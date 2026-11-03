Série B: veja as chances de acesso direto após a 36ª rodada
Novorizontino tem 95,8% de probabilidade de subir, enquanto Juventude, Vila Nova, Criciúma e Fortaleza também seguem na disputa pelas duas vagas
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Novorizontino, Juventude, Vila Nova, Criciúma e Fortaleza são as únicas equipes que ainda têm possibilidade matemática de conquistar o acesso direto à Série A de 2027.
Após a 36ª rodada da Série B, o Novorizontino aparece com a maior probabilidade, de 95,8%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Juventude tem 67,3% de chance de subir diretamente, seguido por Vila Nova (23,2%), Criciúma (8,5%) e Fortaleza (5,2%).
Chances de acesso direto à Série A
- Novorizontino: 95,8%
- Juventude: 67,3%
- Vila Nova: 23,2%
- Criciúma: 8,5%
- Fortaleza: 5,2%
O regulamento da temporada reserva o acesso direto aos dois primeiros colocados.
As equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputarão as outras vagas na Série A em playoffs, com os confrontos entre terceiro e sexto e entre quarto e quinto.
Resultados da 36ª rodada da Série B
- Criciúma 2 x 0 Ponte Preta
- Botafogo-SP 1 x 1 Sport
- Vila Nova 2 x 2 Juventude
- Náutico 1 x 0 Avaí
- Londrina 1 x 3 América-MG
- Novorizontino 2 x 1 Operário-PR
- Cuiabá 1 x 2 São Bernardo
- Fortaleza 0 x 0 Atlético-GO
- Athletic Club 2 x 1 Ceará
- Goiás 2 x 1 CRB
Tabela completa da Série B após a 36ª rodada
|Pos.
|Time
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1º
|Novorizontino
|67
|36
|19
|10
|7
|64
|31
|33
|62
|2º
|Juventude
|65
|36
|18
|11
|7
|47
|25
|22
|60
|3º
|Vila Nova
|63
|36
|18
|9
|9
|52
|38
|14
|58
|4º
|Criciúma
|62
|36
|18
|8
|10
|38
|30
|8
|57
|5º
|Fortaleza
|62
|36
|16
|14
|6
|43
|31
|12
|57
|6º
|CRB
|55
|36
|16
|7
|13
|54
|51
|3
|50
|7º
|Goiás
|55
|36
|16
|7
|13
|38
|41
|-3
|50
|8º
|Sport
|55
|36
|14
|13
|9
|48
|39
|9
|50
|9º
|Atlético-GO
|55
|36
|14
|13
|9
|42
|33
|9
|50
|10º
|São Bernardo
|52
|36
|14
|10
|12
|51
|40
|11
|48
|11º
|Operário-PR
|51
|36
|14
|9
|13
|46
|48
|-2
|47
|12º
|Botafogo-SP
|48
|36
|13
|9
|14
|41
|39
|2
|44
|13º
|Cuiabá
|47
|36
|11
|14
|11
|33
|30
|3
|43
|14º
|Athletic Club
|47
|36
|11
|14
|11
|42
|41
|1
|43
|15º
|Náutico
|46
|36
|12
|10
|14
|40
|46
|-6
|42
|16º
|Ceará
|43
|36
|11
|10
|15
|38
|46
|-8
|39
|17º
|Avaí
|37
|36
|10
|7
|19
|33
|46
|-13
|34
|18º
|Londrina
|32
|36
|8
|8
|20
|45
|54
|-9
|29
|19º
|América-MG
|26
|36
|7
|5
|24
|26
|55
|-29
|24
|20º
|Ponte Preta
|15
|36
|3
|6
|27
|21
|78
|-57
|13
Próximos jogos dos clubes que ainda podem subir direto
A 37ª rodada terá confrontos importantes para a disputa pelas duas vagas de acesso direto:
- Sábado (7/11), às 16h10: Novorizontino x Fortaleza, no Jorge Ismael de Biasi.
- Sábado (7/11), às 20h: Cuiabá x Juventude, na Arena Pantanal.
- Sábado (7/11), às 20h: Vila Nova x Criciúma, no OBA.