Chances de acesso à Série A: veja as novas probabilidades após a 32ª rodada da Série B

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UFMG atualiza projeções após resultados da rodada; Juventude amplia chances de acesso direto, enquanto Sport cresce na disputa pelos playoffs

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A disputa pelo acesso à Série A de 2027 ganhou novos capítulos após o encerramento da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com apenas seis partidas restantes para cada equipe, os resultados provocaram mudanças nas probabilidades de classificação direta e de participação nos playoffs.

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as projeções, que agora apontam o Juventude como principal candidato ao acesso direto. Vila Nova, Novorizontino e Fortaleza também aparecem entre os favoritos, enquanto a disputa pelas vagas nos playoffs segue movimentada.

Entre os pernambucanos, o Sport foi um dos beneficiados pela rodada. A vitória sobre o São Bernardo, por 2 a 1, na Ilha do Retiro, aumentou as chances do Leão de disputar os playoffs. O Náutico, por outro lado, perdeu para o Novorizontino por 2 a 0, nos Aflitos, e viu suas possibilidades de acesso diminuírem consideravelmente.

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Juventude assume favoritismo pelo acesso direto

O Juventude foi um dos principais beneficiados pela 32ª rodada. A equipe gaúcha venceu a Ponte Preta por 2 a 0, fora de casa, e ampliou suas possibilidades de conquistar uma das quatro vagas diretas para a Série A de 2027.

De acordo com a UFMG, o Juventude passou de 50,8% para 64,4% de chance de acesso direto, crescimento de 13,6 pontos percentuais.

O Vila Nova, que empatou sem gols com o Cuiabá, apresentou movimento contrário. A probabilidade de acesso direto caiu de 67,7% para 49,7%, uma redução de 18 pontos percentuais.

Já o Novorizontino aproveitou a vitória por 2 a 0 sobre o Náutico para aumentar suas chances de 28,5% para 45,1%.

O Fortaleza também ganhou força após vencer o América-MG por 1 a 0, fora de casa. A equipe cearense passou de 18,3% para 26,1% de probabilidade de conquistar o acesso direto.

Sport aumenta chances de disputar os playoffs

O Sport foi um dos clubes que mais cresceram nas projeções de classificação para os playoffs após a 32ª rodada.

A vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, na Ilha do Retiro, combinada com os tropeços de concorrentes diretos, melhorou o cenário do Rubro-negro pernambucano.

Segundo a UFMG, o Sport passou de 11,7% para 23,2% de chance de classificação para os playoffs, um crescimento de 11,5 pontos percentuais. Na comparação com a rodada anterior, a probabilidade basicamente dobrou.

O Leão da Ilha também registrou um pequeno crescimento nas chances de acesso direto, passando de 0,32% para 0,59%.

O resultado positivo ganha ainda mais importância porque o Operário-PR, concorrente direto na disputa, foi derrotado por 2 a 1 pelo Botafogo-SP, dentro de casa. Com isso, as chances do Fantasma disputar os playoffs caíram de 22,6% para 11%.

O próximo compromisso do Sport será neste domingo (11), às 16h10, contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly. O confronto será importante para as pretensões das duas equipes na reta final da competição.

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Fortaleza lidera projeções para os playoffs

Apesar de ter aumentado suas chances de acesso direto, o Fortaleza também aparece como o clube com maior probabilidade de disputar os playoffs.

A equipe cearense possui 65% de chance de terminar entre a terceira e a sexta colocação, segundo os cálculos da UFMG. O Criciúma aparece na sequência, com 59,5%, apesar da derrota por 1 a 0 para o Ceará na última rodada.

Atlético-GO e Novorizontino também apresentam probabilidades elevadas, com 51,6% e 51%, respectivamente.

Outro clube que registrou crescimento importante foi o CRB. A vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO fez a equipe alagoana saltar de 28,9% para 45,4% de chance de classificação para os playoffs.

Náutico tem chances cada vez menores

O Náutico sofreu mais uma derrota no campeonato. O Timbu foi derrotado por 2 a 0 pelo Novorizontino, nos Aflitos. A derrota reduziu as chances do Timbu de disputar os playoffs de 1,2% para apenas 0,14%, segundo a UFMG.

Já a probabilidade de acesso direto, que era de 0,006%, passou a aparecer como 0% nas projeções divulgadas.

O próximo adversário do Náutico será o Vila Nova, neste domingo (11), às 17h30, novamente nos Aflitos.

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Como funciona o acesso da Série B?

Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação disputam os playoffs de acesso.

Os confrontos são realizados entre o 3º e o 6º colocado e entre o 4º e o 5º colocado. Os vencedores das duas disputas também garantem vaga na elite do futebol brasileiro em 2027.

Chances de acesso direto à Série A

Juventude - 64,4% Vila Nova - 49,7% Novorizontino - 45,1% Fortaleza - 26,1% Criciúma - 7,1% Atlético-GO - 4% CRB - 2,8% Sport - 0,59% Operário-PR - 0,13% Cuiabá - 0,021% São Bernardo - 0,002% Goiás - 0,001% América-MG - 0% Athletic Club - 0% Avaí - 0% Botafogo-SP - 0% Ceará - 0% Londrina - 0% Náutico - 0% Ponte Preta - 0%

Chances de classificação para os playoffs

Fortaleza - 65% Criciúma - 59,5% Atlético-GO - 51,6% Novorizontino - 51% Vila Nova - 48,2% CRB - 45,4% Juventude - 35% Sport - 23,2% Operário-PR - 11% Cuiabá - 5,6% Goiás - 2,5% São Bernardo - 1,4% Ceará - 0,19% Náutico - 0,14% Athletic Club - 0,10% Botafogo-SP - 0% América-MG - 0% Avaí - 0% Londrina - 0% Ponte Preta - 0%

Resultados da 32ª rodada

Sport 2 x 1 São Bernardo

Goiás 2 x 1 Athletic Club

Ponte Preta 0 x 2 Juventude

Operário-PR 1 x 2 Botafogo-SP

Avaí 2 x 1 Londrina

América-MG 0 x 1 Fortaleza

CRB 3 x 1 Atlético-GO

Vila Nova 0 x 0 Cuiabá

Ceará 1 x 0 Criciúma

Náutico 0 x 2 Novorizontino

Jogos da 33ª rodada

Domingo (11 de outubro)

Juventude x São Bernardo - 16h - Alfredo Jaconi

Atlético-GO x Sport - 16h10 - Antônio Accioly

Náutico x Vila Nova - 17h30 - Aflitos

Operário-PR x Goiás - 18h30 - Germano Krüger

Cuiabá x Avaí - 18h30 - Arena Pantanal

Segunda-feira (12 de outubro)

Fortaleza x CRB - 16h - Castelão

Novorizontino x Ponte Preta - 19h - Jorge Ismael de Biasi

Criciúma x América-MG - 19h30 - Heriberto Hülse

Botafogo-SP x Ceará - 21h - Arena Nicnet

Terça-feira (13 de outubro)

Athletic Club x Londrina - 19h30 - Arena Sicredi

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