Tabela da Série B 2026: classificação atualizada, resultados e próximos jogos; Sport segue na briga pelo acesso
Com três rodadas restantes, a disputa pelo acesso à elite segue aberta, e o Sport está a um ponto do CRB na briga por vaga nos playoffs
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A Série B do Campeonato Brasileiro entra na reta decisiva, com apenas três rodadas restantes para o fim da competição.
A disputa envolve tanto as duas vagas de acesso direto à Série A quanto as posições do terceiro ao sexto lugar, que garantem participação nos playoffs de acesso.
O Sport continua na briga por uma vaga. Após vencer o Criciúma por 2 a 1 na 35ª rodada, na Ilha do Retiro, o Leão chegou aos 54 pontos e ocupa a sétima colocação, a apenas um ponto do CRB, que fecha o G-6 com 55.
Na parte de cima da tabela, Novorizontino e Juventude dividem a liderança, com 64 pontos cada. Vila Nova, Fortaleza e Criciúma completam o grupo dos cinco primeiros, enquanto Atlético-GO e Goiás também seguem atentos à disputa pelas posições de acesso.
Tabela de classificação da Série B
Com 35 partidas disputadas por equipe, o Novorizontino e o Juventude lideram a competição. O Vila Nova aparece em terceiro, seguido por Fortaleza, Criciúma e CRB.
O Sport está em sétimo, empatado em pontos com o Atlético-GO, mas atrás do rival no critério de classificação apresentado.
|Pos.
|Clube
|Pts
|J
|V
|E
|D
|SG
|1º
|Novorizontino
|64
|35
|18
|10
|7
|+32
|2º
|Juventude
|64
|35
|18
|10
|7
|+22
|3º
|Vila Nova
|62
|35
|18
|8
|9
|+14
|4º
|Fortaleza
|61
|35
|16
|13
|6
|+12
|5º
|Criciúma
|59
|35
|17
|8
|10
|+6
|6º
|CRB
|55
|35
|16
|7
|12
|+4
|7º
|Sport
|54
|35
|14
|12
|9
|+9
|8º
|Atlético-GO
|54
|35
|14
|12
|9
|+9
|9º
|Goiás
|52
|35
|15
|7
|13
|-4
|10º
|Operário-PR
|51
|35
|14
|9
|12
|-1
|11º
|São Bernardo
|49
|35
|13
|10
|12
|+10
|12º
|Botafogo-SP
|47
|35
|13
|8
|14
|+2
|13º
|Cuiabá
|47
|35
|11
|14
|10
|+4
|14º
|Athletic Club
|44
|35
|10
|14
|11
|0
|15º
|Náutico
|43
|35
|11
|10
|14
|-7
|16º
|Ceará
|43
|35
|11
|10
|14
|-7
|17º
|Avaí
|37
|35
|10
|7
|18
|-12
|18º
|Londrina
|32
|35
|8
|8
|19
|-7
|19º
|América-MG
|23
|35
|6
|5
|24
|-31
|20º
|Ponte Preta
|15
|35
|3
|6
|26
|-55
- Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; SG = saldo de gols.
Como funciona a disputa pelo acesso à Série A?
Restam três rodadas para o encerramento da Série B. Os dois primeiros colocados garantem o acesso direto à Série A do Campeonato Brasileiro.
Já as equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputarão os playoffs de acesso.
O Sport está em sétimo lugar, com 54 pontos, e precisa buscar uma posição entre os seis primeiros.
A diferença para o CRB, atual sexto colocado, é de apenas um ponto. O Atlético-GO também tem 54 pontos, enquanto o Goiás aparece em nono, com 52.
Resultados da 35ª rodada da Série B
A rodada teve mudanças importantes na disputa pelas primeiras posições. O Sport venceu o Criciúma por 2 a 1 e diminuiu a distância para o G-6.
O CRB também ganhou, enquanto o Atlético-GO perdeu em casa para o líder Novorizontino.
- Operário-PR 1 x 0 Athletic Club — sexta-feira (23), no Germano Krüger.
- Sport 2 x 1 Criciúma — sexta-feira (23), na Ilha do Retiro.
- Avaí 0 x 2 Botafogo-SP — sábado (24), na Ressacada.
- São Bernardo 3 x 2 Vila Nova — sábado (24), no Primeiro de Maio.
- Atlético-GO 0 x 1 Novorizontino — sábado (24), no Antônio Accioly.
- Ponte Preta 2 x 2 Fortaleza — sábado (24), no Ítalo Limongi.
- CRB 2 x 1 Londrina — sábado (24), no Rei Pelé.
- América-MG 1 x 0 Cuiabá — segunda-feira (26), no Independência.
- Juventude 4 x 0 Náutico — segunda-feira (26), no Alfredo Jaconi.
- Ceará 0 x 2 Goiás — terça-feira (27), no Castelão.
Próximos jogos da Série B: veja a programação da 36ª rodada
A 36ª rodada começa nesta sexta-feira (30) e terá partidas distribuídas até segunda-feira (2). O Sport visita o Botafogo-SP no sábado, enquanto o CRB enfrenta o Goiás na segunda-feira.
O resultado dos concorrentes pode influenciar diretamente a disputa pela última vaga no G-6.
Sexta-feira (30/10)
- 19h30: Criciúma x Ponte Preta — Heriberto Hülse.
Sábado (31/10)
- 16h: Botafogo-SP x Sport — Arena Nicnet (Santa Cruz).
- 17h30: Vila Nova x Juventude — OBA.
- 19h30: Náutico x Avaí — Aflitos.
Domingo (01/11)
- 16h: Londrina x América-MG — VGD.
- 18h30: Novorizontino x Operário-PR — Jorge Ismael de Biasi.
- 18h30: Cuiabá x São Bernardo — Arena Pantanal.
Segunda-feira (02/11)
- 16h: Fortaleza x Atlético-GO — Castelão.
- 18h: Athletic Club x Ceará — Arena Sicredi.
- 20h30: Goiás x CRB — Hailé Pinheiro (Serrinha).
Próximo jogo do Sport é decisivo na briga pelo G-6
O Sport volta a campo neste sábado (31), às 16h, contra o Botafogo-SP, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto.
O Leão chega ao confronto com 54 pontos e tenta aproveitar a reta final para entrar na zona dos playoffs de acesso.
Além de buscar a vitória, o time pernambucano acompanha os resultados de CRB e Atlético-GO, concorrentes diretos na classificação.
O CRB enfrenta o Goiás na segunda-feira, enquanto o Atlético-GO visita o Fortaleza. Com três rodadas restantes, cada ponto pode ser determinante na definição das vagas.