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Como seria a Série B se o campeonato acabasse hoje? Veja quem subiria e quem cairia

Com 30 rodadas disputadas, equipes brigam pelo acesso e contra o rebaixamento; confira a classificação completa e os possíveis confrontos

Por Thiago Seabra Publicado em 29/09/2026 às 13:44
Imagem do jogo entre N&aacute;utico e Sport pela S&eacute;rie B
Imagem do jogo entre Náutico e Sport pela Série B - JAILTON JR/ JC IMAGEM

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A Série B do Campeonato Brasileiro chegou à reta final com disputas abertas tanto pelo acesso quanto contra o rebaixamento. Após 30 rodadas, o Vila Nova lidera a competição, com 54 pontos, seguido por Juventude, Fortaleza e Novorizontino.

Se a competição terminasse hoje e fosse considerado o formato antigo, com os quatro primeiros colocados garantindo o acesso direto, Vila Nova, Juventude, Fortaleza e Novorizontino subiriam para a Série A.

O regulamento atual, porém, prevê uma mudança importante: apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso direto. As equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputam um playoff pelas duas vagas restantes.

Como está a tabela da Série B?

Pos. Time Pts J V E D GP GC SG %
Vila Nova 54 30 16 6 8 43 31 +12 60%
Juventude 53 30 15 8 7 32 19 +13 58%
Fortaleza 52 30 14 10 6 35 26 +9 57%
Novorizontino 51 30 14 9 7 49 27 +22 56%
Criciúma 50 30 14 8 8 31 27 +4 55%
Atlético-GO 49 30 13 10 7 37 27 +10 54%
CRB 48 30 14 6 10 45 41 +4 53%
Operário-PR 48 30 13 9 8 43 38 +5 53%
Sport 44 30 11 11 8 40 32 +8 48%
10º Cuiabá 43 30 10 13 7 30 25 +5 47%
11º Goiás 42 30 12 6 12 30 36 -6 46%
12º São Bernardo 42 30 11 9 10 40 31 +9 46%
13º Athletic Club 42 30 10 12 8 36 33 +3 46%
14º Náutico 41 30 11 8 11 38 37 +1 45%
15º Ceará 36 30 9 9 12 33 39 -6 40%
16º Botafogo-SP 32 29 8 8 13 32 36 -4 36%
17º Avaí 30 30 8 6 16 30 41 -11 33%
18º Londrina 28 30 7 7 16 39 43 -4 31%
19º América-MG 17 30 4 5 21 21 50 -29 18%
20º Ponte Preta 13 29 3 4 22 17 62 -45 14%

Quem subiria para a Série A se o formato antigo ainda valesse?

Se as quatro primeiras posições garantissem o acesso direto, como acontecia no formato anterior, os times que subiriam neste momento seriam:

  • 1º Vila Nova — 54 pontos
  • 2º Juventude — 53 pontos
  • 3º Fortaleza — 52 pontos
  • 4º Novorizontino — 51 pontos

Os quatro clubes ocupam atualmente as primeiras posições da tabela. A diferença entre o líder Vila Nova e o quarto colocado Novorizontino é de apenas três pontos.

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Como funciona o acesso na Série B atualmente?

No formato atual, apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso direto à Série A. As outras duas vagas são decididas em um playoff envolvendo as equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição.

Se o campeonato terminasse hoje, os confrontos do playoff seriam:

  • 3º Fortaleza (52 pontos) x 6º Atlético-GO (49 pontos)
  • 4º Novorizontino (51 pontos) x 5º Criciúma (50 pontos)

Os vencedores dos dois confrontos garantiriam as outras duas vagas na Série A.

Assim, considerando a classificação atual, Vila Nova e Juventude estariam subindo diretamente, enquanto Fortaleza, Novorizontino, Criciúma e Atlético-GO disputariam o playoff pelo acesso.

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Quem seria rebaixado para a Série C?

Na parte de baixo da tabela, os quatro últimos colocados são rebaixados para a Série C.

Se a competição terminasse hoje, os clubes rebaixados seriam:

  • 17º Avaí — 30 pontos
  • 18º Londrina — 28 pontos
  • 19º América-MG — 17 pontos
  • 20º Ponte Preta — 13 pontos

O Botafogo-SP, atualmente em 16º lugar, seria o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos.

Como ficaria a Série B de 2027?

Considerando os resultados e a classificação apresentados neste momento, também é possível projetar quais clubes chegariam à Série B a partir das outras divisões.

Entre os times que seriam rebaixados da Série A e disputariam a segunda divisão na temporada seguinte estão Grêmio, Internacional, Remo e Chapecoense.

Já pela Série C, os clubes que chegariam à Série B seriam Santa Cruz, Maringá, Ferroviária e Inter de Limeira.

Essas movimentações, somadas ao cenário atual da Série B, ajudam a desenhar uma possível composição da segunda divisão de 2027.

Série B 2027: cenário projetado

  1. Criciúma
  2. Atlético-GO
  3. CRB
  4. Operário-PR
  5. Sport
  6. Cuiabá
  7. Goiás
  8. São Bernardo
  9. Athletic Club
  10. Náutico
  11. Ceará
  12. Botafogo-SP
  13. Grêmio
  14. Internacional
  15. Remo
  16. Chapecoense
  17. Santa Cruz
  18. Maringá
  19. Ferroviária
  20. Inter de Limeira

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.