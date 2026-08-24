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Classificação da Série B: tabela atualizada, resultados da 24ª rodada e próximos jogos

Sport volta ao G-6, enquanto Náutico mantém posição; veja a classificação e os próximos jogos da Série B do Campeonato brasileiro

Por Lucas Valle Publicado em 26/08/2026 às 8:57
O Sport venceu o América-MG pro 3 a 0
O Sport venceu o América-MG pro 3 a 0 - Paulo Paiva/Sport

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A 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou na última terça-feira (25) com mudanças importantes na parte de cima da tabela. O Sport venceu o América-MG por 3 a 0 e subiu duas posições, entrando no G-6, enquanto o Náutico empatou por 1 a 1 com o São Bernardo e permaneceu na 15ª colocação.

Na liderança, o Juventude chegou aos 45 pontos após vencer o CRB por 2 a 1. O Criciúma aparece na segunda posição, com 44, seguido por Vila Nova, Novorizontino e Fortaleza.

Sport sobe duas posições e entra no G-6

O Sport foi um dos principais destaques da rodada. O Leão venceu o América-MG por 3 a 0, na Ilha do Retiro, e chegou aos 38 pontos.

Com o resultado, a equipe pernambucana ganhou duas posições e agora ocupa a 6ª colocação, dentro da zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A.

O Sport volta a campo na sexta-feira (28), quando enfrenta o Novorizontino fora de casa, em confronto direto pela parte de cima da tabela. Depois, o Leão recebe o Ceará, em mais um duelo importante na briga pelo acesso.

Náutico mantém posição após empate

O Náutico empatou em 1 a 1 com o São Bernardo, fora de casa, e chegou aos 31 pontos na competição.

O resultado manteve o Timbu na 15ª colocação, mas a equipe agora terá duas partidas consecutivas em casa para tentar subir na tabela.

O primeiro compromisso será contra o Athletic Club, nesta sexta-feira (28), às 20h30, nos Aflitos. Depois, o Náutico recebe o Cuiabá, em confronto que pode ser importante para ganhar posições na classificação.

 

Classificação da Série B

  1. Juventude – 45 pontos – 24 jogos – 13 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
  2. Criciúma – 44 pontos – 24 jogos – 12 vitórias – 8 empates – 4 derrotas
  3. Vila Nova – 41 pontos – 24 jogos – 12 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
  4. Novorizontino – 40 pontos – 24 jogos – 11 vitórias – 7 empates – 6 derrotas
  5. Fortaleza – 40 pontos – 24 jogos – 11 vitórias – 7 empates – 6 derrotas
  6. Sport – 38 pontos – 24 jogos – 9 vitórias – 11 empates – 4 derrotas
  7. CRB – 36 pontos – 24 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
  8. Operário-PR – 36 pontos – 24 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
  9. Atlético-GO – 36 pontos – 24 jogos – 9 vitórias – 9 empates – 6 derrotas
  10. Athletic Club – 34 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 10 empates – 6 derrotas
  11. Goiás – 33 pontos – 24 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 9 derrotas
  12. Cuiabá – 33 pontos – 24 jogos – 7 vitórias – 12 empates – 5 derrotas
  13. São Bernardo – 32 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 8 derrotas
  14. Botafogo-SP – 31 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 9 derrotas
  15. Náutico – 31 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 9 derrotas
  16. Avaí – 29 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 11 derrotas
  17. Ceará – 28 pontos – 24 jogos – 7 vitórias – 7 empates – 10 derrotas
  18. Londrina – 21 pontos – 24 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 13 derrotas
  19. América-MG – 11 pontos – 24 jogos – 2 vitórias – 5 empates – 17 derrotas
  20. Ponte Preta – 10 pontos – 24 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 18 derrotas
  • Verde escuro: Acesso direto à Série A
  • Verde: Playoffs de acesso
  • Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Leia Também

Como funciona o acesso?

Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:

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  • 3º colocado x 6º colocado;
  • 4º colocado x 5º colocado.

Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

Resultados da 24ª rodada

  • Ceará 2 x 1 Londrina
  • Cuiabá 1 x 1 Goiás
  • Ponte Preta 0 x 2 Avaí
  • São Bernardo 1 x 1 Náutico
  • Operário-PR 0 x 0 Vila Nova
  • Criciúma 0 x 2 Fortaleza
  • Athletic Club 1 x 4 Novorizontino
  • Sport 3 x 0 América-MG
  • Atlético-GO 3 x 0 Botafogo-SP
  • Juventude 2 x 1 CRB

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Próximos jogos da 25ª rodada

Sexta-feira (28/08)

  • 19h30 – Goiás x São Bernardo
  • 20h30 – Novorizontino x Sport
  • 20h30 – Náutico x Athletic Club

Sábado (29/08)

  • 18h30 – Botafogo-SP x Cuiabá

Domingo(30/08)

  • 16h – América-MG x Ponte Preta
  • 16h – Avaí x Atlético-GO
  • 18h – CRB x Criciúma
  • 18h30 – Vila Nova x Ceará

Segunda-feira (31/08)

  • 19h30 – Fortaleza x Operário-PR

Terça-feira (01/09)

  • 19h30 – Londrina x Juventude

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.