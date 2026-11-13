Goiás na Série B: veja o que o time precisa para conquistar vaga nos playoffs

Com 58 pontos, equipe goiana visita o Sport neste sábado e precisa vencer para seguir na disputa pela última vaga no mata-mata da competição.

por Thiago Seabra
Goiás na Série B: veja o que o time precisa para conquistar vaga nos playoffs
Lance do volante Wenderson no jogo entre Náutico x Goías na última rodada da Série B - Rafael Vieira/CNC

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O Goiás chega à última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ainda na disputa por uma vaga nos playoffs de acesso. Na sétima colocação, com 58 pontos, o Esmeraldino precisa vencer o Sport e acompanhar os resultados de CRB e Atlético-GO, concorrentes diretos na briga pela sexta posição.

A partida contra o Sport será disputada neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife. O adversário goiano já não tem chances de alcançar o acesso e apenas cumpre tabela na rodada final.

O que o Goiás precisa para chegar aos playoffs da Série B?

O cenário mais favorável para o Goiás é vencer o Sport e torcer para que o CRB não conquiste os três pontos diante do Ceará, em Maceió. Com a vitória, o time goiano chegará a 61 pontos e ultrapassará o clube alagoano caso ele empate ou perca.

Se o CRB também vencer, os dois clubes terminarão a competição com 61 pontos e 18 vitórias. Nesse caso, a definição dependerá do saldo de gols. O Goiás começa a rodada com -2, enquanto o CRB tem +6, uma diferença de oito gols a favor da equipe alagoana.

O Atlético-GO também está na disputa, com 58 pontos. Mesmo que vença o Cuiabá e chegue a 61, o time goiano terá 16 vitórias, duas a menos que o Goiás caso o Esmeraldino também conquiste os três pontos. Como o número de vitórias é o primeiro critério de desempate, o Goiás ficaria à frente do rival nessa situação.

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O que acontece se o Goiás empatar ou perder?

Se empatar com o Sport, o Goiás chegará a 59 pontos. Para continuar com chances de classificação, precisará que o CRB seja derrotado pelo Ceará e que o Atlético-GO não vença o Cuiabá. Nesse cenário, o Esmeraldino poderá terminar à frente dos concorrentes.

Em caso de derrota, o Goiás permanecerá com 58 pontos. A situação ficará ainda mais complicada, pois o time precisará de uma combinação de resultados e poderá depender também de uma mudança expressiva no saldo de gols em relação ao CRB.

O Atlético-GO, por sua vez, pode ultrapassar o Goiás se vencer o Cuiabá e chegar aos 61 pontos. Por isso, além de buscar um resultado positivo na Ilha do Retiro, o Esmeraldino precisa acompanhar os jogos dos dois concorrentes diretos.

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Sport x Goiás: data, horário e local

  • Jogo: Sport x Goiás
  • Data: sábado, 14 de novembro de 2026
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro, no Recife
  • Competição: 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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