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Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas de Náutico e Sport após a 26ª rodada da Série B

Departamento de Matemática da UFMG divulgou novas projeções para o acesso direto e a classificação aos playoffs da competição

Por Lucas Valle Publicado em 08/09/2026 às 11:31 | Atualizado em 08/09/2026 às 12:01
Derek Freitas e Diego Hernández, jogadores de Náutico e Sport, respectivamente
Derek Freitas e Diego Hernández, jogadores de Náutico e Sport, respectivamente - Rafael Vieira/CNC e Paulo Paiva/Sport

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A 26ª rodada da Série B chegou ao fim com mudanças na tabela e novos cenários para a disputa pelo acesso à Série A de 2027. Entre os pernambucanos, o Sport perdeu para o Ceará por 2 a 1, no Castelão, enquanto o Náutico venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, nos Aflitos.

Com os resultados da rodada, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as probabilidades de todas as equipes para as duas primeiras colocações, que garantem acesso direto, e para a faixa entre o terceiro e o sexto lugar, que dá vaga nos playoffs.

Na classificação, o Juventude lidera com 47 pontos, seguido por Criciúma, também com 47, e Novorizontino, com 46. O Vila Nova aparece na quarta posição, enquanto Fortaleza e CRB completam o G-6. O Sport é o nono colocado, com 38 pontos, e o Náutico aparece logo atrás, em décimo, com 37.

Sport perde força nas projeções após derrota

O Sport foi derrotado pelo Ceará por 2 a 1, no Castelão, e permaneceu na nona colocação da Série B, com 38 pontos.

Na atualização anterior da UFMG, o Leão tinha 4,8% de chance de conseguir o acesso direto à Série A. Agora, a probabilidade é de 0,81%.

Na disputa pelos playoffs, a projeção também mudou. O Sport tinha 30% de probabilidade de terminar entre os seis primeiros e agora aparece com 11,5%.

O Leão da Ilha tem nove vitórias, 11 empates e seis derrotas em 26 partidas. A equipe está quatro pontos atrás do CRB, sexto colocado e primeiro time dentro da zona de classificação para os playoffs.

O próximo compromisso será contra a Ponte Preta, na quinta-feira (10), às 21h30, na Ilha do Retiro.

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Náutico ganha espaço nas projeções

O Náutico venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, nos Aflitos, e chegou aos 37 pontos. O resultado manteve o Timbu na décima colocação, dois pontos atrás do CRB.

Na atualização anterior da UFMG, o Náutico tinha 0,43% de chance de acesso direto. Agora, a probabilidade é de 0,67%.

Para os playoffs, o Timbu passou de 6,6% para 9,8% de probabilidade de terminar entre a terceira e a sexta colocação.

O Náutico soma dez vitórias, sete empates e nove derrotas em 26 partidas. O próximo desafio será nesta quarta-feira (9), contra o América-MG, às 20h30, no Independência.

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Como funciona o acesso da Série B?

Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação disputam os playoffs de acesso.

Os confrontos são realizados entre o 3º e o 6º colocado e entre o 4º e o 5º colocado. Os vencedores das duas disputas também garantem vaga na elite do futebol brasileiro em 2027.

Chances de acesso direto à Série A

Segundo os números atualizados da UFMG, estas são as probabilidades de cada equipe terminar entre os dois primeiros:

  1. Criciúma – 43,5%
  2. Novorizontino – 39,4%
  3. Juventude – 38,9%
  4. Vila Nova – 28,3%
  5. Fortaleza – 22,3%
  6. CRB – 15,4%
  7. Atlético-GO – 5,7%
  8. Operário-PR – 3,5%
  9. Sport – 0,81%
  10. Náutico – 0,67%
  11. Athletic-MG – 0,57%
  12. Goiás – 0,40%
  13. Cuiabá – 0,35%
  14. São Bernardo – 0,17%
  15. Botafogo-SP – 0,020%
  16. Ceará – 0,013%
  17. Avaí – 0,003%
  18. América-MG – 0%
  19. Londrina – 0%
  20. Ponte Preta – 0%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

Chances de classificação para os playoffs

A UFMG também calcula a probabilidade de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação:

  1. Fortaleza – 52,0%
  2. Vila Nova – 49,6%
  3. Juventude – 49,5%
  4. CRB – 48,6%
  5. Novorizontino – 46,4%
  6. Criciúma – 46,0%
  7. Atlético-GO – 34,0%
  8. Operário-PR – 24,3%
  9. Sport – 11,5%
  10. Náutico – 9,8%
  11. Athletic-MG – 9,5%
  12. Goiás – 6,9%
  13. Cuiabá – 6,4%
  14. São Bernardo – 3,6%
  15. Botafogo-SP – 0,93%
  16. Ceará – 0,58%
  17. Avaí – 0,31%
  18. Londrina – 0%
  19. América-MG – 0%
  20. Ponte Preta – 0%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

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Próximos jogos da 27ª rodada

Terça-feira (08/09)

  • Cuiabá x Athletic Club – 20h30 – Arena Pantanal
  • Criciúma x Juventude – 21h – Heriberto Hülse

Quarta-feira (09/09)

  • Botafogo-SP x Novorizontino – 19h30 – Arena Nicnet
  • Fortaleza x Avaí – 19h30 – Castelão
  • América-MG x Náutico – 20h30 – Independência
  • Operário-PR x CRB – 20h30 – Germano Krüger
  • Atlético-GO x Ceará – 21h30 – Antônio Accioly

Quinta-feira (10/09)

  • São Bernardo x Londrina – 19h30 – Primeiro de Maio
  • Vila Nova x Goiás – 19h30 – OBA
  • Sport x Ponte Preta – 21h30 – Ilha do Retiro

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.