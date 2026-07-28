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Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas de Sport e Náutico após a 20ª rodada da Série B

Sport e Náutico aumentam probabilidades de acesso à Série A após a 20ª rodada da Série B, aponta levantamento do Chance de Gol

Por Lucas Valle Publicado em 28/07/2026 às 14:08
Lance do confronto entre Criciúma e Náutico
Lance do confronto entre Criciúma e Náutico - Celso da Luz/ Assessoria de imprensa C.E.C.

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A 20ª rodada da Série B continuou o desenhando a corrida pelo acesso. O Criciúma segue cada vez mais isolado na liderança e ampliou sua vantagem nas projeções do Chance de Gol, enquanto Novorizontino, Operário-PR e Juventude permanecem entre os principais postulantes às vagas na elite.

Entre os pernambucanos, Sport e Náutico ficaram no empate contra times da parte de cima da tabela e viram suas probabilidades aumentarem na Série B do Campeonato Brasileiro. 

Sport ganha espaço; Náutico mantém crescimento nas projeções

O Sport chegou aos 28 pontos e segue na nona colocação da Série B. O empate por 1 a 1 diante do Cuiabá, na Ilha do Retiro, aumentou um pouco as chances do Leão da Ilha. Segundo o Chance de Gol, a probabilidade de acesso direto subiram de 1,4% para 1,7%, enquanto as chances de disputar os playoffs passaram de 21,1% para 22,6%.

Já o Náutico conquistou um resultado importante ao empatar sem gols com o líder Criciúma, fora de casa. O Timbu chegou aos 25 pontos e viu suas projeções aumentarem: a probabilidade de acesso direto foi de 0,3% para 0,6%, enquanto as chances de alcançar os playoffs subiram de 7,4% para 12,9%.

Na ponta da tabela, o Criciúma se consolidou como o grande favorito ao acesso. O clube catarinense aparece com 76,8% de chances de terminar entre os dois primeiros colocados, seguido por Novorizontino (49,5%), Operário-PR (21,2%) e Juventude (18,0%).

Chances de acesso direto à Série A (Chance de gol)

  • Criciúma – 76,8%
  • Novorizontino – 49,5%
  • Operário-PR – 21,2%
  • Juventude – 18,0%
  • Vila Nova – 16,0%
  • Fortaleza – 13,0%
  • Goiás – 1,1%
  • Sport – 1,7%
  • Atlético-GO – 0,8%
  • Náutico – 0,6%
  • CRB – 0,6%
  • Athletic Club – 0,2%
  • Botafogo-SP – 0,2%
  • Ceará – 0,1%
  • São Bernardo – 0,08%
  • Avaí – 0,02%
  • Londrina – 0,01%
  • Cuiabá – quase 0%
  • América-MG – quase 0%
  • Ponte Preta – quase 0%

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Chances de classificação para os playoffs (Chance de Gol)

Além das duas vagas diretas, o Chance de Gol também calcula as probabilidades de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação, faixa que garante presença nos playoffs de acesso.

Com a atualização parcial da 20ª rodada, Operário-PR (57,5%), Juventude (56,8%) e Vila Nova (56,1%) aparecem na frente na disputa pelos playoffs. Fortaleza (53,1%) e Novorizontino (44,5%) vêm logo atrás.

Entre os pernambucanos, o Sport possui 22,6% de chances de disputar os playoffs, enquanto o Náutico alcançou 12,9% após pontuar diante do líder da competição.

Probabilidades de classificação para os playoffs (Chance de Gol)

  • Operário-PR – 57,5%
  • Juventude – 56,8%
  • Vila Nova – 56,1%
  • Fortaleza – 53,1%
  • Novorizontino – 44,5%
  • Criciúma – 22,0%
  • Sport – 22,6%
  • Goiás – 19,0%
  • Atlético-GO – 16,9%
  • Náutico – 12,9%
  • CRB – 12,4%
  • Botafogo-SP – 7,1%
  • Athletic Club – 6,1%
  • São Bernardo – 5,3%
  • Ceará – 5,1%
  • Avaí – 1,9%
  • Londrina – 0,7%
  • Cuiabá – 0,04%
  • América-MG – 0,0%
  • Ponte Preta – 0,0%

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Classificação atual da Série B

  1. Criciúma – 40 pontos – 20 jogos – 11 vitórias – 7 empates – 2 derrotas
  2. Operário-PR – 35 pontos – 20 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
  3. Vila Nova – 34 pontos – 20 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
  4. Novorizontino – 33 pontos – 20 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
  5. Juventude – 32 pontos – 19 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 5 derrotas*
  6. Fortaleza – 31 pontos – 19 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*
  7. Atlético-GO – 31 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 5 derrotas
  8. CRB – 29 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
  9. Goiás – 29 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
  10. Sport – 28 pontos – 20 jogos – 6 vitórias – 10 empates – 4 derrotas
  11. São Bernardo – 27 pontos – 20 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
  12. Athletic Club – 27 pontos – 19 jogos – 6 vitórias – 9 empates – 4 derrotas*
  13. Náutico – 25 pontos – 20 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 9 derrotas
  14. Botafogo-SP – 24 pontos – 19 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 7 derrotas*
  15. Cuiabá – 24 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 6 derrotas
  16. Ceará – 22 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 8 derrotas
  17. Londrina – 20 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 10 derrotas
  18. Avaí – 20 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 9 derrotas*
  19. América-MG – 11 pontos – 20 jogos – 2 vitórias – 5 empates – 13 derrotas
  20. Ponte Preta – 8 pontos – 19 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 15 derrotas*

*Ainda possuem jogo a disputar na 20ª rodada.

  • Verde escuro: Acesso à Série A
  • Verde: Playoffs de acesso
  • Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Resultados da 20ª rodada

  • São Bernardo 3 x 4 Ceará
  • Criciúma 0 x 0 Náutico
  • América-MG 1 x 0 Goiás
  • Londrina 1 x 4 Novorizontino
  • Atlético-GO 3 x 1 Operário-PR
  • Sport 1 x 1 Cuiabá
  • CRB 2 x 0 Vila Nova
  • Ponte Preta x Athletic Club – 28/07, às 19h30
  • Juventude x Avaí – 28/07, às 19h30
  • Fortaleza x Botafogo-SP – 28/07, às 21h35

Próximos jogos da 21ª rodada

Sexta-feira (07/08)

  • Operário-PR x São Bernardo – 19h30
  • Ceará x Ponte Preta – 20h30

Sábado (08/08)

  • Vila Nova x Sport – 16h
  • Botafogo-SP x América-MG – 18h30

Domingo (09/08)

  • Athletic Club x Criciúma – 11h
  • Novorizontino x Juventude – 16h
  • Náutico x Atlético-GO – 16h
  • Cuiabá x Fortaleza – 18h

Segunda-feira (10/08)

  • Goiás x Londrina – 19h30

Terça-feira (11/08)

  • Avaí x CRB – 19h30

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.