Chances de acesso na Série B: veja probabilidades de acesso direto, playoff e rebaixamento

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Classificação apresenta briga pelas primeiras posições e clubes em situações distintas na reta final da segunda divisão; veja os dados completos

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A disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro entra na reta decisiva após a 30ª rodada da Série B. O cenário da competição segue com uma disputa acirrada pelas primeiras posições.

Para analisar as possibilidades de promoção, é importante separar dois cenários: o acesso direto, destinado aos clubes que terminam nas primeiras posições, e o playoff, que representa a possibilidade de disputar uma vaga de acesso.

Entre os principais candidatos, Grêmio Novorizontino, Vila Nova, Fortaleza e Juventude aparecem com as maiores probabilidades de acesso direto. Na parte intermediária da classificação, outros clubes ainda mantêm chances de chegar ao playoff.

Como está a disputa pelo acesso na Série B

O Grêmio Novorizontino lidera as probabilidades de acesso direto, com 61,1%, enquanto o Fortaleza aparece com 50,9%. Vila Nova e Juventude também possuem percentuais relevantes, com 28,4% e 40,4%, respectivamente.

O cenário muda quando a análise considera a possibilidade de chegar ao playoff. O Vila Nova tem 59,1% de chance, seguido por Operário-PR, com 58,7%, e Juventude, com 53,3%. Atlético-GO aparece com 50,6%.

Outros clubes ainda estão na disputa. O Criciúma possui 33,7% de chance de playoff, enquanto CRB tem 24,3% e o Sport aparece com 18,0%.

Chances de acesso direto e playoff

Os percentuais apresentados separam a possibilidade de conquistar uma vaga de acesso diretamente da chance de alcançar o playoff. Confira os números de cada equipe:

Acesso direto

Grêmio Novorizontino: 61,1%

61,1% Fortaleza: 50,9%

50,9% Juventude: 40,4%

40,4% Vila Nova: 28,4%

28,4% Operário-PR: 9,2%

9,2% Atlético-GO: 5,7%

5,7% Criciúma: 2,0%

2,0% CRB: 1,3%

1,3% Sport: 0,8%

0,8% Cuiabá: 0,2%

0,2% Goiás: 0,1%

0,1% São Bernardo: 0,02%

0,02% Athletic: 0,02%

0,02% Náutico: quase 0%

quase 0% Ceará: quase 0%

quase 0% Botafogo-SP: quase 0%

quase 0% Avaí: quase 0%

quase 0% Londrina: 0,00%

0,00% América-MG: 0,00%

0,00% Ponte Preta: 0,00%

Chance de chegar ao playoff

Vila Nova: 59,1%

59,1% Operário-PR: 58,7%

58,7% Juventude: 53,3%

53,3% Atlético-GO: 50,6%

50,6% Fortaleza: 45,0%

45,0% Grêmio Novorizontino: 36,2%

36,2% Criciúma: 33,7%

33,7% CRB: 24,3%

24,3% Sport: 18,0%

18,0% Cuiabá: 8,1%

8,1% Goiás: 7,6%

7,6% São Bernardo: 3,2%

3,2% Athletic: 1,7%

1,7% Náutico: 0,3%

0,3% Ceará: 0,2%

0,2% Botafogo-SP: 0,00%

0,00% Avaí: 0,00%

0,00% Londrina: quase 0%

quase 0% América-MG: 0,00%

0,00% Ponte Preta: 0,00%

Chances de rebaixamento na Série B

A parte inferior da classificação também apresenta um cenário definido por probabilidades distintas.

América-MG e Ponte Preta aparecem com possibilidade de rebaixamento próxima de 100%, enquanto Londrina tem 72,0%.

Avaí e Botafogo-SP também estão envolvidos diretamente na luta contra a queda, com 54,9% e 52,9%, respectivamente. Náutico e Ceará possuem percentuais menores, de 8,4% e 9,8%.

América-MG: quase 100%

quase 100% Ponte Preta: quase 100%

quase 100% Londrina: 72,0%

72,0% Avaí: 54,9%

54,9% Botafogo-SP: 52,9%

52,9% Ceará: 9,8%

9,8% Náutico: 8,4%

Tabela completa da Série B

Pos. Time Pts J V E D GP GC SG 1 Vila Nova-GO 51 29 15 6 8 41 31 10 2 Fortaleza 51 29 14 9 6 33 24 9 3 Grêmio Novorizontino 50 29 14 8 7 49 27 22 4 Juventude 50 29 14 8 7 31 19 12 5 Operário-PR 47 29 13 8 8 41 36 5 6 Criciúma 47 29 13 8 8 28 27 1 7 Atlético-GO 46 29 12 10 7 36 27 9 8 CRB 45 29 13 6 10 42 41 1 9 Sport 44 29 11 11 7 39 29 10 10 Cuiabá 43 29 10 13 6 30 22 8 11 Goiás 42 29 12 6 11 30 35 -5 12 São Bernardo 41 29 11 8 10 40 31 9 13 Athletic 41 29 10 11 8 34 31 3 14 Náutico 38 29 10 8 11 35 36 -1 15 Ceará 35 29 9 8 12 31 37 -6 16 Botafogo-SP 32 29 8 8 13 32 36 -4 17 Avaí 30 29 8 6 15 30 38 -8 18 Londrina 28 29 7 7 15 39 41 -2 19 América-MG 17 29 4 5 20 21 49 -28 20 Ponte Preta 13 29 3 4 22 17 62 -45

Próxima rodada da Série B

A 31ª rodada da segunda divisão começa na quarta-feira (1º) e terá jogos importantes tanto na disputa pelas primeiras posições quanto na luta contra o rebaixamento.