Classificação da Série B: tabela atualizada, resultados da 24ª rodada e próximos jogos

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Sport volta ao G-6, enquanto Náutico mantém posição; veja a classificação e os próximos jogos da Série B do Campeonato brasileiro

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A 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou na última terça-feira (25) com mudanças importantes na parte de cima da tabela. O Sport venceu o América-MG por 3 a 0 e subiu duas posições, entrando no G-6, enquanto o Náutico empatou por 1 a 1 com o São Bernardo e permaneceu na 15ª colocação.

Na liderança, o Juventude chegou aos 45 pontos após vencer o CRB por 2 a 1. O Criciúma aparece na segunda posição, com 44, seguido por Vila Nova, Novorizontino e Fortaleza.

Sport sobe duas posições e entra no G-6

O Sport foi um dos principais destaques da rodada. O Leão venceu o América-MG por 3 a 0, na Ilha do Retiro, e chegou aos 38 pontos.

Com o resultado, a equipe pernambucana ganhou duas posições e agora ocupa a 6ª colocação, dentro da zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A.

O Sport volta a campo na sexta-feira (28), quando enfrenta o Novorizontino fora de casa, em confronto direto pela parte de cima da tabela. Depois, o Leão recebe o Ceará, em mais um duelo importante na briga pelo acesso.

Náutico mantém posição após empate

O Náutico empatou em 1 a 1 com o São Bernardo, fora de casa, e chegou aos 31 pontos na competição.

O resultado manteve o Timbu na 15ª colocação, mas a equipe agora terá duas partidas consecutivas em casa para tentar subir na tabela.

O primeiro compromisso será contra o Athletic Club, nesta sexta-feira (28), às 20h30, nos Aflitos. Depois, o Náutico recebe o Cuiabá, em confronto que pode ser importante para ganhar posições na classificação.

Classificação da Série B

Juventude – 45 pontos – 24 jogos – 13 vitórias – 6 empates – 5 derrotas Criciúma – 44 pontos – 24 jogos – 12 vitórias – 8 empates – 4 derrotas Vila Nova – 41 pontos – 24 jogos – 12 vitórias – 5 empates – 7 derrotas Novorizontino – 40 pontos – 24 jogos – 11 vitórias – 7 empates – 6 derrotas Fortaleza – 40 pontos – 24 jogos – 11 vitórias – 7 empates – 6 derrotas Sport – 38 pontos – 24 jogos – 9 vitórias – 11 empates – 4 derrotas CRB – 36 pontos – 24 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 8 derrotas Operário-PR – 36 pontos – 24 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 8 derrotas Atlético-GO – 36 pontos – 24 jogos – 9 vitórias – 9 empates – 6 derrotas Athletic Club – 34 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 10 empates – 6 derrotas Goiás – 33 pontos – 24 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 9 derrotas Cuiabá – 33 pontos – 24 jogos – 7 vitórias – 12 empates – 5 derrotas São Bernardo – 32 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 8 derrotas Botafogo-SP – 31 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 9 derrotas Náutico – 31 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 9 derrotas Avaí – 29 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 11 derrotas Ceará – 28 pontos – 24 jogos – 7 vitórias – 7 empates – 10 derrotas Londrina – 21 pontos – 24 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 13 derrotas América-MG – 11 pontos – 24 jogos – 2 vitórias – 5 empates – 17 derrotas Ponte Preta – 10 pontos – 24 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 18 derrotas

Verde escuro: Acesso direto à Série A



Acesso direto à Série A Verde: Playoffs de acesso



Playoffs de acesso Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:

3º colocado x 6º colocado;



4º colocado x 5º colocado.



Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

Resultados da 24ª rodada

Ceará 2 x 1 Londrina

Cuiabá 1 x 1 Goiás

Ponte Preta 0 x 2 Avaí

São Bernardo 1 x 1 Náutico

Operário-PR 0 x 0 Vila Nova

Criciúma 0 x 2 Fortaleza

Athletic Club 1 x 4 Novorizontino

Sport 3 x 0 América-MG

Atlético-GO 3 x 0 Botafogo-SP

Juventude 2 x 1 CRB

Próximos jogos da 25ª rodada

Sexta-feira (28/08)

19h30 – Goiás x São Bernardo

20h30 – Novorizontino x Sport

20h30 – Náutico x Athletic Club

Sábado (29/08)

18h30 – Botafogo-SP x Cuiabá

Domingo(30/08)

16h – América-MG x Ponte Preta

16h – Avaí x Atlético-GO

18h – CRB x Criciúma

18h30 – Vila Nova x Ceará

Segunda-feira (31/08)

19h30 – Fortaleza x Operário-PR

Terça-feira (01/09)

19h30 – Londrina x Juventude

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