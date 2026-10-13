Chances de acesso à Série A: Sport segue na briga pelos playoffs; veja novas probabilidades
UFMG atualiza projeções após jogos da 33ª rodada; Vila Nova lidera chances de acesso direto, enquanto Sport tenta se firmar no G-6
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A disputa pelo acesso à Série A de 2027 ganhou novos capítulos após os jogos da 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a competição entrando nas últimas cinco rodadas, os resultados provocaram mudanças importantes nas probabilidades de acesso direto e de classificação para os playoffs.
O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as projeções, que agora apontam o Vila Nova como principal favorito ao acesso direto. Novorizontino e Juventude aparecem logo atrás, enquanto Fortaleza e Criciúma seguem na disputa pelas primeiras colocações.
Entre os pernambucanos, o Sport permanece na zona de classificação para os playoffs, apesar do empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, fora de casa. O Náutico, por outro lado, perdeu para o Vila Nova por 2 a 0, nos Aflitos, e viu suas possibilidades de acesso ficarem ainda menores.
Vale destacar que a 33ª rodada ainda não foi concluída. O confronto entre Athletic Club e Londrina está marcado para esta terça-feira (13), às 19h30, na Arena Sicredi.
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Vila Nova assume favoritismo pelo acesso direto
O Vila Nova foi um dos principais beneficiados pelos resultados da 33ª rodada. A equipe goiana venceu o Náutico por 2 a 0, fora de casa, chegou aos 61 pontos e assumiu a liderança da Série B.
De acordo com a UFMG, o Vila Nova passou de 49,7% para 72,2% de chance de acesso direto, um crescimento de 22,5 pontos percentuais.
O Novorizontino também ganhou força na disputa. A goleada por 5 a 1 sobre a Ponte Preta fez a equipe paulista chegar aos 60 pontos e aumentar suas chances de acesso direto de 45,1% para 51,8%.
Já o Juventude, que empatou por 2 a 2 com o São Bernardo, viu sua probabilidade cair de 64,4% para 51,3%. A equipe gaúcha também soma 60 pontos e aparece na terceira colocação.
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O Fortaleza, quarto colocado com 57 pontos, empatou em 2 a 2 com o CRB e teve suas chances de acesso direto reduzidas de 26,1% para 13,2%.
Sport segue na zona de playoffs, mas chances caem
O Sport conquistou um ponto importante fora de casa ao empatar por 1 a 1 com o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly. O resultado manteve o Rubro-negro pernambucano na oitava colocação, com 51 pontos, dentro da zona de classificação para os playoffs.
Apesar disso, as projeções da UFMG apontaram uma pequena redução nas possibilidades do Leão da Ilha disputar a fase decisiva do acesso.
O Sport passou de 23,2% para 22,4% de chance de classificação para os playoffs, uma queda de 0,8 ponto percentual. As chances de acesso direto também diminuíram, passando de 0,59% para 0,15%.
A equipe pernambucana aparece três pontos atrás do Atlético-GO, sexto colocado, e apenas um ponto abaixo do CRB, sétimo. O Goiás, que venceu o Operário-PR por 2 a 0, chegou aos 48 pontos e também tenta se aproximar do grupo dos seis primeiros.
O próximo compromisso do Sport será nesta sexta-feira (16), às 20h30, contra o Fortaleza, na Ilha do Retiro. O confronto direto será importante para as pretensões do Leão na reta final da Série B.
Fortaleza e Criciúma lideram chances de playoffs
Embora tenha perdido força na disputa pelo acesso direto, o Fortaleza aparece como o principal favorito à classificação para os playoffs. Segundo a UFMG, a equipe cearense possui 76,8% de chance de disputar a fase decisiva, contra 65% na rodada anterior.
O Criciúma aparece logo atrás, com 74,1%. A equipe catarinense venceu o América-MG por 1 a 0 e chegou aos 56 pontos, permanecendo na quinta colocação.
O CRB também registrou crescimento nas projeções. Após empatar por 2 a 2 com o Fortaleza, fora de casa, a equipe alagoana passou de 45,4% para 51,2% de chance de classificação para os playoffs.
