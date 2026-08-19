fechar
Serie B |

Chances de acesso à Série A: veja probabilidades de Náutico e Sport na Série B após vitória do Timbu

Náutico ganhou uma posição e aumentou suas probabilidades, enquanto Sport aparece com 9,4% de chance de acesso direto à Série A, segundo a UFMG

Por Thiago Seabra Publicado em 19/08/2026 às 11:29 | Atualizado em 19/08/2026 às 11:39
Kauã Maranhão e Perotti, atacantes de Náutico e Sport, respectivamente
Kauã Maranhão e Perotti, atacantes de Náutico e Sport, respectivamente - Rafael Vieira/CNC e Divulgação/Sport

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro ganhou novas movimentações após os primeiros jogos da rodada. O Náutico venceu o Ceará por 1 a 0 e ganhou uma posição na tabela, enquanto o Sport ainda entra em campo nesta quarta-feira (19), contra o Avaí, em busca de um resultado importante para a sequência da competição.1

Entre os pernambucanos, o Náutico ganhou força após conquistar três pontos fora de casa, enquanto o Sport permanece na parte de cima da classificação e pode terminar a rodada ainda mais próximo dos primeiros colocados. As projeções são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).


 

Náutico aumenta chances após vitória sobre o Ceará

O Náutico chegou aos 30 pontos após vencer o Ceará por 1 a 0 e subiu para a 14ª colocação da Série B. O resultado também teve impacto nas projeções da UFMG.

Na rodada anterior, o Timbu tinha 0,22% de chance de acesso direto e 6,5% de probabilidade de disputar os playoffs. Agora, a possibilidade de terminar entre os dois primeiros subiu para 0,42%, enquanto a chance de chegar ao G-6 permaneceu em 6,5%.

Apesar da melhora na projeção de acesso direto, o Náutico ainda está distante da zona de classificação para os playoffs. O time pernambucano precisa manter a sequência positiva nas próximas rodadas para se aproximar dos primeiros colocados.

A vitória sobre o Ceará também fez o Timbu ganhar uma posição na tabela. Com 30 pontos, o Náutico ultrapassou o Cuiabá e agora aparece na 14ª colocação.

Sport tem 9,4% de chance de acesso direto

O Sport aparece atualmente na sexta colocação do Brasileiro, dentro do grupo que garante vaga nos playoffs, e tem 9,4% de chance de conseguir o acesso direto à Série A, segundo a UFMG.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Na atualização anterior, o Leão tinha 10,5% de probabilidade de acesso direto. Portanto, houve uma redução de 1,1 ponto percentual na projeção.

Para os playoffs, porém, o cenário também mudou. O Sport tinha 38,5% de chance de terminar entre os seis primeiros na atualização anterior e mantém agora o mesmo percentual de 38,5%.

O Leão ainda tem uma partida pela rodada. A equipe enfrenta o Avaí nesta quarta-feira (19), às 19h30, na Ressacada. Uma vitória pode fazer o clube ganhar posições e melhorar novamente suas projeções para o restante da competição.

O Sport soma atualmente 35 pontos, com oito vitórias, 11 empates e três derrotas em 22 partidas.

Leia Também

 

 

 

Como funciona o acesso da Série B?

Na Série B de 2026, os dois primeiros colocados garantem acesso direto à Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação disputam os playoffs de acesso.

Os confrontos são realizados entre o 3º e o 6º colocado e entre o 4º e o 5º colocado. Os vencedores das duas disputas também garantem vaga na elite do futebol brasileiro em 2027.

Chances de acesso direto à Série A

Segundo os números atualizados da UFMG, estas são as probabilidades de cada equipe terminar entre os dois primeiros:

  1. Criciúma – 67,5%
  2. Juventude – 42,4%
  3. Vila Nova – 26,9%
  4. Fortaleza – 17,9%
  5. Sport – 9,4%
  6. Novorizontino – 8,1%
  7. Operário-PR – 8,0%
  8. Athletic-MG – 6,3%
  9. CRB – 6,0%
  10. Atlético-GO – 1,9%
  11. Botafogo-SP – 1,8%
  12. São Bernardo – 1,5%
  13. Goiás – 1,2%
  14. Cuiabá – 0,53%
  15. Náutico – 0,42%
  16. Avaí – 0,033%
  17. Ceará – 0,021%
  18. Londrina – 0,001%
  19. América-MG – 0%
  20. Ponte Preta – 0%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

Chances de classificação para os playoffs

A UFMG também calcula a probabilidade de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação:

  1. Vila Nova – 45,1%
  2. Juventude – 44,8%
  3. Fortaleza – 44,2%
  4. Sport – 38,5%
  5. Novorizontino – 33,8%
  6. Operário-PR – 32,2%
  7. Athletic-MG – 31,6%
  8. CRB – 29,5%
  9. Criciúma – 28,2%
  10. Atlético-GO – 17,5%
  11. Botafogo-SP – 14,4%
  12. São Bernardo – 12,9%
  13. Goiás – 12,1%
  14. Cuiabá – 7,2%
  15. Náutico – 6,5%
  16. Avaí – 0,89%
  17. Ceará – 0,62%
  18. Londrina – 0,083%
  19. América-MG – 0%
  20. Ponte Preta – 0%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Londrina x Atlético-GO ao vivo hoje (18/08): onde assistir, horário e escalações pela Série B
ONDE ASSISTIR

Londrina x Atlético-GO ao vivo hoje (18/08): onde assistir, horário e escalações pela Série B
Botafogo-SP x Criciúma ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Série B
ONDE ASSISTIR

Botafogo-SP x Criciúma ao vivo: onde assistir, horário e informações pela Série B

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.