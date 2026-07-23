Tabela da Série B: classificação atualizada, resultados da 19ª rodada e próximos jogos
Leão da Ilha empata fora de casa, Timbu volta a vencer e Criciúma abre quatro pontos na ponta da Série B; veja a classificação completa
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A 19ª rodada da Série B trouxe mudanças importantes na parte de cima da tabela. O Criciúma venceu o Novorizontino por 1 a 0, fora de casa, chegou aos 39 pontos e ampliou sua vantagem na liderança da competição. Operário-PR e Vila Nova também venceram e assumiram a vice-liderança, enquanto Juventude e Fortaleza seguem na perseguição pelas vagas de acesso.
Entre os pernambucanos, o Sport arrancou um empate por 1 a 1 diante do Goiás, na Serrinha, e manteve-se próximo da zona de playoffs. Já o Náutico voltou a vencer após nove partidas ao bater o Londrina por 2 a 1, nos Aflitos, ganhando fôlego na luta para se aproximar do grupo dos seis primeiros colocados.
Outro destaque da rodada foi a vitória do CRB sobre o Ceará, por 1 a 0, no Castelão, resultado que colocou o clube alagoano na décima posição. Avaí também venceu o América-MG por 2 a 1, deixando momentaneamente a zona de rebaixamento.
Sport segue sem vitória; Náutico volta a vencer
O Sport chegou aos 28 pontos após o empate contra o Goiás e permaneceu na oitava colocação. O Leão da Ilha está a apenas dois pontos do Novorizontino, atual sexto colocado e último integrante da zona de playoffs, mantendo-se firme na disputa por uma vaga na próxima fase.
Já o Náutico encerrou a sequência negativa na Série B. O Timbu venceu o Londrina por 2 a 1, chegou aos 24 pontos e subiu para a 12ª posição. Agora, o clube alvirrubro está a seis pontos da zona de playoffs e abriu cinco de vantagem para a zona de rebaixamento.
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Classificação da Série B
- Criciúma – 39 pontos – 19 jogos – 11 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
- Operário-PR – 35 pontos – 19 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
- Vila Nova – 34 pontos – 19 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
- Juventude – 32 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 4 derrotas*
- Fortaleza – 31 pontos – 19 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
- Novorizontino – 30 pontos – 19 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
- Goiás – 29 pontos – 19 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 6 derrotas
- Sport – 28 pontos – 19 jogos – 6 vitórias – 10 empates – 3 derrotas
- São Bernardo – 27 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas*
- CRB – 26 pontos – 19 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
- Atlético-GO – 25 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 5 derrotas*
- Náutico – 24 pontos – 19 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 9 derrotas
- Cuiabá – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas*
- Athletic Club – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas*
- Botafogo-SP – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas*
- Londrina – 20 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
- Avaí – 20 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
- Ceará – 19 pontos – 19 jogos – 4 vitórias – 7 empates – 8 derrotas
- Ponte Preta – 8 pontos – 19 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 15 derrotas
- América-MG – 8 pontos – 19 jogos – 1 vitória – 5 empates – 13 derrotas
*Ainda possuem jogo a disputar na 19ª rodada.
- Verde escuro: Acesso direto à Série A
- Verde: Playoffs de acesso
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
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Como funciona o acesso?
Os dois primeiros colocados da Série B garantem vaga direta na Série A. Já os clubes que terminarem entre a 3ª e a 6ª posição disputam os playoffs de acesso, em confrontos de ida e volta:
- 3º colocado x 6º colocado;
- 4º colocado x 5º colocado.
Os vencedores também conquistam o acesso à elite do futebol brasileiro.
Resultados da 19ª rodada
- Novorizontino 0 x 1 Criciúma
- Avaí 2 x 1 América-MG
- Vila Nova 2 x 1 Fortaleza
- Operário-PR 3 x 2 Ponte Preta
- Ceará 0 x 1 CRB
- Goiás 1 x 1 Sport
- Náutico 2 x 1 Londrina
- Athletic Club x São Bernardo – quinta-feira (23), às 19h30
- Cuiabá x Atlético-GO – quinta-feira (23), às 20h30
- Botafogo-SP x Juventude – quinta-feira (23), às 21h30
Próximos jogos da 20ª rodada
Domingo (26/07)
- São Bernardo x Ceará - 16h
- Criciúma x Náutico – 16h
- América-MG x Goiás – 18h30
- Londrina x Novorizontino – 18h30
Segunda-feira (27/07)
- Atlético-GO x Operário-PR - 19h30
- Sport x Cuiabá – 19h30
- CRB x Vila Nova – 19h30
Terça-feira (28/07)
- Ponte Preta x Athletic Club – 19h30
- Juventude x Avaí – 19h30
- Fortaleza x Botafogo-SP – 21h35
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