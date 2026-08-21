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Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas de Sport e Náutico após a 23ª rodada da Série B

Sport perde força nas projeções após derrota para o Avaí, enquanto Náutico registra leve alta nas chances de acesso à Série A, segundo a UFMG

Por Lucas Valle Publicado em 21/08/2026 às 8:42
Clayson e Derek, atacantes de Sport e Náutico, respectivamente
Clayson e Derek, atacantes de Sport e Náutico, respectivamente - Roberto Zacarias/Sport e Rafael Vieira/CNC

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A 23ª rodada da Série B terminou com mudanças importantes nas projeções de acesso à Série A. Entre os pernambucanos, o Sport perdeu para o Avaí por 2 a 1, na Ressacada, enquanto o Náutico venceu o Ceará por 1 a 0, nos Aflitos.

Os resultados tiveram impactos diferentes nas probabilidades calculadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Leão viu suas chances de acesso e de classificação aos playoffs diminuírem, enquanto o Timbu teve uma leve melhora nas duas projeções.


Na parte de cima da tabela, o Criciúma segue como principal favorito ao acesso direto, com 66,3% de probabilidade, apesar do empate com o Botafogo-SP. O Juventude aparece com 42,8%, enquanto o Vila Nova ganhou força após golear a Ponte Preta por 6 a 0 e chegou a 34,7%.

Entre os demais candidatos, Novorizontino tem 13% de chance de acesso direto, seguido por Fortaleza (12,4%) e CRB (11,6%). Para os playoffs, o Vila Nova lidera as projeções, com 45,7%, seguido por Juventude (44,8%), Fortaleza (43,8%), Novorizontino (42,8%) e CRB (42%).

Sport perde força nas projeções após derrota

O Sport perdeu por 2 a 1 para o Avaí e terminou a 23ª rodada na oitava colocação, com 35 pontos. O resultado fez o Leão deixar o G-6, que reúne as equipes que disputariam os playoffs de acesso.

Na atualização da última rodada, pela UFMG, o Sport tinha 10,5% de chance de conseguir o acesso direto à Série A. Agora, a probabilidade caiu para 4,8%, uma redução de 5,7 pontos percentuais.

A projeção para terminar entre os seis primeiros também diminuiu. O Leão tinha 38,5% de chance de chegar aos playoffs e agora aparece com 30%.

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O Sport tem oito vitórias, 11 empates e quatro derrotas em 23 partidas. O próximo compromisso será contra o América-MG, na segunda-feira (24), às 19h30, na Ilha do Retiro.

Náutico tem leve alta nas chances de acesso

O Náutico venceu o Ceará por 1 a 0, nos Aflitos, e chegou aos 30 pontos, subindo para a 15ª colocação da Série B.

A vitória também provocou uma pequena alteração nas projeções da UFMG. Na rodada passada, o Timbu tinha 0,42% de chance de acesso direto, e agora passou para 0,43%.

Para os playoffs, a probabilidade também aumentou levemente: de 6,5% para 6,6%.

Apesar da melhora, o Náutico ainda aparece distante da disputa pelas primeiras posições. O time tem oito vitórias, seis empates e nove derrotas em 23 jogos e está cinco pontos atrás do São Bernardo, que ocupa a 13ª colocação.

O próximo compromisso do Timbu será contra o São Bernardo, no domingo (23), às 16h, no Primeiro de Maio.

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Como funciona o acesso da Série B?

Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação disputam os playoffs de acesso.

Os confrontos são realizados entre o 3º e o 6º colocado e entre o 4º e o 5º colocado. Os vencedores das duas disputas também garantem vaga na elite do futebol brasileiro em 2027.

Chances de acesso direto à Série A

Segundo os números atualizados da UFMG, estas são as probabilidades de cada equipe terminar entre os dois primeiros:

  1. Criciúma – 66,3%
  2. Juventude – 42,8%
  3. Vila Nova – 34,7%
  4. Novorizontino – 13,0%
  5. Fortaleza – 12,4%
  6. CRB – 11,6%
  7. Sport – 4,8%
  8. Operário-PR – 4,5%
  9. Athletic-MG – 3,0%
  10. Atlético-GO – 2,1%
  11. Botafogo-SP – 1,1%
  12. Cuiabá – 1,1%
  13. Goiás – 1,0%
  14. São Bernardo – 0,81%
  15. Náutico – 0,43%
  16. Avaí – 0,076%
  17. Ceará – 0,021%
  18. Londrina – 0,001%
  19. América-MG – 0%
  20. Ponte Preta – 0%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

Chances de classificação para os playoffs

A UFMG também calcula a probabilidade de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação:

  1. Vila Nova – 45,7%
  2. Juventude – 44,8%
  3. Fortaleza – 43,8%
  4. Novorizontino – 42,8%
  5. CRB – 42,0%
  6. Sport – 30,0%
  7. Criciúma – 29,7%
  8. Operário-PR – 25,3%
  9. Athletic-MG – 22,7%
  10. Atlético-GO – 18,3%
  11. Botafogo-SP – 12,5%
  12. Cuiabá – 12,3%
  13. Goiás – 11,4%
  14. São Bernardo – 9,6%
  15. Náutico – 6,6%
  16. Avaí – 1,9%
  17. Ceará – 0,63%
  18. Londrina – 0,093%
  19. América-MG – 0%
  20. Ponte Preta – 0%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

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Próximos jogos da 24ª rodada

Sábado (22/08)

  • Ceará x Londrina – 18h – Presidente Vargas
  • Cuiabá x Goiás – 18h30 – Arena Pantanal

Domingo (23/08)

  • Ponte Preta x Avaí – 16h – Moisés Lucarelli
  • São Bernardo x Náutico – 16h – Primeiro de Maio
  • Operário-PR x Vila Nova – 18h – Germano Krüger
  • Criciúma x Fortaleza – 18h30 – Heriberto Hülse

Segunda-feira (24/08)

  • Athletic Club x Novorizontino – 19h30 – Arena Sicredi
  • Sport x América-MG – 19h30 – Ilha do Retiro

Terça-feira (25/08)

  • Atlético-GO x Botafogo-SP – 19h30 – Antônio Accioly
  • Juventude x CRB – 19h30 – Alfredo Jaconi

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.