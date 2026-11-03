Série B: veja as chances de acesso direto após a 36ª rodada

Novorizontino tem 95,8% de probabilidade de subir, enquanto Juventude, Vila Nova, Criciúma e Fortaleza também seguem na disputa pelas duas vagas

por Thiago Seabra
Série B: veja as chances de acesso direto após a 36ª rodada
Partida entre Novorizontino e Vila Nova pelo 1° turno da Série do Brasileiro - Juan rodrigues / Novorizontino

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Novorizontino, Juventude, Vila Nova, Criciúma e Fortaleza são as únicas equipes que ainda têm possibilidade matemática de conquistar o acesso direto à Série A de 2027.

Após a 36ª rodada da Série B, o Novorizontino aparece com a maior probabilidade, de 95,8%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Juventude tem 67,3% de chance de subir diretamente, seguido por Vila Nova (23,2%), Criciúma (8,5%) e Fortaleza (5,2%).

Chances de acesso direto à Série A

  • Novorizontino: 95,8%
  • Juventude: 67,3%
  • Vila Nova: 23,2%
  • Criciúma: 8,5%
  • Fortaleza: 5,2%

O regulamento da temporada reserva o acesso direto aos dois primeiros colocados.

As equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputarão as outras vagas na Série A em playoffs, com os confrontos entre terceiro e sexto e entre quarto e quinto.

Resultados da 36ª rodada da Série B

  • Criciúma 2 x 0 Ponte Preta
  • Botafogo-SP 1 x 1 Sport
  • Vila Nova 2 x 2 Juventude
  • Náutico 1 x 0 Avaí
  • Londrina 1 x 3 América-MG
  • Novorizontino 2 x 1 Operário-PR
  • Cuiabá 1 x 2 São Bernardo
  • Fortaleza 0 x 0 Atlético-GO
  • Athletic Club 2 x 1 Ceará
  • Goiás 2 x 1 CRB

Tabela completa da Série B após a 36ª rodada

Pos. Time P J V E D GP GC SG %
Novorizontino 67 36 19 10 7 64 31 33 62
Juventude 65 36 18 11 7 47 25 22 60
Vila Nova 63 36 18 9 9 52 38 14 58
Criciúma 62 36 18 8 10 38 30 8 57
Fortaleza 62 36 16 14 6 43 31 12 57
CRB 55 36 16 7 13 54 51 3 50
Goiás 55 36 16 7 13 38 41 -3 50
Sport 55 36 14 13 9 48 39 9 50
Atlético-GO 55 36 14 13 9 42 33 9 50
10º São Bernardo 52 36 14 10 12 51 40 11 48
11º Operário-PR 51 36 14 9 13 46 48 -2 47
12º Botafogo-SP 48 36 13 9 14 41 39 2 44
13º Cuiabá 47 36 11 14 11 33 30 3 43
14º Athletic Club 47 36 11 14 11 42 41 1 43
15º Náutico 46 36 12 10 14 40 46 -6 42
16º Ceará 43 36 11 10 15 38 46 -8 39
17º Avaí 37 36 10 7 19 33 46 -13 34
18º Londrina 32 36 8 8 20 45 54 -9 29
19º América-MG 26 36 7 5 24 26 55 -29 24
20º Ponte Preta 15 36 3 6 27 21 78 -57 13

Próximos jogos dos clubes que ainda podem subir direto

A 37ª rodada terá confrontos importantes para a disputa pelas duas vagas de acesso direto:

  • Sábado (7/11), às 16h10: Novorizontino x Fortaleza, no Jorge Ismael de Biasi.
  • Sábado (7/11), às 20h: Cuiabá x Juventude, na Arena Pantanal.
  • Sábado (7/11), às 20h: Vila Nova x Criciúma, no OBA.
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Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.