Atlético-GO x América-MG ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes
Dragão busca se manter na briga pelo acesso, enquanto o Coelho tenta reagir para sair da zona de rebaixamento na 31ª rodada, confira
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O Atlético-GO enfrenta o América-MG neste sábado (3), às 16h (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time goiano luta para permanecer na zona de classificação, a equipe mineira tenta reagir para melhorar sua situação na tabela.
Momento das equipes
O Atlético-GO vive um momento positivo e ocupa a sexta colocação, com 49 pontos. A equipe vem de vitória por 1 a 0 sobre o Goiás e busca mais três pontos para seguir entre os seis primeiros colocados da competição.
Já o América-MG enfrenta uma temporada difícil. O Coelho está na 19ª posição, com 17 pontos, e vem de derrota por 1 a 0 para o Juventude. A equipe mineira precisa reagir para diminuir a distância para os clubes que estão fora da zona de rebaixamento.
Onde assistir
A partida entre Atlético-GO e América-MG terá transmissão ao vivo pela ESPN, na TV por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.
Ficha da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série B
- Rodada: 31ª
- Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)
- Data: sábado, 3 de outubro de 2026
- Horário: 16h (de Brasília)
- Transmissão: ESPN e Disney+