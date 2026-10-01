fechar
Serie B |

Série B de 2027 pode ser a mais difícil da história? Relembre as edições de 2003, 2005, 2021 e 2022

Possíveis quedas de Grêmio e Internacional podem colocar dois gigantes gaúchos em uma Série B que já pode ter outros clubes tradicionais

Por Thiago Seabra Publicado em 01/10/2026 às 12:46
Imagem do jogo entre N&aacute;utico e Sport pela S&eacute;rie B
Imagem do jogo entre Náutico e Sport pela Série B - JAILTON JR/ JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Série A ainda tem dez rodadas para serem disputadas, mas a situação atual da tabela já permite imaginar um cenário que pode transformar a Série B de 2027 em uma das mais tradicionais dos últimos anos.

Neste momento, Grêmio e Internacional estão na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª e a 18ª posições, respectivamente. Remo e Chapecoense completam o Z4.

Se os dois gigantes gaúchos forem rebaixados, a segunda divisão de 2027 poderá contar também com clubes como Fortaleza, Náutico, Sport, Ceará e Novorizontino, dependendo do que acontecer nas rodadas restantes das duas principais divisões nacionais.

Ainda é cedo para afirmar que seria a Série B mais difícil da história. Tanto a Série A quanto a Série B ainda estão em andamento e o cenário pode mudar. Mas a possibilidade ajuda a resgatar algumas das edições que ficaram marcadas pela dificuldade da disputa pelo acesso.

Série B de 2003: apenas duas vagas para a Série A

A Série B de 2003 tinha um formato completamente diferente do atual. Eram 24 clubes, mas somente dois conseguiriam chegar à Série A.

O campeonato era dividido em várias etapas. Na primeira fase, os clubes disputavam 23 partidas. Os oito melhores avançavam para a segunda fase, quando eram divididos em dois grupos.

Depois de mais seis partidas, os quatro classificados chegavam ao quadrangular final. Ali, seriam disputados outros seis jogos e somente os dois primeiros garantiriam o acesso.

Ou seja, um clube que chegasse até a decisão poderia disputar 35 partidas ao longo da competição.

Palmeiras e Botafogo, ambos rebaixados da Série A de 2002, terminaram nas duas primeiras posições do quadrangular final e conquistaram o acesso.

Mas o peso da edição de 2003 não estava apenas no formato. A competição reunia clubes tradicionais como Palmeiras, Botafogo, Sport e Náutico, além de equipes como Santa Cruz, Remo, Brasiliense e Marília.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Por isso, 2003 entra na discussão sobre as Séries B mais difíceis principalmente pelo caminho necessário para chegar à elite: era preciso superar três fases diferentes e conquistar uma das apenas duas vagas disponíveis.

Leia Também

Série B de 2005: a última antes dos pontos corridos

Dois anos depois, a Série B de 2005 apresentou novamente um formato diferente do atual. A competição tinha 22 equipes e apenas duas vagas para a Série A.

Foi a última edição da segunda divisão disputada antes da adoção dos pontos corridos, que passaram a ser utilizados na Série B a partir de 2006.

O campeonato também era dividido em fases. Depois da primeira etapa, os classificados avançavam até chegar ao quadrangular final, que reuniu Grêmio, Santa Cruz, Náutico e Portuguesa.

O Grêmio terminou essa fase invicto, com 12 pontos em 18 possíveis. O Santa Cruz ficou com dez pontos, enquanto Náutico e Portuguesa terminaram com seis e cinco, respectivamente.

A Batalha dos Aflitos

O acesso do Grêmio ficou marcado por uma das partidas mais lembradas da história da Série B.

No Estádio dos Aflitos, o Náutico teve dois pênaltis durante a partida. O primeiro foi desperdiçado e bateu na trave.

Na segunda cobrança, uma longa confusão terminou com expulsões de jogadores do Grêmio. Mesmo com a pressão do Náutico, o goleiro Galatto defendeu o pênalti.

Pouco depois, Anderson marcou para o Grêmio.

O time gaúcho venceu por 1 a 0, garantiu o acesso e terminou como campeão da Série B. Na mesma rodada, o Santa Cruz venceu a Portuguesa por 2 a 1 e também garantiu uma vaga na Série A.

A edição de 2005 ficou marcada, portanto, pela necessidade de superar diferentes fases e pela existência de apenas duas vagas para a elite.

Leia Também

Série B de 2021: dois pontos separaram o acesso do quinto colocado

Na era dos pontos corridos, a Série B passou a ter 20 clubes, 38 rodadas e quatro vagas para a Série A.

A edição de 2021 foi marcada pelo equilíbrio na parte de cima da tabela.

O Botafogo foi campeão com 70 pontos. Goiás terminou em segundo, com 65, enquanto Coritiba e Avaí fecharam o G4, ambos com 64.

O dado que chama atenção está justamente na diferença para o quinto colocado. O CSA terminou com 62 pontos e ficou fora da zona de acesso.

Assim, apenas dois pontos separaram o Avaí, quarto colocado, do CSA, quinto.

Guarani e CRB também ficaram próximos da disputa, ambos com 60 pontos.

Foi uma edição em que a briga pelo acesso permaneceu aberta até as rodadas finais, com uma margem pequena separando os últimos classificados dos clubes que ficaram fora do G4.

Série B de 2022: quatro campeões brasileiros no G4

Se 2021 ficou marcada pelo equilíbrio, a Série B de 2022 chamou atenção pela concentração de clubes tradicionais nas primeiras posições.

O G4 foi formado por Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco. Os quatro clubes já haviam conquistado o Campeonato Brasileiro da Série A.

O Cruzeiro assumiu a liderança na sétima rodada e não deixou mais a primeira posição. Além disso, os quatro integrantes do G4 permaneceram entre os quatro primeiros colocados de maneira ininterrupta a partir da 13ª rodada.

O Cruzeiro terminou campeão com 78 pontos. O Grêmio ficou em segundo, com 65, enquanto Bahia e Vasco terminaram com 62 pontos cada.

O Sampaio Corrêa, quinto colocado, terminou com 58 pontos.

O cenário foi, portanto, diferente do observado em 2021. Enquanto a edição anterior teve uma disputa bastante apertada pelas últimas posições do G4, em 2022 os quatro clubes que conquistaram o acesso se consolidaram na parte de cima da tabela com antecedência.

Leia Também

E a Série B de 2027?

É justamente a combinação entre os possíveis participantes que faz a próxima edição despertar tanta atenção.

Caso Grêmio e Internacional sejam rebaixados, a Série B poderá reunir dois dos maiores clubes do futebol gaúcho ao lado de outras equipes tradicionais.

  • Grêmio
  • Internacional
  • Fortaleza
  • Náutico
  • Sport
  • Ceará
  • Novorizontino

Mas a lista ainda não está definida. A Série A tem dez rodadas restantes, enquanto a Série B tem oito. Portanto, tanto os clubes que serão rebaixados quanto os que disputarão a segunda divisão em 2027 ainda podem mudar.

Leia também

Avaí x Ceará ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pela Série B
ONDE ASSISTIR

Avaí x Ceará ao vivo: onde assistir, horário e detalhes pela Série B
Cuiabá x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 31ª rodada da Série B
Série B

Cuiabá x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 31ª rodada da Série B

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.