Série B: veja as chances de playoff após a 36ª rodada; Sport segue na disputa

Fortaleza e Criciúma têm os maiores percentuais de classificação, enquanto o Leão tenta reduzir a distância para a zona de playoffs nas rodadas finais

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O Sport segue vivo na disputa por uma vaga nos playoffs de acesso à Série A de 2027. Após a 36ª rodada da Série B, o time pernambucano tem 19,3% de probabilidade de terminar entre o terceiro e o sexto lugar, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Leão ocupa a oitava posição, com 55 pontos, e está a dois pontos do CRB, que fecha o G-6.

A disputa também envolve outros dez clubes, com Fortaleza e Criciúma no topo das projeções: os dois têm 94,8% e 91,5% de chance de classificação, respectivamente.

Chances de chegar aos playoffs da Série B

Segundo os cálculos da UFMG, 11 equipes ainda têm possibilidade matemática de terminar entre a terceira e a sexta colocação:

Fortaleza: 94,8%

94,8% Criciúma: 91,5%

91,5% Vila Nova: 76,8%

76,8% Goiás: 33,7%

33,7% CRB: 33,0%

33,0% Juventude: 32,7%

32,7% Sport: 19,3%

19,3% Atlético-GO: 13,5%

13,5% Novorizontino: 4,2%

4,2% São Bernardo: 0,36%

0,36% Operário-PR: 0,12%

O que o Sport precisa buscar

Com 55 pontos, o Sport está empatado na pontuação com Goiás, CRB e Atlético-GO, mas aparece atrás dos três na classificação.

O CRB é o sexto colocado, com 55 pontos e saldo de gols de três; o Goiás está em sétimo, enquanto o Leão ocupa o oitavo lugar.

O regulamento prevê acesso direto à Série A para os dois primeiros colocados.

As equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputarão as outras vagas em playoffs, com os confrontos entre terceiro e sexto e entre quarto e quinto.

Resultados da 36ª rodada da Série B

Criciúma 2 x 0 Ponte Preta

Botafogo-SP 1 x 1 Sport

Vila Nova 2 x 2 Juventude

Náutico 1 x 0 Avaí

Londrina 1 x 3 América-MG

Novorizontino 2 x 1 Operário-PR

Cuiabá 1 x 2 São Bernardo

Fortaleza 0 x 0 Atlético-GO

Athletic Club 2 x 1 Ceará

Goiás 2 x 1 CRB

Tabela completa da Série B após a 36ª rodada

Pos. Time P J V E D GP GC SG % 1º Novorizontino 67 36 19 10 7 64 31 33 62 2º Juventude 65 36 18 11 7 47 25 22 60 3º Vila Nova 63 36 18 9 9 52 38 14 58 4º Criciúma 62 36 18 8 10 38 30 8 57 5º Fortaleza 62 36 16 14 6 43 31 12 57 6º CRB 55 36 16 7 13 54 51 3 50 7º Goiás 55 36 16 7 13 38 41 -3 50 8º Sport 55 36 14 13 9 48 39 9 50 9º Atlético-GO 55 36 14 13 9 42 33 9 50 10º São Bernardo 52 36 14 10 12 51 40 11 48 11º Operário-PR 51 36 14 9 13 46 48 -2 47 12º Botafogo-SP 48 36 13 9 14 41 39 2 44 13º Cuiabá 47 36 11 14 11 33 30 3 43 14º Athletic Club 47 36 11 14 11 42 41 1 43 15º Náutico 46 36 12 10 14 40 46 -6 42 16º Ceará 43 36 11 10 15 38 46 -8 39 17º Avaí 37 36 10 7 19 33 46 -13 34 18º Londrina 32 36 8 8 20 45 54 -9 29 19º América-MG 26 36 7 5 24 26 55 -29 24 20º Ponte Preta 15 36 3 6 27 21 78 -57 13

Próximos jogos dos clubes na disputa