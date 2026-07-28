Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas de Sport e Náutico após a 20ª rodada da Série B
Sport e Náutico aumentam probabilidades de acesso à Série A após a 20ª rodada da Série B, aponta levantamento do Chance de Gol
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A 20ª rodada da Série B continuou o desenhando a corrida pelo acesso. O Criciúma segue cada vez mais isolado na liderança e ampliou sua vantagem nas projeções do Chance de Gol, enquanto Novorizontino, Operário-PR e Juventude permanecem entre os principais postulantes às vagas na elite.
Entre os pernambucanos, Sport e Náutico ficaram no empate contra times da parte de cima da tabela e viram suas probabilidades aumentarem na Série B do Campeonato Brasileiro.
Sport ganha espaço; Náutico mantém crescimento nas projeções
O Sport chegou aos 28 pontos e segue na nona colocação da Série B. O empate por 1 a 1 diante do Cuiabá, na Ilha do Retiro, aumentou um pouco as chances do Leão da Ilha. Segundo o Chance de Gol, a probabilidade de acesso direto subiram de 1,4% para 1,7%, enquanto as chances de disputar os playoffs passaram de 21,1% para 22,6%.
Já o Náutico conquistou um resultado importante ao empatar sem gols com o líder Criciúma, fora de casa. O Timbu chegou aos 25 pontos e viu suas projeções aumentarem: a probabilidade de acesso direto foi de 0,3% para 0,6%, enquanto as chances de alcançar os playoffs subiram de 7,4% para 12,9%.
Na ponta da tabela, o Criciúma se consolidou como o grande favorito ao acesso. O clube catarinense aparece com 76,8% de chances de terminar entre os dois primeiros colocados, seguido por Novorizontino (49,5%), Operário-PR (21,2%) e Juventude (18,0%).
Chances de acesso direto à Série A (Chance de gol)
- Criciúma – 76,8%
- Novorizontino – 49,5%
- Operário-PR – 21,2%
- Juventude – 18,0%
- Vila Nova – 16,0%
- Fortaleza – 13,0%
- Goiás – 1,1%
- Sport – 1,7%
- Atlético-GO – 0,8%
- Náutico – 0,6%
- CRB – 0,6%
- Athletic Club – 0,2%
- Botafogo-SP – 0,2%
- Ceará – 0,1%
- São Bernardo – 0,08%
- Avaí – 0,02%
- Londrina – 0,01%
- Cuiabá – quase 0%
- América-MG – quase 0%
- Ponte Preta – quase 0%
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Chances de classificação para os playoffs (Chance de Gol)
Além das duas vagas diretas, o Chance de Gol também calcula as probabilidades de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação, faixa que garante presença nos playoffs de acesso.
Com a atualização parcial da 20ª rodada, Operário-PR (57,5%), Juventude (56,8%) e Vila Nova (56,1%) aparecem na frente na disputa pelos playoffs. Fortaleza (53,1%) e Novorizontino (44,5%) vêm logo atrás.
Entre os pernambucanos, o Sport possui 22,6% de chances de disputar os playoffs, enquanto o Náutico alcançou 12,9% após pontuar diante do líder da competição.
Probabilidades de classificação para os playoffs (Chance de Gol)
- Operário-PR – 57,5%
- Juventude – 56,8%
- Vila Nova – 56,1%
- Fortaleza – 53,1%
- Novorizontino – 44,5%
- Criciúma – 22,0%
- Sport – 22,6%
- Goiás – 19,0%
- Atlético-GO – 16,9%
- Náutico – 12,9%
- CRB – 12,4%
- Botafogo-SP – 7,1%
- Athletic Club – 6,1%
- São Bernardo – 5,3%
- Ceará – 5,1%
- Avaí – 1,9%
- Londrina – 0,7%
- Cuiabá – 0,04%
- América-MG – 0,0%
- Ponte Preta – 0,0%
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Classificação atual da Série B
- Criciúma – 40 pontos – 20 jogos – 11 vitórias – 7 empates – 2 derrotas
- Operário-PR – 35 pontos – 20 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 5 derrotas
- Vila Nova – 34 pontos – 20 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
- Novorizontino – 33 pontos – 20 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
- Juventude – 32 pontos – 19 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 5 derrotas*
- Fortaleza – 31 pontos – 19 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 6 derrotas*
- Atlético-GO – 31 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 7 empates – 5 derrotas
- CRB – 29 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
- Goiás – 29 pontos – 20 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
- Sport – 28 pontos – 20 jogos – 6 vitórias – 10 empates – 4 derrotas
- São Bernardo – 27 pontos – 20 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
- Athletic Club – 27 pontos – 19 jogos – 6 vitórias – 9 empates – 4 derrotas*
- Náutico – 25 pontos – 20 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 9 derrotas
- Botafogo-SP – 24 pontos – 19 jogos – 6 vitórias – 6 empates – 7 derrotas*
- Cuiabá – 24 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 6 derrotas
- Ceará – 22 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 8 derrotas
- Londrina – 20 pontos – 20 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 10 derrotas
- Avaí – 20 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 9 derrotas*
- América-MG – 11 pontos – 20 jogos – 2 vitórias – 5 empates – 13 derrotas
- Ponte Preta – 8 pontos – 19 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 15 derrotas*
*Ainda possuem jogo a disputar na 20ª rodada.
- Verde escuro: Acesso à Série A
- Verde: Playoffs de acesso
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
Resultados da 20ª rodada
- São Bernardo 3 x 4 Ceará
- Criciúma 0 x 0 Náutico
- América-MG 1 x 0 Goiás
- Londrina 1 x 4 Novorizontino
- Atlético-GO 3 x 1 Operário-PR
- Sport 1 x 1 Cuiabá
- CRB 2 x 0 Vila Nova
- Ponte Preta x Athletic Club – 28/07, às 19h30
- Juventude x Avaí – 28/07, às 19h30
- Fortaleza x Botafogo-SP – 28/07, às 21h35
Próximos jogos da 21ª rodada
Sexta-feira (07/08)
- Operário-PR x São Bernardo – 19h30
- Ceará x Ponte Preta – 20h30
Sábado (08/08)
- Vila Nova x Sport – 16h
- Botafogo-SP x América-MG – 18h30
Domingo (09/08)
- Athletic Club x Criciúma – 11h
- Novorizontino x Juventude – 16h
- Náutico x Atlético-GO – 16h
- Cuiabá x Fortaleza – 18h
Segunda-feira (10/08)
- Goiás x Londrina – 19h30
Terça-feira (11/08)
- Avaí x CRB – 19h30
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