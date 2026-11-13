Chances de acesso ou playoffs na Série B: veja as probabilidades atualizadas para a última rodada

Novorizontino garante acesso direto, Juventude se aproxima da Série A e disputa pelas últimas vagas nos playoffs segue aberta na reta final

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A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 chega à última rodada com disputas importantes pelo acesso à Série A de 2027. Enquanto uma das vagas diretas já está definida, a outra segue em aberto, assim como a composição final dos playoffs, que garantirão mais dois clubes na elite do futebol brasileiro.

De acordo com as projeções atualizadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), alguns clubes chegam à rodada decisiva em situação mais confortável, enquanto outros dependem de uma combinação de resultados para continuar sonhando com o acesso.

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Na disputa pelas vagas diretas, Novorizontino, Juventude e Vila Nova aparecem como protagonistas. Já na briga pelos playoffs, Criciúma e Fortaleza têm suas situações definidas, enquanto CRB, Goiás e Atlético-GO ainda disputam a última vaga disponível.

A 38ª rodada começou na última quarta-feira (11), com a vitória do Londrina sobre o Náutico por 2 a 1. Outros dois jogos foram disputados na quinta-feira (12), enquanto os sete confrontos restantes estão marcados para sábado (14), às 16h30.

Novorizontino garante acesso e Juventude fica perto da Série A

O Novorizontino é o primeiro clube a garantir matematicamente o acesso direto à Série A de 2027. A equipe paulista venceu o Fortaleza por 2 a 1, na 37ª rodada, e chegou à última rodada com 100% de probabilidade de terminar entre os dois primeiros colocados.

A segunda vaga direta segue em disputa entre Juventude e Vila Nova. O clube gaúcho venceu o Cuiabá por 2 a 1, fora de casa, na rodada anterior, enquanto a equipe goiana derrotou o Criciúma por 1 a 0.

Com os resultados, o Juventude aparece como principal favorito ao acesso direto, com 87,2% de chances, segundo a UFMG. O Vila Nova possui 12,8% de probabilidade.

Na última rodada, o Juventude recebe o Botafogo-SP, no Estádio Alfredo Jaconi, enquanto o Vila Nova visita o Fortaleza, no Castelão. Os dois confrontos acontecem neste sábado (14), às 16h30.

Criciúma e Fortaleza garantem presença nos playoffs

Mesmo após as derrotas na 37ª rodada, Criciúma e Fortaleza já estão matematicamente classificados para os playoffs de acesso à Série A de 2027.

O Criciúma perdeu para o Vila Nova por 1 a 0, fora de casa, enquanto o Fortaleza foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1. Apesar dos resultados, os dois clubes possuem 100% de probabilidade de disputar a fase eliminatória, conforme os cálculos da UFMG.

O Vila Nova também tem presença garantida na disputa pelo acesso, seja diretamente ou pelos playoffs. A equipe possui 87,2% de chances de disputar a fase eliminatória, enquanto o Juventude aparece com 12,8%.

Na última rodada, o Criciúma recebe o Novorizontino, no Estádio Heriberto Hülse, enquanto o Fortaleza enfrenta o Vila Nova, no Castelão. Os jogos acontecem neste sábado (14), às 16h30.

CRB, Goiás e Atlético-GO disputam última vaga nos playoffs

A disputa pela última vaga nos playoffs de acesso envolve três equipes: CRB, Goiás e Atlético-GO. Os clubes chegam à rodada decisiva após vencerem seus compromissos na 37ª rodada.

O CRB derrotou o Náutico por 3 a 0, nos Aflitos, e aparece como principal favorito à classificação, com 65,4% de chances, segundo a UFMG.

O Goiás também venceu na rodada anterior, superando a Ponte Preta por 1 a 0, no Estádio Hailé Pinheiro. A equipe goiana possui 17,7% de probabilidade de alcançar os playoffs.

Já o Atlético-GO derrotou o Athletic Club por 3 a 2, fora de casa, e aparece com 17% de chances de classificação, percentual próximo ao do Goiás.

Na última rodada, o CRB recebe o Ceará, no Estádio Rei Pelé, enquanto o Goiás visita o Sport, na Ilha do Retiro. O Atlético-GO enfrenta o Cuiabá, no Estádio Antônio Accioly. Todos os confrontos estão marcados para sábado (14), às 16h30.

Sport e Náutico permanecem na Série B em 2027

Os dois representantes pernambucanos chegam ao encerramento da competição sem chances de acesso ou risco de rebaixamento. Sport e Náutico já têm suas permanências na Série B de 2027 asseguradas.

O Sport foi derrotado pelo Operário-PR por 3 a 2, na 37ª rodada, e encerra sua participação neste sábado (14), contra o Goiás, às 16h30, na Ilha do Retiro.

O Náutico, por sua vez, perdeu para o CRB por 3 a 0 na penúltima rodada e encerrou sua campanha na última quarta-feira (11), com derrota por 2 a 1 para o Londrina, fora de casa.

Chances de acesso direto à Série A de 2027

Novorizontino - 100%

Juventude - 87,2%

Vila Nova - 12,8%

Outros clubes - 0%

Chances de classificação para os playoffs da Série B

Criciúma - 100% Fortaleza - 100% Vila Nova - 87,2% CRB - 65,4% Goiás - 17,7% Atlético-GO - 17% Juventude - 12,8% Demais clubes - 0%

Como funciona o acesso à Série A pela Série B?

Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A de 2027. Já os clubes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputam os playoffs de acesso.

Os confrontos serão realizados em jogos de ida e volta, com os seguintes cruzamentos:

3º colocado x 6º colocado

4º colocado x 5º colocado

Os vencedores dos dois confrontos também garantirão vaga na elite do futebol brasileiro, completando os quatro clubes promovidos à Série A de 2027.

Jogos restantes da 38ª rodada da Série B

Sábado (14 de novembro) - 16h30

América-MG x Avaí - Independência

Fortaleza x Vila Nova - Castelão

Atlético-GO x Cuiabá - Antônio Accioly

Criciúma x Novorizontino - Heriberto Hülse

Sport x Goiás - Ilha do Retiro

CRB x Ceará - Rei Pelé

Juventude x Botafogo-SP - Alfredo Jaconi

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