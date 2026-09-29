Como seria a Série B se o campeonato acabasse hoje? Veja quem subiria e quem cairia
Com 30 rodadas disputadas, equipes brigam pelo acesso e contra o rebaixamento; confira a classificação completa e os possíveis confrontos
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A Série B do Campeonato Brasileiro chegou à reta final com disputas abertas tanto pelo acesso quanto contra o rebaixamento. Após 30 rodadas, o Vila Nova lidera a competição, com 54 pontos, seguido por Juventude, Fortaleza e Novorizontino.
Se a competição terminasse hoje e fosse considerado o formato antigo, com os quatro primeiros colocados garantindo o acesso direto, Vila Nova, Juventude, Fortaleza e Novorizontino subiriam para a Série A.
O regulamento atual, porém, prevê uma mudança importante: apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso direto. As equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputam um playoff pelas duas vagas restantes.
Como está a tabela da Série B?
|Pos.
|Time
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1º
|Vila Nova
|54
|30
|16
|6
|8
|43
|31
|+12
|60%
|2º
|Juventude
|53
|30
|15
|8
|7
|32
|19
|+13
|58%
|3º
|Fortaleza
|52
|30
|14
|10
|6
|35
|26
|+9
|57%
|4º
|Novorizontino
|51
|30
|14
|9
|7
|49
|27
|+22
|56%
|5º
|Criciúma
|50
|30
|14
|8
|8
|31
|27
|+4
|55%
|6º
|Atlético-GO
|49
|30
|13
|10
|7
|37
|27
|+10
|54%
|7º
|CRB
|48
|30
|14
|6
|10
|45
|41
|+4
|53%
|8º
|Operário-PR
|48
|30
|13
|9
|8
|43
|38
|+5
|53%
|9º
|Sport
|44
|30
|11
|11
|8
|40
|32
|+8
|48%
|10º
|Cuiabá
|43
|30
|10
|13
|7
|30
|25
|+5
|47%
|11º
|Goiás
|42
|30
|12
|6
|12
|30
|36
|-6
|46%
|12º
|São Bernardo
|42
|30
|11
|9
|10
|40
|31
|+9
|46%
|13º
|Athletic Club
|42
|30
|10
|12
|8
|36
|33
|+3
|46%
|14º
|Náutico
|41
|30
|11
|8
|11
|38
|37
|+1
|45%
|15º
|Ceará
|36
|30
|9
|9
|12
|33
|39
|-6
|40%
|16º
|Botafogo-SP
|32
|29
|8
|8
|13
|32
|36
|-4
|36%
|17º
|Avaí
|30
|30
|8
|6
|16
|30
|41
|-11
|33%
|18º
|Londrina
|28
|30
|7
|7
|16
|39
|43
|-4
|31%
|19º
|América-MG
|17
|30
|4
|5
|21
|21
|50
|-29
|18%
|20º
|Ponte Preta
|13
|29
|3
|4
|22
|17
|62
|-45
|14%
Quem subiria para a Série A se o formato antigo ainda valesse?
Se as quatro primeiras posições garantissem o acesso direto, como acontecia no formato anterior, os times que subiriam neste momento seriam:
- 1º Vila Nova — 54 pontos
- 2º Juventude — 53 pontos
- 3º Fortaleza — 52 pontos
- 4º Novorizontino — 51 pontos
Os quatro clubes ocupam atualmente as primeiras posições da tabela. A diferença entre o líder Vila Nova e o quarto colocado Novorizontino é de apenas três pontos.
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Como funciona o acesso na Série B atualmente?
No formato atual, apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso direto à Série A. As outras duas vagas são decididas em um playoff envolvendo as equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posição.
Se o campeonato terminasse hoje, os confrontos do playoff seriam:
- 3º Fortaleza (52 pontos) x 6º Atlético-GO (49 pontos)
- 4º Novorizontino (51 pontos) x 5º Criciúma (50 pontos)
Os vencedores dos dois confrontos garantiriam as outras duas vagas na Série A.
Assim, considerando a classificação atual, Vila Nova e Juventude estariam subindo diretamente, enquanto Fortaleza, Novorizontino, Criciúma e Atlético-GO disputariam o playoff pelo acesso.
Quem seria rebaixado para a Série C?
Na parte de baixo da tabela, os quatro últimos colocados são rebaixados para a Série C.
Se a competição terminasse hoje, os clubes rebaixados seriam:
- 17º Avaí — 30 pontos
- 18º Londrina — 28 pontos
- 19º América-MG — 17 pontos
- 20º Ponte Preta — 13 pontos
O Botafogo-SP, atualmente em 16º lugar, seria o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos.
Como ficaria a Série B de 2027?
Considerando os resultados e a classificação apresentados neste momento, também é possível projetar quais clubes chegariam à Série B a partir das outras divisões.
Entre os times que seriam rebaixados da Série A e disputariam a segunda divisão na temporada seguinte estão Grêmio, Internacional, Remo e Chapecoense.
Já pela Série C, os clubes que chegariam à Série B seriam Santa Cruz, Maringá, Ferroviária e Inter de Limeira.
Essas movimentações, somadas ao cenário atual da Série B, ajudam a desenhar uma possível composição da segunda divisão de 2027.
Série B 2027: cenário projetado
- Criciúma
- Atlético-GO
- CRB
- Operário-PR
- Sport
- Cuiabá
- Goiás
- São Bernardo
- Athletic Club
- Náutico
- Ceará
- Botafogo-SP
- Grêmio
- Internacional
- Remo
- Chapecoense
- Santa Cruz
- Maringá
- Ferroviária
- Inter de Limeira