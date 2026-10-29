Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas para o início da 36ª rodada da Série B

UFMG atualiza projeções após o fim da 35ª rodada; Sport, CRB, Atlético-GO e Goiás disputam espaço na briga pela última vaga nos playoffs

por Lucas Valle
Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas para o início da 36ª rodada da Série B
Partida entre Sport e Fortaleza pela Série B - Paulo Paiva/Sport

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A disputa pelo acesso à Série A de 2027 ganhou novos capítulos após o encerramento da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com apenas três jogos restantes para cada equipe, os resultados provocaram mudanças importantes nas probabilidades de acesso direto e de classificação para os playoffs.

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as projeções, que apontam o Novorizontino como principal favorito ao acesso direto, seguido pelo Juventude e Vila Nova. Já a disputa pelas vagas nos playoffs permanece movimentada, principalmente entre as equipes que tentam alcançar a sexta colocação.

Entre os pernambucanos, o Sport segue na sétima posição, com 54 pontos, apenas um atrás do CRB, sexto colocado. O Náutico, por outro lado, foi goleado pelo Juventude por 4 a 0, fora de casa, e permanece na parte de baixo da tabela.

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Briga pelo acesso direto

O Novorizontino permanece como principal favorito ao acesso direto à Série A de 2027. A equipe paulista lidera a Série B, com 64 pontos, após vencer o Atlético-GO por 1 a 0, fora de casa, na última rodada.

Segundo a UFMG, o clube possui 75,9% de chance de conquistar uma das duas vagas diretas. Apesar da liderança nas projeções, o percentual representa uma redução em relação aos 81,3% registrados na atualização anterior.

O Juventude foi o principal beneficiado pelos últimos resultados. A goleada por 4 a 0 sobre o Náutico, no Estádio Alfredo Jaconi, levou a equipe gaúcha aos 64 pontos e à segunda colocação. Com isso, as chances de acesso direto do Juventude aumentaram de 41,7% para 64,1%, crescimento de 22,4 pontos percentuais.

O Vila Nova, terceiro colocado com 62 pontos, apresentou movimento contrário. Após a derrota por 3 a 2 para o São Bernardo, a equipe goiana viu sua probabilidade cair de 50,2% para 40,4%. Fortaleza e Criciúma completam os cinco primeiros colocados, com 12,3% e 7,4% de chances de acesso direto, respectivamente.

Disputa pela sexta colocação

Com a reta final da Série B se aproximando, a disputa pela última vaga nos playoffs ganhou ainda mais importância. CRB, Sport, Atlético-GO e Goiás aparecem como os principais envolvidos na briga pela sexta colocação.

O CRB ocupa atualmente a sexta posição, com 55 pontos em 35 jogos. A equipe alagoana venceu o Londrina por 2 a 1 na última rodada e possui 50,1% de chance de classificação para os playoffs, segundo a UFMG.

Logo atrás aparece o Sport, sétimo colocado, com 54 pontos. O Leão da Ilha venceu o Criciúma por 2 a 1, na Ilha do Retiro, e permanece a apenas um ponto do G-6. Apesar do resultado positivo, as projeções atualizadas apontam uma redução nas chances de playoffs, de 25,8% para 23%, devido a vitória do Goiás contra o Ceará.

O Atlético-GO também soma 54 pontos, mas ocupa a oitava posição pelos critérios de desempate. A equipe goiana perdeu para o Novorizontino por 1 a 0 e viu suas chances de classificação para os playoffs caírem de 15,3% para 14,2%.

Já o Goiás ganhou força na disputa após vencer o Ceará por 2 a 0, fora de casa. A equipe chegou aos 52 pontos, na nona colocação, e aumentou suas chances de disputar os playoffs de 4,7% para 12,9%.

A sequência da 36ª rodada poderá provocar novas mudanças nesse cenário. O Sport enfrenta o Botafogo-SP, fora de casa, enquanto o Atlético-GO visita o Fortaleza e o CRB encara o Goiás, em um confronto direto que pode beneficiar os concorrentes.

Criciúma e Fortaleza lideram projeções para os playoffs

O Criciúma aparece como o clube com maior probabilidade de disputar os playoffs de acesso, segundo os cálculos da UFMG.

A equipe catarinense possui 89,1% de chance de terminar entre a terceira e a sexta colocação, crescimento em relação aos 87,2% registrados anteriormente.

O Fortaleza aparece logo atrás, com 87,3%. O clube cearense soma 61 pontos e ocupa a quarta colocação, após empatar por 2 a 2 com a Ponte Preta.

