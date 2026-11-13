Série B 2026: o que ainda está em disputa na última rodada? Veja os cenários

Novorizontino e Juventude disputam a taça, enquanto CRB, Goiás e Atlético-GO brigam pela última vaga no mata-mata de acesso à elite nacional

por Thiago Seabra
Série B 2026: o que ainda está em disputa na última rodada? Veja os cenários
Imagem dos jogadores do Grêmio Novorizontino na Série B 2026 - Higor Basso / Novorizontino

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A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 chega à 38ª e última rodada com decisões importantes em diferentes partes da tabela. A disputa pelo título, a segunda vaga de acesso direto à Série A, a última classificação para os playoffs e a definição do quarto rebaixado ainda estão em aberto.

Sete partidas serão disputadas simultaneamente neste sábado (14), às 16h30 (de Brasília). Novorizontino, Juventude, Vila Nova, CRB, Goiás, Atlético-GO, Ceará e Avaí entram em campo com objetivos diferentes na rodada decisiva.

Três jogos foram antecipados pela CBF e já aconteceram: Londrina 2 x 1 Náutico, Ponte Preta 0 x 2 Operário-PR e São Bernardo 2 x 2 Athletic. Os confrontos não interferem nas disputas que permanecem abertas.

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O que ainda está em disputa na última rodada da Série B?

A rodada final vai definir quatro questões principais do campeonato:

  • Título: Novorizontino e Juventude ainda têm chances de terminar na primeira colocação;
  • Acesso direto: Juventude e Vila Nova disputam a segunda vaga na Série A de 2027;
  • Playoffs: CRB, Goiás e Atlético-GO brigam pela sexta e última vaga no mata-mata;
  • Rebaixamento: Ceará e Avaí disputam a permanência na Série B.

Novorizontino, Juventude, Vila Nova, Criciúma e Fortaleza já estão entre os seis primeiros colocados. O Novorizontino também já assegurou o acesso à primeira divisão.

Quem será o campeão da Série B de 2026?

A disputa pelo título está concentrada em Novorizontino e Juventude. O time paulista lidera a classificação, com 70 pontos, enquanto a equipe gaúcha aparece na segunda posição, com 68.

Novorizontino

O Novorizontino depende apenas de si para conquistar o título inédito. Uma vitória sobre o Criciúma, fora de casa, garante a taça sem necessidade de acompanhar o resultado do concorrente.

Em caso de empate, a equipe paulista chegará a 71 pontos. Nesse cenário, o Juventude precisaria vencer o Botafogo-SP e tirar uma diferença de 11 gols no saldo para ultrapassar o líder nos critérios de desempate.

Se perder para o Criciúma, o Novorizontino ainda poderá ser campeão caso o Juventude não vença sua partida.

Juventude

O Juventude precisa vencer o Botafogo-SP, no Alfredo Jaconi, e torcer por uma derrota do Novorizontino diante do Criciúma para conquistar o título.

Se o time gaúcho empatar ou perder, não terá mais chances de terminar na primeira colocação. Caso o Novorizontino empate, o Juventude precisará superar a diferença de 11 gols no saldo para ficar com a taça.

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Quem conquista a segunda vaga direta na Série A?

O regulamento da Série B de 2026 prevê duas vagas diretas para a primeira divisão. Como o Novorizontino já garantiu uma delas, Juventude e Vila Nova disputam o segundo acesso automático.

Juventude

O time gaúcho tem a vantagem de depender apenas do próprio resultado para subir. Uma vitória sobre o Botafogo-SP garante o acesso direto à Série A.

O Juventude também poderá conquistar a vaga com um empate, desde que o Vila Nova não vença o Fortaleza. Se perder, precisará torcer para que os goianos também sejam derrotados ou empatados.

Vila Nova

Na terceira colocação, com 66 pontos, o Vila Nova precisa vencer o Fortaleza, fora de casa, e torcer para que o Juventude não conquiste os três pontos diante do Botafogo-SP.

Se não conseguir o acesso direto, o clube goiano já tem presença garantida nos playoffs, que reúnem as equipes classificadas entre a terceira e a sexta posição.

Quem fica com a última vaga nos playoffs da Série B?

CRB, Goiás e Atlético-GO chegam à rodada final empatados com 58 pontos. Apenas um deles ficará com a sexta posição e completará o grupo de classificados para os playoffs de acesso.

CRB

O CRB ocupa a sexta colocação e tem a situação mais favorável entre os concorrentes. Com 17 vitórias e saldo de seis gols positivos, o time alagoano depende apenas de si: uma vitória sobre o Ceará, no Rei Pelé, garante a classificação.

Um empate ou uma derrota, porém, pode abrir espaço para os concorrentes ultrapassarem o clube na tabela.

Goiás

O Goiás aparece em sétimo lugar, também com 58 pontos e 17 vitórias, mas tem saldo negativo de dois gols. Para conquistar a vaga, precisa vencer o Sport, na Ilha do Retiro, e torcer para que o CRB não vença o Ceará.

Se os dois concorrentes vencerem, o Goiás precisará tirar uma diferença de oito gols no saldo em relação ao CRB para ultrapassá-lo.

Atlético-GO

O Atlético-GO também soma 58 pontos, mas tem 15 vitórias. Apesar do saldo positivo de dez gols, aparece atrás de CRB e Goiás porque possui menos triunfos, primeiro critério de desempate considerado na classificação apresentada.

Para chegar aos playoffs, o Dragão precisa vencer o Cuiabá, no Antônio Accioly, e torcer para que CRB e Goiás não vençam seus compromissos.

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Quem será o último rebaixado da Série B?

Três equipes já tiveram o rebaixamento para a Série C confirmado: Londrina, Ponte Preta e América-MG. A última vaga no Z-4 será definida entre Ceará e Avaí, separados por três pontos.

Ceará

O Ceará ocupa a 16ª posição, com 43 pontos, e depende apenas de um empate contra o CRB, em Maceió, para garantir a permanência na Série B.

Se perder, o Vozão ainda poderá escapar do rebaixamento caso o Avaí não vença o América-MG, em Belo Horizonte.

Avaí

Na 17ª colocação, com 40 pontos, o Avaí precisa vencer o América-MG fora de casa e torcer por uma derrota do Ceará diante do CRB.

Nesse cenário, os dois clubes terminariam com 43 pontos. O Avaí levaria vantagem no número de vitórias: 12 contra 11 do Ceará. Qualquer resultado diferente de um triunfo confirma o rebaixamento da equipe catarinense.

Jogos da última rodada da Série B

As sete partidas que ainda podem interferir nas disputas por título, acesso, playoffs e permanência serão realizadas simultaneamente neste sábado (14), às 16h30.

  • América-MG x Avaí — Estádio Independência, Belo Horizonte;
  • Fortaleza x Vila Nova — Arena Castelão, Fortaleza;
  • Atlético-GO x Cuiabá — Estádio Antônio Accioly, Goiânia;
  • Criciúma x Novorizontino — Estádio Heriberto Hülse, Criciúma;
  • Sport x Goiás — Ilha do Retiro, Recife;
  • CRB x Ceará — Estádio Rei Pelé, Maceió;
  • Juventude x Botafogo-SP — Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul.

Jogos já realizados pela 38ª rodada

  • Quarta-feira (11/11): Londrina 2 x 1 Náutico — VGD;
  • Quinta-feira (12/11): Ponte Preta 0 x 2 Operário-PR — Estádio Ítalo Limongi;
  • Quinta-feira (12/11): São Bernardo 2 x 2 Athletic — Estádio Primeiro de Maio.
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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