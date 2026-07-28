Fortaleza x Botafogo-SP ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O Fortaleza tenta subir na zona de classificação, enquanto Botafogo-SP busca uma vitória para se afastar da parte de baixo da tabela, confira

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O Fortaleza enfrenta o Botafogo-SP nesta terça-feira, às 21h35 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Fortaleza ocupa a 6ª colocação, com 31 pontos, e inicia a rodada dentro da zona de acesso. Apesar da derrota para o Vila Nova na última rodada, a equipe cearense segue firme na briga pelo topo da tabela. Em caso de vitória, pode assumir a 3ª posição, dependendo dos demais resultados, além de ganhar tranquilidade para permanecer no G-6.

O Botafogo-SP vive uma situação diferente. O time de Ribeirão Preto aparece na 15ª colocação, com 24 pontos, e tenta se afastar da parte inferior da classificação. A equipe chega embalada após a vitória por 4 a 1 sobre o Juventude, resultado que aumentou a confiança para a sequência da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

Disney+

Ficha da partida