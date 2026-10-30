Se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil e cair para a Série B, vai disputar a Libertadores? Entenda

Regulamento estabelece exigências para a participação no torneio continental; eventual queda para a segunda divisão pode mudar o destino da vaga

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O Grêmio pode conquistar a Copa do Brasil e, mesmo assim, ficar fora da Copa Libertadores de 2027? Sim. Caso seja rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o clube gaúcho poderá perder o direito de disputar o torneio continental, apesar de uma eventual conquista do título nacional.

A situação envolve as regras de licenciamento da Conmebol, que estabelecem critérios para a participação na principal competição de clubes da América do Sul.

A exigência é que as equipes estejam na primeira divisão de seus respectivos países durante a temporada da Libertadores.

Com o Grêmio envolvido na luta contra o rebaixamento no Brasileirão, o cenário cria um impasse: o desempenho na Copa do Brasil pode garantir uma vaga esportiva, mas a permanência na elite é um requisito para confirmar a participação internacional.

Grêmio pode perder a vaga na Libertadores se cair para a Série B?

Pelas regras de licenciamento da Conmebol para a Libertadores de 2027, os clubes precisam disputar a primeira divisão nacional na temporada em que será realizada a competição continental.

No caso brasileiro, isso significa estar na Série A do Campeonato Brasileiro de 2027.

Assim, se o Grêmio conquistar a Copa do Brasil, mas terminar o Brasileirão de 2026 na zona de rebaixamento, não poderá utilizar a vaga conquistada pelo título para disputar a Libertadores.

A mesma condição se aplica ao vice-campeão da competição.

Nesse cenário, a vaga destinada ao campeão ou ao vice da Copa do Brasil seria redistribuída de acordo com os critérios de classificação estabelecidos para o futebol brasileiro.

Como a Copa do Brasil distribui vagas para a Libertadores?

A Copa do Brasil oferece duas vagas para a Libertadores de 2027.

O campeão garante classificação direta para a fase de grupos, enquanto o vice-campeão fica com uma vaga nas etapas preliminares do torneio.

Entretanto, a conquista esportiva não representa uma autorização automática para participar da competição continental.

O clube também precisa cumprir os requisitos de licenciamento, entre eles a participação na primeira divisão nacional.

Portanto, mesmo que chegue à decisão ou levante a taça, o Grêmio poderá ficar sem a classificação caso seja rebaixado para a Série B.

Qual é a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro?

O Tricolor gaúcho passou boa parte da competição sob pressão na luta contra o rebaixamento. Em diferentes momentos do campeonato, chegou a ocupar a 18ª colocação, com 31 pontos, e a 17ª posição, com 34.

Os cálculos do Gato Mestre, desenvolvidos pelo economista Bruno Imaizumi, apontaram 43,42% de probabilidade de rebaixamento do Grêmio.

A análise também indicou 11,44% de chance de queda apenas do Internacional, 26,14% de possibilidade de rebaixamento dos dois rivais e 19% de probabilidade de permanência de ambos na Série A.

Nas rodadas recentes, a equipe conseguiu resultados importantes na tentativa de escapar da zona de rebaixamento. Sob o comando de Renato Portaluppi, venceu o Coritiba por 1 a 0 e o Athletico-PR por 2 a 1.

Premiação da Copa do Brasil aumenta a importância da campanha

Além da possibilidade de conquistar um título e uma vaga continental, a Copa do Brasil representa uma fonte importante de receita para o Grêmio.

A premiação prevista é de R$ 78 milhões para o campeão e R$ 34 milhões para o vice-campeão.

O cenário financeiro do clube torna a campanha ainda mais relevante.

Com uma folha salarial elevada e dificuldades financeiras, a premiação pode ajudar no planejamento da temporada e no cumprimento de compromissos.

Por isso, a disputa das duas competições tem importância esportiva e financeira. O Grêmio precisa buscar resultados no Brasileirão para evitar o rebaixamento, sem deixar de lado a oportunidade de avançar na Copa do Brasil.

Clubes brasileiros já disputaram a Libertadores na Série B?

Sim. Antes do endurecimento das regras de licenciamento, clubes brasileiros conseguiram disputar a Libertadores mesmo estando na segunda divisão nacional.

Criciúma, em 1992, Santo André, em 2005, Paulista de Jundiaí, em 2006, e Palmeiras, em 2013, são exemplos desse cenário.

A mudança nas exigências passou a impedir esse tipo de participação a partir de 2024, segundo as diretrizes citadas para o licenciamento da competição. A regra também tem precedentes em outros países sul-americanos.

No Paraguai, o General Caballero conquistou a Copa Paraguaia, mas foi rebaixado no campeonato nacional.

Por não cumprir o requisito de participação na primeira divisão, perdeu o direito de disputar a Libertadores de 2026. A vaga foi repassada ao Sportivo 2 de Mayo, vice-campeão da competição.

O que isso significa para o Grêmio?

O Grêmio tem dois objetivos que se cruzam na reta decisiva da temporada: conquistar a Copa do Brasil e garantir a permanência na Série A.

Um eventual título nacional não seria suficiente para assegurar a presença na Libertadores de 2027 se o clube terminar o Brasileirão entre os rebaixados.

Na prática, a equipe precisa evitar a queda para a segunda divisão para transformar uma possível conquista da Copa do Brasil em classificação para o torneio continental.