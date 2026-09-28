Náutico, Sport e Santa Cruz na Série B: quando foi a última vez que o trio jogou junto? Relembre como foi a temporada

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Com o Santa Cruz perto de retornar à segunda divisão, Náutico e Sport podem voltar a dividir a competição com o rival após duas décadas; relembre

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O futebol pernambucano pode voltar a ter Náutico, Sport e Santa Cruz na mesma edição da Série B. A última vez em que os três clubes disputaram juntos a segunda divisão do Campeonato Brasileiro foi em 2005, há mais de duas décadas.

O reencontro pode acontecer novamente caso o Santa Cruz confirme o acesso na atual temporada. A equipe coral chega à reta decisiva do quadrangular com a possibilidade de garantir a vaga na Série B com apenas um empate nos dois jogos restantes.

Enquanto o Santa Cruz vive a expectativa pelo retorno à segunda divisão, Náutico e Sport permanecem na Série B e, pelas projeções apresentadas ao longo da competição, têm baixas possibilidades tanto de disputar o acesso quanto de terminar entre os quatro últimos colocados.

A situação é bem diferente daquela encontrada pelos três clubes pernambucanos em 2005. Naquele ano, o Santa Cruz brigou pelo acesso e terminou como vice-campeão, enquanto o Náutico chegou à fase decisiva e ficou a um jogo da promoção. O Sport, por outro lado, lutou contra o rebaixamento até a última rodada.

Como era a Série B de 2005?

A edição de 2005 teve um formato diferente do atual. A competição foi disputada antes da adoção do sistema de pontos corridos e contou com três fases.

Também estavam em disputa apenas duas vagas para a Série A. Santa Cruz e Náutico conseguiram avançar na competição e chegaram à fase decisiva, enquanto o Sport teve como principal objetivo evitar a queda para a Série C.

Clube Campanha na 1ª fase Desfecho Santa Cruz 1º, 41 pontos Vice-campeão e acesso Náutico 7º, 33 pontos 3º no quadrangular final Sport 16º, 27 pontos Escapou do rebaixamento

Santa Cruz foi líder e conseguiu o acesso

O Santa Cruz teve a melhor campanha entre os três pernambucanos na primeira fase. O time terminou na liderança, com 41 pontos, após conquistar 12 vitórias, cinco empates e sofrer quatro derrotas.

A equipe coral avançou até o quadrangular final e terminou a competição como vice-campeã, garantindo uma das duas vagas para a Série A.

Náutico chegou à Batalha dos Aflitos pelo acesso

O Náutico terminou a primeira fase em 7º lugar, com 33 pontos, graças a uma campanha de dez vitórias, três empates e oito derrotas.

O Timbu conseguiu avançar pelas fases seguintes e chegou ao quadrangular final, que também tinha Grêmio, Santa Cruz e Portuguesa.

Na última rodada, o Náutico precisava vencer o Grêmio para conquistar o acesso à Série A. A partida nos Aflitos, porém, terminou em uma das cenas mais conhecidas da história do clube: a Batalha dos Aflitos.

O time pernambucano perdeu por 1 a 0 mesmo tendo dois pênaltis a favor e enfrentando o adversário com quatro jogadores a menos em determinado momento do confronto.

O goleiro Galatto defendeu a cobrança de Ademar. Na sequência da jogada, Anderson marcou o gol do Grêmio, que garantiu o acesso e também o título da Série B aos gaúchos.

Com isso, o Náutico terminou o quadrangular na terceira colocação e ficou a uma vitória do retorno à elite nacional.

Santa Cruz venceu os dois clássicos contra o Náutico

O quadrangular final teve ainda dois confrontos entre Santa Cruz e Náutico. O time coral levou vantagem nos dois clássicos disputados pela fase decisiva.

Náutico 0 x 2 Santa Cruz

Santa Cruz 1 x 0 Náutico

Além dos dois encontros pelo quadrangular, os três clubes pernambucanos também tiveram outros confrontos entre si durante aquela edição da Série B.

Santa Cruz 3 x 1 Náutico

Santa Cruz 0 x 0 Sport

Sport 3 x 2 Náutico

Sport escapou do rebaixamento na última rodada

O cenário do Sport em 2005 foi completamente diferente do enfrentado por Santa Cruz e Náutico. O Leão terminou a primeira fase na 16ª colocação, com 27 pontos, após oito vitórias, três empates e dez derrotas.

A equipe chegou à última rodada ameaçada pelo rebaixamento para a Série C. O Sport perdeu por 2 a 0 para o Gama, na Ilha do Retiro, mas conseguiu permanecer na segunda divisão graças ao resultado de outro confronto.

Vitória e Portuguesa empataram por 3 a 3. Com o resultado, o Vitória acabou rebaixado, enquanto o Sport permaneceu na Série B.

Assim, a temporada de 2005 terminou com três destinos diferentes para os clubes pernambucanos: o Santa Cruz conquistou o acesso, o Náutico ficou perto da promoção e o Sport escapou do rebaixamento.

O que pode acontecer em 2026?

Mais de 20 anos depois, o cenário pode voltar a reunir os três grandes clubes de Pernambuco na Série B.

O Santa Cruz está na disputa pelo acesso à segunda divisão e precisa de apenas um empate nos dois jogos restantes para confirmar matematicamente a promoção, conforme o cenário apresentado para o quadrangular decisivo.