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Chances de acesso da Série B após a 22ª rodada: veja as probabilidades de cada equipe de subir para a Série A

Sport aparece entre os favoritos à classificação, enquanto Náutico tem apenas 0,22% de chance de subir; confira os números da UFMG

Por Thiago Seabra Publicado em 17/08/2026 às 9:35
Imagem dos jogadores Diego Hernández e Kauã Maranhão
Imagem dos jogadores Diego Hernández e Kauã Maranhão - Paulo Paiva/ Sport e Rafael Vieira/CNC

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A disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro ganhou novos contornos após a 22ª rodada da Série B. O Criciúma lidera a competição e também aparece com a maior probabilidade de conseguir a promoção, enquanto o Sport está no G-6 e o Náutico ainda busca se aproximar da parte de cima da tabela.

De acordo com as probabilidades calculadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Criciúma tem 70,3% de chance de acesso. O Sport aparece com 10,5%, enquanto o Náutico tem 0,22%.

Como funciona o acesso da Série B?

Na edição de 2026, os dois primeiros colocados da Série B garantem acesso direto à primeira divisão. Já os times que terminarem entre a 3ª e a 6ª colocação disputarão um playoff para definir as outras duas vagas na Série A.

Sport tem 10,5% de chance de acesso

O Sport ocupa atualmente a sexta posição, com 35 pontos, e aparece dentro do G-6. Segundo os cálculos da UFMG, o Leão tem 10,5% de probabilidade de conseguir o acesso.

A equipe pernambucana ganhou força após vencer o Londrina por 2 a 1, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada. Antes disso, havia derrotado o Vila Nova por 1 a 0, fora de casa.

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O próximo compromisso do Sport será contra o Avaí, na quarta-feira (19), às 19h30, na Ressacada. O resultado pode ser importante para a permanência do time entre os seis primeiros.

O Leão soma oito vitórias, 11 empates e três derrotas em 22 partidas. Com 35 pontos, está empatado com o Operário-PR, quinto colocado, e tem um ponto a mais que Novorizontino e Athletic Club.

Náutico tem 0,22% de chance de acesso

O Náutico aparece em situação mais distante na disputa. O Timbu está na 15ª posição, com 27 pontos, e tem apenas 0,22% de probabilidade de conseguir o acesso, segundo a UFMG.

Na última rodada, o Náutico empatou por 1 a 1 com a Ponte Preta, fora de casa. O resultado manteve o clube na parte intermediária da tabela.

O próximo desafio será contra o Ceará, na terça-feira (18), às 21h30. O adversário ocupa a 16ª posição, com 25 pontos.

Apesar da distância para o G-6, o Náutico ainda tem 16 rodadas pela frente para tentar melhorar sua posição na classificação. O Timbu aparece com 18,4% de chances de rebaixamento.

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Criciúma tem maior chance de acesso

Líder da Série B, o Criciúma também é o time com maior probabilidade de subir para a Série A. A equipe tem 43 pontos e 70,3% de chance de acesso.

O Juventude aparece na segunda colocação, com 39 pontos, e tem 29,1% de probabilidade. Na sequência estão Vila Nova, com 28,1%, e Fortaleza, com 19,6%.

Chances de acesso da Série B

  • Criciúma: 70,3%
  • Juventude: 29,1%
  • Vila Nova: 28,1%
  • Fortaleza: 19,6%
  • Sport: 10,5%
  • Novorizontino: 9,1%
  • Operário-PR: 8,9%
  • Athletic Club: 6,8%
  • CRB: 6,5%
  • Goiás: 3,3%
  • Atlético-GO: 3,1%
  • Botafogo-SP: 2,0%
  • São Bernardo: 1,7%
  • Cuiabá: 0,64%
  • Náutico: 0,22%
  • Ceará: 0,083%
  • Avaí: 0,038%
  • Londrina: 0,004%
  • América-MG: 0%
  • Ponte Preta: 0%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG.

Classificação da Série B após a 22ª rodada

  • 1º — Criciúma: 43 pontos | 22 jogos | 12 vitórias | 7 empates | 3 derrotas
  • 2º — Juventude: 39 pontos | 22 jogos | 11 vitórias | 6 empates | 5 derrotas
  • 3º — Vila Nova: 37 pontos | 22 jogos | 11 vitórias | 4 empates | 7 derrotas
  • 4º — Fortaleza: 36 pontos | 22 jogos | 10 vitórias | 6 empates | 6 derrotas
  • 5º — Operário-PR: 35 pontos | 22 jogos | 10 vitórias | 5 empates | 7 derrotas
  • 6º — Sport: 35 pontos | 22 jogos | 8 vitórias | 11 empates | 3 derrotas
  • 7º — Novorizontino: 34 pontos | 22 jogos | 9 vitórias | 7 empates | 6 derrotas
  • 8º — Athletic Club: 34 pontos | 22 jogos | 8 vitórias | 10 empates | 4 derrotas
  • 9º — CRB: 33 pontos | 22 jogos | 9 vitórias | 6 empates | 7 derrotas
  • 10º — Goiás: 32 pontos | 22 jogos | 9 vitórias | 5 empates | 8 derrotas
  • 11º — Atlético-GO: 32 pontos | 22 jogos | 8 vitórias | 8 empates | 6 derrotas
  • 12º — São Bernardo: 30 pontos | 22 jogos | 8 vitórias | 6 empates | 8 derrotas
  • 13º — Botafogo-SP: 30 pontos | 22 jogos | 8 vitórias | 6 empates | 8 derrotas
  • 14º — Cuiabá: 29 pontos | 22 jogos | 6 vitórias | 11 empates | 5 derrotas
  • 15º — Náutico: 27 pontos | 22 jogos | 7 vitórias | 6 empates | 9 derrotas
  • 16º — Ceará: 25 pontos | 22 jogos | 6 vitórias | 7 empates | 9 derrotas
  • 17º — Avaí: 23 pontos | 22 jogos | 6 vitórias | 5 empates | 11 derrotas
  • 18º — Londrina: 20 pontos | 22 jogos | 5 vitórias | 5 empates | 12 derrotas
  • 19º — América-MG: 11 pontos | 22 jogos | 2 vitórias | 5 empates | 15 derrotas
  • 20º — Ponte Preta: 10 pontos | 22 jogos | 2 vitórias | 4 empates | 16 derrotas

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.