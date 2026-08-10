Classificação da Série B: tabela atualizada, resultados da 21ª rodada e próximos jogos
Sport vence o Vila Nova e volta a somar três pontos após nove jogos, enquanto Náutico empata com Atlético-GO e segue distante da briga pelo G-6
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A 21ª rodada da Série B mexeu novamente na disputa pelas primeiras posições. O Juventude venceu o Novorizontino, enquanto o Criciúma perdeu para o Athletic Club e viu a liderança ficar ainda mais apertada.
Entre os pernambucanos, o Sport venceu o Vila Nova por 1 a 0, fora de casa, e chegou aos 32 pontos. Já o Náutico empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, nos Aflitos, e chegou aos 26 pontos.
Sport volta a vencer; Náutico perde posição
O Sport chegou aos 32 pontos após vencer o Vila Nova por 1 a 0 e subiu para a oitava colocação. Depois de nove partidas sem vitória, o Leão da Ilha voltou a conquistar três pontos e agora está a apenas um ponto do Novorizontino, sexto colocado e último integrante da zona de playoffs.
Já o Náutico empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, nos Aflitos, e chegou aos 26 pontos, ocupando atualmente a 14ª colocação. O Timbu segue na briga para continuar no meio da tabela, além de continuar pontuando para buscar um tão sonhado G-6, mas também manter sua distância de seis pontos para o Z-4.
Classificação da Série B
- Criciúma – 40 pontos – 21 jogos – 11 vitórias – 7 empates – 3 derrotas
- Juventude – 38 pontos – 21 jogos – 11 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
- Fortaleza – 35 pontos – 21 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 6 derrotas
- Operário-PR – 35 pontos – 21 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 6 derrotas
- Vila Nova – 34 pontos – 21 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
- Novorizontino – 33 pontos – 21 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
- Atlético-GO – 32 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 5 derrotas
- Sport – 32 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 11 empates – 3 derrotas
- Athletic Club – 31 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 10 empates – 4 derrotas
- São Bernardo – 30 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
- CRB – 29 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 7 derrotas*
- Goiás – 29 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 7 derrotas*
- Botafogo-SP – 27 pontos – 21 jogos – 6 vitórias – 9 empates – 6 derrotas
- Náutico – 26 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
- Cuiabá – 26 pontos – 21 jogos – 5 vitórias – 11 empates – 5 derrotas
- Ceará – 25 pontos – 21 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 8 derrotas
- Londrina – 20 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 10 derrotas*
- Avaí – 20 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 10 derrotas*
- América-MG – 11 pontos – 21 jogos – 2 vitórias – 5 empates – 14 derrotas
- Ponte Preta – 9 pontos – 21 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 16 derrotas
*Ainda possuem jogo a disputar na 21ª rodada.
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- Verde escuro: Acesso direto à Série A
- Verde: Playoffs de acesso
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
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Como funciona o acesso?
Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:
- 3º colocado x 6º colocado;
- 4º colocado x 5º colocado.
Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.
Resultados da 21ª rodada
- Operário-PR 1 x 3 São Bernardo
- Ceará 2 x 0 Ponte Preta
- Vila Nova 0 x 1 Sport
- Botafogo-SP 2 x 1 América-MG
- Athletic Club 2 x 0 Criciúma
- Novorizontino 0 x 1 Juventude
- Náutico 1 x 1 Atlético-GO
- Cuiabá 1 x 1 Fortaleza
- Goiás x Londrina – segunda-feira (10), às 19h30
- Avaí x CRB – terça-feira (11), às 19h30
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Próximos jogos da 22ª rodada
Sexta-feira (14/08)
- Ponte Preta x Náutico – 19h30 – Moisés Lucarelli
- São Bernardo x Botafogo-SP – 19h30 – Primeiro de Maio
- Sport x Londrina – 20h30 – Ilha do Retiro
Sábado (15/08)
- Atlético-GO x Vila Nova – 16h – Antônio Accioly
- Criciúma x Goiás – 16h – Heriberto Hülse
- Ceará x Cuiabá – 18h30 – Presidente Vargas
- Juventude x Fortaleza – 18h30 – Alfredo Jaconi
Domingo (16/08)
- Operário-PR x Avaí – 11h – Germano Krüger
- América-MG x Athletic Club – 18h30 – Independência
- CRB x Novorizontino – 18h30 – Rei Pelé
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