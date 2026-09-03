Classificação da Série B: tabela atualizada, resultados da 25ª rodada e próximos jogos
Sport tenta se manter na briga pelo acesso, enquanto Náutico busca aproveitar sequência em casa para subir na tabela da Série B do Brasileiro
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A 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou na última terça-feira (1º) com mudanças importantes na classificação. O Sport perdeu para o Novorizontino por 2 a 1 e caiu para a oitava colocação, enquanto o Náutico venceu o Athletic Club por 2 a 1 e subiu para a 12ª posição.
Na parte de cima, o Juventude assumiu a liderança com 46 pontos, seguido por Vila Nova e Criciúma, ambos com 44. Novorizontino e Fortaleza completam o grupo dos cinco primeiros, enquanto a disputa pelas primeiras posições segue equilibrada.
A 26ª rodada começa nesta quinta-feira (03), com o Náutico recebendo o Botafogo-SP, às 20h, nos Aflitos. Os demais jogos serão disputados entre sexta-feira (04) e domingo (06).
Sport perde e deixa o G-6
O Sport foi derrotado pelo Novorizontino por 2 a 1, na última sexta-feira (28), fora de casa. O resultado fez o Leão perder duas posições e cair da sexta para a oitava colocação.
A equipe pernambucana permanece com 38 pontos em 25 jogos, com nove vitórias, 11 empates e cinco derrotas. O Sport está a apenas dois pontos do CRB, sexto colocado e último time dentro da zona de playoffs.
O Leão entra em campo novamente nesta sexta-feira (5), quando enfrenta o Ceará, às 18h30, no Castelão, em mais um confronto importante pela parte de cima da tabela.
Náutico vence e sobe três posições
O Náutico venceu o Athletic Club por 2 a 1, nos Aflitos, e chegou aos 34 pontos. Com o resultado, o Timbu ganhou três posições e agora ocupa a 12ª colocação.
A equipe alvirrubra soma oito vitórias, sete empates e dez derrotas em 25 partidas. A distância para o G-6 é de cinco pontos, enquanto a vantagem para o Ceará, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, é de seis pontos.
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O Náutico abre a 26ª rodada nesta quinta-feira (03), às 20h, contra o Botafogo-SP, nos Aflitos. Uma nova vitória pode fazer o Timbu se aproximar ainda mais da parte de cima da tabela.
Classificação da Série B
- Juventude – 46 pontos – 25 jogos – 13 vitórias – 7 empates – 5 derrotas
- Vila Nova – 44 pontos – 25 jogos – 13 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
- Criciúma – 44 pontos – 25 jogos – 12 vitórias – 8 empates – 5 derrotas
- Novorizontino – 43 pontos – 25 jogos – 12 vitórias – 7 empates – 6 derrotas
- Fortaleza – 41 pontos – 25 jogos – 11 vitórias – 8 empates – 6 derrotas
- CRB – 39 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 9 derrotas
- Atlético-GO – 39 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 9 empates – 6 derrotas
- Sport – 38 pontos – 25 jogos – 9 vitórias – 11 empates – 5 derrotas
- Operário-PR – 37 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 7 empates – 8 derrotas
- Goiás – 36 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 9 derrotas
- Cuiabá – 36 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 12 empates – 5 derrotas
- Náutico – 34 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 10 derrotas
- Athletic Club – 34 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 10 empates – 7 derrotas
- São Bernardo – 32 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 9 derrotas
- Botafogo-SP – 31 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 10 derrotas
- Avaí – 29 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 12 derrotas
- Ceará – 28 pontos – 25 jogos – 7 vitórias – 7 empates – 11 derrotas
- Londrina – 22 pontos – 25 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 13 derrotas
- América-MG – 14 pontos – 25 jogos – 3 vitórias – 5 empates – 17 derrotas
- Ponte Preta – 10 pontos – 25 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 19 derrotas
- Verde escuro: Acesso direto à Série A
- Verde: Playoffs de acesso
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
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Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:
- 3º colocado x 6º colocado;
- 4º colocado x 5º colocado.
Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.
Resultados da 25ª rodada
- Goiás 2 x 1 São Bernardo
- Novorizontino 2 x 1 Sport
- Náutico 2 x 1 Athletic Club
- Botafogo-SP 1 x 2 Cuiabá
- América-MG 2 x 0 Ponte Preta
- Avaí 0 x 1 Atlético-GO
- CRB 2 x 1 Criciúma
- Vila Nova 2 x 0 Ceará
- Fortaleza 1 x 1 Operário-PR
- Londrina 0 x 0 Juventude
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Próximos jogos da 26ª rodada
Quinta-feira (03/09)
- Náutico x Botafogo-SP – 20h – Aflitos
Sexta-feira (04/09)
- Criciúma x Cuiabá – 19h30 – Heriberto Hülse
- Athletic Club x Vila Nova – 20h30 – Arena Sicredi
- CRB x América-MG – 21h30 – Rei Pelé
Sábado (05/09)
- Novorizontino x Avaí – 16h – Jorge Ismael de Biasi
- Goiás x Fortaleza – 16h – Hailé Pinheiro
- Juventude x Atlético-GO – 18h – Alfredo Jaconi
- Ceará x Sport – 18h30 – Castelão
Domingo (06/09)
- Londrina x Operário-PR – 11h – VGD
- Ponte Preta x São Bernardo – 18h30 – Moisés Lucarelli
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