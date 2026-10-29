Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas para o início da 36ª rodada da Série B
UFMG atualiza projeções após o fim da 35ª rodada; Sport, CRB, Atlético-GO e Goiás disputam espaço na briga pela última vaga nos playoffs
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A disputa pelo acesso à Série A de 2027 ganhou novos capítulos após o encerramento da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com apenas três jogos restantes para cada equipe, os resultados provocaram mudanças importantes nas probabilidades de acesso direto e de classificação para os playoffs.
O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as projeções, que apontam o Novorizontino como principal favorito ao acesso direto, seguido pelo Juventude e Vila Nova. Já a disputa pelas vagas nos playoffs permanece movimentada, principalmente entre as equipes que tentam alcançar a sexta colocação.
Entre os pernambucanos, o Sport segue na sétima posição, com 54 pontos, apenas um atrás do CRB, sexto colocado. O Náutico, por outro lado, foi goleado pelo Juventude por 4 a 0, fora de casa, e permanece na parte de baixo da tabela.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!
Briga pelo acesso direto
O Novorizontino permanece como principal favorito ao acesso direto à Série A de 2027. A equipe paulista lidera a Série B, com 64 pontos, após vencer o Atlético-GO por 1 a 0, fora de casa, na última rodada.
Segundo a UFMG, o clube possui 75,9% de chance de conquistar uma das duas vagas diretas. Apesar da liderança nas projeções, o percentual representa uma redução em relação aos 81,3% registrados na atualização anterior.
O Juventude foi o principal beneficiado pelos últimos resultados. A goleada por 4 a 0 sobre o Náutico, no Estádio Alfredo Jaconi, levou a equipe gaúcha aos 64 pontos e à segunda colocação. Com isso, as chances de acesso direto do Juventude aumentaram de 41,7% para 64,1%, crescimento de 22,4 pontos percentuais.
O Vila Nova, terceiro colocado com 62 pontos, apresentou movimento contrário. Após a derrota por 3 a 2 para o São Bernardo, a equipe goiana viu sua probabilidade cair de 50,2% para 40,4%. Fortaleza e Criciúma completam os cinco primeiros colocados, com 12,3% e 7,4% de chances de acesso direto, respectivamente.
Disputa pela sexta colocação
Com a reta final da Série B se aproximando, a disputa pela última vaga nos playoffs ganhou ainda mais importância. CRB, Sport, Atlético-GO e Goiás aparecem como os principais envolvidos na briga pela sexta colocação.
O CRB ocupa atualmente a sexta posição, com 55 pontos em 35 jogos. A equipe alagoana venceu o Londrina por 2 a 1 na última rodada e possui 50,1% de chance de classificação para os playoffs, segundo a UFMG.
Logo atrás aparece o Sport, sétimo colocado, com 54 pontos. O Leão da Ilha venceu o Criciúma por 2 a 1, na Ilha do Retiro, e permanece a apenas um ponto do G-6. Apesar do resultado positivo, as projeções atualizadas apontam uma redução nas chances de playoffs, de 25,8% para 23%, devido a vitória do Goiás contra o Ceará.
O Atlético-GO também soma 54 pontos, mas ocupa a oitava posição pelos critérios de desempate. A equipe goiana perdeu para o Novorizontino por 1 a 0 e viu suas chances de classificação para os playoffs caírem de 15,3% para 14,2%.
Já o Goiás ganhou força na disputa após vencer o Ceará por 2 a 0, fora de casa. A equipe chegou aos 52 pontos, na nona colocação, e aumentou suas chances de disputar os playoffs de 4,7% para 12,9%.
A sequência da 36ª rodada poderá provocar novas mudanças nesse cenário. O Sport enfrenta o Botafogo-SP, fora de casa, enquanto o Atlético-GO visita o Fortaleza e o CRB encara o Goiás, em um confronto direto que pode beneficiar os concorrentes.
Criciúma e Fortaleza lideram projeções para os playoffs
O Criciúma aparece como o clube com maior probabilidade de disputar os playoffs de acesso, segundo os cálculos da UFMG.
A equipe catarinense possui 89,1% de chance de terminar entre a terceira e a sexta colocação, crescimento em relação aos 87,2% registrados anteriormente.