O Vila Nova também ganhou força nas projeções para os playoffs, passando de 49,7% para 59,6%. O crescimento está relacionado à redução das possibilidades de acesso direto, já que a equipe permanece entre os primeiros colocados.

O CRB aparece na sequência, com 50,1%, seguido por Juventude (35,9%) e Novorizontino (24,1%).

Como funciona o acesso da Série B?

Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A de 2027. Já os clubes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação disputam os playoffs de acesso.

Os confrontos são realizados entre o terceiro e o sexto colocado e entre o quarto e o quinto colocado, em jogos de ida e volta. Os vencedores das duas disputas também garantem vaga na elite do futebol brasileiro.

Leia Também

Chances de acesso direto à Série A

  1. Novorizontino - 75,9%
  2. Juventude - 64,1%
  3. Vila Nova - 40,4%
  4. Fortaleza - 12,3%
  5. Criciúma - 7,4%
  6. CRB - 0%
  7. América-MG - 0%
  8. Athletic Club - 0%
  9. Atlético-GO - 0%
  10. Avaí - 0%
  11. Botafogo-SP - 0%
  12. Ceará - 0%
  13. Cuiabá - 0%
  14. Goiás - 0%
  15. Londrina - 0%
  16. Náutico - 0%
  17. Operário-PR - 0%
  18. Ponte Preta - 0%
  19. São Bernardo - 0%
  20. Sport - 0%

Chances de classificação para os playoffs

  1. Criciúma - 89,1%
  2. Fortaleza - 87,3%
  3. Vila Nova - 59,6%
  4. CRB - 50,1%
  5. Juventude - 35,9%
  6. Novorizontino - 24,1%
  7. Sport - 23%
  8. Atlético-GO - 14,2%
  9. Goiás - 12,9%
  10. Operário-PR - 3,6%
  11. São Bernardo - 0,14%
  12. Botafogo-SP - 0,004%
  13. América-MG - 0%
  14. Athletic Club - 0%
  15. Avaí - 0%
  16. Ceará - 0%
  17. Cuiabá - 0%
  18. Londrina - 0%
  19. Náutico - 0%
  20. Ponte Preta - 0%

Classificação da Série B após a 35ª rodada

  1. Novorizontino - 64 pontos
  2. Juventude - 64 pontos
  3. Vila Nova - 62 pontos
  4. Fortaleza - 61 pontos
  5. Criciúma - 59 pontos
  6. CRB - 55 pontos
  7. Sport - 54 pontos
  8. Atlético-GO - 54 pontos
  9. Goiás - 52 pontos
  10. Operário-PR - 51 pontos
  11. São Bernardo - 49 pontos
  12. Botafogo-SP - 47 pontos
  13. Cuiabá - 47 pontos
  14. Athletic Club - 44 pontos
  15. Náutico - 43 pontos
  16. Ceará - 43 pontos
  17. Avaí - 37 pontos
  18. Londrina - 32 pontos
  19. América-MG - 23 pontos
  20. Ponte Preta - 15 pontos

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Resultados da 35ª rodada

  • Operário-PR 1 x 0 Athletic Club
  • Sport 2 x 1 Criciúma
  • Avaí 0 x 2 Botafogo-SP
  • São Bernardo 3 x 2 Vila Nova
  • Atlético-GO 0 x 1 Novorizontino
  • Ponte Preta 2 x 2 Fortaleza
  • CRB 2 x 1 Londrina
  • América-MG 1 x 0 Cuiabá
  • Juventude 4 x 0 Náutico
  • Ceará 0 x 2 Goiás

Jogos da 36ª rodada

Sexta-feira (30 de outubro)

  • Criciúma x Ponte Preta - 19h30 - Heriberto Hülse

Sábado (31 de outubro)

  • Botafogo-SP x Sport - 16h - Arena Nicnet
  • Vila Nova x Juventude - 17h30 - OBA
  • Náutico x Avaí - 19h30 - Aflitos

Domingo (1º de novembro)

  • Londrina x América-MG - 16h - VGD
  • Novorizontino x Operário-PR - 18h30 - Jorge Ismael de Biasi
  • Cuiabá x São Bernardo - 18h30 - Arena Pantanal

Segunda-feira (2 de novembro)

  • Fortaleza x Atlético-GO - 16h - Castelão
  • Athletic Club x Ceará - 18h - Arena Sicredi
  • Goiás x CRB - 20h30 - Hailé Pinheiro

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.

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