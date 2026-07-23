fechar
Serie B |

Tabela da Série B: classificação atualizada, resultados da 19ª rodada e próximos jogos

Leão da Ilha empata fora de casa, Timbu volta a vencer e Criciúma abre quatro pontos na ponta da Série B; veja a classificação completa

Por Lucas Valle Publicado em 23/07/2026 às 9:27
Náutico 2x1 Londrina, no estádio dos Aflitos. O duelo foi válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Náutico 2x1 Londrina, no estádio dos Aflitos. O duelo foi válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A 19ª rodada da Série B trouxe mudanças importantes na parte de cima da tabela. O Criciúma venceu o Novorizontino por 1 a 0, fora de casa, chegou aos 39 pontos e ampliou sua vantagem na liderança da competição. Operário-PR e Vila Nova também venceram e assumiram a vice-liderança, enquanto Juventude e Fortaleza seguem na perseguição pelas vagas de acesso.

Entre os pernambucanos, o Sport arrancou um empate por 1 a 1 diante do Goiás, na Serrinha, e manteve-se próximo da zona de playoffs. Já o Náutico voltou a vencer após nove partidas ao bater o Londrina por 2 a 1, nos Aflitos, ganhando fôlego na luta para se aproximar do grupo dos seis primeiros colocados.

Outro destaque da rodada foi a vitória do CRB sobre o Ceará, por 1 a 0, no Castelão, resultado que colocou o clube alagoano na décima posição. Avaí também venceu o América-MG por 2 a 1, deixando momentaneamente a zona de rebaixamento.

Sport segue sem vitória; Náutico volta a vencer

O Sport chegou aos 28 pontos após o empate contra o Goiás e permaneceu na oitava colocação. O Leão da Ilha está a apenas dois pontos do Novorizontino, atual sexto colocado e último integrante da zona de playoffs, mantendo-se firme na disputa por uma vaga na próxima fase.

Já o Náutico encerrou a sequência negativa na Série B. O Timbu venceu o Londrina por 2 a 1, chegou aos 24 pontos e subiu para a 12ª posição. Agora, o clube alvirrubro está a seis pontos da zona de playoffs e abriu cinco de vantagem para a zona de rebaixamento.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Classificação da Série B

  1. Criciúma – 39 pontos – 19 jogos – 11 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
  2. Operário-PR – 35 pontos – 19 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
  3. Vila Nova – 34 pontos – 19 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
  4. Juventude – 32 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 4 derrotas*
  5. Fortaleza – 31 pontos – 19 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
  6. Novorizontino – 30 pontos – 19 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
  7. Goiás – 29 pontos – 19 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 6 derrotas
  8. Sport – 28 pontos – 19 jogos – 6 vitórias – 10 empates – 3 derrotas
  9. São Bernardo – 27 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas*
  10. CRB – 26 pontos – 19 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
  11. Atlético-GO – 25 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 5 derrotas*
  12. Náutico – 24 pontos – 19 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 9 derrotas
  13. Cuiabá – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas*
  14. Athletic Club – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas*
  15. Botafogo-SP – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas*
  16. Londrina – 20 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
  17. Avaí – 20 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
  18. Ceará – 19 pontos – 19 jogos – 4 vitórias – 7 empates – 8 derrotas
  19. Ponte Preta – 8 pontos – 19 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 15 derrotas
  20. América-MG – 8 pontos – 19 jogos – 1 vitória – 5 empates – 13 derrotas

*Ainda possuem jogo a disputar na 19ª rodada.

  • Verde escuro: Acesso direto à Série A
  • Verde: Playoffs de acesso
  • Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Leia Também

Como funciona o acesso?

Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:

  • 3º colocado x 6º colocado;
  • 4º colocado x 5º colocado.

Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.

Resultados da 19ª rodada

  • Novorizontino 0 x 1 Criciúma
  • Avaí 2 x 1 América-MG
  • Vila Nova 2 x 1 Fortaleza
  • Operário-PR 3 x 2 Ponte Preta
  • Ceará 0 x 1 CRB
  • Goiás 1 x 1 Sport
  • Náutico 2 x 1 Londrina
  • Athletic Club x São Bernardo – quinta-feira (23), às 19h30
  • Cuiabá x Atlético-GO – quinta-feira (23), às 20h30
  • Botafogo-SP x Juventude – quinta-feira (23), às 21h30

Próximos jogos da 20ª rodada

Domingo (26/07)

  • São Bernardo x Ceará - 16h
  • Criciúma x Náutico – 16h
  • América-MG x Goiás – 18h30
  • Londrina x Novorizontino – 18h30

Segunda-feira (27/07)

  • Atlético-GO x Operário-PR - 19h30
  • Sport x Cuiabá – 19h30
  • CRB x Vila Nova – 19h30

Terça-feira (28/07)

  • Ponte Preta x Athletic Club – 19h30
  • Juventude x Avaí – 19h30
  • Fortaleza x Botafogo-SP – 21h35

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Leia também

Náutico perde peça importante na defesa para jogo contra o Criciúma pela Série B
Timbu

Náutico perde peça importante na defesa para jogo contra o Criciúma pela Série B
Hélio dos Anjos indica mudanças na zaga do Náutico, explica situação dos defensores e projeta time contra o Londrina
Nautico

Hélio dos Anjos indica mudanças na zaga do Náutico, explica situação dos defensores e projeta time contra o Londrina

Compartilhe

Tags