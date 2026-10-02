Avaí x Ceará ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes
Avaí e Ceará entram em campo neste sábado, na Ressacada, em confronto direto para tentar escapar da série C, confira onde assistir
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Avaí e Ceará se enfrentam neste sábado (3), às 11h (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão próximas da zona de rebaixamento e entram em campo em busca de pontos importantes na reta final da competição.
Momento das equipes
O Avaí ocupa a 17ª colocação, com 30 pontos, e abre atualmente a zona de rebaixamento. A equipe catarinense vem de derrota por 3 a 0 para o Criciúma e está cinco pontos atrás do Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4.
O Ceará aparece na 15ª posição, com 36 pontos, seis à frente do Avaí. O Vozão vem de empate por 2 a 2 com o Operário-PR e busca aumentar a distância para a zona de rebaixamento nesta rodada.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.
Ficha da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série B
- Rodada: 31ª
- Local: Ressacada, Florianópolis (SC)
- Data: 3 de outubro de 2026
- Horário: 11h (de Brasília)
- Transmissão: ESPN e Disney+