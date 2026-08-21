Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas de Sport e Náutico após a 23ª rodada da Série B

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Sport perde força nas projeções após derrota para o Avaí, enquanto Náutico registra leve alta nas chances de acesso à Série A, segundo a UFMG

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A 23ª rodada da Série B terminou com mudanças importantes nas projeções de acesso à Série A. Entre os pernambucanos, o Sport perdeu para o Avaí por 2 a 1, na Ressacada, enquanto o Náutico venceu o Ceará por 1 a 0, nos Aflitos.

Os resultados tiveram impactos diferentes nas probabilidades calculadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Leão viu suas chances de acesso e de classificação aos playoffs diminuírem, enquanto o Timbu teve uma leve melhora nas duas projeções.





Na parte de cima da tabela, o Criciúma segue como principal favorito ao acesso direto, com 66,3% de probabilidade, apesar do empate com o Botafogo-SP. O Juventude aparece com 42,8%, enquanto o Vila Nova ganhou força após golear a Ponte Preta por 6 a 0 e chegou a 34,7%.

Entre os demais candidatos, Novorizontino tem 13% de chance de acesso direto, seguido por Fortaleza (12,4%) e CRB (11,6%). Para os playoffs, o Vila Nova lidera as projeções, com 45,7%, seguido por Juventude (44,8%), Fortaleza (43,8%), Novorizontino (42,8%) e CRB (42%).

Sport perde força nas projeções após derrota

O Sport perdeu por 2 a 1 para o Avaí e terminou a 23ª rodada na oitava colocação, com 35 pontos. O resultado fez o Leão deixar o G-6, que reúne as equipes que disputariam os playoffs de acesso.

Na atualização da última rodada, pela UFMG, o Sport tinha 10,5% de chance de conseguir o acesso direto à Série A. Agora, a probabilidade caiu para 4,8%, uma redução de 5,7 pontos percentuais.

A projeção para terminar entre os seis primeiros também diminuiu. O Leão tinha 38,5% de chance de chegar aos playoffs e agora aparece com 30%.

O Sport tem oito vitórias, 11 empates e quatro derrotas em 23 partidas. O próximo compromisso será contra o América-MG, na segunda-feira (24), às 19h30, na Ilha do Retiro.

Náutico tem leve alta nas chances de acesso

O Náutico venceu o Ceará por 1 a 0, nos Aflitos, e chegou aos 30 pontos, subindo para a 15ª colocação da Série B.

A vitória também provocou uma pequena alteração nas projeções da UFMG. Na rodada passada, o Timbu tinha 0,42% de chance de acesso direto, e agora passou para 0,43%.

Para os playoffs, a probabilidade também aumentou levemente: de 6,5% para 6,6%.

Apesar da melhora, o Náutico ainda aparece distante da disputa pelas primeiras posições. O time tem oito vitórias, seis empates e nove derrotas em 23 jogos e está cinco pontos atrás do São Bernardo, que ocupa a 13ª colocação.

O próximo compromisso do Timbu será contra o São Bernardo, no domingo (23), às 16h, no Primeiro de Maio.

Como funciona o acesso da Série B?

Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação disputam os playoffs de acesso.

Os confrontos são realizados entre o 3º e o 6º colocado e entre o 4º e o 5º colocado. Os vencedores das duas disputas também garantem vaga na elite do futebol brasileiro em 2027.

Chances de acesso direto à Série A

Segundo os números atualizados da UFMG, estas são as probabilidades de cada equipe terminar entre os dois primeiros:

Criciúma – 66,3% Juventude – 42,8% Vila Nova – 34,7% Novorizontino – 13,0% Fortaleza – 12,4% CRB – 11,6% Sport – 4,8% Operário-PR – 4,5% Athletic-MG – 3,0% Atlético-GO – 2,1% Botafogo-SP – 1,1% Cuiabá – 1,1% Goiás – 1,0% São Bernardo – 0,81% Náutico – 0,43% Avaí – 0,076% Ceará – 0,021% Londrina – 0,001% América-MG – 0% Ponte Preta – 0%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

Chances de classificação para os playoffs

A UFMG também calcula a probabilidade de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação:

Vila Nova – 45,7% Juventude – 44,8% Fortaleza – 43,8% Novorizontino – 42,8% CRB – 42,0% Sport – 30,0% Criciúma – 29,7% Operário-PR – 25,3% Athletic-MG – 22,7% Atlético-GO – 18,3% Botafogo-SP – 12,5% Cuiabá – 12,3% Goiás – 11,4% São Bernardo – 9,6% Náutico – 6,6% Avaí – 1,9% Ceará – 0,63% Londrina – 0,093% América-MG – 0% Ponte Preta – 0%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

Próximos jogos da 24ª rodada



Sábado (22/08)



Ceará x Londrina – 18h – Presidente Vargas



Cuiabá x Goiás – 18h30 – Arena Pantanal



Domingo (23/08)



Ponte Preta x Avaí – 16h – Moisés Lucarelli

São Bernardo x Náutico – 16h – Primeiro de Maio

Operário-PR x Vila Nova – 18h – Germano Krüger

Criciúma x Fortaleza – 18h30 – Heriberto Hülse

Segunda-feira (24/08)



Athletic Club x Novorizontino – 19h30 – Arena Sicredi

Sport x América-MG – 19h30 – Ilha do Retiro

Terça-feira (25/08)



Atlético-GO x Botafogo-SP – 19h30 – Antônio Accioly

Juventude x CRB – 19h30 – Alfredo Jaconi

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