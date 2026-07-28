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Fortaleza x Botafogo-SP ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes

O Fortaleza tenta subir na zona de classificação, enquanto Botafogo-SP busca uma vitória para se afastar da parte de baixo da tabela, confira

Por Maju Siqueira Publicado em 28/07/2026 às 15:24
Fortaleza x Botafogo-SP pela Série B
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O Fortaleza enfrenta o Botafogo-SP nesta terça-feira, às 21h35 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Fortaleza ocupa a 6ª colocação, com 31 pontos, e inicia a rodada dentro da zona de acesso. Apesar da derrota para o Vila Nova na última rodada, a equipe cearense segue firme na briga pelo topo da tabela. Em caso de vitória, pode assumir a 3ª posição, dependendo dos demais resultados, além de ganhar tranquilidade para permanecer no G-6.

O Botafogo-SP vive uma situação diferente. O time de Ribeirão Preto aparece na 15ª colocação, com 24 pontos, e tenta se afastar da parte inferior da classificação. A equipe chega embalada após a vitória por 4 a 1 sobre o Juventude, resultado que aumentou a confiança para a sequência da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Disney+

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Ficha da partida

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
  • Data: Terça-feira
  • Horário: 21h35 (de Brasília)

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