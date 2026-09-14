Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas de Sport e Náutico após a 28ª rodada da Série B

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Departamento de Matemática da UFMG divulgou novas projeções para o acesso direto e a classificação aos playoffs da competição

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A 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro está quase no seu fim. Com partidas restantes entre esta segunda (14) e terça-feira (15), o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as probabilidades das equipes na disputa pelo acesso à Série A de 2027.

Os números mostram Novorizontino, Juventude e Vila Nova como os times com maiores chances de terminar entre os dois primeiros colocados, que garantem acesso direto à elite. Fortaleza, Criciúma e Atlético-GO também aparecem entre os principais candidatos.

Entre os pernambucanos, o Sport aparece com 1,1% de chance de conseguir o acesso direto, enquanto o Náutico tem 0,18%. Na disputa pelos playoffs, o Leão tem 12,5% de probabilidade, e o Timbu aparece com 3,8%





Sport tem 1,1% de chance de acesso direto

O Sport aparece na nona colocação entre as equipes com maior probabilidade de terminar nas duas primeiras posições da Série B. Segundo a UFMG, o Leão tem 1,1% de chance de conquistar o acesso direto à Série A de 2027.

Na disputa por uma vaga nos playoffs, que nesta temporada será destinada aos times que terminarem entre a terceira e a sexta colocação, a probabilidade do Sport é maior: 12,5%.

Porém, o Leão da Ilha ainda joga nesta rodada e pode aumentar sua chances. O Sport entra em campo contra o CRB, nesta terça-feira (15), às 21h, no Rei Pelé, pela 28ª rodada.

Náutico tem 0,18% de chance de acesso direto

O Náutico também aparece com chances reduzidas nas projeções da UFMG. O Timbu tem 0,18% de probabilidade de terminar entre os dois primeiros colocados e garantir o acesso direto à Série A.

Para os playoffs, a possibilidade é de 3,8%. O time alvirrubro enfrenta o Operário-PR nesta terça-feira (15), às 19h30, nos Aflitos, em partida que ainda será realizada pela 28ª rodada.

Como funciona o acesso da Série B?

Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação disputam os playoffs de acesso.

Os confrontos são realizados entre o 3º e o 6º colocado e entre o 4º e o 5º colocado. Os vencedores das duas disputas também garantem vaga na elite do futebol brasileiro em 2027.

Chances de acesso direto à Série A

Segundo os números atualizados da UFMG, estas são as probabilidades de cada equipe terminar entre os dois primeiros:

Novorizontino – 46,3% Juventude – 40,6% Vila Nova – 38,9% Fortaleza – 24,2% Criciúma – 16,8% Atlético-GO – 16,1% Operário-PR – 7,5% CRB – 7,1% Sport – 1,1% Athletic-MG – 0,70% Cuiabá – 0,37% Náutico – 0,18% Goiás – 0,099% São Bernardo – 0,033% Botafogo-SP – 0,002% Ceará – 0% Avaí – 0% América-MG – 0% Londrina – 0% Ponte Preta – 0%

Os números podem ser modificados ao fim da rodada

Chances de classificação para os playoffs

A UFMG também calcula a probabilidade de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação:

Fortaleza – 53,4% Atlético-GO – 51,0% Criciúma – 50,2% Juventude – 48,3% Vila Nova – 45,6% Novorizontino – 43,5% CRB – 35,4% Operário-PR – 34,1% Sport – 12,5% Athletic-MG – 10,8% Cuiabá – 7,3% Náutico – 3,8% Goiás – 2,7% São Bernardo – 1,1% Botafogo-SP – 0,22% Avaí – 0,060% Ceará – 0,059% Londrina – 0% América-MG – 0% Ponte Preta – 0%

Os números podem ser modificados ao fim da rodada

Jogos restantes da 28ª rodada

A 28ª rodada da Série B ainda não foi encerrada. Restam seis partidas, que serão disputadas entre esta segunda (14) e terça-feira (15):

Segunda-feira (14)



Botafogo-SP x Goiás – 19h30 – Arena Nicnet

– 19h30 – Arena Nicnet América-MG x São Bernardo – 19h30 – Independência

– 19h30 – Independência Avaí x Vila Nova – 21h30 – Ressacada

Terça-feira (15)



Londrina x Ponte Preta – 19h – VGD

– 19h – VGD Náutico x Operário-PR – 19h30 – Aflitos

– 19h30 – Aflitos CRB x Sport – 21h – Rei Pelé

Próximos jogos da 29ª rodada



Sexta-feira (18)



Vila Nova x América-MG – 19h30 – OBA

Ceará x Novorizontino – 20h30 – Castelão

São Bernardo x Atlético-GO – 21h – Primeiro de Maio

Sábado (19)



Sport x Juventude – 16h30 – Ilha do Retiro

Athletic-MG x Botafogo-SP – 18h30 – Arena Sicredi

Domingo (20)



Ponte Preta x CRB – 11h – Moisés Lucarelli

Goiás x Avaí – 16h – Hailé Pinheiro

Londrina x Fortaleza – 18h30 – VGD

Segunda-feira (21)



Criciúma x Operário-PR – 19h30 – Heriberto Hülse

Cuiabá x Náutico – 21h30 – Arena Pantanal

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