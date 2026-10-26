Chances de acesso à Série A: veja as novas probabilidades de cada time após a 35ª rodada
Vitória sobre o Criciúma coloca Sport a um ponto do G-6, enquanto Novorizontino assume liderança e dispara nas chances de acesso direto à Série A
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A disputa pelo acesso à Série A de 2027 ganhou novos capítulos após os primeiros jogos da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com três rodadas restantes após a conclusão da atual, os resultados provocaram mudanças importantes nas probabilidades de acesso direto e de classificação para os playoffs.
O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as projeções, que agora apontam o Novorizontino como principal favorito ao acesso direto. Vila Nova e Juventude aparecem na sequência, enquanto Fortaleza e Criciúma seguem na disputa pelas primeiras posições.
Entre os pernambucanos, o Sport foi um dos principais beneficiados pela rodada. A vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, na Ilha do Retiro, colocou o Leão a apenas um ponto do G-6 e aumentou suas chances de classificação para os playoffs. O Náutico, por outro lado, permanece distante da disputa pelo acesso e ainda entra em campo nesta segunda-feira (26), contra o Juventude.
A 35ª rodada ainda não foi concluída. América-MG x Cuiabá e Juventude x Náutico acontecem nesta segunda-feira (26), enquanto Ceará x Goiás encerra a programação na terça-feira (27).
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Sport cresce na disputa pelos playoffs
O Sport conquistou uma vitória importante na última sexta-feira (23), ao derrotar o Criciúma por 2 a 1, na Ilha do Retiro. O resultado manteve o rubro-negro vivo na disputa pelas vagas de acesso à Série A de 2027.
Com o triunfo, o Leão da Ilha chegou aos 54 pontos em 35 jogos, assumiu a sétima colocação e ficou a apenas um ponto do CRB, sexto colocado e último time dentro da zona de classificação para os playoffs.
Segundo a UFMG, o Sport passou de 22,4% para 25,8% de chance de classificação para os playoffs, crescimento de 3,4 pontos percentuais.
Apesar da melhora nas projeções para o G-6, o clube pernambucano não aparece mais com possibilidades de acesso direto. A probabilidade, que era de 0,15%, passou a 0% nos cálculos divulgados.
A equipe comandada por Mariano Soso terá outro compromisso importante no próximo sábado (31), quando enfrenta o Botafogo-SP, às 16h, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto.
O confronto será mais uma oportunidade para o Sport somar pontos e tentar entrar no grupo dos seis primeiros colocados.
Novorizontino dispara nas chances de acesso direto
O Novorizontino foi um dos principais beneficiados pelos resultados da 35ª rodada. A equipe paulista venceu o Atlético-GO por 1 a 0, fora de casa, chegou aos 64 pontos e assumiu a liderança da Série B.
De acordo com a UFMG, o Novorizontino passou de 51,8% para 81,3% de chance de acesso direto, crescimento de 29,5 pontos percentuais.
O Vila Nova, que perdeu para o São Bernardo por 3 a 2, apresentou movimento contrário. A probabilidade de acesso direto caiu de 72,2% para 50,2%, uma redução de 22 pontos percentuais.
Já o Juventude, que ainda enfrenta o Náutico nesta segunda-feira (26), aparece com 41,7% de chance de conquistar uma das duas vagas diretas. Na atualização anterior, a equipe gaúcha possuía 51,3%.
O Fortaleza também perdeu força nas projeções após empatar por 2 a 2 com a Ponte Preta. Apesar de permanecer na quarta colocação, com 61 pontos, o clube cearense viu suas chances de acesso direto passarem de 13,2% para 17%.
Criciúma e Fortaleza lideram projeções para os playoffs
Mesmo com a derrota para o Sport, o Criciúma aparece como o principal favorito à classificação para os playoffs.
Segundo a UFMG, a equipe catarinense possui 87,2% de chance de terminar entre a terceira e a sexta colocação, contra 74,1% na atualização anterior.
O Fortaleza aparece logo atrás, com 82,5%. A equipe cearense soma 61 pontos e ocupa a quarta colocação, dentro da zona de classificação para os playoffs.
