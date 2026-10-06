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Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades de cada time após a 31ª rodada

Com sete rodadas restantes, Vila Nova assume vantagem na corrida pelo acesso, enquanto disputa pelas vagas diretas e pelos playoffs segue aberta

Por Lucas Valle Publicado em 06/10/2026 às 8:01
Imagem do jogo entre N&aacute;utico e Sport pela S&eacute;rie B
Imagem do jogo entre Náutico e Sport pela Série B - JAILTON JR/ JC IMAGEM

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A Série B do Campeonato Brasileiro entrou na reta final com uma disputa intensa pelas vagas na elite. Após a conclusão da 31ª rodada, restam apenas sete jogos para cada equipe, e os resultados do último fim de semana provocaram mudanças importantes na classificação e nas projeções de acesso.

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as probabilidades de cada clube conquistar uma vaga direta na Série A de 2027 ou avançar aos playoffs. Na parte de cima, Vila Nova e Juventude conseguiram abrir vantagem, enquanto Novorizontino, Criciúma, Fortaleza e Atlético-GO aparecem logo atrás.

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Vila Nova e Juventude abrem vantagem

Os dois primeiros colocados conseguiram resultados importantes na 31ª rodada e aumentaram a vantagem na classificação. O Vila Nova venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, fora de casa, chegou aos 57 pontos e assumiu a liderança isolada.

O resultado também colocou o clube goiano como o time com maior probabilidade de acesso direto segundo a UFMG. A chance de terminar entre os quatro primeiros é de 67,7%.

Logo atrás aparece o Juventude. A equipe gaúcha goleou o Operário-PR por 3 a 0, chegou aos 56 pontos e possui 50,8% de possibilidade de acesso direto.

Disputa pelas outras vagas segue aberta

Do terceiro ao sexto colocado, a distância é de apenas dois pontos. O Novorizontino aparece em terceiro, com 54, seguido por Criciúma e Fortaleza, ambos com 53, e Atlético-GO, com 52.

Mesmo ocupando a terceira posição, o Novorizontino possui 28,5% de chance de acesso direto. O Criciúma aparece com 20,1%, enquanto Fortaleza tem 18,3% e Atlético-GO, 11,3%.

Quando o cálculo considera especificamente a classificação para os playoffs, o cenário muda. O Fortaleza lidera as projeções, com 63,2%, seguido por Criciúma (62,2%), Atlético-GO (60,1%) e Novorizontino (59,2%).

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Briga pelos playoffs tem vários concorrentes

CRB e Operário-PR fecham atualmente o grupo dos oito primeiros, ambos com 48 pontos. Porém, a proximidade dos concorrentes deixa a disputa aberta para as últimas sete rodadas.

O Sport aparece logo atrás, na nona colocação, com 47 pontos, seguido pelo Cuiabá, com 46, e São Bernardo, com 45. Dessa forma, uma sequência de resultados pode provocar mudanças já durante a 32ª rodada.

Nas projeções da UFMG para os playoffs, o CRB possui 28,9% de chance de classificação, enquanto o Operário-PR aparece com 22,6%. O Sport tem 11,7%, Cuiabá possui 7,1% e São Bernardo aparece com 4,7%.

Náutico e outros clubes tentam reagir

Mais distante do G-8, o Náutico ocupa a 13ª posição, com 42 pontos, mesma pontuação de Goiás e Athletic Club. O Timbu empatou em 1 a 1 com o Fortaleza na rodada anterior e agora tenta diminuir a distância para a zona dos playoffs.

Segundo a UFMG, o Náutico possui 1,2% de chance de alcançar os playoffs. O Goiás aparece com 1%, enquanto o Athletic Club tem 0,82%.

O Ceará, 15º colocado com 39 pontos, ainda aparece matematicamente nas projeções, mas com apenas 0,11% de possibilidade de chegar aos playoffs. Botafogo-SP, Avaí, Londrina, América-MG e Ponte Preta já aparecem com 0% nos cálculos apresentados.

 

 

Como funciona o acesso da Série B?

Na Série B de 2026, os quatro primeiros colocados ao fim das 38 rodadas conquistam o acesso direto para a Série A de 2027.

As equipes que terminarem entre a quinta e a oitava colocação disputarão os playoffs, que definirão outras vagas na elite do futebol brasileiro.

Chances de acesso direto à Série A

  1. Vila Nova - 67,7%
  2. Juventude - 50,8%
  3. Novorizontino - 28,5%
  4. Criciúma - 20,1%
  5. Fortaleza - 18,3%
  6. Atlético-GO - 11,3%
  7. CRB - 1,8%
  8. Operário-PR - 1%
  9. Sport - 0,32%
  10. Cuiabá - 0,16%
  11. São Bernardo - 0,093%
  12. Náutico - 0,006%
  13. Goiás - 0,002%
  14. Athletic Club - 0,001%
  15. América-MG - 0%
  16. Avaí - 0%
  17. Botafogo-SP - 0%
  18. Ceará - 0%
  19. Londrina - 0%
  20. Ponte Preta - 0%

Chances de classificação para os playoffs

  1. Fortaleza - 63,2%
  2. Criciúma - 62,2%
  3. Atlético-GO - 60,1%
  4. Novorizontino - 59,2%
  5. Juventude - 46,1%
  6. Vila Nova - 30,9%
  7. CRB - 28,9%
  8. Operário-PR - 22,6%
  9. Sport - 11,7%
  10. Cuiabá - 7,1%
  11. São Bernardo - 4,7%
  12. Náutico - 1,2%
  13. Goiás - 1%
  14. Athletic Club - 0,82%
  15. Ceará - 0,11%
  16. Botafogo-SP - 0%
  17. América-MG - 0%
  18. Avaí - 0%
  19. Londrina - 0%
  20. Ponte Preta - 0%

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Resultados da 31ª rodada

  • Athletic Club 1 x 2 Sport
  • Novorizontino 3 x 0 Goiás
  • São Bernardo 3 x 1 CRB
  • Londrina 0 x 2 Criciúma
  • Juventude 3 x 0 Operário-PR
  • Fortaleza 1 x 1 Náutico
  • Avaí 0 x 1 Ceará
  • Atlético-GO 2 x 0 América-MG
  • Cuiabá 2 x 0 Ponte Preta
  • Botafogo-SP 0 x 1 Vila Nova

Jogos da 32ª rodada

Terça-feira (6 de outubro)

Quarta-feira (7 de outubro)

Quinta-feira (8 de outubro)

  • Ceará x Criciúma - 19h30 - Castelão
  • Náutico x Novorizontino - 19h30 - Aflitos

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.