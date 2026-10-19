Classificação da Série B: tabela atualizada, resultados da 34ª rodada e próximos jogos

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Após oito jogos da 34ª rodada, Vila Nova segue na liderança, Fortaleza entra no G-4 e Sport permanece em oitavo; Náutico ainda joga nesta segunda

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A 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro provocou mudanças importantes na classificação. O Sport perdeu para o Fortaleza por 2 a 0, na Ilha do Retiro, e permaneceu na oitava colocação, enquanto a equipe cearense ganhou força na disputa pelo acesso à Série A de 2027.

Na parte de cima, o Vila Nova segue na liderança, com 62 pontos, após empatar por 2 a 2 com o Novorizontino, que aparece na segunda colocação, com 61. O Juventude também soma 61 pontos, enquanto Fortaleza, com 60, e Criciúma, com 59, completam os cinco primeiros colocados.

A rodada ainda não terminou. O Náutico enfrenta o Goiás nesta segunda-feira (19), às 19h30, no Estádio Hailé Pinheiro, enquanto Londrina e Cuiabá encerram a programação na terça-feira (20). O Blog do Torcedor (JC) atualizará a classificação conforme os resultados das partidas restantes.

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Sport perde para o Fortaleza e se distancia do G-6

O Sport foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 0, na última sexta-feira (16), na Ilha do Retiro, em confronto direto pela parte de cima da classificação.

Com o resultado, o Leão da Ilha permaneceu na oitava colocação, com 51 pontos em 34 jogos. A equipe soma 13 vitórias, 12 empates e nove derrotas, com 45 gols marcados e 37 sofridos.

A distância para o Atlético-GO, sexto colocado e último time dentro da zona de classificação para os playoffs, aumentou para três pontos. O clube goiano chegou aos 54 após empatar por 1 a 1 com a Ponte Preta.

O Sport também viu o Fortaleza ampliar a vantagem na tabela. Com a vitória na Ilha do Retiro, a equipe cearense chegou aos 60 pontos e assumiu a quarta colocação.

O próximo compromisso do Rubro-negro será nesta sexta-feira (23), às 21h, novamente na Ilha do Retiro. O adversário será o Criciúma, quinto colocado, com 59 pontos, em mais um confronto importante na disputa pelo acesso.

Náutico tenta se afastar da zona de rebaixamento

O Náutico entra em campo nesta segunda-feira (19), às 19h30, contra o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro, pela sequência da 34ª rodada. Antes da partida, o Timbu ocupa a 16ª colocação, com 42 pontos em 33 jogos. A equipe soma 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas, com 39 gols marcados e 42 sofridos.

O Alvirrubro aparece cinco pontos à frente do Avaí, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, que soma 37 pontos após empatar sem gols com o Athletic Club.

Uma vitória sobre o Goiás pode fazer o Náutico subir posições e ampliar a vantagem em relação ao Z-4. Em caso de derrota, a equipe permanecerá próxima da zona de rebaixamento.

Depois do compromisso em Goiânia, o Náutico enfrentará o Juventude na segunda-feira (26), às 20h30, no Estádio Alfredo Jaconi.

Vila Nova mantém liderança e Fortaleza ganha posições

O confronto direto entre Vila Nova e Novorizontino terminou empatado por 2 a 2, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Com o resultado, os goianos chegaram aos 62 pontos e permaneceram na liderança, enquanto os paulistas aparecem em segundo, com 61.

O Juventude também soma 61 pontos, mas ocupa a terceira colocação pelos critérios de desempate. A equipe gaúcha empatou por 2 a 2 com o Ceará, no Castelão.

O Fortaleza foi um dos principais beneficiados pela rodada. A vitória sobre o Sport levou o clube aos 60 pontos, na quarta posição, apenas dois atrás do líder Vila Nova.

O Criciúma também conquistou um resultado importante ao vencer o São Bernardo por 1 a 0, fora de casa. Com 59 pontos, a equipe catarinense aparece na quinta colocação, dentro da zona de classificação para os playoffs.

