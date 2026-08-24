Classificação da Série B: tabela atualizada, resultados da 24ª rodada e próximos jogos
Sport volta ao G-6, enquanto Náutico mantém posição; veja a classificação e os próximos jogos da Série B do Campeonato brasileiro
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A 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou na última terça-feira (25) com mudanças importantes na parte de cima da tabela. O Sport venceu o América-MG por 3 a 0 e subiu duas posições, entrando no G-6, enquanto o Náutico empatou por 1 a 1 com o São Bernardo e permaneceu na 15ª colocação.
Na liderança, o Juventude chegou aos 45 pontos após vencer o CRB por 2 a 1. O Criciúma aparece na segunda posição, com 44, seguido por Vila Nova, Novorizontino e Fortaleza.
Sport sobe duas posições e entra no G-6
O Sport foi um dos principais destaques da rodada. O Leão venceu o América-MG por 3 a 0, na Ilha do Retiro, e chegou aos 38 pontos.
Com o resultado, a equipe pernambucana ganhou duas posições e agora ocupa a 6ª colocação, dentro da zona de classificação para os playoffs de acesso à Série A.
O Sport volta a campo na sexta-feira (28), quando enfrenta o Novorizontino fora de casa, em confronto direto pela parte de cima da tabela. Depois, o Leão recebe o Ceará, em mais um duelo importante na briga pelo acesso.
Náutico mantém posição após empate
O Náutico empatou em 1 a 1 com o São Bernardo, fora de casa, e chegou aos 31 pontos na competição.
O resultado manteve o Timbu na 15ª colocação, mas a equipe agora terá duas partidas consecutivas em casa para tentar subir na tabela.
O primeiro compromisso será contra o Athletic Club, nesta sexta-feira (28), às 20h30, nos Aflitos. Depois, o Náutico recebe o Cuiabá, em confronto que pode ser importante para ganhar posições na classificação.
Classificação da Série B
- Juventude – 45 pontos – 24 jogos – 13 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
- Criciúma – 44 pontos – 24 jogos – 12 vitórias – 8 empates – 4 derrotas
- Vila Nova – 41 pontos – 24 jogos – 12 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
- Novorizontino – 40 pontos – 24 jogos – 11 vitórias – 7 empates – 6 derrotas
- Fortaleza – 40 pontos – 24 jogos – 11 vitórias – 7 empates – 6 derrotas
- Sport – 38 pontos – 24 jogos – 9 vitórias – 11 empates – 4 derrotas
- CRB – 36 pontos – 24 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
- Operário-PR – 36 pontos – 24 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
- Atlético-GO – 36 pontos – 24 jogos – 9 vitórias – 9 empates – 6 derrotas
- Athletic Club – 34 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 10 empates – 6 derrotas
- Goiás – 33 pontos – 24 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 9 derrotas
- Cuiabá – 33 pontos – 24 jogos – 7 vitórias – 12 empates – 5 derrotas
- São Bernardo – 32 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 8 derrotas
- Botafogo-SP – 31 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 9 derrotas
- Náutico – 31 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 9 derrotas
- Avaí – 29 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 11 derrotas
- Ceará – 28 pontos – 24 jogos – 7 vitórias – 7 empates – 10 derrotas
- Londrina – 21 pontos – 24 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 13 derrotas
- América-MG – 11 pontos – 24 jogos – 2 vitórias – 5 empates – 17 derrotas
- Ponte Preta – 10 pontos – 24 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 18 derrotas
- Verde escuro: Acesso direto à Série A
- Verde: Playoffs de acesso
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
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Como funciona o acesso?
Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:
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- 3º colocado x 6º colocado;
- 4º colocado x 5º colocado.
Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.
Resultados da 24ª rodada
- Ceará 2 x 1 Londrina
- Cuiabá 1 x 1 Goiás
- Ponte Preta 0 x 2 Avaí
- São Bernardo 1 x 1 Náutico
- Operário-PR 0 x 0 Vila Nova
- Criciúma 0 x 2 Fortaleza
- Athletic Club 1 x 4 Novorizontino
- Sport 3 x 0 América-MG
- Atlético-GO 3 x 0 Botafogo-SP
- Juventude 2 x 1 CRB
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Próximos jogos da 25ª rodada
Sexta-feira (28/08)
- 19h30 – Goiás x São Bernardo
- 20h30 – Novorizontino x Sport
- 20h30 – Náutico x Athletic Club
Sábado (29/08)
- 18h30 – Botafogo-SP x Cuiabá
Domingo(30/08)
- 16h – América-MG x Ponte Preta
- 16h – Avaí x Atlético-GO
- 18h – CRB x Criciúma
- 18h30 – Vila Nova x Ceará
Segunda-feira (31/08)
- 19h30 – Fortaleza x Operário-PR
Terça-feira (01/09)
- 19h30 – Londrina x Juventude
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