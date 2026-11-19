Novo formato define duas vagas na primeira divisão, com quatro clubes em busca da classificação após o encerramento da fase de pontos corridos

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A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 terá uma novidade na disputa pelo acesso à primeira divisão. Depois do encerramento da fase de pontos corridos, quatro equipes vão disputar playoffs em confrontos de ida e volta para definir duas das quatro vagas na elite nacional em 2027.

Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO terminaram entre a terceira e a sexta colocação e seguem na disputa. Novorizontino, campeão, e Juventude, vice-campeão, já garantiram o acesso direto.

O mata-mata marca o retorno de uma fase eliminatória à Série B pela primeira vez desde 2002. O novo formato foi aprovado pelos clubes em fevereiro deste ano e altera o caminho para a primeira divisão.

Como funcionam os playoffs da Série B 2026

Os quatro clubes classificados para a fase decisiva foram definidos pela posição na tabela geral: Vila Nova terminou em terceiro lugar, Fortaleza ficou na quarta colocação, Criciúma foi o quinto e Atlético-GO encerrou a primeira fase em sexto.

O desempenho na etapa classificatória também determina vantagens para os confrontos. Vila Nova e Fortaleza, que tiveram campanhas superiores às de seus adversários, decidem a vaga em casa e avançam em caso de igualdade no placar agregado dos dois jogos.

Não haverá disputa de pênaltis nos playoffs. Assim, se os times terminarem os dois confrontos empatados no resultado agregado, a classificação ficará com a equipe que teve melhor campanha na fase de pontos corridos.

Quais são os confrontos dos playoffs da Série B?

As semifinais do acesso serão disputadas entre Vila Nova e Atlético-GO, de um lado, e Fortaleza e Criciúma, do outro. Os jogos de ida estão marcados para domingo (22), enquanto as partidas de volta acontecem nos dias 27 e 28 de novembro.

Vila Nova x Atlético-GO

Jogo de ida: Atlético-GO x Vila Nova, domingo (22), às 18h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Atlético-GO x Vila Nova, domingo (22), às 18h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Jogo de volta: Vila Nova x Atlético-GO, sexta-feira (27), às 20h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).

Fortaleza x Criciúma

Jogo de ida: Criciúma x Fortaleza, domingo (22), às 16h, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

Criciúma x Fortaleza, domingo (22), às 16h, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Jogo de volta: Fortaleza x Criciúma, sábado (28), às 20h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Onde assistir aos playoffs da Série B

As partidas entre Criciúma e Fortaleza terão transmissão da RedeTV!, na TV aberta, da ESPN e do Disney+, além da SportyNet.

Já os confrontos entre Atlético-GO e Vila Nova serão exibidos pela ESPN e pelo Disney+, pelo canal XSports e pela plataforma de streaming GOAT.

O que muda no regulamento dos playoffs?

Além da vantagem esportiva para Vila Nova e Fortaleza, o regulamento estabelece regras específicas para a fase eliminatória. Os cartões amarelos acumulados durante a primeira etapa foram zerados para os playoffs.

A zeragem, porém, não elimina suspensões automáticas já determinadas. Jogadores que receberam o terceiro cartão amarelo na 38ª rodada precisam cumprir a suspensão no primeiro confronto da fase decisiva.