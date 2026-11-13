Atlético-GO ainda pode ir aos playoffs? Entenda os cenários da última rodada

Oitavo colocado, time goiano precisa vencer seu compromisso e contar com resultados favoráveis nos jogos dos dois rivais diretos pelo G-6

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O Atlético-GO chega à última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com uma missão difícil para conquistar a vaga nos playoffs de acesso. Na oitava colocação, com 58 pontos, o Dragão precisa vencer o Cuiabá e torcer para que CRB e Goiás não conquistem os três pontos em seus respectivos jogos.

A equipe goiana enfrenta o Cuiabá neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Mesmo com o melhor saldo de gols entre os três concorrentes à última vaga, o Atlético-GO tem desvantagem no primeiro critério de desempate: o número de vitórias.

O que o Atlético-GO precisa para chegar aos playoffs da Série B?

O Atlético-GO precisa obrigatoriamente vencer o Cuiabá para chegar aos 61 pontos. Além disso, terá de torcer para que CRB e Goiás tropecem, ou seja, empatem ou percam seus compromissos.

O CRB, sexto colocado, enfrenta o Ceará, enquanto o Goiás, que aparece em sétimo lugar, visita o Sport. Se os dois concorrentes não vencerem, o Dragão poderá ultrapassá-los na classificação e ficar com a última vaga nos playoffs.

Um empate ou uma derrota diante do Cuiabá elimina o Atlético-GO da disputa. Mesmo que alcance 59 pontos com a igualdade, o clube não conseguirá superar CRB e Goiás, que já somam 17 vitórias cada.

Por que o saldo de gols não garante vantagem ao Atlético-GO?

O Atlético-GO começa a rodada com saldo de gols de +10, superior ao do CRB (+6) e ao do Goiás (-2). Apesar disso, o número de vitórias é o primeiro critério de desempate da Série B.

O Dragão soma 15 triunfos, enquanto CRB e Goiás têm 17 cada. Por isso, se um dos concorrentes vencer sua partida, chegará a 61 pontos e 18 vitórias. Mesmo que também vença, o Atlético-GO terá 61 pontos, mas apenas 16 triunfos, ficando atrás no primeiro critério de desempate.

Assim, a vantagem no saldo de gols só poderia ser relevante em uma disputa na qual os clubes também estivessem empatados no número de vitórias. Para o Atlético-GO, o caminho passa necessariamente por vencer e contar com tropeços dos dois rivais.

Atlético-GO x Cuiabá: data, horário e local