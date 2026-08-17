Chances de acesso da Série B após a 22ª rodada: veja as probabilidades de cada equipe de subir para a Série A

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sport aparece entre os favoritos à classificação, enquanto Náutico tem apenas 0,22% de chance de subir; confira os números da UFMG

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro ganhou novos contornos após a 22ª rodada da Série B. O Criciúma lidera a competição e também aparece com a maior probabilidade de conseguir a promoção, enquanto o Sport está no G-6 e o Náutico ainda busca se aproximar da parte de cima da tabela.

De acordo com as probabilidades calculadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Criciúma tem 70,3% de chance de acesso. O Sport aparece com 10,5%, enquanto o Náutico tem 0,22%.

Como funciona o acesso da Série B?

Na edição de 2026, os dois primeiros colocados da Série B garantem acesso direto à primeira divisão. Já os times que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação disputarão um playoff para definir as outras duas vagas na Série A.

Sport tem 10,5% de chance de acesso

O Sport ocupa atualmente a sexta posição, com 35 pontos, e aparece dentro do G-6. Segundo os cálculos da UFMG, o Leão tem 10,5% de probabilidade de conseguir o acesso.

A equipe pernambucana ganhou força após vencer o Londrina por 2 a 1, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada. Antes disso, havia derrotado o Vila Nova por 1 a 0, fora de casa.

O próximo compromisso do Sport será contra o Avaí, na quarta-feira (19), às 19h30, na Ressacada. O resultado pode ser importante para a permanência do time entre os seis primeiros.

O Leão soma oito vitórias, 11 empates e três derrotas em 22 partidas. Com 35 pontos, está empatado com o Operário-PR, quinto colocado, e tem um ponto a mais que Novorizontino e Athletic Club.

Náutico tem 0,22% de chance de acesso

O Náutico aparece em situação mais distante na disputa. O Timbu está na 15ª posição, com 27 pontos, e tem apenas 0,22% de probabilidade de conseguir o acesso, segundo a UFMG.

Na última rodada, o Náutico empatou por 1 a 1 com a Ponte Preta, fora de casa. O resultado manteve o clube na parte intermediária da tabela.

O próximo desafio será contra o Ceará, na terça-feira (18), às 21h30. O adversário ocupa a 16ª posição, com 25 pontos.

Apesar da distância para o G-6, o Náutico ainda tem 16 rodadas pela frente para tentar melhorar sua posição na classificação. O Timbu aparece com 18,4% de chances de rebaixamento.

Criciúma tem maior chance de acesso

Líder da Série B, o Criciúma também é o time com maior probabilidade de subir para a Série A. A equipe tem 43 pontos e 70,3% de chance de acesso.

O Juventude aparece na segunda colocação, com 39 pontos, e tem 29,1% de probabilidade. Na sequência estão Vila Nova, com 28,1%, e Fortaleza, com 19,6%.

Chances de acesso da Série B

Criciúma: 70,3%

70,3% Juventude: 29,1%

29,1% Vila Nova: 28,1%

28,1% Fortaleza: 19,6%

19,6% Sport: 10,5%

10,5% Novorizontino: 9,1%

9,1% Operário-PR: 8,9%

8,9% Athletic Club: 6,8%

6,8% CRB: 6,5%

6,5% Goiás: 3,3%

3,3% Atlético-GO: 3,1%

3,1% Botafogo-SP: 2,0%

2,0% São Bernardo: 1,7%

1,7% Cuiabá: 0,64%

0,64% Náutico: 0,22%

0,22% Ceará: 0,083%

0,083% Avaí: 0,038%

0,038% Londrina: 0,004%

0,004% América-MG: 0%

0% Ponte Preta: 0%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

Classificação da Série B após a 22ª rodada