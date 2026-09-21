Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas de Sport e Náutico após a 29ª rodada da Série B
Timbu ainda entra em campo pela 29ª rodada e pode modificar suas projeções; Leão da Ilha aumenta chances de chegar aos playoffs
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A 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro está chegando ao fim. Com apenas duas partidas restantes nesta segunda-feira (21), o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as probabilidades das equipes na disputa pelo acesso à Série A de 2027.
Os números mostram Vila Nova, Fortaleza, Novorizontino e Juventude como os times com maiores chances de terminar entre os dois primeiros colocados, que garantem acesso direto à elite. Criciúma, Atlético-GO, Operário-PR e CRB também aparecem entre os principais candidatos.
Sport aumenta chances
O Sport aparece na nona colocação entre as equipes com maior probabilidade de terminar nas duas primeiras posições da Série B. Segundo a UFMG, o Leão tem 1,2% de chance de conquistar o acesso direto à Série A de 2027.
Na disputa por uma vaga nos playoffs, destinada aos times que terminarem entre a terceira e a sexta colocação, a probabilidade do Sport é maior: 15,6%.
O Leão, inclusive, já disputou sua partida pela 29ª rodada. O time rubro-negro venceu o Juventude por 2 a 1, neste sábado (19), na Ilha do Retiro, e chegou aos 44 pontos.
Náutico ainda joga na rodada
O Náutico também aparece com chances reduzidas nas projeções da UFMG. O Timbu tem 0,084% de probabilidade de terminar entre os dois primeiros colocados e garantir o acesso direto à Série A.
Para os playoffs, a possibilidade é de 2,2%.
Porém, o cenário ainda pode mudar para o Náutico. O time alvirrubro ainda entra em campo pela 29ª rodada e enfrenta o Cuiabá nesta segunda-feira (21), às 21h30, na Arena Pantanal.
Por isso, as probabilidades divulgadas pela UFMG podem sofrer alterações após o confronto. Um resultado positivo do Timbu pode modificar a projeção para a reta final da competição.
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Como funciona o acesso da Série B?
Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação disputam os playoffs de acesso.
Os confrontos são realizados entre o 3º e o 6º colocado e entre o 4º e o 5º colocado. Os vencedores das duas disputas também garantem vaga na elite do futebol brasileiro em 2027.
Chances de acesso direto à Série A
Segundo os números atualizados da UFMG, estas são as probabilidades de cada equipe terminar entre os dois primeiros:
- Vila Nova – 50,9%
- Fortaleza – 45,2%
- Novorizontino – 31,9%
- Juventude – 28,8%
- Criciúma – 19,7%
- Atlético-GO – 8,7%
- Operário-PR – 6,0%
- CRB – 5,6%
- Sport – 1,2%
- Goiás – 0,62%
- Cuiabá – 0,52%
- São Bernardo – 0,40%
- Athletic-MG – 0,35%
- Náutico – 0,084%
- Ceará – 0,001%
- América-MG – 0%
- Avaí – 0%
- Botafogo-SP – 0%
- Londrina – 0%
- Ponte Preta – 0%
Os números podem ser modificados ao fim da rodada
Fonte: UFMG
Chances de classificação para os playoffs
A UFMG também calcula a probabilidade de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação:
- Juventude – 52,7%
- Novorizontino – 49,9%
- Criciúma – 49,3%
- Fortaleza – 45,8%
- Atlético-GO – 42,4%
- Vila Nova – 41,2%
- CRB – 34,5%
- Operário-PR – 32,8%
- Sport – 15,6%
- Goiás – 10,6%
- Cuiabá – 8,5%
- Athletic-MG – 7,4%
- São Bernardo – 6,8%
- Náutico – 2,2%
- Ceará – 0,21%
- Botafogo-SP – 0,012%
- Avaí – 0,001%
- Londrina – 0%
- América-MG – 0%
- Ponte Preta – 0%
Os números podem ser modificados ao fim da rodada
Fonte: UFMG
Jogos restantes da 29ª rodada
A 28ª rodada da Série B ainda não foi encerrada. Restam seis partidas, que serão disputadas entre esta segunda (14) e terça-feira (15):
Segunda-feira (21)
- Criciúma x Operário-PR – 19h30 – Heriberto Hülse
- Cuiabá x Náutico – 21h30 – Arena Pantanal
Próximos jogos da 30ª rodada
Sexta-feira (25)
- Novorizontino x São Bernardo – 19h30 – Jorge Ismael de Biasi
- Vila Nova x Londrina – 20h30 – OBA
Sábado (26)
- Operário-PR x Ceará – 16h30 – Germano Krüger
- Náutico x Sport – 16h30 – Aflitos
- Goiás x Atlético-GO – 18h30 – Hailé Pinheiro
Domingo (27)
- Criciúma x Avaí – 11h – Heriberto Hülse
- CRB x Cuiabá – 16h – Rei Pelé
- Fortaleza x Athletic Club – 18h30 – Castelão
Segunda-feira (28)
- América-MG x Juventude – 19h30 – Independência
Terça-feira (29)
- Botafogo-SP x Ponte Preta – 19h30 – Arena Nicnet
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