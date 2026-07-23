Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas ao fim do primeiro turno da Série B
Sport volta a empatar e vê chances diminuírem, enquanto vitória do Náutico aumenta as probabilidades de acesso do Timbu, segundo o Chance de Gol
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A disputa pelo acesso na Série B segue bastante equilibrada após os jogos já realizados da 19ª rodada. O Criciúma ampliou a vantagem na liderança e se consolidou como principal favorito ao acesso, enquanto Operário-PR, Juventude, Novorizontino e Vila Nova seguem na perseguição pelas vagas na Série A.
Sport perde força; Náutico volta a crescer nas projeções
O Sport chegou aos 28 pontos e permanece na oitava colocação, até o momento. Apesar de seguir próximo da zona de playoffs, o empate diante do Goiás fez o Leão da Ilha perder força nas projeções do Chance de Gol. As chances de acesso direto caíram de 2,4% para 1,4%, enquanto a probabilidade de disputar os playoffs diminuiu de 23,8% para 21,1%.
Já o Náutico encerrou a sequência de nove partidas sem vitória ao bater o Londrina por 2 a 1, nos Aflitos. O resultado fez o Timbu ganhar fôlego nas projeções: as chances de acesso direto passaram de 0,1% para 0,3%, enquanto a probabilidade de classificação para os playoffs subiu de 4,6% para 7,4%.
Na parte de cima da tabela, o Criciúma assumiu o posto de principal favorito ao acesso, com 63,5% de chances de terminar entre os dois primeiros colocados. Novorizontino (48,1%), Juventude (29,9%) e Operário-PR (22,0%) completam o grupo dos principais candidatos às vagas diretas na Série A.
Chances de acesso direto à Série A (Chance de gol)
- Novorizontino – 63,6%
- Criciúma – 50,8%
- Operário-PR – 24,2%
- Juventude – 23,9%
- Vila Nova – 15,9%
- Fortaleza – 12,6%
- Goiás – 3,1%
- Sport – 2,4%
- São Bernardo – 1,7%
- Atlético-GO – 0,6%
- Náutico – 0,1%
- Londrina – 0,3%
- Ceará – 0,3%
- CRB – 0,1%
- Athletic Club – 0,06%
- Botafogo-SP – 0,05%
- Avaí – 0,06%
- Cuiabá – 0,01%
- Ponte Preta – quase 0%
- América-MG – quase 0%
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Chances de classificação para os playoffs (Chance de Gol)
Além das duas vagas diretas, o Chance de Gol também calcula as probabilidades de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação, faixa que garante presença nos playoffs de acesso.
Com a atualização após os jogos já disputados da 19ª rodada, Fortaleza (56,2%), Operário-PR (55,9%) e Juventude (55,2%) lideram as projeções para os playoffs. O Vila Nova aparece logo atrás, com 48,9%, enquanto o Criciúma tem 32,9%, reflexo da alta chance de conquistar uma das vagas diretas.
Entre os pernambucanos, o Sport aparece com 21,1% de chances de disputar os playoffs, enquanto o Náutico viu sua probabilidade subir para 7,4% após voltar a vencer.
Probabilidades de classificação para os playoffs (Chance de Gol)
- Fortaleza – 56,2%
- Operário-PR – 55,9%
- Juventude – 55,2%
- Vila Nova – 48,9%
- Novorizontino – 44,8%
- Goiás – 33,0%
- Criciúma – 32,9%
- Sport – 21,1%
- São Bernardo – 15,8%
- Náutico – 7,4%
- Atlético-GO – 8,2%
- Ceará – 5,7%
- CRB – 4,4%
- Athletic Club – 3,2%
- Londrina – 3,9%
- Botafogo-SP – 1,8%
- Avaí – 1,1%
- Cuiabá – 0,3%
- Ponte Preta – 0,0%
- América-MG – 0,0%
Classificação atual da Série B
- Criciúma – 39 pontos – 19 jogos – 11 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
- Operário-PR – 35 pontos – 19 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 4 derrotas
- Vila Nova – 34 pontos – 19 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 5 derrotas
- Juventude – 32 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 4 derrotas*
- Fortaleza – 31 pontos – 19 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
- Novorizontino – 30 pontos – 19 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 5 derrotas
- Goiás – 29 pontos – 19 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 6 derrotas
- Sport – 28 pontos – 19 jogos – 6 vitórias – 10 empates – 3 derrotas
- São Bernardo – 27 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas*
- CRB – 26 pontos – 19 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 7 derrotas
- Atlético-GO – 25 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 5 derrotas*
- Náutico – 24 pontos – 19 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 9 derrotas
- Cuiabá – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas*
- Athletic Club – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas*
- Botafogo-SP – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas*
- Londrina – 20 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
- Avaí – 20 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
- Ceará – 19 pontos – 19 jogos – 4 vitórias – 7 empates – 8 derrotas
- Ponte Preta – 8 pontos – 19 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 15 derrotas
- América-MG – 8 pontos – 19 jogos – 1 vitória – 5 empates – 13 derrotas
*Ainda possuem jogo a disputar na 19ª rodada.
- Verde escuro: Acesso à Série A
- Verde: Playoffs de acesso
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
Resultados da 19ª rodada
- Novorizontino 0 x 1 Criciúma
- Avaí 2 x 1 América-MG
- Vila Nova 2 x 1 Fortaleza
- Operário-PR 3 x 2 Ponte Preta
- Ceará 0 x 1 CRB
- Goiás 1 x 1 Sport
- Náutico 2 x 1 Londrina
- Athletic Club x São Bernardo – quinta-feira (23), às 19h30
- Cuiabá x Atlético-GO – quinta-feira (23), às 20h30
- Botafogo-SP x Juventude – quinta-feira (23), às 21h30
Próximos jogos da 20ª rodada
Domingo (26/07)
- São Bernardo x Ceará – 16h
- Criciúma x Náutico – 16h
- América-MG x Goiás – 18h30
- Londrina x Novorizontino – 18h30
Segunda-feira (27/07)
- Atlético-GO x Operário-PR – 19h30
- Sport x Cuiabá – 19h30
- CRB x Vila Nova – 19h30
Terça-feira (28/07)
- Ponte Preta x Athletic Club – 19h30
- Juventude x Avaí – 19h30
- Fortaleza x Botafogo-SP – 21h35
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