Na parte intermediária, o Botafogo-SP subiu para a 13ª posição após vencer o CRB por 1 a 0, fora de casa. Já o América-MG derrotou o Operário-PR pelo mesmo placar, mas permanece na zona de rebaixamento.

Classificação da Série B 2026 após a 34ª rodada

Vila Nova - 62 pontos - 34 jogos - 18 vitórias - 8 empates - 8 derrotas Novorizontino - 61 pontos - 34 jogos - 17 vitórias - 10 empates - 7 derrotas Juventude - 61 pontos - 34 jogos - 17 vitórias - 10 empates - 7 derrotas Fortaleza - 60 pontos - 34 jogos - 16 vitórias - 12 empates - 6 derrotas Criciúma - 59 pontos - 34 jogos - 17 vitórias - 8 empates - 9 derrotas Atlético-GO - 54 pontos - 34 jogos - 14 vitórias - 12 empates - 8 derrotas CRB - 52 pontos - 34 jogos - 15 vitórias - 7 empates - 12 derrotas Sport - 51 pontos - 34 jogos - 13 vitórias - 12 empates - 9 derrotas Goiás - 48 pontos - 33 jogos - 14 vitórias - 6 empates - 13 derrotas Operário-PR - 48 pontos - 34 jogos - 13 vitórias - 9 empates - 12 derrotas Cuiabá - 47 pontos - 33 jogos - 11 vitórias - 14 empates - 8 derrotas São Bernardo - 46 pontos - 34 jogos - 12 vitórias - 10 empates - 12 derrotas Botafogo-SP - 44 pontos - 34 jogos - 12 vitórias - 8 empates - 14 derrotas Athletic Club - 44 pontos - 34 jogos - 10 vitórias - 14 empates - 10 derrotas Ceará - 43 pontos - 34 jogos - 11 vitórias - 10 empates - 13 derrotas Náutico - 42 pontos - 33 jogos - 11 vitórias - 9 empates - 13 derrotas Avaí - 37 pontos - 34 jogos - 10 vitórias - 7 empates - 17 derrotas Londrina - 29 pontos - 33 jogos - 7 vitórias - 8 empates - 18 derrotas América-MG - 20 pontos - 34 jogos - 5 vitórias - 5 empates - 24 derrotas Ponte Preta - 14 pontos - 34 jogos - 3 vitórias - 5 empates - 26 derrotas

Verde: acesso direto à Série A de 2027.

Verde claro: classificação para os playoffs de acesso.

Vermelho: zona de rebaixamento para a Série C.

Como funciona o acesso à Série A?

Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem vaga direta na Série A de 2027. Já os clubes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta.

3º colocado x 6º colocado

4º colocado x 5º colocado

Os vencedores das duas disputas também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

Resultados da 34ª rodada

Ponte Preta 1 x 1 Atlético-GO

Sport 0 x 2 Fortaleza

Ceará 2 x 2 Juventude

América-MG 1 x 0 Operário-PR

São Bernardo 0 x 1 Criciúma

Avaí 0 x 0 Athletic Club

CRB 0 x 1 Botafogo-SP

Vila Nova 2 x 2 Novorizontino

Jogos restantes da 34ª rodada

Segunda-feira (19/10): Goiás x Náutico - 19h30 - Hailé Pinheiro

Goiás x Náutico - 19h30 - Hailé Pinheiro Terça-feira (20/10): Londrina x Cuiabá - 19h30 - VGD

Próximos jogos da 35ª rodada

Sexta-feira (23/10)

Operário-PR x Athletic Club - 19h30 - Germano Krüger

Sport x Criciúma - 21h - Ilha do Retiro

Sábado (24/10)

Avaí x Botafogo-SP - 16h - Ressacada

São Bernardo x Vila Nova - 16h30 - Primeiro de Maio

Atlético-GO x Novorizontino - 16h30 - Antônio Accioly

Ponte Preta x Fortaleza - 18h30 - Moisés Lucarelli

CRB x Londrina - 18h30 - Rei Pelé

Segunda-feira (26/10)

América-MG x Cuiabá - 19h30 - Independência

Juventude x Náutico - 20h30 - Alfredo Jaconi

Terça-feira (27/10)

Ceará x Goiás - 20h - Castelão

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