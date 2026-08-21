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Classificação da Série B: tabela atualizada, resultados da 23ª rodada e próximos jogos

Sport perde para o Avaí e sai do G-6, enquanto Náutico vence o Ceará e chega aos 30 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro

Por Lucas Valle Publicado em 21/08/2026 às 7:59 | Atualizado em 21/08/2026 às 8:08
Jean Carlos em partida contra o Ceará
Jean Carlos em partida contra o Ceará - Rafael Vieira/CNC

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A 23ª rodada da Série B trouxe mudanças importantes na classificação do Campeonato Brasileiro. O Náutico venceu o Ceará por 1 a 0, nos Aflitos, enquanto o Sport perdeu por 2 a 1 para o Avaí, na Ressacada.

Com os resultados, o Sport permaneceu na oitava colocação, com 35 pontos, enquanto o Náutico chegou aos 30 pontos e subiu para a 15ª posição. Na parte de cima, o Juventude venceu o Goiás e o Vila Nova goleou a Ponte Preta, enquanto Criciúma e Botafogo-SP empataram.

Sport perde para o Avaí e deixa o G-6

O Sport foi derrotado pelo Avaí por 2 a 1, nesta quarta-feira (19), na Ressacada. O resultado impediu o Leão da Ilha de permanecer na zona de playoffs, perdendo duas colocações e terminando a rodada na oitava posição, com 35 pontos.

A equipe pernambucana tem agora oito vitórias, 11 empates e quatro derrotas em 23 partidas. O Sport volta a campo na próxima segunda-feira (24), quando recebe o América-MG, às 19h30, na Ilha do Retiro.

O duelo será importante para o Leão tentar se aproximar novamente dos primeiros colocados e voltar à briga pelo G-6.

Náutico vence Ceará e sobe na tabela

O Náutico venceu o Ceará por 1 a 0, na terça-feira (18), nos Aflitos, e chegou aos 30 pontos na Série B.

Com o resultado, o Timbu ganhou uma posição e agora ocupa a 15ª colocação, com oito vitórias, seis empates e nove derrotas em 23 jogos.

A vitória também aumentou a distância do Náutico para o Ceará, que aparece na 17ª posição, com 25 pontos. O próximo compromisso alvirrubro será contra o São Bernardo, no domingo (23), às 16h, no Primeiro de Maio.

Classificação da Série B

  1. Criciúma – 44 pontos – 23 jogos – 12 vitórias – 8 empates – 3 derrotas
  2. Juventude – 42 pontos – 23 jogos – 12 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
  3. Vila Nova – 40 pontos – 23 jogos – 12 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
  4. Novorizontino – 37 pontos – 23 jogos – 10 vitórias – 7 empates – 6 derrotas
  5. Fortaleza – 37 pontos – 23 jogos – 10 vitórias – 7 empates – 6 derrotas
  6. CRB – 36 pontos – 23 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
  7. Operário-PR – 35 pontos – 23 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 8 derrotas
  8. Sport – 35 pontos – 23 jogos – 8 vitórias – 11 empates – 4 derrotas
  9. Athletic Club – 34 pontos – 23 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 9 derrotas
  10. Atlético-GO – 33 pontos – 23 jogos – 8 vitórias – 9 empates – 6 derrotas
  11. Goiás – 32 pontos – 23 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
  12. Cuiabá – 32 pontos – 23 jogos – 7 vitórias – 11 empates – 5 derrotas
  13. São Bernardo – 31 pontos – 23 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 8 derrotas
  14. Botafogo-SP – 31 pontos – 23 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 8 derrotas
  15. Náutico – 30 pontos – 23 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 9 derrotas
  16. Avaí – 26 pontos – 23 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 11 derrotas
  17. Ceará – 25 pontos – 23 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 10 derrotas
  18. Londrina – 21 pontos – 23 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 12 derrotas
  19. América-MG – 11 pontos – 23 jogos – 2 vitórias – 5 empates – 16 derrotas
  20. Ponte Preta – 10 pontos – 23 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 17 derrotas
  • Verde escuro: Acesso direto à Série A
  • Verde: Playoffs de acesso
  • Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

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Como funciona o acesso?

Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:

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  • 3º colocado x 6º colocado;
  • 4º colocado x 5º colocado.

Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

Resultados da 23ª rodada

  • Londrina 0 x 0 Atlético-GO
  • Náutico 1 x 0 Ceará
  • Goiás 0 x 1 Juventude
  • Fortaleza 1 x 1 São Bernardo
  • Avaí 2 x 1 Sport
  • Cuiabá 1 x 0 Operário-PR
  • Vila Nova 6 x 0 Ponte Preta
  • Botafogo-SP 1 x 1 Criciúma
  • Athletic Club 0 x 2 CRB
  • Novorizontino 3 x 0 América-MG

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Próximos jogos da 24ª rodada

Sábado (22/08)

  • Ceará x Londrina – 18h – Presidente Vargas
  • Cuiabá x Goiás – 18h30 – Arena Pantanal

Domingo (23/08)

  • Ponte Preta x Avaí – 16h – Moisés Lucarelli
  • São Bernardo x Náutico – 16h – Primeiro de Maio
  • Operário-PR x Vila Nova – 18h – Germano Krüger
  • Criciúma x Fortaleza – 18h30 – Heriberto Hülse

Segunda-feira (24/08)

  • Athletic Club x Novorizontino – 19h30 – Arena Sicredi
  • Sport x América-MG – 19h30 – Ilha do Retiro

Terça-feira (25/08)

  • Atlético-GO x Botafogo-SP – 19h30 – Antônio Accioly
  • Juventude x CRB – 19h30 – Alfredo Jaconi

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Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.