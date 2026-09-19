Tabela da Série B: Sport vence Juventude e encosta no G-6; veja classificação atualizada
Com a vitória, o Sport aparece na 9ª colocação, empatado em pontos com o Operário-PR, que tem um jogo a menos; confira os detalhes
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O Sport venceu o Juventude por 2 a 1, de virada, neste sábado (19), na Ilha do Retiro, e ganhou posições importantes na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o Leão aos 44 pontos em 29 jogos.
Com a vitória, o Sport aparece na 9ª colocação, empatado em pontos com o Operário-PR, que tem um jogo a menos. O Leão soma 11 vitórias, 11 empates e sete derrotas, com 39 gols marcados e 29 sofridos.
O Juventude, que chegou à rodada com possibilidade de assumir a liderança, permaneceu com 50 pontos e caiu para a terceira posição. A equipe gaúcha sofreu a segunda derrota consecutiva.
Sport vence Juventude e chega aos 44 pontos
O Sport saiu atrás no placar na Ilha do Retiro, mas conseguiu reagir. Mandaca colocou o Juventude em vantagem, enquanto Barletta empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Marcelo Ajul marcou o gol da virada rubro-negra.
O resultado também marcou a segunda vitória de Mariano Soso no comando do Sport. As duas vitórias do treinador aconteceram na Ilha do Retiro.
Como está o G-6 da Série B?
O Vila Nova lidera a Série B com 51 pontos, seguido por Novorizontino e Juventude, ambos com 50. Fortaleza aparece em quarto, com 48, enquanto Criciúma tem 47 e Atlético-GO fecha o G-6, com 46 pontos.
O CRB, em sétimo, tem 45 pontos e ainda disputará seu jogo pela 29ª rodada. O Operário-PR é o oitavo, com 44 pontos, mesma pontuação do Sport.
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Tabela de classificação da Série B
|Pos.
|Time
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1º
|Vila Nova
|51
|29
|15
|6
|8
|41
|31
|+10
|58%
|2º
|Novorizontino
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|27
|+22
|57%
|3º
|Juventude
|50
|29
|14
|8
|7
|31
|19
|+12
|57%
|4º
|Fortaleza
|48
|28
|13
|9
|6
|31
|23
|+8
|57%
|5º
|Criciúma
|47
|28
|13
|8
|7
|28
|25
|+3
|55%
|6º
|Atlético-GO
|46
|29
|12
|10
|7
|36
|27
|+9
|52%
|7º
|CRB
|45
|28
|13
|6
|9
|42
|40
|+2
|53%
|8º
|Operário-PR
|44
|28
|12
|8
|8
|39
|36
|+3
|52%
|9º
|Sport
|44
|29
|11
|11
|7
|39
|29
|+10
|50%
|10º
|São Bernardo
|41
|29
|11
|8
|10
|40
|31
|+9
|47%
|11º
|Athletic Club
|41
|29
|10
|11
|8
|34
|31
|+3
|47%
|12º
|Cuiabá
|40
|28
|9
|13
|6
|27
|22
|+5
|47%
|13º
|Goiás
|39
|28
|11
|6
|11
|28
|34
|-6
|46%
|14º
|Náutico
|38
|28
|10
|8
|10
|35
|33
|+2
|45%
|15º
|Ceará
|35
|29
|9
|8
|12
|31
|37
|-6
|40%
|16º
|Botafogo-SP
|32
|29
|8
|8
|13
|32
|36
|-4
|36%
|17º
|Avaí
|30
|28
|8
|6
|14
|29
|36
|-7
|35%
|18º
|Londrina
|28
|28
|7
|7
|14
|38
|39
|-1
|33%
|19º
|América-MG
|17
|29
|4
|5
|20
|21
|49
|-28
|19%
|20º
|Ponte Preta
|10
|28
|2
|4
|22
|16
|62
|-46
|11%
Resultados da 29ª rodada
Além da vitória do Sport, outros quatro jogos já foram realizados pela rodada.
O Vila Nova venceu o América-MG por 1 a 0, enquanto o Ceará derrotou o Novorizontino por 2 a 1.
O São Bernardo bateu o Atlético-GO por 1 a 0, e Athletic Club e Botafogo-SP empataram em 1 a 1.
- Vila Nova 1 x 0 América-MG — OBA — 18/09, 19h30
- Ceará 2 x 1 Novorizontino — Castelão (CE) — 18/09, 20h30
- São Bernardo 1 x 0 Atlético-GO — Primeiro de Maio — 18/09, 21h
- Sport 2 x 1 Juventude — Ilha do Retiro — 19/09, 16h30
- Athletic Club 1 x 1 Botafogo-SP — Arena Sicredi — 19/09, 18h30
Próximos jogos da 29ª rodada
A rodada será encerrada com cinco partidas entre domingo e segunda-feira.
O CRB visita a Ponte Preta, enquanto Goiás e Avaí se enfrentam. Também haverá Londrina x Fortaleza, Criciúma x Operário-PR e Cuiabá x Náutico.
- Ponte Preta x CRB — Moisés Lucarelli — 20/09, 11h
- Goiás x Avaí — Hailé Pinheiro (Serrinha) — 20/09, 16h
- Londrina x Fortaleza — VGD — 20/09, 18h30
- Criciúma x Operário-PR — Heriberto Hülse — 21/09, 19h30
- Cuiabá x Náutico — Arena Pantanal — 21/09, 21h3