Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas de Sport e Náutico após a 23ª rodada da Série B
Sport perde força nas projeções após derrota para o Avaí, enquanto Náutico registra leve alta nas chances de acesso à Série A, segundo a UFMG
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A 23ª rodada da Série B terminou com mudanças importantes nas projeções de acesso à Série A. Entre os pernambucanos, o Sport perdeu para o Avaí por 2 a 1, na Ressacada, enquanto o Náutico venceu o Ceará por 1 a 0, nos Aflitos.
Os resultados tiveram impactos diferentes nas probabilidades calculadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Leão viu suas chances de acesso e de classificação aos playoffs diminuírem, enquanto o Timbu teve uma leve melhora nas duas projeções.
Na parte de cima da tabela, o Criciúma segue como principal favorito ao acesso direto, com 66,3% de probabilidade, apesar do empate com o Botafogo-SP. O Juventude aparece com 42,8%, enquanto o Vila Nova ganhou força após golear a Ponte Preta por 6 a 0 e chegou a 34,7%.
Entre os demais candidatos, Novorizontino tem 13% de chance de acesso direto, seguido por Fortaleza (12,4%) e CRB (11,6%). Para os playoffs, o Vila Nova lidera as projeções, com 45,7%, seguido por Juventude (44,8%), Fortaleza (43,8%), Novorizontino (42,8%) e CRB (42%).
Sport perde força nas projeções após derrota
O Sport perdeu por 2 a 1 para o Avaí e terminou a 23ª rodada na oitava colocação, com 35 pontos. O resultado fez o Leão deixar o G-6, que reúne as equipes que disputariam os playoffs de acesso.
Na atualização da última rodada, pela UFMG, o Sport tinha 10,5% de chance de conseguir o acesso direto à Série A. Agora, a probabilidade caiu para 4,8%, uma redução de 5,7 pontos percentuais.
A projeção para terminar entre os seis primeiros também diminuiu. O Leão tinha 38,5% de chance de chegar aos playoffs e agora aparece com 30%.
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O Sport tem oito vitórias, 11 empates e quatro derrotas em 23 partidas. O próximo compromisso será contra o América-MG, na segunda-feira (24), às 19h30, na Ilha do Retiro.
Náutico tem leve alta nas chances de acesso
O Náutico venceu o Ceará por 1 a 0, nos Aflitos, e chegou aos 30 pontos, subindo para a 15ª colocação da Série B.
A vitória também provocou uma pequena alteração nas projeções da UFMG. Na rodada passada, o Timbu tinha 0,42% de chance de acesso direto, e agora passou para 0,43%.
Para os playoffs, a probabilidade também aumentou levemente: de 6,5% para 6,6%.
Apesar da melhora, o Náutico ainda aparece distante da disputa pelas primeiras posições. O time tem oito vitórias, seis empates e nove derrotas em 23 jogos e está cinco pontos atrás do São Bernardo, que ocupa a 13ª colocação.
O próximo compromisso do Timbu será contra o São Bernardo, no domingo (23), às 16h, no Primeiro de Maio.
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Como funciona o acesso da Série B?
Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação disputam os playoffs de acesso.
Os confrontos são realizados entre o 3º e o 6º colocado e entre o 4º e o 5º colocado. Os vencedores das duas disputas também garantem vaga na elite do futebol brasileiro em 2027.
Chances de acesso direto à Série A
Segundo os números atualizados da UFMG, estas são as probabilidades de cada equipe terminar entre os dois primeiros:
- Criciúma – 66,3%
- Juventude – 42,8%
- Vila Nova – 34,7%
- Novorizontino – 13,0%
- Fortaleza – 12,4%
- CRB – 11,6%
- Sport – 4,8%
- Operário-PR – 4,5%
- Athletic-MG – 3,0%
- Atlético-GO – 2,1%
- Botafogo-SP – 1,1%
- Cuiabá – 1,1%
- Goiás – 1,0%
- São Bernardo – 0,81%
- Náutico – 0,43%
- Avaí – 0,076%
- Ceará – 0,021%
- Londrina – 0,001%
- América-MG – 0%
- Ponte Preta – 0%
Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.
Chances de classificação para os playoffs
A UFMG também calcula a probabilidade de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação:
- Vila Nova – 45,7%
- Juventude – 44,8%
- Fortaleza – 43,8%
- Novorizontino – 42,8%
- CRB – 42,0%
- Sport – 30,0%
- Criciúma – 29,7%
- Operário-PR – 25,3%
- Athletic-MG – 22,7%
- Atlético-GO – 18,3%
- Botafogo-SP – 12,5%
- Cuiabá – 12,3%
- Goiás – 11,4%
- São Bernardo – 9,6%
- Náutico – 6,6%
- Avaí – 1,9%
- Ceará – 0,63%
- Londrina – 0,093%
- América-MG – 0%
- Ponte Preta – 0%
Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.
Próximos jogos da 24ª rodada
Sábado (22/08)
- Ceará x Londrina – 18h – Presidente Vargas
- Cuiabá x Goiás – 18h30 – Arena Pantanal
Domingo (23/08)
- Ponte Preta x Avaí – 16h – Moisés Lucarelli
- São Bernardo x Náutico – 16h – Primeiro de Maio
- Operário-PR x Vila Nova – 18h – Germano Krüger
- Criciúma x Fortaleza – 18h30 – Heriberto Hülse
Segunda-feira (24/08)
- Athletic Club x Novorizontino – 19h30 – Arena Sicredi
- Sport x América-MG – 19h30 – Ilha do Retiro
Terça-feira (25/08)
- Atlético-GO x Botafogo-SP – 19h30 – Antônio Accioly
- Juventude x CRB – 19h30 – Alfredo Jaconi
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