Série B: veja as chances de playoff após a 36ª rodada; Sport segue na disputa

Fortaleza e Criciúma têm os maiores percentuais de classificação, enquanto o Leão tenta reduzir a distância para a zona de playoffs nas rodadas finais

por Thiago Seabra
Série B: veja as chances de playoff após a 36ª rodada; Sport segue na disputa
Barletta, autor dos dois gols do Sport sobre o Criciúma - JAILTON JR/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sport segue vivo na disputa por uma vaga nos playoffs de acesso à Série A de 2027. Após a 36ª rodada da Série B, o time pernambucano tem 19,3% de probabilidade de terminar entre o terceiro e o sexto lugar, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Leão ocupa a oitava posição, com 55 pontos, e está a dois pontos do CRB, que fecha o G-6.

A disputa também envolve outros dez clubes, com Fortaleza e Criciúma no topo das projeções: os dois têm 94,8% e 91,5% de chance de classificação, respectivamente.

Chances de chegar aos playoffs da Série B

Segundo os cálculos da UFMG, 11 equipes ainda têm possibilidade matemática de terminar entre a terceira e a sexta colocação:

  • Fortaleza: 94,8%
  • Criciúma: 91,5%
  • Vila Nova: 76,8%
  • Goiás: 33,7%
  • CRB: 33,0%
  • Juventude: 32,7%
  • Sport: 19,3%
  • Atlético-GO: 13,5%
  • Novorizontino: 4,2%
  • São Bernardo: 0,36%
  • Operário-PR: 0,12%

O que o Sport precisa buscar

Com 55 pontos, o Sport está empatado na pontuação com Goiás, CRB e Atlético-GO, mas aparece atrás dos três na classificação.

O CRB é o sexto colocado, com 55 pontos e saldo de gols de três; o Goiás está em sétimo, enquanto o Leão ocupa o oitavo lugar.

Leia Também

O regulamento prevê acesso direto à Série A para os dois primeiros colocados.

As equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputarão as outras vagas em playoffs, com os confrontos entre terceiro e sexto e entre quarto e quinto.

Resultados da 36ª rodada da Série B

  • Criciúma 2 x 0 Ponte Preta
  • Botafogo-SP 1 x 1 Sport
  • Vila Nova 2 x 2 Juventude
  • Náutico 1 x 0 Avaí
  • Londrina 1 x 3 América-MG
  • Novorizontino 2 x 1 Operário-PR
  • Cuiabá 1 x 2 São Bernardo
  • Fortaleza 0 x 0 Atlético-GO
  • Athletic Club 2 x 1 Ceará
  • Goiás 2 x 1 CRB

Tabela completa da Série B após a 36ª rodada

Pos. Time P J V E D GP GC SG %
Novorizontino 67 36 19 10 7 64 31 33 62
Juventude 65 36 18 11 7 47 25 22 60
Vila Nova 63 36 18 9 9 52 38 14 58
Criciúma 62 36 18 8 10 38 30 8 57
Fortaleza 62 36 16 14 6 43 31 12 57
CRB 55 36 16 7 13 54 51 3 50
Goiás 55 36 16 7 13 38 41 -3 50
Sport 55 36 14 13 9 48 39 9 50
Atlético-GO 55 36 14 13 9 42 33 9 50
10º São Bernardo 52 36 14 10 12 51 40 11 48
11º Operário-PR 51 36 14 9 13 46 48 -2 47
12º Botafogo-SP 48 36 13 9 14 41 39 2 44
13º Cuiabá 47 36 11 14 11 33 30 3 43
14º Athletic Club 47 36 11 14 11 42 41 1 43
15º Náutico 46 36 12 10 14 40 46 -6 42
16º Ceará 43 36 11 10 15 38 46 -8 39
17º Avaí 37 36 10 7 19 33 46 -13 34
18º Londrina 32 36 8 8 20 45 54 -9 29
19º América-MG 26 36 7 5 24 26 55 -29 24
20º Ponte Preta 15 36 3 6 27 21 78 -57 13

Próximos jogos dos clubes na disputa

  • Sexta-feira (6/11), às 19h30: Operário-PR x Sport, no Germano Krüger.
  • Sábado (7/11), às 16h10: Novorizontino x Fortaleza, no Jorge Ismael de Biasi.
  • Sábado (7/11), às 20h: Cuiabá x Juventude, na Arena Pantanal.
  • Sábado (7/11), às 20h: Vila Nova x Criciúma, no OBA.
  • Sábado (7/11), às 21h30: Náutico x CRB, nos Aflitos.
  • Domingo (8/11), às 16h: Athletic Club x Atlético-GO, na Arena Sicredi.
  • Domingo (8/11), às 19h15: Goiás x Ponte Preta, no Hailé Pinheiro (Serrinha).
Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

Leia também