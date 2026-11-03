Classificação da Série B: tabela atualizada, resultados da 36ª rodada e próximos jogos
Com apenas duas rodadas restantes, Novorizontino lidera a Série B, Sport fica fora do G-6 e Náutico se afasta da zona de rebaixamento
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A 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou na última segunda-feira (2) com mudanças importantes na classificação. O Sport empatou por 1 a 1 com o Botafogo-SP, fora de casa, e caiu para a oitava colocação, enquanto o Náutico venceu o Avaí por 1 a 0, nos Aflitos, e se afastou da zona de rebaixamento.
Na parte de cima, o Novorizontino ampliou sua vantagem na liderança ao vencer o Operário-PR por 2 a 1 e chegar aos 67 pontos. O Juventude aparece na segunda colocação, com 65, seguido pelo Vila Nova, com 63. Criciúma e Fortaleza completam os cinco primeiros, ambos com 62 pontos.
A disputa pela sexta colocação também ganhou novos capítulos. O Goiás venceu o CRB por 2 a 1, chegou aos 55 pontos e assumiu a sétima posição. Sport e Atlético-GO também somam 55 pontos, mas aparecem em oitavo e nono, respectivamente.
Com apenas duas rodadas restantes, a Série B entra na reta decisiva para definir os dois clubes que conquistarão o acesso direto à Série A de 2027 e os quatro participantes dos playoffs.
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Sport empata e cai para a oitava colocação
O Sport empatou por 1 a 1 com o Botafogo-SP, no último sábado (31), na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, pela 36ª rodada da Série B.
Com o resultado, o Leão da Ilha chegou aos 55 pontos em 36 jogos, mas caiu da sétima para a oitava colocação. A equipe soma 14 vitórias, 13 empates e nove derrotas, com 48 gols marcados e 39 sofridos.
Apesar de ter a mesma pontuação do CRB, sexto colocado, o Rubro-negro permanece fora da zona de classificação para os playoffs pelos critérios de desempate. O clube alagoano possui 16 vitórias, contra 14 do Sport.
O Leão também foi ultrapassado pelo Goiás, que venceu o CRB por 2 a 1 e chegou aos 55 pontos. A equipe goiana possui 16 vitórias e aparece na sétima colocação.
O Atlético-GO completa o grupo de quatro clubes empatados com 55 pontos. O Dragão ocupa a nona posição, atrás do Sport pelos critérios de desempate.
O próximo compromisso do Sport será nesta sexta-feira (6), às 19h30, contra o Operário-PR, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O confronto será importante para as pretensões do Rubro-negro na disputa pelo G-6.
Náutico vence o Avaí e amplia distância para o Z-4
O Náutico conquistou uma vitória importante no último sábado (31), ao derrotar o Avaí por 1 a 0, nos Aflitos, pela 36ª rodada da Série B.
Com o triunfo, o Timbu chegou aos 46 pontos em 36 jogos e permaneceu na 15ª colocação. A equipe soma 12 vitórias, dez empates e 14 derrotas, com 40 gols marcados e 46 sofridos.
O resultado ampliou para nove pontos a vantagem do Alvirrubro sobre o Avaí, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, que ocupa a 17ª posição, com 37 pontos.
Com apenas duas rodadas restantes, o Náutico não pode mais ser alcançado pelo Avaí e está matematicamente livre do rebaixamento para a Série C de 2027.
O próximo compromisso do Timbu será neste sábado (7), às 21h30, contra o CRB, nos Aflitos. A equipe alagoana ocupa a sexta colocação e segue na disputa por uma vaga nos playoffs de acesso.
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Goiás vence confronto direto e acirra disputa pelo G-6
A briga pela última vaga nos playoffs de acesso ficou ainda mais equilibrada após os resultados da 36ª rodada.
O CRB, sexto colocado, foi derrotado pelo Goiás por 2 a 1, no Estádio Hailé Pinheiro, mas permaneceu dentro do G-6, com 55 pontos. O clube alagoano soma 16 vitórias e leva vantagem sobre os concorrentes pelos critérios de desempate.
O Goiás foi um dos principais beneficiados pela rodada. Com a vitória em casa, a equipe chegou aos 55 pontos e assumiu a sétima colocação, ultrapassando Sport e Atlético-GO.
O Sport aparece em oitavo, também com 55 pontos, após empatar com o Botafogo-SP. Já o Atlético-GO ocupa a nona posição, com a mesma pontuação, depois de empatar sem gols com o Fortaleza.
Além dos quatro clubes empatados, o São Bernardo ainda possui possibilidades de entrar na disputa. A equipe venceu o Cuiabá por 2 a 1, chegou aos 52 pontos e ocupa a décima colocação.
A 37ª rodada terá confrontos importantes para essa disputa. O Sport visita o Operário-PR, o CRB enfrenta o Náutico, o Atlético-GO encara o Athletic Club e o Goiás recebe a Ponte Preta.
