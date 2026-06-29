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Classificação da Série C hoje (29/06): confira a tabela atualizada e a posição do Santa Cruz

Tricolor venceu o Paysandu pela primeira vez na Curuzu, chegou aos 18 pontos e consolidou sua presença na zona de classificação; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 29/06/2026 às 16:16
Santa Cruz venceu o Paysandu
Santa Cruz venceu o Paysandu - Santa Cruz/Divulgação

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A Série C do Campeonato Brasileiro segue equilibrada após o encerramento da 12ª rodada. Um dos resultados que mais impactaram a classificação foi a vitória do Santa Cruz por 3 a 1 sobre o Paysandu, em pleno estádio Banpará Curuzu, em Belém.

O triunfo teve um peso histórico para o Tricolor, que venceu o Paysandu na Curuzu pela primeira vez no retrospecto entre os clubes.

Além disso, o resultado levou a equipe pernambucana aos 18 pontos, colocando o Santa na sétima posição e dentro da zona de classificação para a próxima fase.

Já o Paysandu desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança temporária da Série C e permaneceu na terceira colocação, com 20 pontos.

Tabela da Série C hoje (29/06)

  1. Guarani – 22 pontos – 12 jogos – 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas
  2. Brusque – 21 pontos – 11 jogos – 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas
  3. Paysandu – 20 pontos – 12 jogos – 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas
  4. Ituano – 19 pontos – 12 jogos – 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas
  5. Ferroviária – 19 pontos – 12 jogos – 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas
  6. Inter de Limeira – 19 pontos – 12 jogos – 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas
  7. Santa Cruz – 18 pontos – 12 jogos – 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas
  8. Floresta – 18 pontos – 12 jogos – 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas
  9. Amazonas FC – 17 pontos – 11 jogos – 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas
  10. Caxias – 16 pontos – 11 jogos – 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas
  11. Maringá – 16 pontos – 12 jogos – 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas
  12. Figueirense – 16 pontos – 12 jogos – 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas
  13. Ypiranga – 15 pontos – 12 jogos – 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas
  14. Volta Redonda – 14 pontos – 11 jogos – 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas
  15. Maranhão – 14 pontos – 12 jogos – 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas
  16. Botafogo-PB – 13 pontos – 11 jogos – 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas
  17. Barra – 12 pontos – 12 jogos – 2 vitórias, 6 empates e 4 derrotas
  18. Confiança – 11 pontos – 12 jogos – 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotas
  19. Itabaiana – 10 pontos – 12 jogos – 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas
  20. Anápolis – 8 pontos – 11 jogos – 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas

Próximo jogo do Santa Cruz

Após a vitória em Belém, o Santa Cruz tentará manter o embalo na Série C diante do Ituano, em partida marcada para o dia 4 de julho, na Arena de Pernambuco. O confronto pode ser decisivo na disputa por uma vaga no G-8 da competição.

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