Chances de acesso da Série B após a 22ª rodada: veja as probabilidades de cada equipe de subir para a Série A
Sport aparece entre os favoritos à classificação, enquanto Náutico tem apenas 0,22% de chance de subir; confira os números da UFMG
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A disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro ganhou novos contornos após a 22ª rodada da Série B. O Criciúma lidera a competição e também aparece com a maior probabilidade de conseguir a promoção, enquanto o Sport está no G-6 e o Náutico ainda busca se aproximar da parte de cima da tabela.
De acordo com as probabilidades calculadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Criciúma tem 70,3% de chance de acesso. O Sport aparece com 10,5%, enquanto o Náutico tem 0,22%.
Como funciona o acesso da Série B?
Na edição de 2026, os dois primeiros colocados da Série B garantem acesso direto à primeira divisão. Já os times que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação disputarão um playoff para definir as outras duas vagas na Série A.
Sport tem 10,5% de chance de acesso
O Sport ocupa atualmente a sexta posição, com 35 pontos, e aparece dentro do G-6. Segundo os cálculos da UFMG, o Leão tem 10,5% de probabilidade de conseguir o acesso.
A equipe pernambucana ganhou força após vencer o Londrina por 2 a 1, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada. Antes disso, havia derrotado o Vila Nova por 1 a 0, fora de casa.
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O próximo compromisso do Sport será contra o Avaí, na quarta-feira (19), às 19h30, na Ressacada. O resultado pode ser importante para a permanência do time entre os seis primeiros.
O Leão soma oito vitórias, 11 empates e três derrotas em 22 partidas. Com 35 pontos, está empatado com o Operário-PR, quinto colocado, e tem um ponto a mais que Novorizontino e Athletic Club.
Náutico tem 0,22% de chance de acesso
O Náutico aparece em situação mais distante na disputa. O Timbu está na 15ª posição, com 27 pontos, e tem apenas 0,22% de probabilidade de conseguir o acesso, segundo a UFMG.
Na última rodada, o Náutico empatou por 1 a 1 com a Ponte Preta, fora de casa. O resultado manteve o clube na parte intermediária da tabela.
O próximo desafio será contra o Ceará, na terça-feira (18), às 21h30. O adversário ocupa a 16ª posição, com 25 pontos.
Apesar da distância para o G-6, o Náutico ainda tem 16 rodadas pela frente para tentar melhorar sua posição na classificação. O Timbu aparece com 18,4% de chances de rebaixamento.
Criciúma tem maior chance de acesso
Líder da Série B, o Criciúma também é o time com maior probabilidade de subir para a Série A. A equipe tem 43 pontos e 70,3% de chance de acesso.
O Juventude aparece na segunda colocação, com 39 pontos, e tem 29,1% de probabilidade. Na sequência estão Vila Nova, com 28,1%, e Fortaleza, com 19,6%.
Chances de acesso da Série B
- Criciúma: 70,3%
- Juventude: 29,1%
- Vila Nova: 28,1%
- Fortaleza: 19,6%
- Sport: 10,5%
- Novorizontino: 9,1%
- Operário-PR: 8,9%
- Athletic Club: 6,8%
- CRB: 6,5%
- Goiás: 3,3%
- Atlético-GO: 3,1%
- Botafogo-SP: 2,0%
- São Bernardo: 1,7%
- Cuiabá: 0,64%
- Náutico: 0,22%
- Ceará: 0,083%
- Avaí: 0,038%
- Londrina: 0,004%
- América-MG: 0%
- Ponte Preta: 0%
Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.
Classificação da Série B após a 22ª rodada
- 1º — Criciúma: 43 pontos | 22 jogos | 12 vitórias | 7 empates | 3 derrotas
- 2º — Juventude: 39 pontos | 22 jogos | 11 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
- 3º — Vila Nova: 37 pontos | 22 jogos | 11 vitórias | 4 empates | 7 derrotas
- 4º — Fortaleza: 36 pontos | 22 jogos | 10 vitórias | 6 empates | 6 derrotas
- 5º — Operário-PR: 35 pontos | 22 jogos | 10 vitórias | 5 empates | 7 derrotas
- 6º — Sport: 35 pontos | 22 jogos | 8 vitórias | 11 empates | 3 derrotas
- 7º — Novorizontino: 34 pontos | 22 jogos | 9 vitórias | 7 empates | 6 derrotas
- 8º — Athletic Club: 34 pontos | 22 jogos | 8 vitórias | 10 empates | 4 derrotas
- 9º — CRB: 33 pontos | 22 jogos | 9 vitórias | 6 empates | 7 derrotas
- 10º — Goiás: 32 pontos | 22 jogos | 9 vitórias | 5 empates | 8 derrotas
- 11º — Atlético-GO: 32 pontos | 22 jogos | 8 vitórias | 8 empates | 6 derrotas
- 12º — São Bernardo: 30 pontos | 22 jogos | 8 vitórias | 6 empates | 8 derrotas
- 13º — Botafogo-SP: 30 pontos | 22 jogos | 8 vitórias | 6 empates | 8 derrotas
- 14º — Cuiabá: 29 pontos | 22 jogos | 6 vitórias | 11 empates | 5 derrotas
- 15º — Náutico: 27 pontos | 22 jogos | 7 vitórias | 6 empates | 9 derrotas
- 16º — Ceará: 25 pontos | 22 jogos | 6 vitórias | 7 empates | 9 derrotas
- 17º — Avaí: 23 pontos | 22 jogos | 6 vitórias | 5 empates | 11 derrotas
- 18º — Londrina: 20 pontos | 22 jogos | 5 vitórias | 5 empates | 12 derrotas
- 19º — América-MG: 11 pontos | 22 jogos | 2 vitórias | 5 empates | 15 derrotas
- 20º — Ponte Preta: 10 pontos | 22 jogos | 2 vitórias | 4 empates | 16 derrotas