Juventude (48,3%), Novorizontino (47,2%) e Atlético-GO (40,3%) aparecem na sequência. Já o Vila Nova, líder da competição, possui 27,7% de probabilidade de disputar os playoffs, uma vez que suas chances de acesso direto são mais elevadas.
Náutico tem chances praticamente zeradas
O Náutico sofreu mais uma derrota na Série B ao perder por 2 a 0 para o Vila Nova, nos Aflitos. O Timbu permanece na 13ª colocação, com 42 pontos, e está cada vez mais distante da disputa pelo acesso.
Segundo a UFMG, as chances de classificação do Náutico para os playoffs caíram de 0,14% para apenas 0,005%. A probabilidade de acesso direto permanece em 0% nos cálculos divulgados.
O próximo compromisso do Alvirrubro será na segunda-feira (19), às 19h30, contra o Goiás, no Estádio Hailé Pinheiro.
Como funciona o acesso da Série B?
Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A. Já os clubes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação disputam os playoffs de acesso.
Os confrontos são realizados entre o terceiro e o sexto colocado e entre o quarto e o quinto colocado. Os vencedores das duas disputas também garantem vaga na elite do futebol brasileiro em 2027.
Chances de acesso direto à Série A
- Vila Nova - 72,2%
- Novorizontino - 51,8%
- Juventude - 51,3%
- Fortaleza - 13,2%
- Criciúma - 9,2%
- CRB - 1,2%
- Atlético-GO - 0,82%
- Sport - 0,15%
- Goiás - 0,001%
- Operário-PR - 0,001%
- América-MG - 0%
- Athletic Club - 0%
- Avaí - 0%
- Botafogo-SP - 0%
- Ceará - 0%
- Cuiabá - 0%
- Londrina - 0%
- Náutico - 0%
- Ponte Preta - 0%
- São Bernardo - 0%
Chances de classificação para os playoffs
- Fortaleza - 76,8%
- Criciúma - 74,1%
- CRB - 51,2%
- Juventude - 48,3%
- Novorizontino - 47,2%
- Atlético-GO - 40,3%
- Vila Nova - 27,7%
- Sport - 22,4%
- Goiás - 6,5%
- Operário-PR - 3,6%
- Cuiabá - 0,95%
- São Bernardo - 0,67%
- Athletic Club - 0,12%
- Ceará - 0,010%
- Náutico - 0,005%
- Botafogo-SP - 0,001%
- América-MG - 0%
- Avaí - 0%
- Londrina - 0%
- Ponte Preta - 0%
Resultados da 33ª rodada
- Juventude 2 x 2 São Bernardo
- Atlético-GO 1 x 1 Sport
- Náutico 0 x 2 Vila Nova
- Operário-PR 0 x 2 Goiás
- Cuiabá 0 x 1 Avaí
- Fortaleza 2 x 2 CRB
- Novorizontino 5 x 1 Ponte Preta
- Criciúma 1 x 0 América-MG
- Botafogo-SP 1 x 0 Ceará
Jogo restante da 33ª rodada
- Athletic Club x Londrina - terça-feira (13), às 19h30 - Arena Sicredi
Jogos da 34ª rodada
Sexta-feira (16 de outubro)
- Ponte Preta x Atlético-GO - 19h30 - Ítalo Limongi
- Sport x Fortaleza - 20h30 - Ilha do Retiro
Sábado (17 de outubro)
- Ceará x Juventude - 16h30 - Castelão
- América-MG x Operário-PR - 18h30 - Independência
Domingo (18 de outubro)
- São Bernardo x Criciúma - 16h - Primeiro de Maio
- Avaí x Athletic Club - 16h - Ressacada
- CRB x Botafogo-SP - 16h - Rei Pelé
- Vila Nova x Novorizontino - 18h - OBA
Segunda-feira (19 de outubro)
- Goiás x Náutico - 19h30 - Hailé Pinheiro
Terça-feira (20 de outubro)
- Londrina x Cuiabá - 19h30 - VGD
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