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Classificação da Série B: tabela atualizada, resultados da 21ª rodada e próximos jogos

Sport vence o Vila Nova e volta a somar três pontos após nove jogos, enquanto Náutico empata com Atlético-GO e segue distante da briga pelo G-6

Por Lucas Valle Publicado em 10/08/2026 às 9:01
Perotti, atacante do Sport, em ação contra o Vila Nova
Perotti, atacante do Sport, em ação contra o Vila Nova - Heber Gomes / Sport

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A 21ª rodada da Série B mexeu novamente na disputa pelas primeiras posições. O Juventude venceu o Novorizontino, enquanto o Criciúma perdeu para o Athletic Club e viu a liderança ficar ainda mais apertada. 

Entre os pernambucanos, o Sport venceu o Vila Nova por 1 a 0, fora de casa, e chegou aos 32 pontos. Já o Náutico empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, nos Aflitos, e chegou aos 26 pontos.

Sport volta a vencer; Náutico perde posição

O Sport chegou aos 32 pontos após vencer o Vila Nova por 1 a 0 e subiu para a oitava colocação. Depois de nove partidas sem vitória, o Leão da Ilha voltou a conquistar três pontos e agora está a apenas um ponto do Novorizontino, sexto colocado e último integrante da zona de playoffs.

Já o Náutico empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, nos Aflitos, e chegou aos 26 pontos, ocupando atualmente a 14ª colocação. O Timbu segue na briga para continuar no meio da tabela, além de continuar pontuando para buscar um tão sonhado G-6, mas também manter sua distância de seis pontos para o Z-4. 

Classificação da Série B

  1. Criciúma – 40 pontos – 21 jogos – 11 vitórias – 7 empates – 3 derrotas
  2. Juventude – 38 pontos – 21 jogos – 11 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
  3. Fortaleza – 35 pontos – 21 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 6 derrotas
  4. Operário-PR – 35 pontos – 21 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 6 derrotas
  5. Vila Nova – 34 pontos – 21 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
  6. Novorizontino – 33 pontos – 21 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
  7. Atlético-GO – 32 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 5 derrotas
  8. Sport – 32 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 11 empates – 3 derrotas
  9. Athletic Club – 31 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 10 empates – 4 derrotas
  10. São Bernardo – 30 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
  11. CRB – 29 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 7 derrotas*
  12. Goiás – 29 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 7 derrotas*
  13. Botafogo-SP – 27 pontos – 21 jogos – 6 vitórias – 9 empates – 6 derrotas
  14. Náutico – 26 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
  15. Cuiabá – 26 pontos – 21 jogos – 5 vitórias – 11 empates – 5 derrotas
  16. Ceará – 25 pontos – 21 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 8 derrotas
  17. Londrina – 20 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 10 derrotas*
  18. Avaí – 20 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 10 derrotas*
  19. América-MG – 11 pontos – 21 jogos – 2 vitórias – 5 empates – 14 derrotas
  20. Ponte Preta – 9 pontos – 21 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 16 derrotas

*Ainda possuem jogo a disputar na 21ª rodada.

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  • Verde escuro: Acesso direto à Série A
  • Verde: Playoffs de acesso
  • Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

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Como funciona o acesso?

Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:

  • 3º colocado x 6º colocado;
  • 4º colocado x 5º colocado.

Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

Resultados da 21ª rodada

  • Operário-PR 1 x 3 São Bernardo
  • Ceará 2 x 0 Ponte Preta
  • Vila Nova 0 x 1 Sport
  • Botafogo-SP 2 x 1 América-MG
  • Athletic Club 2 x 0 Criciúma
  • Novorizontino 0 x 1 Juventude
  • Náutico 1 x 1 Atlético-GO
  • Cuiabá 1 x 1 Fortaleza
  • Goiás x Londrina – segunda-feira (10), às 19h30
  • Avaí x CRB – terça-feira (11), às 19h30

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Próximos jogos da 22ª rodada

Sexta-feira (14/08)

  • Ponte Preta x Náutico – 19h30 – Moisés Lucarelli
  • São Bernardo x Botafogo-SP – 19h30 – Primeiro de Maio
  • Sport x Londrina – 20h30 – Ilha do Retiro

Sábado (15/08)

  • Atlético-GO x Vila Nova – 16h – Antônio Accioly
  • Criciúma x Goiás – 16h – Heriberto Hülse
  • Ceará x Cuiabá – 18h30 – Presidente Vargas
  • Juventude x Fortaleza – 18h30 – Alfredo Jaconi

Domingo (16/08)

  • Operário-PR x Avaí – 11h – Germano Krüger
  • América-MG x Athletic Club – 18h30 – Independência
  • CRB x Novorizontino – 18h30 – Rei Pelé

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.