Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas de Sport e Náutico após a 21ª rodada da Série B
Sport vence o Vila Nova e aumenta suas chances de acesso, enquanto Náutico empata com Atlético-GO e vê probabilidades diminuírem
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A disputa pelo acesso na Série B ganhou novos contornos após os jogos já realizados da 21ª rodada. O Criciúma perdeu para o Athletic Club, enquanto Juventude e Fortaleza ganharam posições importantes na parte de cima da tabela.
Entre os pernambucanos, o Sport venceu o Vila Nova por 1 a 0 e ganhou força nas projeções. Já o Náutico empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO e viu suas probabilidades diminuírem.
Sport ganha força; Náutico perde espaço nas projeções
O Sport chegou aos 32 pontos após vencer o Vila Nova e subiu para a oitava colocação. O resultado também melhorou as projeções do Leão da Ilha. Segundo o Chance de Gol, a probabilidade de acesso direto passou de 1,7% para 3,0%, enquanto as chances de disputar os playoffs subiram de 22,6% para 26,6%.
Já o Náutico empatou com o Atlético-GO nos Aflitos e chegou aos 26 pontos. Apesar de somar um ponto, o Timbu perdeu espaço nas projeções. A chance de acesso direto caiu de 0,6% para 0,4%, enquanto a probabilidade de classificação para os playoffs diminuiu de 12,9% para 8,9%.
Na parte de cima, o Criciúma continua como principal candidato ao acesso direto, com 63,8% de probabilidade de terminar entre os dois primeiros colocados. O Juventude aparece logo atrás, com 54,5%, enquanto Novorizontino (38,3%) e Fortaleza (19,1%) completam o grupo dos principais candidatos às vagas diretas.
Chances de acesso direto à Série A (Chance de gol)
- Criciúma – 63,8%
- Juventude – 54,5%
- Novorizontino – 38,3%
- Fortaleza – 19,1%
- Operário-PR – 6,6%
- Vila Nova – 6,0%
- Atlético-GO – 3,0%
- Sport – 3,0%
- CRB – 1,7%
- Goiás – 1,7%
- São Bernardo – 1,0%
- Athletic Club – 0,5%
- Náutico – 0,4%
- Botafogo-SP – 0,3%
- Ceará – 0,2%
- Cuiabá – quase 0%
- Londrina – quase 0%
- Avaí – quase 0%
- América-MG – quase 0%
- Ponte Preta – 0,0%
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Chances de classificação para os playoffs (Chance de Gol)
Além das duas vagas diretas, o Chance de Gol também calcula as probabilidades de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação, faixa que garante presença nos playoffs de acesso.
Com a atualização parcial da 21ª rodada, o Fortaleza aparece com 55,7% de chances de terminar no grupo dos seis primeiros. Na sequência estão Novorizontino (49,7%), Operário-PR (41,5%) e Juventude (39,5%).
O Criciúma aparece com 33,0%, enquanto o Vila Nova tem 38,9% de probabilidade de alcançar os playoffs.
Entre os pernambucanos, o Sport subiu para 26,6%, após a vitória sobre o Vila Nova. Já o Náutico caiu para 8,9% depois do empate com o Atlético-GO.
Probabilidades de classificação para os playoffs (Chance de Gol)
- Fortaleza – 55,7%
- Novorizontino – 49,7%
- Operário-PR – 41,5%
- Juventude – 39,5%
- Vila Nova – 38,9%
- Criciúma – 33,0%
- Atlético-GO – 27,1%
- Sport – 26,6%
- CRB – 19,3%
- Goiás – 18,8%
- São Bernardo – 15,4%
- Athletic Club – 10,8%
- Náutico – 8,9%
- Botafogo-SP – 7,3%
- Ceará – 5,9%
- Avaí – 1,0%
- Londrina – 0,6%
- Cuiabá – 0,09%
- América-MG – 0,0%
- Ponte Preta – quase 0%
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Classificação atual da Série B
- Criciúma – 40 pontos – 21 jogos – 11 vitórias – 7 empates – 3 derrotas
- Juventude – 38 pontos – 21 jogos – 11 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
- Fortaleza – 35 pontos – 21 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 6 derrotas
- Operário-PR – 35 pontos – 21 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 6 derrotas
- Vila Nova – 34 pontos – 21 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 7 derrotas
- Novorizontino – 33 pontos – 21 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
- Atlético-GO – 32 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 5 derrotas
- Sport – 32 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 11 empates – 3 derrotas
- Athletic Club – 31 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 10 empates – 4 derrotas
- São Bernardo – 30 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
- CRB – 29 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 7 derrotas*
- Goiás – 29 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 7 derrotas*
- Botafogo-SP – 27 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
- Náutico – 26 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
- Cuiabá – 26 pontos – 21 jogos – 5 vitórias – 11 empates – 5 derrotas
- Ceará – 25 pontos – 21 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 8 derrotas
- Londrina – 20 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 10 derrotas*
- Avaí – 20 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 10 derrotas*
- América-MG – 11 pontos – 21 jogos – 2 vitórias – 5 empates – 14 derrotas
- Ponte Preta – 9 pontos – 21 jogos – 2 vitórias – 3 empates – 16 derrotas
*Ainda possuem jogo a disputar na 21ª rodada.
- Verde escuro: Acesso à Série A
- Verde: Playoffs de acesso
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
Resultados da 21ª rodada
- Operário-PR 1 x 3 São Bernardo
- Ceará 2 x 0 Ponte Preta
- Vila Nova 0 x 1 Sport
- Botafogo-SP 2 x 1 América-MG
- Athletic Club 2 x 0 Criciúma
- Novorizontino 0 x 1 Juventude
- Náutico 1 x 1 Atlético-GO
- Cuiabá 1 x 1 Fortaleza
- Goiás x Londrina – segunda-feira (10), às 19h30
- Avaí x CRB – terça-feira (11), às 19h30
Próximos jogos da 22ª rodada
Sexta-feira (14/08)
- Ponte Preta x Náutico – 19h30
- São Bernardo x Botafogo-SP – 19h30
- Sport x Londrina – 20h30
Sábado (15/08)
- Atlético-GO x Vila Nova – 16h
- Criciúma x Goiás – 16h
- Ceará x Cuiabá – 18h30
- Juventude x Fortaleza – 18h30
Domingo (16/08)
- Operário-PR x Avaí – 11h
- América-MG x Athletic Club – 18h30
- CRB x Novorizontino – 18h30
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