Novorizontino amplia liderança e disputa pelo acesso direto segue aberta
O Novorizontino venceu o Operário-PR por 2 a 1, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, e chegou aos 67 pontos, permanecendo na liderança da Série B.
A equipe paulista abriu dois pontos de vantagem sobre o Juventude, segundo colocado, que empatou por 2 a 2 com o Vila Nova, fora de casa, e chegou aos 65 pontos.
O Vila Nova aparece na terceira colocação, com 63 pontos, enquanto Criciúma e Fortaleza somam 62. A equipe catarinense ocupa a quarta posição após vencer a Ponte Preta por 2 a 0, enquanto o Fortaleza aparece em quinto depois de empatar sem gols com o Atlético-GO.
Na próxima rodada, o Novorizontino recebe o Fortaleza, enquanto o Vila Nova enfrenta o Criciúma. O Juventude visita o Cuiabá, em mais um confronto importante na disputa pelas duas vagas de acesso direto.
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Classificação da Série B 2026 após a 36ª rodada
- Novorizontino - 67 pontos - 36 jogos - 19 vitórias - 10 empates - 7 derrotas
- Juventude - 65 pontos - 36 jogos - 18 vitórias - 11 empates - 7 derrotas
- Vila Nova - 63 pontos - 36 jogos - 18 vitórias - 9 empates - 9 derrotas
- Criciúma - 62 pontos - 36 jogos - 18 vitórias - 8 empates - 10 derrotas
- Fortaleza - 62 pontos - 36 jogos - 16 vitórias - 14 empates - 6 derrotas
- CRB - 55 pontos - 36 jogos - 16 vitórias - 7 empates - 13 derrotas
- Goiás - 55 pontos - 36 jogos - 16 vitórias - 7 empates - 13 derrotas
- Sport - 55 pontos - 36 jogos - 14 vitórias - 13 empates - 9 derrotas
- Atlético-GO - 55 pontos - 36 jogos - 14 vitórias - 13 empates - 9 derrotas
- São Bernardo - 52 pontos - 36 jogos - 14 vitórias - 10 empates - 12 derrotas
- Operário-PR - 51 pontos - 36 jogos - 14 vitórias - 9 empates - 13 derrotas
- Botafogo-SP - 48 pontos - 36 jogos - 13 vitórias - 9 empates - 14 derrotas
- Cuiabá - 47 pontos - 36 jogos - 11 vitórias - 14 empates - 11 derrotas
- Athletic Club - 47 pontos - 36 jogos - 11 vitórias - 14 empates - 11 derrotas
- Náutico - 46 pontos - 36 jogos - 12 vitórias - 10 empates - 14 derrotas
- Ceará - 43 pontos - 36 jogos - 11 vitórias - 10 empates - 15 derrotas
- Avaí - 37 pontos - 36 jogos - 10 vitórias - 7 empates - 19 derrotas
- Londrina - 32 pontos - 36 jogos - 8 vitórias - 8 empates - 20 derrotas
- América-MG - 26 pontos - 36 jogos - 7 vitórias - 5 empates - 24 derrotas
- Ponte Preta - 15 pontos - 36 jogos - 3 vitórias - 6 empates - 27 derrotas
Legenda:
- Verde escudo: acesso direto à Série A de 2027.
- Verde claro: classificação para os playoffs de acesso.
- Vermelho: zona de rebaixamento para a Série C.
Como funciona o acesso à Série A?
Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem vaga direta na Série A de 2027. Já os clubes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta.
- 3º colocado x 6º colocado
- 4º colocado x 5º colocado
Os vencedores das duas disputas também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.
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Resultados da 36ª rodada
- Criciúma 2 x 0 Ponte Preta
- Botafogo-SP 1 x 1 Sport
- Vila Nova 2 x 2 Juventude
- Náutico 1 x 0 Avaí
- Londrina 1 x 3 América-MG
- Novorizontino 2 x 1 Operário-PR
- Cuiabá 1 x 2 São Bernardo
- Fortaleza 0 x 0 Atlético-GO
- Athletic Club 2 x 1 Ceará
- Goiás 2 x 1 CRB
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Próximos jogos da 37ª rodada
Quinta-feira (5 de novembro)
- Botafogo-SP x Londrina - 19h30 - Arena Nicnet
Sexta-feira (6 de novembro)
- Operário-PR x Sport - 19h30 - Germano Krüger
Sábado (7 de novembro)
- Avaí x São Bernardo - 16h - Ressacada
- Novorizontino x Fortaleza - 16h10 - Jorge Ismael de Biasi
- Cuiabá x Juventude - 20h - Arena Pantanal
- Vila Nova x Criciúma - 20h - OBA
- Náutico x CRB - 21h30 - Aflitos
Domingo (8 de novembro)
- Athletic Club x Atlético-GO - 16h - Arena Sicredi
- Ceará x América-MG - 19h15 - Castelão
- Goiás x Ponte Preta - 19h15 - Hailé Pinheiro
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