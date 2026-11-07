Sport, Náutico e Santa Cruz estarão juntos na Série B de 2027 após mais de duas décadas

Derrota alvirrubra por 3 a 0 para o CRB encerrou as chances do Sport de conquistar o acesso e confirmou o reencontro dos rivais pernambucanos

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O futebol pernambucano terá um reencontro histórico na temporada de 2027. Sport, Náutico e Santa Cruz voltarão a disputar juntos a Série B do Campeonato Brasileiro, algo que não acontece desde 2005.

A confirmação veio após a derrota do Náutico por 3 a 0 para o CRB, resultado que também encerrou as chances matemáticas do Sport de conquistar o acesso à segunda divisão.

Com isso, os três principais clubes de Pernambuco estarão reunidos novamente na mesma competição nacional.

O cenário foi construído a partir de trajetórias diferentes ao longo de 2026, com o Náutico garantindo a permanência, o Sport ficando pelo caminho na disputa pelo acesso e o Santa Cruz conquistando a promoção da Série C.





Trio de Ferro volta a se encontrar na Série B após 22 anos

A última vez que Sport, Náutico e Santa Cruz disputaram a Série B na mesma temporada foi em 2005. Naquele ano, os clubes tiveram campanhas distintas na competição, com destaque para o acesso tricolor à elite do futebol brasileiro.

O Santa Cruz terminou o campeonato na segunda colocação e garantiu uma vaga na Série A. O Náutico chegou ao quadrangular final, em uma campanha marcada pela histórica Batalha dos Aflitos contra o Grêmio.

Já o Sport teve uma trajetória diferente. O Leão brigou contra o rebaixamento e encerrou a competição na 17ª colocação.

Mais de duas décadas depois, os três rivais voltarão a dividir os gramados da segunda divisão nacional, desta vez com objetivos renovados para a temporada de 2027.

Náutico escapou do rebaixamento e garantiu permanência na Série B

O Náutico passou por uma temporada de dificuldades em 2026. Durante boa parte da campanha, o clube alvirrubro esteve envolvido na luta contra o rebaixamento, mas conseguiu escapar da queda nas rodadas finais.

A permanência na Série B após a vitória contra o Avaí garantiu ao Timbu a continuidade na competição para 2027. Apesar da derrota por 3 a 0 para o CRB, o clube já tinha assegurado sua participação na próxima edição.

Sport perde chances de acesso após sequência de tropeços

O Sport chegou a brigar por uma vaga na zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A, mas não conseguiu sustentar a disputa até o fim.

A derrota do Náutico para o CRB encerrou matematicamente as possibilidades de o Leão conquistar o acesso à primeira divisão em 2027, visto que o Leão da Ilha não conseguirá mais alcançar o CRB na tabela.

A eliminação acontece após uma temporada marcada por tropeços e mudanças no comando técnico, com quatro treinadores passando pelo clube ao longo do campeonato.

Dessa forma, o Sport terá de disputar novamente a Série B na próxima temporada, dividindo a competição com seus dois principais rivais estaduais.

Santa Cruz conquista acesso e completa o Trio de Ferro na Série B

O Santa Cruz foi o responsável por completar o reencontro dos três clubes pernambucanos na segunda divisão nacional.

Depois de disputar a Série C em 2026, o Tricolor conseguiu o acesso após uma campanha de recuperação.

A equipe avançou ao quadrangular decisivo na última vaga disponível na primeira fase, mas apresentou um desempenho expressivo na etapa final e confirmou o retorno à Série B.

O acesso encerrou o período do Santa Cruz na terceira divisão e colocou o clube novamente no cenário da Série B do Campeonato Brasileiro.