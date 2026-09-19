Tabela da Série B: Sport vence Juventude e encosta no G-6; veja classificação atualizada

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Com a vitória, o Sport aparece na 9ª colocação, empatado em pontos com o Operário-PR, que tem um jogo a menos; confira os detalhes

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O Sport venceu o Juventude por 2 a 1, de virada, neste sábado (19), na Ilha do Retiro, e ganhou posições importantes na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o Leão aos 44 pontos em 29 jogos.

Com a vitória, o Sport aparece na 9ª colocação, empatado em pontos com o Operário-PR, que tem um jogo a menos. O Leão soma 11 vitórias, 11 empates e sete derrotas, com 39 gols marcados e 29 sofridos.

O Juventude, que chegou à rodada com possibilidade de assumir a liderança, permaneceu com 50 pontos e caiu para a terceira posição. A equipe gaúcha sofreu a segunda derrota consecutiva.

Sport vence Juventude e chega aos 44 pontos

O Sport saiu atrás no placar na Ilha do Retiro, mas conseguiu reagir. Mandaca colocou o Juventude em vantagem, enquanto Barletta empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Marcelo Ajul marcou o gol da virada rubro-negra.

O resultado também marcou a segunda vitória de Mariano Soso no comando do Sport. As duas vitórias do treinador aconteceram na Ilha do Retiro.

Como está o G-6 da Série B?

O Vila Nova lidera a Série B com 51 pontos, seguido por Novorizontino e Juventude, ambos com 50. Fortaleza aparece em quarto, com 48, enquanto Criciúma tem 47 e Atlético-GO fecha o G-6, com 46 pontos.

O CRB, em sétimo, tem 45 pontos e ainda disputará seu jogo pela 29ª rodada. O Operário-PR é o oitavo, com 44 pontos, mesma pontuação do Sport.

Tabela de classificação da Série B

Pos. Time Pts J V E D GP GC SG % 1º Vila Nova 51 29 15 6 8 41 31 +10 58% 2º Novorizontino 50 29 14 8 7 49 27 +22 57% 3º Juventude 50 29 14 8 7 31 19 +12 57% 4º Fortaleza 48 28 13 9 6 31 23 +8 57% 5º Criciúma 47 28 13 8 7 28 25 +3 55% 6º Atlético-GO 46 29 12 10 7 36 27 +9 52% 7º CRB 45 28 13 6 9 42 40 +2 53% 8º Operário-PR 44 28 12 8 8 39 36 +3 52% 9º Sport 44 29 11 11 7 39 29 +10 50% 10º São Bernardo 41 29 11 8 10 40 31 +9 47% 11º Athletic Club 41 29 10 11 8 34 31 +3 47% 12º Cuiabá 40 28 9 13 6 27 22 +5 47% 13º Goiás 39 28 11 6 11 28 34 -6 46% 14º Náutico 38 28 10 8 10 35 33 +2 45% 15º Ceará 35 29 9 8 12 31 37 -6 40% 16º Botafogo-SP 32 29 8 8 13 32 36 -4 36% 17º Avaí 30 28 8 6 14 29 36 -7 35% 18º Londrina 28 28 7 7 14 38 39 -1 33% 19º América-MG 17 29 4 5 20 21 49 -28 19% 20º Ponte Preta 10 28 2 4 22 16 62 -46 11%

Resultados da 29ª rodada

Além da vitória do Sport, outros quatro jogos já foram realizados pela rodada.

O Vila Nova venceu o América-MG por 1 a 0, enquanto o Ceará derrotou o Novorizontino por 2 a 1.

O São Bernardo bateu o Atlético-GO por 1 a 0, e Athletic Club e Botafogo-SP empataram em 1 a 1.

Vila Nova 1 x 0 América-MG — OBA — 18/09, 19h30

— OBA — 18/09, 19h30 Ceará 2 x 1 Novorizontino — Castelão (CE) — 18/09, 20h30

— Castelão (CE) — 18/09, 20h30 São Bernardo 1 x 0 Atlético-GO — Primeiro de Maio — 18/09, 21h

— Primeiro de Maio — 18/09, 21h Sport 2 x 1 Juventude — Ilha do Retiro — 19/09, 16h30

— Ilha do Retiro — 19/09, 16h30 Athletic Club 1 x 1 Botafogo-SP — Arena Sicredi — 19/09, 18h30

Próximos jogos da 29ª rodada

A rodada será encerrada com cinco partidas entre domingo e segunda-feira.

O CRB visita a Ponte Preta, enquanto Goiás e Avaí se enfrentam. Também haverá Londrina x Fortaleza, Criciúma x Operário-PR e Cuiabá x Náutico.