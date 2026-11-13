Série B 2026: o que Novorizontino e Juventude precisam para conquistar o título?

Líder com dois pontos de vantagem, equipe paulista depende apenas de si, enquanto os gaúchos precisam vencer e torcer por um tropeço na rodada final

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A disputa pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 será definida na última rodada. Novorizontino e Juventude chegam à reta final como os únicos times com possibilidade de conquistar a taça, separados por dois pontos na classificação.

As duas equipes entram em campo no sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília). O Novorizontino visita o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, enquanto o Juventude recebe o Botafogo-SP, no Alfredo Jaconi.

O que o Novorizontino precisa para ser campeão da Série B?

Líder da competição, com 70 pontos, o Novorizontino depende apenas do próprio resultado para conquistar o título inédito. Uma vitória sobre o Criciúma garante a taça sem necessidade de acompanhar o placar da partida do Juventude.

Em caso de empate, o time paulista chegará aos 71 pontos. O Juventude também poderá alcançar essa pontuação se vencer, mas precisará tirar uma desvantagem de 11 gols no saldo, o que torna a possibilidade bastante difícil.

Se perder para o Criciúma, o Novorizontino continuará com 70 pontos. Nesse cenário, ainda será campeão caso o Juventude não consiga vencer o Botafogo-SP.

O que o Juventude precisa para conquistar o título?

Segundo colocado, com 68 pontos, o Juventude precisa vencer o Botafogo-SP e torcer por uma derrota do Novorizontino diante do Criciúma. Essa combinação levaria o time gaúcho à primeira posição e garantiria o título.

Se o líder empatar, o Juventude ainda poderá igualar os 71 pontos em caso de vitória. No entanto, precisará reverter a diferença de 11 gols no saldo para ultrapassar o adversário.

Um empate ou uma derrota diante do Botafogo-SP elimina qualquer possibilidade de título para o Juventude. O clube gaúcho tenta conquistar seu segundo troféu da Série B, repetindo o feito de 1994.

Jogos que decidem o título da Série B 2026

Criciúma x Novorizontino — sábado (14), às 16h30, no Estádio Heriberto Hülse.

— sábado (14), às 16h30, no Estádio Heriberto Hülse. Juventude x Botafogo-SP — sábado (14), às 16h30, no Estádio Alfredo Jaconi.

O Novorizontino chega à rodada final em vantagem e pode confirmar a conquista com uma vitória. Para o Juventude, o caminho depende de uma vitória em casa e de um resultado favorável no confronto do líder.