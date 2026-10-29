Tabela da Série B 2026: classificação atualizada, resultados e próximos jogos; Sport segue na briga pelo acesso

Com três rodadas restantes, a disputa pelo acesso à elite segue aberta, e o Sport está a um ponto do CRB na briga por vaga nos playoffs

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A Série B do Campeonato Brasileiro entra na reta decisiva, com apenas três rodadas restantes para o fim da competição.

A disputa envolve tanto as duas vagas de acesso direto à Série A quanto as posições do terceiro ao sexto lugar, que garantem participação nos playoffs de acesso.

O Sport continua na briga por uma vaga. Após vencer o Criciúma por 2 a 1 na 35ª rodada, na Ilha do Retiro, o Leão chegou aos 54 pontos e ocupa a sétima colocação, a apenas um ponto do CRB, que fecha o G-6 com 55.

Na parte de cima da tabela, Novorizontino e Juventude dividem a liderança, com 64 pontos cada. Vila Nova, Fortaleza e Criciúma completam o grupo dos cinco primeiros, enquanto Atlético-GO e Goiás também seguem atentos à disputa pelas posições de acesso.

Tabela de classificação da Série B

Com 35 partidas disputadas por equipe, o Novorizontino e o Juventude lideram a competição. O Vila Nova aparece em terceiro, seguido por Fortaleza, Criciúma e CRB.

O Sport está em sétimo, empatado em pontos com o Atlético-GO, mas atrás do rival no critério de classificação apresentado.

Pos. Clube Pts J V E D SG 1º Novorizontino 64 35 18 10 7 +32 2º Juventude 64 35 18 10 7 +22 3º Vila Nova 62 35 18 8 9 +14 4º Fortaleza 61 35 16 13 6 +12 5º Criciúma 59 35 17 8 10 +6 6º CRB 55 35 16 7 12 +4 7º Sport 54 35 14 12 9 +9 8º Atlético-GO 54 35 14 12 9 +9 9º Goiás 52 35 15 7 13 -4 10º Operário-PR 51 35 14 9 12 -1 11º São Bernardo 49 35 13 10 12 +10 12º Botafogo-SP 47 35 13 8 14 +2 13º Cuiabá 47 35 11 14 10 +4 14º Athletic Club 44 35 10 14 11 0 15º Náutico 43 35 11 10 14 -7 16º Ceará 43 35 11 10 14 -7 17º Avaí 37 35 10 7 18 -12 18º Londrina 32 35 8 8 19 -7 19º América-MG 23 35 6 5 24 -31 20º Ponte Preta 15 35 3 6 26 -55

Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; SG = saldo de gols.

Como funciona a disputa pelo acesso à Série A?

Restam três rodadas para o encerramento da Série B. Os dois primeiros colocados garantem o acesso direto à Série A do Campeonato Brasileiro.

Já as equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputarão os playoffs de acesso.

O Sport está em sétimo lugar, com 54 pontos, e precisa buscar uma posição entre os seis primeiros.

A diferença para o CRB, atual sexto colocado, é de apenas um ponto. O Atlético-GO também tem 54 pontos, enquanto o Goiás aparece em nono, com 52.

Resultados da 35ª rodada da Série B

A rodada teve mudanças importantes na disputa pelas primeiras posições. O Sport venceu o Criciúma por 2 a 1 e diminuiu a distância para o G-6.

O CRB também ganhou, enquanto o Atlético-GO perdeu em casa para o líder Novorizontino.

Operário-PR 1 x 0 Athletic Club — sexta-feira (23), no Germano Krüger.

— sexta-feira (23), no Germano Krüger. Sport 2 x 1 Criciúma — sexta-feira (23), na Ilha do Retiro.

— sexta-feira (23), na Ilha do Retiro. Avaí 0 x 2 Botafogo-SP — sábado (24), na Ressacada.

— sábado (24), na Ressacada. São Bernardo 3 x 2 Vila Nova — sábado (24), no Primeiro de Maio.

— sábado (24), no Primeiro de Maio. Atlético-GO 0 x 1 Novorizontino — sábado (24), no Antônio Accioly.

— sábado (24), no Antônio Accioly. Ponte Preta 2 x 2 Fortaleza — sábado (24), no Ítalo Limongi.

— sábado (24), no Ítalo Limongi. CRB 2 x 1 Londrina — sábado (24), no Rei Pelé.

— sábado (24), no Rei Pelé. América-MG 1 x 0 Cuiabá — segunda-feira (26), no Independência.

— segunda-feira (26), no Independência. Juventude 4 x 0 Náutico — segunda-feira (26), no Alfredo Jaconi.

— segunda-feira (26), no Alfredo Jaconi. Ceará 0 x 2 Goiás — terça-feira (27), no Castelão.

Próximos jogos da Série B: veja a programação da 36ª rodada

A 36ª rodada começa nesta sexta-feira (30) e terá partidas distribuídas até segunda-feira (2). O Sport visita o Botafogo-SP no sábado, enquanto o CRB enfrenta o Goiás na segunda-feira.

O resultado dos concorrentes pode influenciar diretamente a disputa pela última vaga no G-6.

Sexta-feira (30/10)

19h30: Criciúma x Ponte Preta — Heriberto Hülse.

Sábado (31/10)

16h: Botafogo-SP x Sport — Arena Nicnet (Santa Cruz).

Botafogo-SP x Sport — Arena Nicnet (Santa Cruz). 17h30: Vila Nova x Juventude — OBA.

Vila Nova x Juventude — OBA. 19h30: Náutico x Avaí — Aflitos.

Domingo (01/11)

16h: Londrina x América-MG — VGD.

Londrina x América-MG — VGD. 18h30: Novorizontino x Operário-PR — Jorge Ismael de Biasi.

Novorizontino x Operário-PR — Jorge Ismael de Biasi. 18h30: Cuiabá x São Bernardo — Arena Pantanal.

Segunda-feira (02/11)

16h: Fortaleza x Atlético-GO — Castelão.

Fortaleza x Atlético-GO — Castelão. 18h: Athletic Club x Ceará — Arena Sicredi.

Athletic Club x Ceará — Arena Sicredi. 20h30: Goiás x CRB — Hailé Pinheiro (Serrinha).

Próximo jogo do Sport é decisivo na briga pelo G-6

O Sport volta a campo neste sábado (31), às 16h, contra o Botafogo-SP, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto.

O Leão chega ao confronto com 54 pontos e tenta aproveitar a reta final para entrar na zona dos playoffs de acesso.

Além de buscar a vitória, o time pernambucano acompanha os resultados de CRB e Atlético-GO, concorrentes diretos na classificação.

O CRB enfrenta o Goiás na segunda-feira, enquanto o Atlético-GO visita o Fortaleza. Com três rodadas restantes, cada ponto pode ser determinante na definição das vagas.