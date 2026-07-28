Juventude x Avaí ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes

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O Juventude tenta se manter na zona de classificação, enquanto o Avaí precisa de uma vitória para deixar a zona de rebaixamento da Série B

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O Juventude enfrenta o Avaí nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Juventude ocupa a 5ª colocação, com 32 pontos, e começa a rodada dentro da zona de acesso à Série A. Mesmo sem risco de deixar o G-6 nesta rodada, a equipe gaúcha busca a recuperação após a derrota por 4 a 1 para o Botafogo-SP, fora de casa. Uma vitória pode aproximar o clube das primeiras posições da tabela.

O Avaí vive uma realidade diferente. A equipe catarinense está na 18ª posição, com 20 pontos, e segue na zona de rebaixamento. Na última rodada, venceu o lanterna América-MG e ganhou um respiro na competição, mas ainda está dois pontos atrás do Ceará, primeiro time fora do Z-4. Um novo triunfo pode deixar o Leão da Ilha muito próximo de sair da zona de descenso.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Ficha da partida