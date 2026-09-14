Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas de Sport e Náutico após a 28ª rodada da Série B
Departamento de Matemática da UFMG divulgou novas projeções para o acesso direto e a classificação aos playoffs da competição
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A 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro está quase no seu fim. Com partidas restantes entre esta segunda (14) e terça-feira (15), o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as probabilidades das equipes na disputa pelo acesso à Série A de 2027.
Os números mostram Novorizontino, Juventude e Vila Nova como os times com maiores chances de terminar entre os dois primeiros colocados, que garantem acesso direto à elite. Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO também aparecem entre os principais candidatos.
Entre os pernambucanos, o Sport aparece com 1,1% de chance de conseguir o acesso direto, enquanto o Náutico tem 0,18%. Na disputa pelos playoffs, o Leão tem 12,5% de probabilidade, e o Timbu aparece com 3,8%
Sport tem 1,1% de chance de acesso direto
O Sport aparece na nona colocação entre as equipes com maior probabilidade de terminar nas duas primeiras posições da Série B. Segundo a UFMG, o Leão tem 1,1% de chance de conquistar o acesso direto à Série A de 2027.
Na disputa por uma vaga nos playoffs, que nesta temporada será destinada aos times que terminarem entre a terceira e a sexta colocação, a probabilidade do Sport é maior: 12,5%.
Porém, o Leão da Ilha ainda joga nesta rodada e pode aumentar sua chances. O Sport entra em campo contra o CRB, nesta terça-feira (15), às 21h, no Rei Pelé, pela 28ª rodada.
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Náutico tem 0,18% de chance de acesso direto
O Náutico também aparece com chances reduzidas nas projeções da UFMG. O Timbu tem 0,18% de probabilidade de terminar entre os dois primeiros colocados e garantir o acesso direto à Série A.
Para os playoffs, a possibilidade é de 3,8%. O time alvirrubro enfrenta o Operário-PR nesta terça-feira (15), às 19h30, nos Aflitos, em partida que ainda será realizada pela 28ª rodada.
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Como funciona o acesso da Série B?
Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação disputam os playoffs de acesso.
Os confrontos são realizados entre o 3º e o 6º colocado e entre o 4º e o 5º colocado. Os vencedores das duas disputas também garantem vaga na elite do futebol brasileiro em 2027.
Chances de acesso direto à Série A
Segundo os números atualizados da UFMG, estas são as probabilidades de cada equipe terminar entre os dois primeiros:
- Novorizontino – 46,3%
- Juventude – 40,6%
- Vila Nova – 38,9%
- Fortaleza – 24,2%
- Criciúma – 16,8%
- Atlético-GO – 16,1%
- Operário-PR – 7,5%
- CRB – 7,1%
- Sport – 1,1%
- Athletic-MG – 0,70%
- Cuiabá – 0,37%
- Náutico – 0,18%
- Goiás – 0,099%
- São Bernardo – 0,033%
- Botafogo-SP – 0,002%
- Ceará – 0%
- Avaí – 0%
- América-MG – 0%
- Londrina – 0%
- Ponte Preta – 0%
Os números podem ser modificados ao fim da rodada
Chances de classificação para os playoffs
A UFMG também calcula a probabilidade de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação:
- Fortaleza – 53,4%
- Atlético-GO – 51,0%
- Criciúma – 50,2%
- Juventude – 48,3%
- Vila Nova – 45,6%
- Novorizontino – 43,5%
- CRB – 35,4%
- Operário-PR – 34,1%
- Sport – 12,5%
- Athletic-MG – 10,8%
- Cuiabá – 7,3%
- Náutico – 3,8%
- Goiás – 2,7%
- São Bernardo – 1,1%
- Botafogo-SP – 0,22%
- Avaí – 0,060%
- Ceará – 0,059%
- Londrina – 0%
- América-MG – 0%
- Ponte Preta – 0%
Os números podem ser modificados ao fim da rodada
Jogos restantes da 28ª rodada
A 28ª rodada da Série B ainda não foi encerrada. Restam seis partidas, que serão disputadas entre esta segunda (14) e terça-feira (15):
Segunda-feira (14)
- Botafogo-SP x Goiás – 19h30 – Arena Nicnet
- América-MG x São Bernardo – 19h30 – Independência
- Avaí x Vila Nova – 21h30 – Ressacada
Terça-feira (15)
- Londrina x Ponte Preta – 19h – VGD
- Náutico x Operário-PR – 19h30 – Aflitos
- CRB x Sport – 21h – Rei Pelé
Próximos jogos da 29ª rodada
Sexta-feira (18)
- Vila Nova x América-MG – 19h30 – OBA
- Ceará x Novorizontino – 20h30 – Castelão
- São Bernardo x Atlético-GO – 21h – Primeiro de Maio
Sábado (19)
- Sport x Juventude – 16h30 – Ilha do Retiro
- Athletic-MG x Botafogo-SP – 18h30 – Arena Sicredi
Domingo (20)
- Ponte Preta x CRB – 11h – Moisés Lucarelli
- Goiás x Avaí – 16h – Hailé Pinheiro
- Londrina x Fortaleza – 18h30 – VGD
Segunda-feira (21)
- Criciúma x Operário-PR – 19h30 – Heriberto Hülse
- Cuiabá x Náutico – 21h30 – Arena Pantanal
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