O Juventude possui 58,3% de probabilidade, enquanto o CRB aparece com 52,6%. A equipe alagoana venceu o Londrina por 2 a 1, chegou aos 55 pontos e assumiu a sexta colocação.
Já o Atlético-GO, derrotado pelo Novorizontino, caiu para a oitava posição, com 54 pontos. Suas chances de classificação para os playoffs diminuíram de 40,3% para 15,3%.
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Náutico segue distante da disputa pelo acesso
O Náutico entra em campo nesta segunda-feira (26), às 20h30, contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pela sequência da 35ª rodada.
O Timbu ocupa a 15ª colocação, com 43 pontos em 34 jogos, e já não aparece com possibilidades de acesso direto ou de classificação para os playoffs nas projeções da UFMG.
O próximo compromisso do Alvirrubro, após a partida contra o Juventude, será no sábado (31), às 19h30, diante do Avaí, nos Aflitos.
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Como funciona o acesso da Série B?
Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A de 2027. Já os clubes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação disputam os playoffs de acesso.
Os confrontos são realizados entre o terceiro e o sexto colocado e entre o quarto e o quinto colocado. Os vencedores das duas disputas também garantem vaga na elite do futebol brasileiro.
Chances de acesso direto à Série A
- Novorizontino - 81,3%
- Vila Nova - 50,2%
- Juventude - 41,7%
- Fortaleza - 17%
- Criciúma - 9,8%
- CRB - 0,010%
- América-MG - 0%
- Athletic Club - 0%
- Atlético-GO - 0%
- Avaí - 0%
- Botafogo-SP - 0%
- Ceará - 0%
- Cuiabá - 0%
- Goiás - 0%
- Londrina - 0%
- Náutico - 0%
- Operário-PR - 0%
- Ponte Preta - 0%
- São Bernardo - 0%
- Sport - 0%
Chances de classificação para os playoffs (G-6)
- Criciúma - 87,2%
- Fortaleza - 82,5%
- Juventude - 58,3%
- CRB - 52,6%
- Vila Nova - 49,7%
- Sport - 25,8%
- Novorizontino - 18,7%
- Atlético-GO - 15,3%
- Goiás - 4,7%
- Operário-PR - 4,7%
- São Bernardo - 0,23%
- Cuiabá - 0,14%
- Botafogo-SP - 0,013%
- América-MG - 0%
- Athletic Club - 0%
- Avaí - 0%
- Ceará - 0%
- Londrina - 0%
- Náutico - 0%
- Ponte Preta - 0%
Resultados da 35ª rodada
- Operário-PR 1 x 0 Athletic Club
- Sport 2 x 1 Criciúma
- Avaí 0 x 2 Botafogo-SP
- São Bernardo 3 x 2 Vila Nova
- Atlético-GO 0 x 1 Novorizontino
- Ponte Preta 2 x 2 Fortaleza
- CRB 2 x 1 Londrina
Jogos restantes da 35ª rodada
- América-MG x Cuiabá - segunda-feira (26), às 19h30 - Independência
- Juventude x Náutico - segunda-feira (26), às 20h30 - Alfredo Jaconi
- Ceará x Goiás - terça-feira (27), às 20h - Castelão
Jogos da 36ª rodada
Sexta-feira (30 de outubro)
- Criciúma x Ponte Preta - 19h30 - Heriberto Hülse
Sábado (31 de outubro)
- Botafogo-SP x Sport - 16h - Arena Nicnet
- Vila Nova x Juventude - 18h - OBA
- Náutico x Avaí - 19h30 - Aflitos
Domingo (1º de novembro)
- Londrina x América-MG - 16h - VGD
- Novorizontino x Operário-PR - 18h30 - Jorge Ismael de Biasi
- Cuiabá x São Bernardo - 18h30 - Arena Pantanal
Segunda-feira (2 de novembro)
- Fortaleza x Atlético-GO - 16h - Castelão
- Athletic Club x Ceará - 18h - Arena Sicredi
- Goiás x CRB - 20h30 - Hailé Pinheiro
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