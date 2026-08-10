Classificação da Série B: tabela atualizada, resultados da 21ª rodada e próximos jogos

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Sport vence o Vila Nova e volta a somar três pontos após nove jogos, enquanto Náutico empata com Atlético-GO e segue distante da briga pelo G-6

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A 21ª rodada da Série B mexeu novamente na disputa pelas primeiras posições. O Juventude venceu o Novorizontino, enquanto o Criciúma perdeu para o Athletic Club e viu a liderança ficar ainda mais apertada.

Entre os pernambucanos, o Sport venceu o Vila Nova por 1 a 0, fora de casa, e chegou aos 32 pontos. Já o Náutico empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, nos Aflitos, e chegou aos 26 pontos.

Sport volta a vencer; Náutico perde posição

O Sport chegou aos 32 pontos após vencer o Vila Nova por 1 a 0 e subiu para a oitava colocação. Depois de nove partidas sem vitória, o Leão da Ilha voltou a conquistar três pontos e agora está a apenas um ponto do Novorizontino, sexto colocado e último integrante da zona de playoffs.

Já o Náutico empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, nos Aflitos, e chegou aos 26 pontos, ocupando atualmente a 14ª colocação. O Timbu segue na briga para continuar no meio da tabela, além de continuar pontuando para buscar um tão sonhado G-6, mas também manter sua distância de seis pontos para o Z-4.

Classificação da Série B

Criciúma – 40 pontos – 21 jogos – 11 vitórias – 7 empates – 3 derrotas

Juventude – 38 pontos – 21 jogos – 11 vitórias – 5 empates – 5 derrotas

Fortaleza – 35 pontos – 21 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 6 derrotas

Operário-PR – 35 pontos – 21 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 6 derrotas

Vila Nova – 34 pontos – 21 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 7 derrotas

Novorizontino – 33 pontos – 21 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 6 derrotas

Atlético-GO – 32 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 5 derrotas

Sport – 32 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 11 empates – 3 derrotas

Athletic Club – 31 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 10 empates – 4 derrotas

São Bernardo – 30 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 7 derrotas

CRB – 29 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 7 derrotas*

Goiás – 29 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 7 derrotas*

Botafogo-SP – 27 pontos – 21 jogos – 6 vitórias – 9 empates – 6 derrotas

Náutico – 26 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 9 derrotas

Cuiabá – 26 pontos – 21 jogos – 5 vitórias – 11 empates – 5 derrotas

Ceará – 25 pontos – 21 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 8 derrotas

Londrina – 20 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 10 derrotas*

Avaí – 20 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 10 derrotas*

América-MG – 11 pontos – 21 jogos – 2 vitórias – 5 empates – 14 derrotas

Ponte Preta – 9 pontos – 21 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 16 derrotas

*Ainda possuem jogo a disputar na 21ª rodada.

Verde escuro: Acesso direto à Série A



Acesso direto à Série A Verde: Playoffs de acesso



Playoffs de acesso Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:

3º colocado x 6º colocado;



4º colocado x 5º colocado.



Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

Resultados da 21ª rodada

Operário-PR 1 x 3 São Bernardo



Ceará 2 x 0 Ponte Preta



Vila Nova 0 x 1 Sport



Botafogo-SP 2 x 1 América-MG



Athletic Club 2 x 0 Criciúma



Novorizontino 0 x 1 Juventude



Náutico 1 x 1 Atlético-GO



Cuiabá 1 x 1 Fortaleza



Goiás x Londrina – segunda-feira (10), às 19h30



Avaí x CRB – terça-feira (11), às 19h30

Próximos jogos da 22ª rodada



Sexta-feira (14/08)

Ponte Preta x Náutico – 19h30 – Moisés Lucarelli



São Bernardo x Botafogo-SP – 19h30 – Primeiro de Maio



Sport x Londrina – 20h30 – Ilha do Retiro

Sábado (15/08)

Atlético-GO x Vila Nova – 16h – Antônio Accioly

Criciúma x Goiás – 16h – Heriberto Hülse



Ceará x Cuiabá – 18h30 – Presidente Vargas



Juventude x Fortaleza – 18h30 – Alfredo Jaconi

Domingo (16/08)

Operário-PR x Avaí – 11h – Germano Krüger

América-MG x Athletic Club – 18h30 – Independência

CRB x Novorizontino – 18h30 – Rei Pelé

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