Goiás na Série B: veja o que o time precisa para conquistar vaga nos playoffs

Com 58 pontos, equipe goiana visita o Sport neste sábado e precisa vencer para seguir na disputa pela última vaga no mata-mata da competição.

O Goiás chega à última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ainda na disputa por uma vaga nos playoffs de acesso. Na sétima colocação, com 58 pontos, o Esmeraldino precisa vencer o Sport e acompanhar os resultados de CRB e Atlético-GO, concorrentes diretos na briga pela sexta posição.

A partida contra o Sport será disputada neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife. O adversário goiano já não tem chances de alcançar o acesso e apenas cumpre tabela na rodada final.

O que o Goiás precisa para chegar aos playoffs da Série B?

O cenário mais favorável para o Goiás é vencer o Sport e torcer para que o CRB não conquiste os três pontos diante do Ceará, em Maceió. Com a vitória, o time goiano chegará a 61 pontos e ultrapassará o clube alagoano caso ele empate ou perca.

Se o CRB também vencer, os dois clubes terminarão a competição com 61 pontos e 18 vitórias. Nesse caso, a definição dependerá do saldo de gols. O Goiás começa a rodada com -2, enquanto o CRB tem +6, uma diferença de oito gols a favor da equipe alagoana.

O Atlético-GO também está na disputa, com 58 pontos. Mesmo que vença o Cuiabá e chegue a 61, o time goiano terá 16 vitórias, duas a menos que o Goiás caso o Esmeraldino também conquiste os três pontos. Como o número de vitórias é o primeiro critério de desempate, o Goiás ficaria à frente do rival nessa situação.

O que acontece se o Goiás empatar ou perder?

Se empatar com o Sport, o Goiás chegará a 59 pontos. Para continuar com chances de classificação, precisará que o CRB seja derrotado pelo Ceará e que o Atlético-GO não vença o Cuiabá. Nesse cenário, o Esmeraldino poderá terminar à frente dos concorrentes.

Em caso de derrota, o Goiás permanecerá com 58 pontos. A situação ficará ainda mais complicada, pois o time precisará de uma combinação de resultados e poderá depender também de uma mudança expressiva no saldo de gols em relação ao CRB.

O Atlético-GO, por sua vez, pode ultrapassar o Goiás se vencer o Cuiabá e chegar aos 61 pontos. Por isso, além de buscar um resultado positivo na Ilha do Retiro, o Esmeraldino precisa acompanhar os jogos dos dois concorrentes diretos.

Sport x Goiás: data, horário e local