fechar
Serie B |

Chances de acesso na Série B: veja probabilidades de acesso direto, playoff e rebaixamento

Classificação apresenta briga pelas primeiras posições e clubes em situações distintas na reta final da segunda divisão; veja os dados completos

Por Thiago Seabra Publicado em 28/09/2026 às 9:25
Imagem do jogo entre Náutico e Sport pela Série B
Imagem do jogo entre Náutico e Sport pela Série B - JAILTON JR/ JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro entra na reta decisiva após a 30ª rodada da Série B. O cenário da competição segue com uma disputa acirrada pelas primeiras posições.

Para analisar as possibilidades de promoção, é importante separar dois cenários: o acesso direto, destinado aos clubes que terminam nas primeiras posições, e o playoff, que representa a possibilidade de disputar uma vaga de acesso.

Entre os principais candidatos, Grêmio Novorizontino, Vila Nova, Fortaleza e Juventude aparecem com as maiores probabilidades de acesso direto. Na parte intermediária da classificação, outros clubes ainda mantêm chances de chegar ao playoff.

Como está a disputa pelo acesso na Série B

O Grêmio Novorizontino lidera as probabilidades de acesso direto, com 61,1%, enquanto o Fortaleza aparece com 50,9%. Vila Nova e Juventude também possuem percentuais relevantes, com 28,4% e 40,4%, respectivamente.

O cenário muda quando a análise considera a possibilidade de chegar ao playoff. O Vila Nova tem 59,1% de chance, seguido por Operário-PR, com 58,7%, e Juventude, com 53,3%. Atlético-GO aparece com 50,6%.

Outros clubes ainda estão na disputa. O Criciúma possui 33,7% de chance de playoff, enquanto CRB tem 24,3% e o Sport aparece com 18,0%.

Chances de acesso direto e playoff

Os percentuais apresentados separam a possibilidade de conquistar uma vaga de acesso diretamente da chance de alcançar o playoff. Confira os números de cada equipe:

Acesso direto

  • Grêmio Novorizontino: 61,1%
  • Fortaleza: 50,9%
  • Juventude: 40,4%
  • Vila Nova: 28,4%
  • Operário-PR: 9,2%
  • Atlético-GO: 5,7%
  • Criciúma: 2,0%
  • CRB: 1,3%
  • Sport: 0,8%
  • Cuiabá: 0,2%
  • Goiás: 0,1%
  • São Bernardo: 0,02%
  • Athletic: 0,02%
  • Náutico: quase 0%
  • Ceará: quase 0%
  • Botafogo-SP: quase 0%
  • Avaí: quase 0%
  • Londrina: 0,00%
  • América-MG: 0,00%
  • Ponte Preta: 0,00%

Chance de chegar ao playoff

  • Vila Nova: 59,1%
  • Operário-PR: 58,7%
  • Juventude: 53,3%
  • Atlético-GO: 50,6%
  • Fortaleza: 45,0%
  • Grêmio Novorizontino: 36,2%
  • Criciúma: 33,7%
  • CRB: 24,3%
  • Sport: 18,0%
  • Cuiabá: 8,1%
  • Goiás: 7,6%
  • São Bernardo: 3,2%
  • Athletic: 1,7%
  • Náutico: 0,3%
  • Ceará: 0,2%
  • Botafogo-SP: 0,00%
  • Avaí: 0,00%
  • Londrina: quase 0%
  • América-MG: 0,00%
  • Ponte Preta: 0,00%

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Chances de rebaixamento na Série B

A parte inferior da classificação também apresenta um cenário definido por probabilidades distintas.

América-MG e Ponte Preta aparecem com possibilidade de rebaixamento próxima de 100%, enquanto Londrina tem 72,0%.

Avaí e Botafogo-SP também estão envolvidos diretamente na luta contra a queda, com 54,9% e 52,9%, respectivamente. Náutico e Ceará possuem percentuais menores, de 8,4% e 9,8%.

  • América-MG: quase 100%
  • Ponte Preta: quase 100%
  • Londrina: 72,0%
  • Avaí: 54,9%
  • Botafogo-SP: 52,9%
  • Ceará: 9,8%
  • Náutico: 8,4%

Tabela completa da Série B

Pos. Time Pts J V E D GP GC SG
1 Vila Nova-GO 51 29 15 6 8 41 31 10
2 Fortaleza 51 29 14 9 6 33 24 9
3 Grêmio Novorizontino 50 29 14 8 7 49 27 22
4 Juventude 50 29 14 8 7 31 19 12
5 Operário-PR 47 29 13 8 8 41 36 5
6 Criciúma 47 29 13 8 8 28 27 1
7 Atlético-GO 46 29 12 10 7 36 27 9
8 CRB 45 29 13 6 10 42 41 1
9 Sport 44 29 11 11 7 39 29 10
10 Cuiabá 43 29 10 13 6 30 22 8
11 Goiás 42 29 12 6 11 30 35 -5
12 São Bernardo 41 29 11 8 10 40 31 9
13 Athletic 41 29 10 11 8 34 31 3
14 Náutico 38 29 10 8 11 35 36 -1
15 Ceará 35 29 9 8 12 31 37 -6
16 Botafogo-SP 32 29 8 8 13 32 36 -4
17 Avaí 30 29 8 6 15 30 38 -8
18 Londrina 28 29 7 7 15 39 41 -2
19 América-MG 17 29 4 5 20 21 49 -28
20 Ponte Preta 13 29 3 4 22 17 62 -45

Próxima rodada da Série B

A 31ª rodada da segunda divisão começa na quarta-feira (1º) e terá jogos importantes tanto na disputa pelas primeiras posições quanto na luta contra o rebaixamento.

  • Athletic Club x Sport — 1º de outubro, às 20h30, na Arena Sicredi
  • Novorizontino x Goiás — 1º de outubro, às 21h, no Jorge Ismael de Biasi
  • São Bernardo x CRB — 2 de outubro, às 19h30, no Campo do 1º de Maio
  • Londrina x Criciúma — 2 de outubro, às 20h30, no VGD
  • Juventude x Operário-PR — 2 de outubro, às 20h45, no Alfredo Jaconi
  • Fortaleza x Náutico — 2 de outubro, às 21h35, no Castelão
  • Avaí x Ceará — 3 de outubro, às 11h, na Ressacada
  • Atlético-GO x América-MG — 3 de outubro, às 16h, no Antônio Accioly
  • Cuiabá x Ponte Preta — 3 de outubro, às 17h, na Arena Pantanal
  • Botafogo-SP x Vila Nova — 3 de outubro, às 18h30, na Arena Nicnet (Santa Cruz)

Leia também

Bruno Pivetti revela motivo de escolhas no Náutico e elogia elenco após clássico
TIMBU

Bruno Pivetti revela motivo de escolhas no Náutico e elogia elenco após clássico
Soso admite atuação ruim do Sport no clássico e cobra reação imediata na Série B
Sport

Soso admite atuação ruim do Sport no clássico e cobra reação imediata na Série B

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.