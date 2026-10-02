Botafogo-SP x Vila Nova ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes
Pantera tenta aumentar distância para o Z4, enquanto líder Vila Nova busca mais uma vitória para seguir na ponta da competição, confira
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Botafogo-SP enfrenta o Vila Nova neste sábado (3), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As equipes vivem momentos distintos na competição: enquanto o time paulista luta contra o rebaixamento, o clube goiano busca se manter na liderança e encaminhar o acesso.
Momento das equipes
O Botafogo-SP ocupa a 16ª colocação, com 35 pontos, e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A equipe está cinco pontos à frente do Avaí, que abre o Z4. O Pantera chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, resultado que encerrou um jejum de sete partidas sem vencer na Série B.
Já o Vila Nova lidera a competição, com 54 pontos, e vem de duas vitórias consecutivas. O time goiano derrotou o Londrina por 2 a 0 na rodada anterior e busca mais três pontos para continuar na primeira colocação e ampliar a vantagem na disputa pelo acesso.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.
Ficha da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série B
- Rodada: 31ª
- Local: Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP)
- Data: sábado, 3 de outubro de 2026
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Transmissão: ESPN e Disney+