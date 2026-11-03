Série B: veja as chances de playoff após a 36ª rodada; Sport segue na disputa
Fortaleza e Criciúma têm os maiores percentuais de classificação, enquanto o Leão tenta reduzir a distância para a zona de playoffs nas rodadas finais
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O Sport segue vivo na disputa por uma vaga nos playoffs de acesso à Série A de 2027. Após a 36ª rodada da Série B, o time pernambucano tem 19,3% de probabilidade de terminar entre o terceiro e o sexto lugar, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Leão ocupa a oitava posição, com 55 pontos, e está a dois pontos do CRB, que fecha o G-6.
A disputa também envolve outros dez clubes, com Fortaleza e Criciúma no topo das projeções: os dois têm 94,8% e 91,5% de chance de classificação, respectivamente.
Chances de chegar aos playoffs da Série B
Segundo os cálculos da UFMG, 11 equipes ainda têm possibilidade matemática de terminar entre a terceira e a sexta colocação:
- Fortaleza: 94,8%
- Criciúma: 91,5%
- Vila Nova: 76,8%
- Goiás: 33,7%
- CRB: 33,0%
- Juventude: 32,7%
- Sport: 19,3%
- Atlético-GO: 13,5%
- Novorizontino: 4,2%
- São Bernardo: 0,36%
- Operário-PR: 0,12%
O que o Sport precisa buscar
Com 55 pontos, o Sport está empatado na pontuação com Goiás, CRB e Atlético-GO, mas aparece atrás dos três na classificação.
O CRB é o sexto colocado, com 55 pontos e saldo de gols de três; o Goiás está em sétimo, enquanto o Leão ocupa o oitavo lugar.
O regulamento prevê acesso direto à Série A para os dois primeiros colocados.
As equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputarão as outras vagas em playoffs, com os confrontos entre terceiro e sexto e entre quarto e quinto.
Resultados da 36ª rodada da Série B
- Criciúma 2 x 0 Ponte Preta
- Botafogo-SP 1 x 1 Sport
- Vila Nova 2 x 2 Juventude
- Náutico 1 x 0 Avaí
- Londrina 1 x 3 América-MG
- Novorizontino 2 x 1 Operário-PR
- Cuiabá 1 x 2 São Bernardo
- Fortaleza 0 x 0 Atlético-GO
- Athletic Club 2 x 1 Ceará
- Goiás 2 x 1 CRB
Tabela completa da Série B após a 36ª rodada
|Pos.
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1º
|Novorizontino
|67
|36
|19
|10
|7
|64
|31
|33
|62
|2º
|Juventude
|65
|36
|18
|11
|7
|47
|25
|22
|60
|3º
|Vila Nova
|63
|36
|18
|9
|9
|52
|38
|14
|58
|4º
|Criciúma
|62
|36
|18
|8
|10
|38
|30
|8
|57
|5º
|Fortaleza
|62
|36
|16
|14
|6
|43
|31
|12
|57
|6º
|CRB
|55
|36
|16
|7
|13
|54
|51
|3
|50
|7º
|Goiás
|55
|36
|16
|7
|13
|38
|41
|-3
|50
|8º
|Sport
|55
|36
|14
|13
|9
|48
|39
|9
|50
|9º
|Atlético-GO
|55
|36
|14
|13
|9
|42
|33
|9
|50
|10º
|São Bernardo
|52
|36
|14
|10
|12
|51
|40
|11
|48
|11º
|Operário-PR
|51
|36
|14
|9
|13
|46
|48
|-2
|47
|12º
|Botafogo-SP
|48
|36
|13
|9
|14
|41
|39
|2
|44
|13º
|Cuiabá
|47
|36
|11
|14
|11
|33
|30
|3
|43
|14º
|Athletic Club
|47
|36
|11
|14
|11
|42
|41
|1
|43
|15º
|Náutico
|46
|36
|12
|10
|14
|40
|46
|-6
|42
|16º
|Ceará
|43
|36
|11
|10
|15
|38
|46
|-8
|39
|17º
|Avaí
|37
|36
|10
|7
|19
|33
|46
|-13
|34
|18º
|Londrina
|32
|36
|8
|8
|20
|45
|54
|-9
|29
|19º
|América-MG
|26
|36
|7
|5
|24
|26
|55
|-29
|24
|20º
|Ponte Preta
|15
|36
|3
|6
|27
|21
|78
|-57
|13
Próximos jogos dos clubes na disputa
- Sexta-feira (6/11), às 19h30: Operário-PR x Sport, no Germano Krüger.
- Sábado (7/11), às 16h10: Novorizontino x Fortaleza, no Jorge Ismael de Biasi.
- Sábado (7/11), às 20h: Cuiabá x Juventude, na Arena Pantanal.
- Sábado (7/11), às 20h: Vila Nova x Criciúma, no OBA.
- Sábado (7/11), às 21h30: Náutico x CRB, nos Aflitos.
- Domingo (8/11), às 16h: Athletic Club x Atlético-GO, na Arena Sicredi.
- Domingo (8/11), às 19h15: Goiás x Ponte Preta, no Hailé Pinheiro (Serrinha).