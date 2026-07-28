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Tabela da Série B: classificação atualizada, resultados e próximos jogos

Criciúma segue na liderança da Série B, enquanto a disputa pelo acesso e contra o rebaixamento continua equilibrada; saiba mais sobre os jogos

Por Thiago Seabra Publicado em 28/07/2026 às 12:39 | Atualizado em 28/07/2026 às 12:48
Diego Hernández, meia do Sport, em lance no jogo contra o Cuiabá pela 20ª rodada da Série B
Diego Hernández, meia do Sport, em lance no jogo contra o Cuiabá pela 20ª rodada da Série B - Paulo Paiva/SCR

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A Série B do Campeonato Brasileiro segue movimentando a disputa pelo acesso à elite nacional. Após os primeiros jogos da 20ª rodada, o Criciúma permanece na liderança, com 40 pontos, depois de empatar sem gols com o Náutico.

Na sequência aparecem Operário-PR, com 35 pontos, Vila Nova, com 34, e Novorizontino, que chegou aos 33 pontos após vencer o Londrina por 4 a 1. A rodada ainda será encerrada nesta segunda-feira (28), com três partidas.

Na parte de baixo da tabela, América-MG e Ponte Preta seguem entre os quatro últimos colocados, enquanto a disputa para escapar da zona de rebaixamento continua aberta.

Como funciona a Série B?

No final da temporada, os dois primeiros colocados garantem vaga direta na Série A da temporada seguinte.

Já as equipes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputarão um playoff de acesso. O chaveamento será formado pelos confrontos entre o 3º colocado x 6º colocado e o 4º colocado x 5º colocado. Os vencedores também conquistarão o acesso à elite do futebol brasileiro.

Na parte de baixo da tabela, os quatro últimos colocados ao término das 38 rodadas serão rebaixados para a Série C.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate são, nesta ordem:

  1. número de vitórias
  2. saldo de gols
  3. gols marcados
  4. confronto direto
  5. menos cartões vermelhos
  6. menos cartões amarelos
  7. sorteio

Tabela de classificação da Série B

Pos. Clube Pts J V E D
Criciúma 40 20 11 7 2
Operário-PR 35 20 10 5 5
Vila Nova 34 20 10 4 6
Novorizontino 33 20 9 6 5
Juventude 32 19 9 5 5
Fortaleza 31 19 9 4 6
Atlético-GO 31 20 8 7 5
CRB 29 20 8 5 7
Goiás 29 20 8 5 7
10º Sport 29 20 6 11 3
11º São Bernardo 27 20 7 6 7
12º Athletic Club 27 19 6 9 4
13º Náutico 25 20 7 4 9
14º Cuiabá 25 20 5 10 5
15º Botafogo-SP 24 19 6 6 7
16º Ceará 22 20 5 7 8
17º Londrina 20 20 5 5 10
18º Avaí 20 19 5 5 9
19º América-MG 11 20 2 5 13
20º Ponte Preta 8 19 2 2 15

Resultados da 20ª rodada

  • São Bernardo 3 x 4 Ceará
  • Criciúma 0 x 0 Náutico
  • América-MG 1 x 0 Goiás
  • Londrina 1 x 4 Novorizontino
  • Atlético-GO 3 x 1 Operário-PR
  • Sport 1 x 1 Cuiabá
  • CRB 2 x 0 Vila Nova

Jogos restantes da 20ª rodada

  • Ponte Preta x Athletic Club — 28/07, às 19h30
  • Juventude x Avaí — 28/07, às 19h30
  • Fortaleza x Botafogo-SP — 28/07, às 21h35

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.