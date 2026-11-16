Playoffs da Série B 2026: CBF divulga datas, horários e onde assistir aos jogos

Quatro equipes seguem na disputa pelas duas últimas vagas na elite do futebol brasileiro; confira os confrontos, horários e transmissões

por Lucas Valle
Playoffs da Série B 2026: CBF divulga datas, horários e onde assistir aos jogos
Playoffs da Série B do Brasileiro de 2026 - Imagem gerada por IA

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite deste domingo (15), a tabela detalhada dos playoffs de acesso da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Com duas vagas ainda em disputa para a elite nacional, quatro equipes seguem na briga para garantir presença na Série A de 2027.

Vila Nova, Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO são os clubes que continuam na disputa. O Novorizontino, campeão da Série B, e o Juventude, vice-campeão, já asseguraram o acesso direto após o encerramento da primeira fase.

Os playoffs serão disputados em jogos de ida e volta, com os confrontos marcados entre os dias 22 e 28 de novembro. Além das datas e horários, a CBF também confirmou os estádios e os canais responsáveis pelas transmissões.

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Quais são os confrontos dos playoffs da Série B?

Os duelos foram definidos de acordo com a classificação final da Série B. O Vila Nova, terceiro colocado com 66 pontos, enfrentará o Atlético-GO, enquanto o Fortaleza, quarto colocado com 65 pontos, terá o Criciúma pela frente.

Por terem terminado a primeira fase em posições superiores aos adversários, Vila Nova e Fortaleza terão a vantagem de disputar os jogos de volta diante de suas torcidas.

As partidas de ida acontecem no próximo domingo (22), enquanto os confrontos decisivos serão realizados na sexta-feira (27) e no sábado (28).

Playoffs da Série B: veja datas, horários e locais dos jogos

Jogos de ida - domingo (22/11)

  • Criciúma x Fortaleza - 16h, no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).
  • Atlético-GO x Vila Nova - 18h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Jogos de volta

  • Vila Nova x Atlético-GO - sexta-feira (27/11), às 20h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).
  • Fortaleza x Criciúma - sábado (28/11), às 20h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Todos os horários seguem o fuso de Brasília.

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Onde assistir aos playoffs da Série B ao vivo?

A tabela detalhada divulgada pela CBF também confirmou as emissoras e plataformas responsáveis pelas transmissões dos quatro jogos dos playoffs.

Criciúma x Fortaleza - ida e volta:

  • TV aberta: RedeTV!
  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+ e SportyNet

Atlético-GO x Vila Nova - ida e volta:

  • TV fechada: ESPN
  • Streaming: Disney+, Xsports e GOAT

Os dois confrontos terão as mesmas opções de transmissão tanto nas partidas de ida quanto nas de volta, conforme a programação oficial da entidade.

Como funcionam os playoffs de acesso da Série B?

Os playoffs representam a última etapa da disputa pelo acesso à Série A de 2027. Diferentemente das duas primeiras vagas, conquistadas diretamente por Novorizontino e Juventude, os outros dois classificados serão definidos em confrontos eliminatórios.

Ao todo, serão quatro partidas, divididas em dois duelos de ida e volta. Os vencedores dos confrontos garantirão as duas últimas vagas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, completando a lista de equipes promovidas para a próxima temporada.

Com isso, a Série B conhecerá seus quatro clubes classificados à elite nacional até o dia 28 de novembro, quando Fortaleza e Criciúma encerram a programação dos playoffs.

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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