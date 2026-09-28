Chances de acesso na Série B: veja probabilidades de acesso direto, playoff e rebaixamento
Classificação apresenta briga pelas primeiras posições e clubes em situações distintas na reta final da segunda divisão; veja os dados completos
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A disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro entra na reta decisiva após a 30ª rodada da Série B. O cenário da competição segue com uma disputa acirrada pelas primeiras posições.
Para analisar as possibilidades de promoção, é importante separar dois cenários: o acesso direto, destinado aos clubes que terminam nas primeiras posições, e o playoff, que representa a possibilidade de disputar uma vaga de acesso.
Entre os principais candidatos, Grêmio Novorizontino, Vila Nova, Fortaleza e Juventude aparecem com as maiores probabilidades de acesso direto. Na parte intermediária da classificação, outros clubes ainda mantêm chances de chegar ao playoff.
Como está a disputa pelo acesso na Série B
O Grêmio Novorizontino lidera as probabilidades de acesso direto, com 61,1%, enquanto o Fortaleza aparece com 50,9%. Vila Nova e Juventude também possuem percentuais relevantes, com 28,4% e 40,4%, respectivamente.
O cenário muda quando a análise considera a possibilidade de chegar ao playoff. O Vila Nova tem 59,1% de chance, seguido por Operário-PR, com 58,7%, e Juventude, com 53,3%. Atlético-GO aparece com 50,6%.
Outros clubes ainda estão na disputa. O Criciúma possui 33,7% de chance de playoff, enquanto CRB tem 24,3% e o Sport aparece com 18,0%.
Chances de acesso direto e playoff
Os percentuais apresentados separam a possibilidade de conquistar uma vaga de acesso diretamente da chance de alcançar o playoff. Confira os números de cada equipe:
Acesso direto
- Grêmio Novorizontino: 61,1%
- Fortaleza: 50,9%
- Juventude: 40,4%
- Vila Nova: 28,4%
- Operário-PR: 9,2%
- Atlético-GO: 5,7%
- Criciúma: 2,0%
- CRB: 1,3%
- Sport: 0,8%
- Cuiabá: 0,2%
- Goiás: 0,1%
- São Bernardo: 0,02%
- Athletic: 0,02%
- Náutico: quase 0%
- Ceará: quase 0%
- Botafogo-SP: quase 0%
- Avaí: quase 0%
- Londrina: 0,00%
- América-MG: 0,00%
- Ponte Preta: 0,00%
Chance de chegar ao playoff
- Vila Nova: 59,1%
- Operário-PR: 58,7%
- Juventude: 53,3%
- Atlético-GO: 50,6%
- Fortaleza: 45,0%
- Grêmio Novorizontino: 36,2%
- Criciúma: 33,7%
- CRB: 24,3%
- Sport: 18,0%
- Cuiabá: 8,1%
- Goiás: 7,6%
- São Bernardo: 3,2%
- Athletic: 1,7%
- Náutico: 0,3%
- Ceará: 0,2%
- Botafogo-SP: 0,00%
- Avaí: 0,00%
- Londrina: quase 0%
- América-MG: 0,00%
- Ponte Preta: 0,00%
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Chances de rebaixamento na Série B
A parte inferior da classificação também apresenta um cenário definido por probabilidades distintas.
América-MG e Ponte Preta aparecem com possibilidade de rebaixamento próxima de 100%, enquanto Londrina tem 72,0%.
Avaí e Botafogo-SP também estão envolvidos diretamente na luta contra a queda, com 54,9% e 52,9%, respectivamente. Náutico e Ceará possuem percentuais menores, de 8,4% e 9,8%.
- América-MG: quase 100%
- Ponte Preta: quase 100%
- Londrina: 72,0%
- Avaí: 54,9%
- Botafogo-SP: 52,9%
- Ceará: 9,8%
- Náutico: 8,4%
Tabela completa da Série B
|Pos.
|Time
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1
|Vila Nova-GO
|51
|29
|15
|6
|8
|41
|31
|10
|2
|Fortaleza
|51
|29
|14
|9
|6
|33
|24
|9
|3
|Grêmio Novorizontino
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|27
|22
|4
|Juventude
|50
|29
|14
|8
|7
|31
|19
|12
|5
|Operário-PR
|47
|29
|13
|8
|8
|41
|36
|5
|6
|Criciúma
|47
|29
|13
|8
|8
|28
|27
|1
|7
|Atlético-GO
|46
|29
|12
|10
|7
|36
|27
|9
|8
|CRB
|45
|29
|13
|6
|10
|42
|41
|1
|9
|Sport
|44
|29
|11
|11
|7
|39
|29
|10
|10
|Cuiabá
|43
|29
|10
|13
|6
|30
|22
|8
|11
|Goiás
|42
|29
|12
|6
|11
|30
|35
|-5
|12
|São Bernardo
|41
|29
|11
|8
|10
|40
|31
|9
|13
|Athletic
|41
|29
|10
|11
|8
|34
|31
|3
|14
|Náutico
|38
|29
|10
|8
|11
|35
|36
|-1
|15
|Ceará
|35
|29
|9
|8
|12
|31
|37
|-6
|16
|Botafogo-SP
|32
|29
|8
|8
|13
|32
|36
|-4
|17
|Avaí
|30
|29
|8
|6
|15
|30
|38
|-8
|18
|Londrina
|28
|29
|7
|7
|15
|39
|41
|-2
|19
|América-MG
|17
|29
|4
|5
|20
|21
|49
|-28
|20
|Ponte Preta
|13
|29
|3
|4
|22
|17
|62
|-45
Próxima rodada da Série B
A 31ª rodada da segunda divisão começa na quarta-feira (1º) e terá jogos importantes tanto na disputa pelas primeiras posições quanto na luta contra o rebaixamento.
- Athletic Club x Sport — 1º de outubro, às 20h30, na Arena Sicredi
- Novorizontino x Goiás — 1º de outubro, às 21h, no Jorge Ismael de Biasi
- São Bernardo x CRB — 2 de outubro, às 19h30, no Campo do 1º de Maio
- Londrina x Criciúma — 2 de outubro, às 20h30, no VGD
- Juventude x Operário-PR — 2 de outubro, às 20h45, no Alfredo Jaconi
- Fortaleza x Náutico — 2 de outubro, às 21h35, no Castelão
- Avaí x Ceará — 3 de outubro, às 11h, na Ressacada
- Atlético-GO x América-MG — 3 de outubro, às 16h, no Antônio Accioly
- Cuiabá x Ponte Preta — 3 de outubro, às 17h, na Arena Pantanal
- Botafogo-SP x Vila Nova — 3 de outubro, às 18h30, na Arena Nicnet (Santa Cruz)