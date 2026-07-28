Tabela da Série B: classificação atualizada, resultados e próximos jogos

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Criciúma segue na liderança da Série B, enquanto a disputa pelo acesso e contra o rebaixamento continua equilibrada; saiba mais sobre os jogos

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A Série B do Campeonato Brasileiro segue movimentando a disputa pelo acesso à elite nacional. Após os primeiros jogos da 20ª rodada, o Criciúma permanece na liderança, com 40 pontos, depois de empatar sem gols com o Náutico.

Na sequência aparecem Operário-PR, com 35 pontos, Vila Nova, com 34, e Novorizontino, que chegou aos 33 pontos após vencer o Londrina por 4 a 1. A rodada ainda será encerrada nesta segunda-feira (28), com três partidas.

Na parte de baixo da tabela, América-MG e Ponte Preta seguem entre os quatro últimos colocados, enquanto a disputa para escapar da zona de rebaixamento continua aberta.

Como funciona a Série B?

No final da temporada, os dois primeiros colocados garantem vaga direta na Série A da temporada seguinte.

Já as equipes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputarão um playoff de acesso. O chaveamento será formado pelos confrontos entre o 3º colocado x 6º colocado e o 4º colocado x 5º colocado. Os vencedores também conquistarão o acesso à elite do futebol brasileiro.

Na parte de baixo da tabela, os quatro últimos colocados ao término das 38 rodadas serão rebaixados para a Série C.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate são, nesta ordem:

número de vitórias saldo de gols gols marcados confronto direto menos cartões vermelhos menos cartões amarelos sorteio

Tabela de classificação da Série B

Pos. Clube Pts J V E D 1º Criciúma 40 20 11 7 2 2º Operário-PR 35 20 10 5 5 3º Vila Nova 34 20 10 4 6 4º Novorizontino 33 20 9 6 5 5º Juventude 32 19 9 5 5 6º Fortaleza 31 19 9 4 6 7º Atlético-GO 31 20 8 7 5 8º CRB 29 20 8 5 7 9º Goiás 29 20 8 5 7 10º Sport 29 20 6 11 3 11º São Bernardo 27 20 7 6 7 12º Athletic Club 27 19 6 9 4 13º Náutico 25 20 7 4 9 14º Cuiabá 25 20 5 10 5 15º Botafogo-SP 24 19 6 6 7 16º Ceará 22 20 5 7 8 17º Londrina 20 20 5 5 10 18º Avaí 20 19 5 5 9 19º América-MG 11 20 2 5 13 20º Ponte Preta 8 19 2 2 15

Resultados da 20ª rodada

São Bernardo 3 x 4 Ceará

Criciúma 0 x 0 Náutico

América-MG 1 x 0 Goiás

Londrina 1 x 4 Novorizontino

Atlético-GO 3 x 1 Operário-PR

Sport 1 x 1 Cuiabá

CRB 2 x 0 Vila Nova

Jogos restantes da 20ª rodada