 18 pontos – 12 jogos – 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas
- Amazonas FC – 17 pontos – 11 jogos – 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas
- Caxias – 16 pontos – 11 jogos – 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas
- Maringá – 16 pontos – 12 jogos – 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas
- Figueirense – 16 pontos – 12 jogos – 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas
- Ypiranga – 15 pontos – 12 jogos – 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas
- Volta Redonda – 14 pontos – 11 jogos – 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas
- Maranhão – 14 pontos – 12 jogos – 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas
- Botafogo-PB – 13 pontos – 11 jogos – 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas
- Barra – 12 pontos – 12 jogos – 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas
- Confiança – 11 pontos – 12 jogos – 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotas
- Itabaiana – 10 pontos – 12 jogos – 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas
- Anápolis – 8 pontos – 11 jogos – 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas
Próximo jogo do Santa Cruz
Após a vitória em Belém, o Santa Cruz tentará manter o embalo na Série C diante do Ituano, em partida marcada para o dia 4 de julho, na Arena de Pernambuco. O confronto pode ser decisivo na disputa por uma vaga no G-8 da competição.