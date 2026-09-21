Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas de Sport e Náutico após a 29ª rodada da Série B

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Timbu ainda entra em campo pela 29ª rodada e pode modificar suas projeções; Leão da Ilha aumenta chances de chegar aos playoffs

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A 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro está chegando ao fim. Com apenas duas partidas restantes nesta segunda-feira (21), o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as probabilidades das equipes na disputa pelo acesso à Série A de 2027.

Os números mostram Vila Nova, Fortaleza, Novorizontino e Juventude como os times com maiores chances de terminar entre os dois primeiros colocados, que garantem acesso direto à elite. Criciúma, Atlético-GO, Operário-PR e CRB também aparecem entre os principais candidatos.

Sport aumenta chances

O Sport aparece na nona colocação entre as equipes com maior probabilidade de terminar nas duas primeiras posições da Série B. Segundo a UFMG, o Leão tem 1,2% de chance de conquistar o acesso direto à Série A de 2027.

Na disputa por uma vaga nos playoffs, destinada aos times que terminarem entre a terceira e a sexta colocação, a probabilidade do Sport é maior: 15,6%.

O Leão, inclusive, já disputou sua partida pela 29ª rodada. O time rubro-negro venceu o Juventude por 2 a 1, neste sábado (19), na Ilha do Retiro, e chegou aos 44 pontos.

Náutico ainda joga na rodada

O Náutico também aparece com chances reduzidas nas projeções da UFMG. O Timbu tem 0,084% de probabilidade de terminar entre os dois primeiros colocados e garantir o acesso direto à Série A.

Para os playoffs, a possibilidade é de 2,2%.

Porém, o cenário ainda pode mudar para o Náutico. O time alvirrubro ainda entra em campo pela 29ª rodada e enfrenta o Cuiabá nesta segunda-feira (21), às 21h30, na Arena Pantanal.

Por isso, as probabilidades divulgadas pela UFMG podem sofrer alterações após o confronto. Um resultado positivo do Timbu pode modificar a projeção para a reta final da competição.

Como funciona o acesso da Série B?

Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação disputam os playoffs de acesso.

Os confrontos são realizados entre o 3º e o 6º colocado e entre o 4º e o 5º colocado. Os vencedores das duas disputas também garantem vaga na elite do futebol brasileiro em 2027.

Chances de acesso direto à Série A

Segundo os números atualizados da UFMG, estas são as probabilidades de cada equipe terminar entre os dois primeiros:

Vila Nova – 50,9% Fortaleza – 45,2% Novorizontino – 31,9% Juventude – 28,8% Criciúma – 19,7% Atlético-GO – 8,7% Operário-PR – 6,0% CRB – 5,6% Sport – 1,2% Goiás – 0,62% Cuiabá – 0,52% São Bernardo – 0,40% Athletic-MG – 0,35% Náutico – 0,084% Ceará – 0,001% América-MG – 0% Avaí – 0% Botafogo-SP – 0% Londrina – 0% Ponte Preta – 0%

Os números podem ser modificados ao fim da rodada

Fonte: UFMG

Chances de classificação para os playoffs

A UFMG também calcula a probabilidade de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação:

Juventude – 52,7% Novorizontino – 49,9% Criciúma – 49,3% Fortaleza – 45,8% Atlético-GO – 42,4% Vila Nova – 41,2% CRB – 34,5% Operário-PR – 32,8% Sport – 15,6% Goiás – 10,6% Cuiabá – 8,5% Athletic-MG – 7,4% São Bernardo – 6,8% Náutico – 2,2% Ceará – 0,21% Botafogo-SP – 0,012% Avaí – 0,001% Londrina – 0% América-MG – 0% Ponte Preta – 0%

Os números podem ser modificados ao fim da rodada

Fonte: UFMG

Jogos restantes da 29ª rodada

A 28ª rodada da Série B ainda não foi encerrada. Restam seis partidas, que serão disputadas entre esta segunda (14) e terça-feira (15):

Segunda-feira (21)



Criciúma x Operário-PR – 19h30 – Heriberto Hülse

Cuiabá x Náutico – 21h30 – Arena Pantanal

Próximos jogos da 30ª rodada



Sexta-feira (25)



Novorizontino x São Bernardo – 19h30 – Jorge Ismael de Biasi

Vila Nova x Londrina – 20h30 – OBA

Sábado (26)



Operário-PR x Ceará – 16h30 – Germano Krüger

Náutico x Sport – 16h30 – Aflitos

Goiás x Atlético-GO – 18h30 – Hailé Pinheiro

Domingo (27)



Criciúma x Avaí – 11h – Heriberto Hülse

CRB x Cuiabá – 16h – Rei Pelé

Fortaleza x Athletic Club – 18h30 – Castelão

Segunda-feira (28)



América-MG x Juventude – 19h30 – Independência

Terça-feira (29)

Botafogo-SP x Ponte Preta – 19h30 – Arena Nicnet

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