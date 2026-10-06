Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades de cada time após a 31ª rodada
Com sete rodadas restantes, Vila Nova assume vantagem na corrida pelo acesso, enquanto disputa pelas vagas diretas e pelos playoffs segue aberta
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A Série B do Campeonato Brasileiro entrou na reta final com uma disputa intensa pelas vagas na elite. Após a conclusão da 31ª rodada, restam apenas sete jogos para cada equipe, e os resultados do último fim de semana provocaram mudanças importantes na classificação e nas projeções de acesso.
O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as probabilidades de cada clube conquistar uma vaga direta na Série A de 2027 ou avançar aos playoffs. Na parte de cima, Vila Nova e Juventude conseguiram abrir vantagem, enquanto Novorizontino, Criciúma, Fortaleza e Atlético-GO aparecem logo atrás.
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Vila Nova e Juventude abrem vantagem
Os dois primeiros colocados conseguiram resultados importantes na 31ª rodada e aumentaram a vantagem na classificação. O Vila Nova venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, fora de casa, chegou aos 57 pontos e assumiu a liderança isolada.
O resultado também colocou o clube goiano como o time com maior probabilidade de acesso direto segundo a UFMG. A chance de terminar entre os quatro primeiros é de 67,7%.
Logo atrás aparece o Juventude. A equipe gaúcha goleou o Operário-PR por 3 a 0, chegou aos 56 pontos e possui 50,8% de possibilidade de acesso direto.
Disputa pelas outras vagas segue aberta
Do terceiro ao sexto colocado, a distância é de apenas dois pontos. O Novorizontino aparece em terceiro, com 54, seguido por Criciúma e Fortaleza, ambos com 53, e Atlético-GO, com 52.
Mesmo ocupando a terceira posição, o Novorizontino possui 28,5% de chance de acesso direto. O Criciúma aparece com 20,1%, enquanto Fortaleza tem 18,3% e Atlético-GO, 11,3%.
Quando o cálculo considera especificamente a classificação para os playoffs, o cenário muda. O Fortaleza lidera as projeções, com 63,2%, seguido por Criciúma (62,2%), Atlético-GO (60,1%) e Novorizontino (59,2%).
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Briga pelos playoffs tem vários concorrentes
CRB e Operário-PR fecham atualmente o grupo dos oito primeiros, ambos com 48 pontos. Porém, a proximidade dos concorrentes deixa a disputa aberta para as últimas sete rodadas.
O Sport aparece logo atrás, na nona colocação, com 47 pontos, seguido pelo Cuiabá, com 46, e São Bernardo, com 45. Dessa forma, uma sequência de resultados pode provocar mudanças já durante a 32ª rodada.
Nas projeções da UFMG para os playoffs, o CRB possui 28,9% de chance de classificação, enquanto o Operário-PR aparece com 22,6%. O Sport tem 11,7%, Cuiabá possui 7,1% e São Bernardo aparece com 4,7%.
Náutico e outros clubes tentam reagir
Mais distante do G-8, o Náutico ocupa a 13ª posição, com 42 pontos, mesma pontuação de Goiás e Athletic Club. O Timbu empatou em 1 a 1 com o Fortaleza na rodada anterior e agora tenta diminuir a distância para a zona dos playoffs.
Segundo a UFMG, o Náutico possui 1,2% de chance de alcançar os playoffs. O Goiás aparece com 1%, enquanto o Athletic Club tem 0,82%.
O Ceará, 15º colocado com 39 pontos, ainda aparece matematicamente nas projeções, mas com apenas 0,11% de possibilidade de chegar aos playoffs. Botafogo-SP, Avaí, Londrina, América-MG e Ponte Preta já aparecem com 0% nos cálculos apresentados.
Como funciona o acesso da Série B?
Na Série B de 2026, os quatro primeiros colocados ao fim das 38 rodadas conquistam o acesso direto para a Série A de 2027.
As equipes que terminarem entre a quinta e a oitava colocação disputarão os playoffs, que definirão outras vagas na elite do futebol brasileiro.
Chances de acesso direto à Série A
- Vila Nova - 67,7%
- Juventude - 50,8%
- Novorizontino - 28,5%
- Criciúma - 20,1%
- Fortaleza - 18,3%
- Atlético-GO - 11,3%
- CRB - 1,8%
- Operário-PR - 1%
- Sport - 0,32%
- Cuiabá - 0,16%
- São Bernardo - 0,093%
- Náutico - 0,006%
- Goiás - 0,002%
- Athletic Club - 0,001%
- América-MG - 0%
- Avaí - 0%
- Botafogo-SP - 0%
- Ceará - 0%
- Londrina - 0%
- Ponte Preta - 0%
Chances de classificação para os playoffs
- Fortaleza - 63,2%
- Criciúma - 62,2%
- Atlético-GO - 60,1%
- Novorizontino - 59,2%
- Juventude - 46,1%
- Vila Nova - 30,9%
- CRB - 28,9%
- Operário-PR - 22,6%
- Sport - 11,7%
- Cuiabá - 7,1%
- São Bernardo - 4,7%
- Náutico - 1,2%
- Goiás - 1%
- Athletic Club - 0,82%
- Ceará - 0,11%
- Botafogo-SP - 0%
- América-MG - 0%
- Avaí - 0%
- Londrina - 0%
- Ponte Preta - 0%
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Resultados da 31ª rodada
- Athletic Club 1 x 2 Sport
- Novorizontino 3 x 0 Goiás
- São Bernardo 3 x 1 CRB
- Londrina 0 x 2 Criciúma
- Juventude 3 x 0 Operário-PR
- Fortaleza 1 x 1 Náutico
- Avaí 0 x 1 Ceará
- Atlético-GO 2 x 0 América-MG
- Cuiabá 2 x 0 Ponte Preta
- Botafogo-SP 0 x 1 Vila Nova
Jogos da 32ª rodada
Terça-feira (6 de outubro)
- Sport x São Bernardo - 19h30 - Ilha do Retiro
- Goiás x Athletic Club - 20h30 - Hailé Pinheiro
- Ponte Preta x Juventude - 21h35 - Ítalo Limongi
Quarta-feira (7 de outubro)
- Operário-PR x Botafogo-SP - 19h30 - Germano Krüger
- Avaí x Londrina - 19h30 - Ressacada
- América-MG x Fortaleza - 20h30 - Independência
- CRB x Atlético-GO - 20h30 - Rei Pelé
- Vila Nova x Cuiabá - 20h30 - OBA
Quinta-feira (8 de outubro)
- Ceará x Criciúma - 19h30 - Castelão
- Náutico x Novorizontino - 19h30 - Aflitos
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