Chances de acesso à Série A: veja probabilidades de Náutico e Sport na Série B após vitória do Timbu
Náutico ganhou uma posição e aumentou suas probabilidades, enquanto Sport aparece com 9,4% de chance de acesso direto à Série A, segundo a UFMG
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A disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro ganhou novas movimentações após os primeiros jogos da rodada. O Náutico venceu o Ceará por 1 a 0 e ganhou uma posição na tabela, enquanto o Sport ainda entra em campo nesta quarta-feira (19), contra o Avaí, em busca de um resultado importante para a sequência da competição.1
Entre os pernambucanos, o Náutico ganhou força após conquistar três pontos fora de casa, enquanto o Sport permanece na parte de cima da classificação e pode terminar a rodada ainda mais próximo dos primeiros colocados. As projeções são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Náutico aumenta chances após vitória sobre o Ceará
O Náutico chegou aos 30 pontos após vencer o Ceará por 1 a 0 e subiu para a 14ª colocação da Série B. O resultado também teve impacto nas projeções da UFMG.
Na rodada anterior, o Timbu tinha 0,22% de chance de acesso direto e 6,5% de probabilidade de disputar os playoffs. Agora, a possibilidade de terminar entre os dois primeiros subiu para 0,42%, enquanto a chance de chegar ao G-6 permaneceu em 6,5%.
Apesar da melhora na projeção de acesso direto, o Náutico ainda está distante da zona de classificação para os playoffs. O time pernambucano precisa manter a sequência positiva nas próximas rodadas para se aproximar dos primeiros colocados.
A vitória sobre o Ceará também fez o Timbu ganhar uma posição na tabela. Com 30 pontos, o Náutico ultrapassou o Cuiabá e agora aparece na 14ª colocação.
Sport tem 9,4% de chance de acesso direto
O Sport aparece atualmente na sexta colocação do Brasileiro, dentro do grupo que garante vaga nos playoffs, e tem 9,4% de chance de conseguir o acesso direto à Série A, segundo a UFMG.
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Na atualização anterior, o Leão tinha 10,5% de probabilidade de acesso direto. Portanto, houve uma redução de 1,1 ponto percentual na projeção.
Para os playoffs, porém, o cenário também mudou. O Sport tinha 38,5% de chance de terminar entre os seis primeiros na atualização anterior e mantém agora o mesmo percentual de 38,5%.
O Leão ainda tem uma partida pela rodada. A equipe enfrenta o Avaí nesta quarta-feira (19), às 19h30, na Ressacada. Uma vitória pode fazer o clube ganhar posições e melhorar novamente suas projeções para o restante da competição.
O Sport soma atualmente 35 pontos, com oito vitórias, 11 empates e três derrotas em 22 partidas.
Como funciona o acesso da Série B?
Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação disputam os playoffs de acesso.
Os confrontos são realizados entre o 3º e o 6º colocado e entre o 4º e o 5º colocado. Os vencedores das duas disputas também garantem vaga na elite do futebol brasileiro em 2027.
Chances de acesso direto à Série A
Segundo os números atualizados da UFMG, estas são as probabilidades de cada equipe terminar entre os dois primeiros:
- Criciúma – 67,5%
- Juventude – 42,4%
- Vila Nova – 26,9%
- Fortaleza – 17,9%
- Sport – 9,4%
- Novorizontino – 8,1%
- Operário-PR – 8,0%
- Athletic-MG – 6,3%
- CRB – 6,0%
- Atlético-GO – 1,9%
- Botafogo-SP – 1,8%
- São Bernardo – 1,5%
- Goiás – 1,2%
- Cuiabá – 0,53%
- Náutico – 0,42%
- Avaí – 0,033%
- Ceará – 0,021%
- Londrina – 0,001%
- América-MG – 0%
- Ponte Preta – 0%
Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.
Chances de classificação para os playoffs
A UFMG também calcula a probabilidade de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação:
- Vila Nova – 45,1%
- Juventude – 44,8%
- Fortaleza – 44,2%
- Sport – 38,5%
- Novorizontino – 33,8%
- Operário-PR – 32,2%
- Athletic-MG – 31,6%
- CRB – 29,5%
- Criciúma – 28,2%
- Atlético-GO – 17,5%
- Botafogo-SP – 14,4%
- São Bernardo – 12,9%
- Goiás – 12,1%
- Cuiabá – 7,2%
- Náutico – 6,5%
- Avaí – 0,89%
- Ceará – 0,62%
- Londrina – 0,083%
- América-MG – 0%
- Ponte Preta – 0%
Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.
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