Tabela da Série B: classificação atualizada, resultados e próximos jogos
Criciúma segue na liderança da Série B, enquanto a disputa pelo acesso e contra o rebaixamento continua equilibrada; saiba mais sobre os jogos
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A Série B do Campeonato Brasileiro segue movimentando a disputa pelo acesso à elite nacional. Após os primeiros jogos da 20ª rodada, o Criciúma permanece na liderança, com 40 pontos, depois de empatar sem gols com o Náutico.
Na sequência aparecem Operário-PR, com 35 pontos, Vila Nova, com 34, e Novorizontino, que chegou aos 33 pontos após vencer o Londrina por 4 a 1. A rodada ainda será encerrada nesta segunda-feira (28), com três partidas.
Na parte de baixo da tabela, América-MG e Ponte Preta seguem entre os quatro últimos colocados, enquanto a disputa para escapar da zona de rebaixamento continua aberta.
Como funciona a Série B?
No final da temporada, os dois primeiros colocados garantem vaga direta na Série A da temporada seguinte.
Já as equipes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputarão um playoff de acesso. O chaveamento será formado pelos confrontos entre o 3º colocado x 6º colocado e o 4º colocado x 5º colocado. Os vencedores também conquistarão o acesso à elite do futebol brasileiro.
Na parte de baixo da tabela, os quatro últimos colocados ao término das 38 rodadas serão rebaixados para a Série C.
Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate são, nesta ordem:
- número de vitórias
- saldo de gols
- gols marcados
- confronto direto
- menos cartões vermelhos
- menos cartões amarelos
- sorteio
Tabela de classificação da Série B
|Pos.
|Clube
|Pts
|J
|V
|E
|D
|1º
|Criciúma
|40
|20
|11
|7
|2
|2º
|Operário-PR
|35
|20
|10
|5
|5
|3º
|Vila Nova
|34
|20
|10
|4
|6
|4º
|Novorizontino
|33
|20
|9
|6
|5
|5º
|Juventude
|32
|19
|9
|5
|5
|6º
|Fortaleza
|31
|19
|9
|4
|6
|7º
|Atlético-GO
|31
|20
|8
|7
|5
|8º
|CRB
|29
|20
|8
|5
|7
|9º
|Goiás
|29
|20
|8
|5
|7
|10º
|Sport
|29
|20
|6
|11
|3
|11º
|São Bernardo
|27
|20
|7
|6
|7
|12º
|Athletic Club
|27
|19
|6
|9
|4
|13º
|Náutico
|25
|20
|7
|4
|9
|14º
|Cuiabá
|25
|20
|5
|10
|5
|15º
|Botafogo-SP
|24
|19
|6
|6
|7
|16º
|Ceará
|22
|20
|5
|7
|8
|17º
|Londrina
|20
|20
|5
|5
|10
|18º
|Avaí
|20
|19
|5
|5
|9
|19º
|América-MG
|11
|20
|2
|5
|13
|20º
|Ponte Preta
|8
|19
|2
|2
|15
Resultados da 20ª rodada
- São Bernardo 3 x 4 Ceará
- Criciúma 0 x 0 Náutico
- América-MG 1 x 0 Goiás
- Londrina 1 x 4 Novorizontino
- Atlético-GO 3 x 1 Operário-PR
- Sport 1 x 1 Cuiabá
- CRB 2 x 0 Vila Nova
Jogos restantes da 20ª rodada
- Ponte Preta x Athletic Club — 28/07, às 19h30
- Juventude x Avaí — 28/07, às 19h30
- Fortaleza x Botafogo-SP — 28/07, às 21h35