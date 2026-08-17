Tabela de classificação da Série B: veja resultados e próximos jogos
Sport venceu o Londrina e subiu para o sexto lugar, enquanto Náutico empatou com a Ponte Preta; veja a situação dos 20 clubes; saiba mais
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A tabela de classificação da Série B mudou após os jogos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport foi um dos destaques da rodada ao vencer o Londrina por 2 a 1, na Ilha do Retiro, e entrar no G-6. Já o Náutico empatou por 1 a 1 com a Ponte Preta, fora de casa, e segue na parte intermediária da classificação.
O Sport agora ocupa a sexta posição, com 35 pontos, enquanto o Náutico está em 15º, com 27.
Sport vence Londrina e entra no G-6
O Sport venceu o Londrina por 2 a 1 nesta sexta-feira (14), na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada. O resultado confirmou a boa fase do Leão, que havia derrotado o Vila Nova na rodada anterior, fora de casa.
Os dois gols do Sport foram marcados pelo meia Diego Hernández ainda no primeiro tempo. João Vitor descontou para o Londrina antes do intervalo.
Com o resultado, o Sport chegou aos 35 pontos e aparece na sexta colocação. A equipe tem oito vitórias, 11 empates e três derrotas em 22 partidas.
O próximo compromisso será contra o Avaí, na quarta-feira (19), às 19h30, na Ressacada, pela 23ª rodada.
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Náutico empata com a Ponte Preta
O Náutico ficou no 1 a 1 com a Ponte Preta nesta sexta-feira (14), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O Timbu saiu atrás no primeiro tempo, quando Brandão abriu o placar para a equipe paulista.
O empate alvirrubro veio na etapa final, com Borasi. O Náutico, porém, terminou a partida com dois jogadores expulsos: Pato Nuñez recebeu dois cartões amarelos, enquanto o zagueiro Betão levou cartão vermelho direto.
Com o ponto conquistado, o Náutico chegou aos 27 pontos e ocupa a 15ª posição. A equipe está quatro pontos à frente do Avaí, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O próximo jogo do Timbu será contra o Ceará, na terça-feira (18), às 21h30.
Classificação da Série B após a 22ª rodada
- 1º — Criciúma: 43 pontos | 22 jogos | 12 vitórias | 7 empates | 3 derrotas
- 2º — Juventude: 39 pontos | 22 jogos | 11 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
- 3º — Vila Nova: 37 pontos | 22 jogos | 11 vitórias | 4 empates | 7 derrotas
- 4º — Fortaleza: 36 pontos | 22 jogos | 10 vitórias | 6 empates | 6 derrotas
- 5º — Operário-PR: 35 pontos | 22 jogos | 10 vitórias | 5 empates | 7 derrotas
- 6º — Sport: 35 pontos | 22 jogos | 8 vitórias | 11 empates | 3 derrotas
- 7º — Novorizontino: 34 pontos | 22 jogos | 9 vitórias | 7 empates | 6 derrotas
- 8º — Athletic Club: 34 pontos | 22 jogos | 8 vitórias | 10 empates | 4 derrotas
- 9º — CRB: 33 pontos | 22 jogos | 9 vitórias | 6 empates | 7 derrotas
- 10º — Goiás: 32 pontos | 22 jogos | 9 vitórias | 5 empates | 8 derrotas
- 11º — Atlético-GO: 32 pontos | 22 jogos | 8 vitórias | 8 empates | 6 derrotas
- 12º — São Bernardo: 30 pontos | 22 jogos | 8 vitórias | 6 empates | 8 derrotas
- 13º — Botafogo-SP: 30 pontos | 22 jogos | 8 vitórias | 6 empates | 8 derrotas
- 14º — Cuiabá: 29 pontos | 22 jogos | 6 vitórias | 11 empates | 5 derrotas
- 15º — Náutico: 27 pontos | 22 jogos | 7 vitórias | 6 empates | 9 derrotas
- 16º — Ceará: 25 pontos | 22 jogos | 6 vitórias | 7 empates | 9 derrotas
- 17º — Avaí: 23 pontos | 22 jogos | 6 vitórias | 5 empates | 11 derrotas
- 18º — Londrina: 20 pontos | 22 jogos | 5 vitórias | 5 empates | 12 derrotas
- 19º — América-MG: 11 pontos | 22 jogos | 2 vitórias | 5 empates | 15 derrotas
- 20º — Ponte Preta: 10 pontos | 22 jogos | 2 vitórias | 4 empates | 16 derrotas
Resultados da 22ª rodada da Série B
- Ponte Preta 1 x 1 Náutico
- São Bernardo 0 x 1 Botafogo-SP
- Sport 2 x 1 Londrina
- Ceará 1 x 3 Cuiabá
- Atlético-GO 0 x 2 Vila Nova
- Criciúma 1 x 0 Goiás
- Juventude 0 x 0 Fortaleza
- Operário-PR 1 x 2 Avaí
- América-MG 1 x 3 Athletic Club
- CRB 0 x 0 Novorizontino
Próximos jogos da Série B
- 18/08, 19h30: Londrina x Atlético-GO
- 18/08, 21h30: Náutico x Ceará
- 18/08, 21h35: Goiás x Juventude
- 19/08, 19h30: Fortaleza x São Bernardo
- 19/08, 19h30: Avaí x Sport
- 19/08, 20h30: Cuiabá x Operário-PR
- 19/08, 20h30: Vila Nova x Ponte Preta
- 19/08, 21h30: Botafogo-SP x Criciúma
- 20/08, 19h30: Athletic Club x CRB
- 20/08, 20h30: Novorizontino x América-MG