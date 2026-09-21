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Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas de Sport e Náutico após a 29ª rodada da Série B

Timbu ainda entra em campo pela 29ª rodada e pode modificar suas projeções; Leão da Ilha aumenta chances de chegar aos playoffs

Por Lucas Valle Publicado em 21/09/2026 às 8:10
Barletta e Vinicius, atacantes de Sport e Náutico, respectivamente
Barletta e Vinicius, atacantes de Sport e Náutico, respectivamente - Paulo Paiva/ Sport e JAILTON JR./JC IMAGEM

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A 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro está chegando ao fim. Com apenas duas partidas restantes nesta segunda-feira (21), o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as probabilidades das equipes na disputa pelo acesso à Série A de 2027.

Os números mostram Vila Nova, Fortaleza, Novorizontino e Juventude como os times com maiores chances de terminar entre os dois primeiros colocados, que garantem acesso direto à elite. Criciúma, Atlético-GO, Operário-PR e CRB também aparecem entre os principais candidatos.

Sport aumenta chances

O Sport aparece na nona colocação entre as equipes com maior probabilidade de terminar nas duas primeiras posições da Série B. Segundo a UFMG, o Leão tem 1,2% de chance de conquistar o acesso direto à Série A de 2027.

Na disputa por uma vaga nos playoffs, destinada aos times que terminarem entre a terceira e a sexta colocação, a probabilidade do Sport é maior: 15,6%.

O Leão, inclusive, já disputou sua partida pela 29ª rodada. O time rubro-negro venceu o Juventude por 2 a 1, neste sábado (19), na Ilha do Retiro, e chegou aos 44 pontos.

Náutico ainda joga na rodada

O Náutico também aparece com chances reduzidas nas projeções da UFMG. O Timbu tem 0,084% de probabilidade de terminar entre os dois primeiros colocados e garantir o acesso direto à Série A.

Para os playoffs, a possibilidade é de 2,2%.

Porém, o cenário ainda pode mudar para o Náutico. O time alvirrubro ainda entra em campo pela 29ª rodada e enfrenta o Cuiabá nesta segunda-feira (21), às 21h30, na Arena Pantanal.

Por isso, as probabilidades divulgadas pela UFMG podem sofrer alterações após o confronto. Um resultado positivo do Timbu pode modificar a projeção para a reta final da competição.

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Como funciona o acesso da Série B?

Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação disputam os playoffs de acesso.

Os confrontos são realizados entre o 3º e o 6º colocado e entre o 4º e o 5º colocado. Os vencedores das duas disputas também garantem vaga na elite do futebol brasileiro em 2027.

Chances de acesso direto à Série A

Segundo os números atualizados da UFMG, estas são as probabilidades de cada equipe terminar entre os dois primeiros:

  1. Vila Nova – 50,9%
  2. Fortaleza – 45,2%
  3. Novorizontino – 31,9%
  4. Juventude – 28,8%
  5. Criciúma – 19,7%
  6. Atlético-GO – 8,7%
  7. Operário-PR – 6,0%
  8. CRB – 5,6%
  9. Sport – 1,2%
  10. Goiás – 0,62%
  11. Cuiabá – 0,52%
  12. São Bernardo – 0,40%
  13. Athletic-MG – 0,35%
  14. Náutico – 0,084%
  15. Ceará – 0,001%
  16. América-MG – 0%
  17. Avaí – 0%
  18. Botafogo-SP – 0%
  19. Londrina – 0%
  20. Ponte Preta – 0%

Os números podem ser modificados ao fim da rodada

Fonte: UFMG

Chances de classificação para os playoffs

A UFMG também calcula a probabilidade de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação:

  1. Juventude – 52,7%
  2. Novorizontino – 49,9%
  3. Criciúma – 49,3%
  4. Fortaleza – 45,8%
  5. Atlético-GO – 42,4%
  6. Vila Nova – 41,2%
  7. CRB – 34,5%
  8. Operário-PR – 32,8%
  9. Sport – 15,6%
  10. Goiás – 10,6%
  11. Cuiabá – 8,5%
  12. Athletic-MG – 7,4%
  13. São Bernardo – 6,8%
  14. Náutico – 2,2%
  15. Ceará – 0,21%
  16. Botafogo-SP – 0,012%
  17. Avaí – 0,001%
  18. Londrina – 0%
  19. América-MG – 0%
  20. Ponte Preta – 0%

Os números podem ser modificados ao fim da rodada

Fonte: UFMG

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Jogos restantes da 29ª rodada

A 28ª rodada da Série B ainda não foi encerrada. Restam seis partidas, que serão disputadas entre esta segunda (14) e terça-feira (15):

Segunda-feira (21)

Próximos jogos da 30ª rodada

Sexta-feira (25)

  • Novorizontino x São Bernardo – 19h30 – Jorge Ismael de Biasi
  • Vila Nova x Londrina – 20h30 – OBA

Sábado (26)

  • Operário-PR x Ceará – 16h30 – Germano Krüger
  • Náutico x Sport – 16h30 – Aflitos
  • Goiás x Atlético-GO – 18h30 – Hailé Pinheiro

Domingo (27)

  • Criciúma x Avaí – 11h – Heriberto Hülse
  • CRB x Cuiabá – 16h – Rei Pelé
  • Fortaleza x Athletic Club – 18h30 – Castelão

Segunda-feira (28)

  • América-MG x Juventude – 19h30 – Independência

Terça-feira (29)

  • Botafogo-SP x Ponte Preta – 19h30 – Arena Nicnet

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.