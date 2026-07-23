Tabela da Série B: classificação atualizada, resultados da 19ª rodada e próximos jogos

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Leão da Ilha empata fora de casa, Timbu volta a vencer e Criciúma abre quatro pontos na ponta da Série B; veja a classificação completa

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A 19ª rodada da Série B trouxe mudanças importantes na parte de cima da tabela. O Criciúma venceu o Novorizontino por 1 a 0, fora de casa, chegou aos 39 pontos e ampliou sua vantagem na liderança da competição. Operário-PR e Vila Nova também venceram e assumiram a vice-liderança, enquanto Juventude e Fortaleza seguem na perseguição pelas vagas de acesso.

Entre os pernambucanos, o Sport arrancou um empate por 1 a 1 diante do Goiás, na Serrinha, e manteve-se próximo da zona de playoffs. Já o Náutico voltou a vencer após nove partidas ao bater o Londrina por 2 a 1, nos Aflitos, ganhando fôlego na luta para se aproximar do grupo dos seis primeiros colocados.

Outro destaque da rodada foi a vitória do CRB sobre o Ceará, por 1 a 0, no Castelão, resultado que colocou o clube alagoano na décima posição. Avaí também venceu o América-MG por 2 a 1, deixando momentaneamente a zona de rebaixamento.

Sport segue sem vitória; Náutico volta a vencer

O Sport chegou aos 28 pontos após o empate contra o Goiás e permaneceu na oitava colocação. O Leão da Ilha está a apenas dois pontos do Novorizontino, atual sexto colocado e último integrante da zona de playoffs, mantendo-se firme na disputa por uma vaga na próxima fase.

Já o Náutico encerrou a sequência negativa na Série B. O Timbu venceu o Londrina por 2 a 1, chegou aos 24 pontos e subiu para a 12ª posição. Agora, o clube alvirrubro está a seis pontos da zona de playoffs e abriu cinco de vantagem para a zona de rebaixamento.

Classificação da Série B



Criciúma – 39 pontos – 19 jogos – 11 vitórias – 6 empates – 2 derrotas

Operário-PR – 35 pontos – 19 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 4 derrotas

Vila Nova – 34 pontos – 19 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 5 derrotas

Juventude – 32 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 4 derrotas*

Fortaleza – 31 pontos – 19 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 6 derrotas

Novorizontino – 30 pontos – 19 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 5 derrotas

Goiás – 29 pontos – 19 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 6 derrotas

Sport – 28 pontos – 19 jogos – 6 vitórias – 10 empates – 3 derrotas

São Bernardo – 27 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas*

CRB – 26 pontos – 19 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 7 derrotas

Atlético-GO – 25 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 5 derrotas*

Náutico – 24 pontos – 19 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 9 derrotas

Cuiabá – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas*

Athletic Club – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas*

Botafogo-SP – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas*

Londrina – 20 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 9 derrotas

Avaí – 20 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 9 derrotas

Ceará – 19 pontos – 19 jogos – 4 vitórias – 7 empates – 8 derrotas

Ponte Preta – 8 pontos – 19 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 15 derrotas

América-MG – 8 pontos – 19 jogos – 1 vitória – 5 empates – 13 derrotas



*Ainda possuem jogo a disputar na 19ª rodada.

Verde escuro: Acesso direto à Série A



Acesso direto à Série A Verde: Playoffs de acesso



Playoffs de acesso Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:

3º colocado x 6º colocado;



4º colocado x 5º colocado.



Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

Resultados da 19ª rodada



Novorizontino 0 x 1 Criciúma



Avaí 2 x 1 América-MG



Vila Nova 2 x 1 Fortaleza



Operário-PR 3 x 2 Ponte Preta



Ceará 0 x 1 CRB



Goiás 1 x 1 Sport



Náutico 2 x 1 Londrina



Athletic Club x São Bernardo – quinta-feira (23), às 19h30



Cuiabá x Atlético-GO – quinta-feira (23), às 20h30



Botafogo-SP x Juventude – quinta-feira (23), às 21h30



Próximos jogos da 20ª rodada



Domingo (26/07)



São Bernardo x Ceará - 16h



Criciúma x Náutico – 16h



América-MG x Goiás – 18h30



Londrina x Novorizontino – 18h30



Segunda-feira (27/07)



Atlético-GO x Operário-PR - 19h30



Sport x Cuiabá – 19h30



CRB x Vila Nova – 19h30



Terça-feira (28/07)



Ponte Preta x Athletic Club – 19h30



Juventude x Avaí – 19h30



Fortaleza x Botafogo-SP – 21h35

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