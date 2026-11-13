CRB na Série B: veja o que o time precisa para garantir vaga nos playoffs

Com 58 pontos, equipe alagoana ocupa a sexta posição e enfrenta o Ceará no Rei Pelé; Goiás e Atlético-GO também disputam a última vaga

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O CRB chega à última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na sexta colocação, com 58 pontos, e depende de um bom resultado diante do Ceará para confirmar a classificação aos playoffs de acesso.

A partida será disputada neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

O confronto também é decisivo para o adversário. O Ceará luta contra o rebaixamento e precisa pontuar para evitar depender do resultado do Avaí. Já o CRB tenta defender a posição que ocupa na tabela e garantir presença no mata-mata.

O que o CRB precisa para avançar aos playoffs da Série B?

Com uma vitória sobre o Ceará, o CRB chegará aos 61 pontos e ficará em posição muito favorável para confirmar a classificação. O resultado também impede que Goiás e Atlético-GO ultrapassem o clube alagoano apenas com uma vitória, já que os dois concorrentes partem de 58 pontos.

Se empatar, o Galo de Campina alcançará 59 pontos. Nesse cenário, precisará torcer para que Goiás e Atlético-GO não vençam seus compromissos. Caso algum dos concorrentes conquiste os três pontos, chegará a 61 e poderá ultrapassar o time alagoano.

Uma derrota deixaria o CRB com os mesmos 58 pontos. Nesse caso, a equipe perderá a vaga se o Goiás conquistar ao menos um ponto ou se o Atlético-GO vencer ou empatar sua partida, alcançando, respectivamente, 59 ou 61 pontos.

CRB tem vantagem nos critérios de desempate

O CRB começa a rodada à frente de Goiás e Atlético-GO pelos critérios de desempate. O número de vitórias e o saldo de gols são fatores importantes para definir a posição dos clubes em caso de igualdade na pontuação.

CRB x Goiás

O Goiás ocupa a sétima colocação, também com 58 pontos. As duas equipes somam 17 vitórias, mas o CRB tem vantagem no saldo de gols: +6, contra -2 do concorrente.

Com uma diferença de oito gols nesse critério, o Goiás precisaria vencer o Sport e reduzir a desvantagem no saldo para ultrapassar o CRB caso os dois terminem com a mesma pontuação.

CRB x Atlético-GO

O Atlético-GO aparece em oitavo lugar, com 58 pontos. Apesar de ter saldo de gols superior ao do CRB, com +10, o time goiano possui 15 vitórias, duas a menos que o clube alagoano.

Como o número de vitórias é o primeiro critério de desempate, o Atlético-GO precisa somar mais pontos que o CRB na rodada para ultrapassá-lo. Se os dois terminarem empatados em pontos, a vantagem será do Galo de Campina.

CRB x Ceará: data, horário e local