O Fortaleza aparece logo atrás, com 87,3%. O clube cearense soma 61 pontos e ocupa a quarta colocação, após empatar por 2 a 2 com a Ponte Preta.
O Vila Nova também ganhou força nas projeções para os playoffs, passando de 49,7% para 59,6%. O crescimento está relacionado à redução das possibilidades de acesso direto, já que a equipe permanece entre os primeiros colocados.
O CRB aparece na sequência, com 50,1%, seguido por Juventude (35,9%) e Novorizontino (24,1%).
Como funciona o acesso da Série B?
Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A de 2027. Já os clubes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação disputam os playoffs de acesso.
Os confrontos são realizados entre o terceiro e o sexto colocado e entre o quarto e o quinto colocado, em jogos de ida e volta. Os vencedores das duas disputas também garantem vaga na elite do futebol brasileiro.
Chances de acesso direto à Série A
- Novorizontino - 75,9%
- Juventude - 64,1%
- Vila Nova - 40,4%
- Fortaleza - 12,3%
- Criciúma - 7,4%
- CRB - 0%
- América-MG - 0%
- Athletic Club - 0%
- Atlético-GO - 0%
- Avaí - 0%
- Botafogo-SP - 0%
- Ceará - 0%
- Cuiabá - 0%
- Goiás - 0%
- Londrina - 0%
- Náutico - 0%
- Operário-PR - 0%
- Ponte Preta - 0%
- São Bernardo - 0%
- Sport - 0%
Chances de classificação para os playoffs
- Criciúma - 89,1%
- Fortaleza - 87,3%
- Vila Nova - 59,6%
- CRB - 50,1%
- Juventude - 35,9%
- Novorizontino - 24,1%
- Sport - 23%
- Atlético-GO - 14,2%
- Goiás - 12,9%
- Operário-PR - 3,6%
- São Bernardo - 0,14%
- Botafogo-SP - 0,004%
- América-MG - 0%
- Athletic Club - 0%
- Avaí - 0%
- Ceará - 0%
- Cuiabá - 0%
- Londrina - 0%
- Náutico - 0%
- Ponte Preta - 0%
Classificação da Série B após a 35ª rodada
- Novorizontino - 64 pontos
- Juventude - 64 pontos
- Vila Nova - 62 pontos
- Fortaleza - 61 pontos
- Criciúma - 59 pontos
- CRB - 55 pontos
- Sport - 54 pontos
- Atlético-GO - 54 pontos
- Goiás - 52 pontos
- Operário-PR - 51 pontos
- São Bernardo - 49 pontos
- Botafogo-SP - 47 pontos
- Cuiabá - 47 pontos
- Athletic Club - 44 pontos
- Náutico - 43 pontos
- Ceará - 43 pontos
- Avaí - 37 pontos
- Londrina - 32 pontos
- América-MG - 23 pontos
- Ponte Preta - 15 pontos
Resultados da 35ª rodada
- Operário-PR 1 x 0 Athletic Club
- Sport 2 x 1 Criciúma
- Avaí 0 x 2 Botafogo-SP
- São Bernardo 3 x 2 Vila Nova
- Atlético-GO 0 x 1 Novorizontino
- Ponte Preta 2 x 2 Fortaleza
- CRB 2 x 1 Londrina
- América-MG 1 x 0 Cuiabá
- Juventude 4 x 0 Náutico
- Ceará 0 x 2 Goiás
Jogos da 36ª rodada
Sexta-feira (30 de outubro)
- Criciúma x Ponte Preta - 19h30 - Heriberto Hülse
Sábado (31 de outubro)
- Botafogo-SP x Sport - 16h - Arena Nicnet
- Vila Nova x Juventude - 17h30 - OBA
- Náutico x Avaí - 19h30 - Aflitos
Domingo (1º de novembro)
- Londrina x América-MG - 16h - VGD
- Novorizontino x Operário-PR - 18h30 - Jorge Ismael de Biasi
- Cuiabá x São Bernardo - 18h30 - Arena Pantanal
Segunda-feira (2 de novembro)
- Fortaleza x Atlético-GO - 16h - Castelão
- Athletic Club x Ceará - 18h - Arena Sicredi
- Goiás x CRB - 20h30 - Hailé Pinheiro
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!