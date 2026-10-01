Série B de 2027 pode ser a mais difícil da história? Relembre as edições de 2003, 2005, 2021 e 2022
Possíveis quedas de Grêmio e Internacional podem colocar dois gigantes gaúchos em uma Série B que já pode ter outros clubes tradicionais
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A Série A ainda tem dez rodadas para serem disputadas, mas a situação atual da tabela já permite imaginar um cenário que pode transformar a Série B de 2027 em uma das mais tradicionais dos últimos anos.
Neste momento, Grêmio e Internacional estão na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª e a 18ª posições, respectivamente. Remo e Chapecoense completam o Z4.
Se os dois gigantes gaúchos forem rebaixados, a segunda divisão de 2027 poderá contar também com clubes como Fortaleza, Náutico, Sport, Ceará e Novorizontino, dependendo do que acontecer nas rodadas restantes das duas principais divisões nacionais.
Ainda é cedo para afirmar que seria a Série B mais difícil da história. Tanto a Série A quanto a Série B ainda estão em andamento e o cenário pode mudar. Mas a possibilidade ajuda a resgatar algumas das edições que ficaram marcadas pela dificuldade da disputa pelo acesso.
Série B de 2003: apenas duas vagas para a Série A
A Série B de 2003 tinha um formato completamente diferente do atual. Eram 24 clubes, mas somente dois conseguiriam chegar à Série A.
O campeonato era dividido em várias etapas. Na primeira fase, os clubes disputavam 23 partidas. Os oito melhores avançavam para a segunda fase, quando eram divididos em dois grupos.
Depois de mais seis partidas, os quatro classificados chegavam ao quadrangular final. Ali, seriam disputados outros seis jogos e somente os dois primeiros garantiriam o acesso.
Ou seja, um clube que chegasse até a decisão poderia disputar 35 partidas ao longo da competição.
Palmeiras e Botafogo, ambos rebaixados da Série A de 2002, terminaram nas duas primeiras posições do quadrangular final e conquistaram o acesso.
Mas o peso da edição de 2003 não estava apenas no formato. A competição reunia clubes tradicionais como Palmeiras, Botafogo, Sport e Náutico, além de equipes como Santa Cruz, Remo, Brasiliense e Marília.
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Por isso, 2003 entra na discussão sobre as Séries B mais difíceis principalmente pelo caminho necessário para chegar à elite: era preciso superar três fases diferentes e conquistar uma das apenas duas vagas disponíveis.
Série B de 2005: a última antes dos pontos corridos
Dois anos depois, a Série B de 2005 apresentou novamente um formato diferente do atual. A competição tinha 22 equipes e apenas duas vagas para a Série A.
Foi a última edição da segunda divisão disputada antes da adoção dos pontos corridos, que passaram a ser utilizados na Série B a partir de 2006.
O campeonato também era dividido em fases. Depois da primeira etapa, os classificados avançavam até chegar ao quadrangular final, que reuniu Grêmio, Santa Cruz, Náutico e Portuguesa.
O Grêmio terminou essa fase invicto, com 12 pontos em 18 possíveis. O Santa Cruz ficou com dez pontos, enquanto Náutico e Portuguesa terminaram com seis e cinco, respectivamente.
A Batalha dos Aflitos
O acesso do Grêmio ficou marcado por uma das partidas mais lembradas da história da Série B.
No Estádio dos Aflitos, o Náutico teve dois pênaltis durante a partida. O primeiro foi desperdiçado e bateu na trave.
Na segunda cobrança, uma longa confusão terminou com expulsões de jogadores do Grêmio. Mesmo com a pressão do Náutico, o goleiro Galatto defendeu o pênalti.
Pouco depois, Anderson marcou para o Grêmio.
O time gaúcho venceu por 1 a 0, garantiu o acesso e terminou como campeão da Série B. Na mesma rodada, o Santa Cruz venceu a Portuguesa por 2 a 1 e também garantiu uma vaga na Série A.
A edição de 2005 ficou marcada, portanto, pela necessidade de superar diferentes fases e pela existência de apenas duas vagas para a elite.
Série B de 2021: dois pontos separaram o acesso do quinto colocado
Na era dos pontos corridos, a Série B passou a ter 20 clubes, 38 rodadas e quatro vagas para a Série A.
A edição de 2021 foi marcada pelo equilíbrio na parte de cima da tabela.
O Botafogo foi campeão com 70 pontos. Goiás terminou em segundo, com 65, enquanto Coritiba e Avaí fecharam o G4, ambos com 64.
O dado que chama atenção está justamente na diferença para o quinto colocado. O CSA terminou com 62 pontos e ficou fora da zona de acesso.
Assim, apenas dois pontos separaram o Avaí, quarto colocado, do CSA, quinto.
Guarani e CRB também ficaram próximos da disputa, ambos com 60 pontos.
Foi uma edição em que a briga pelo acesso permaneceu aberta até as rodadas finais, com uma margem pequena separando os últimos classificados dos clubes que ficaram fora do G4.
Série B de 2022: quatro campeões brasileiros no G4
Se 2021 ficou marcada pelo equilíbrio, a Série B de 2022 chamou atenção pela concentração de clubes tradicionais nas primeiras posições.
O G4 foi formado por Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Os quatro clubes já haviam conquistado o Campeonato Brasileiro da Série A.
O Cruzeiro assumiu a liderança na sétima rodada e não deixou mais a primeira posição. Além disso, os quatro integrantes do G4 permaneceram entre os quatro primeiros colocados de maneira ininterrupta a partir da 13ª rodada.
O Cruzeiro terminou campeão com 78 pontos. O Grêmio ficou em segundo, com 65, enquanto Bahia e Vasco terminaram com 62 pontos cada.
O Sampaio Corrêa, quinto colocado, terminou com 58 pontos.
O cenário foi, portanto, diferente do observado em 2021. Enquanto a edição anterior teve uma disputa bastante apertada pelas últimas posições do G4, em 2022 os quatro clubes que conquistaram o acesso se consolidaram na parte de cima da tabela com antecedência.
E a Série B de 2027?
É justamente a combinação entre os possíveis participantes que faz a próxima edição despertar tanta atenção.
Caso Grêmio e Internacional sejam rebaixados, a Série B poderá reunir dois dos maiores clubes do futebol gaúcho ao lado de outras equipes tradicionais.
- Grêmio
- Internacional
- Fortaleza
- Náutico
- Sport
- Ceará
- Novorizontino
Mas a lista ainda não está definida. A Série A tem dez rodadas restantes, enquanto a Série B tem oito. Portanto, tanto os clubes que serão rebaixados quanto os que disputarão a segunda divisão em 2027 ainda podem mudar.