Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas de Sport e Náutico após a 20ª rodada da Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sport e Náutico aumentam probabilidades de acesso à Série A após a 20ª rodada da Série B, aponta levantamento do Chance de Gol

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A 20ª rodada da Série B continuou o desenhando a corrida pelo acesso. O Criciúma segue cada vez mais isolado na liderança e ampliou sua vantagem nas projeções do Chance de Gol, enquanto Novorizontino, Operário-PR e Juventude permanecem entre os principais postulantes às vagas na elite.

Entre os pernambucanos, Sport e Náutico ficaram no empate contra times da parte de cima da tabela e viram suas probabilidades aumentarem na Série B do Campeonato Brasileiro.

Sport ganha espaço; Náutico mantém crescimento nas projeções

O Sport chegou aos 28 pontos e segue na nona colocação da Série B. O empate por 1 a 1 diante do Cuiabá, na Ilha do Retiro, aumentou um pouco as chances do Leão da Ilha. Segundo o Chance de Gol, a probabilidade de acesso direto subiram de 1,4% para 1,7%, enquanto as chances de disputar os playoffs passaram de 21,1% para 22,6%.

Já o Náutico conquistou um resultado importante ao empatar sem gols com o líder Criciúma, fora de casa. O Timbu chegou aos 25 pontos e viu suas projeções aumentarem: a probabilidade de acesso direto foi de 0,3% para 0,6%, enquanto as chances de alcançar os playoffs subiram de 7,4% para 12,9%.

Na ponta da tabela, o Criciúma se consolidou como o grande favorito ao acesso. O clube catarinense aparece com 76,8% de chances de terminar entre os dois primeiros colocados, seguido por Novorizontino (49,5%), Operário-PR (21,2%) e Juventude (18,0%).

Chances de acesso direto à Série A (Chance de gol)

Criciúma – 76,8%



Novorizontino – 49,5%



Operário-PR – 21,2%



Juventude – 18,0%



Vila Nova – 16,0%



Fortaleza – 13,0%



Goiás – 1,1%



Sport – 1,7%



Atlético-GO – 0,8%



Náutico – 0,6%



CRB – 0,6%



Athletic Club – 0,2%



Botafogo-SP – 0,2%



Ceará – 0,1%



São Bernardo – 0,08%



Avaí – 0,02%



Londrina – 0,01%



Cuiabá – quase 0%



América-MG – quase 0%



Ponte Preta – quase 0%

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Chances de classificação para os playoffs (Chance de Gol)

Além das duas vagas diretas, o Chance de Gol também calcula as probabilidades de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação, faixa que garante presença nos playoffs de acesso.

Com a atualização parcial da 20ª rodada, Operário-PR (57,5%), Juventude (56,8%) e Vila Nova (56,1%) aparecem na frente na disputa pelos playoffs. Fortaleza (53,1%) e Novorizontino (44,5%) vêm logo atrás.

Entre os pernambucanos, o Sport possui 22,6% de chances de disputar os playoffs, enquanto o Náutico alcançou 12,9% após pontuar diante do líder da competição.

Probabilidades de classificação para os playoffs (Chance de Gol)

Operário-PR – 57,5%

Juventude – 56,8%



Vila Nova – 56,1%



Fortaleza – 53,1%



Novorizontino – 44,5%



Criciúma – 22,0%



Sport – 22,6%



Goiás – 19,0%



Atlético-GO – 16,9%



Náutico – 12,9%



CRB – 12,4%



Botafogo-SP – 7,1%



Athletic Club – 6,1%



São Bernardo – 5,3%



Ceará – 5,1%



Avaí – 1,9%



Londrina – 0,7%



Cuiabá – 0,04%



América-MG – 0,0%



Ponte Preta – 0,0%

Classificação atual da Série B

Criciúma – 40 pontos – 20 jogos – 11 vitórias – 7 empates – 2 derrotas

Operário-PR – 35 pontos – 20 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 5 derrotas

Vila Nova – 34 pontos – 20 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 6 derrotas

Novorizontino – 33 pontos – 20 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 5 derrotas

Juventude – 32 pontos – 19 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 5 derrotas*

Fortaleza – 31 pontos – 19 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*

Atlético-GO – 31 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 5 derrotas

CRB – 29 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 7 derrotas

Goiás – 29 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 7 derrotas

Sport – 28 pontos – 20 jogos – 6 vitórias – 10 empates – 4 derrotas

São Bernardo – 27 pontos – 20 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 7 derrotas

Athletic Club – 27 pontos – 19 jogos – 6 vitórias – 9 empates – 4 derrotas*

Náutico – 25 pontos – 20 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 9 derrotas

Botafogo-SP – 24 pontos – 19 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 7 derrotas*

Cuiabá – 24 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 6 derrotas

Ceará – 22 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 8 derrotas

Londrina – 20 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 10 derrotas

Avaí – 20 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 9 derrotas*

América-MG – 11 pontos – 20 jogos – 2 vitórias – 5 empates – 13 derrotas

Ponte Preta – 8 pontos – 19 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 15 derrotas*

*Ainda possuem jogo a disputar na 20ª rodada.

Verde escuro: Acesso à Série A



Verde: Playoffs de acesso



Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Resultados da 20ª rodada

São Bernardo 3 x 4 Ceará



Criciúma 0 x 0 Náutico



América-MG 1 x 0 Goiás



Londrina 1 x 4 Novorizontino



Atlético-GO 3 x 1 Operário-PR



Sport 1 x 1 Cuiabá



CRB 2 x 0 Vila Nova



Ponte Preta x Athletic Club – 28/07, às 19h30



Juventude x Avaí – 28/07, às 19h30



Fortaleza x Botafogo-SP – 28/07, às 21h35

Próximos jogos da 21ª rodada

Sexta-feira (07/08)

Operário-PR x São Bernardo – 19h30

Ceará x Ponte Preta – 20h30

Sábado (08/08)

Vila Nova x Sport – 16h

Botafogo-SP x América-MG – 18h30

Domingo (09/08)

Athletic Club x Criciúma – 11h

Novorizontino x Juventude – 16h

Náutico x Atlético-GO – 16h

Cuiabá x Fortaleza – 18h

Segunda-feira (10/08)

Goiás x Londrina – 19h30

Terça-feira (11/08)

Avaí x CRB – 19h30

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!