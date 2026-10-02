Atlético-GO x América-MG ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Dragão busca se manter na briga pelo acesso, enquanto o Coelho tenta reagir para sair da zona de rebaixamento na 31ª rodada, confira

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O Atlético-GO enfrenta o América-MG neste sábado (3), às 16h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time goiano luta para permanecer na zona de classificação, a equipe mineira tenta reagir para melhorar sua situação na tabela.

Momento das equipes

O Atlético-GO vive um momento positivo e ocupa a sexta colocação, com 49 pontos. A equipe vem de vitória por 1 a 0 sobre o Goiás e busca mais três pontos para seguir entre os seis primeiros colocados da competição.

Já o América-MG enfrenta uma temporada difícil. O Coelho está na 19ª posição, com 17 pontos, e vem de derrota por 1 a 0 para o Juventude. A equipe mineira precisa reagir para diminuir a distância para os clubes que estão fora da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida entre Atlético-GO e América-MG terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

Ficha da partida