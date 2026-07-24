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Serie B | Notícia

América-MG x Goiás ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes

Enquanto o lanterna América-MG tenta manter vivo o sonho da permanência, o Goiás busca entrar no G-6 da Série B em caso de vitória, confira

Por Maju Siqueira Publicado em 24/07/2026 às 14:56 | Atualizado em 24/07/2026 às 14:56
América-MG x Goiás pela Série B
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O América-MG enfrenta o Goiás neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O América-MG vive uma situação dramática na competição. O Coelho é o lanterna da Série B, com apenas oito pontos, conquistados em uma vitória, cinco empates e 12 derrotas. A equipe vem de derrota para o Avaí e está 12 pontos atrás do próprio clube catarinense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Para seguir com chances de reação, o América precisa voltar a vencer o quanto antes.

O Goiás vive um cenário completamente diferente. O Esmeraldino ocupa a 7ª colocação, com 29 pontos, e está a apenas um ponto do G-6. A equipe goiana busca mais uma vitória para entrar na zona de acesso e seguir firme na briga pelo retorno à Série A.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

  • Disney+

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Ficha da partida

  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro
  • Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)
  • Data: Domingo
  • Horário: 18h30 (de Brasília)

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