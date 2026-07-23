Chances de acesso à Série A: veja as probabilidades atualizadas ao fim do primeiro turno da Série B

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Sport volta a empatar e vê chances diminuírem, enquanto vitória do Náutico aumenta as probabilidades de acesso do Timbu, segundo o Chance de Gol

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A disputa pelo acesso na Série B segue bastante equilibrada após os jogos já realizados da 19ª rodada. O Criciúma ampliou a vantagem na liderança e se consolidou como principal favorito ao acesso, enquanto Operário-PR, Juventude, Novorizontino e Vila Nova seguem na perseguição pelas vagas na Série A.

Sport perde força; Náutico volta a crescer nas projeções

O Sport chegou aos 28 pontos e permanece na oitava colocação, até o momento. Apesar de seguir próximo da zona de playoffs, o empate diante do Goiás fez o Leão da Ilha perder força nas projeções do Chance de Gol. As chances de acesso direto caíram de 2,4% para 1,4%, enquanto a probabilidade de disputar os playoffs diminuiu de 23,8% para 21,1%.

Já o Náutico encerrou a sequência de nove partidas sem vitória ao bater o Londrina por 2 a 1, nos Aflitos. O resultado fez o Timbu ganhar fôlego nas projeções: as chances de acesso direto passaram de 0,1% para 0,3%, enquanto a probabilidade de classificação para os playoffs subiu de 4,6% para 7,4%.

Na parte de cima da tabela, o Criciúma assumiu o posto de principal favorito ao acesso, com 63,5% de chances de terminar entre os dois primeiros colocados. Novorizontino (48,1%), Juventude (29,9%) e Operário-PR (22,0%) completam o grupo dos principais candidatos às vagas diretas na Série A.

Chances de acesso direto à Série A (Chance de gol)

Novorizontino – 63,6%



Criciúma – 50,8%



Operário-PR – 24,2%



Juventude – 23,9%



Vila Nova – 15,9%



Fortaleza – 12,6%



Goiás – 3,1%



Sport – 2,4%



São Bernardo – 1,7%



Atlético-GO – 0,6%



Náutico – 0,1%



Londrina – 0,3%



Ceará – 0,3%



CRB – 0,1%



Athletic Club – 0,06%



Botafogo-SP – 0,05%



Avaí – 0,06%



Cuiabá – 0,01%



Ponte Preta – quase 0%



América-MG – quase 0%

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Chances de classificação para os playoffs (Chance de Gol)

Além das duas vagas diretas, o Chance de Gol também calcula as probabilidades de cada equipe terminar entre a 3ª e a 6ª colocação, faixa que garante presença nos playoffs de acesso.

Com a atualização após os jogos já disputados da 19ª rodada, Fortaleza (56,2%), Operário-PR (55,9%) e Juventude (55,2%) lideram as projeções para os playoffs. O Vila Nova aparece logo atrás, com 48,9%, enquanto o Criciúma tem 32,9%, reflexo da alta chance de conquistar uma das vagas diretas.

Entre os pernambucanos, o Sport aparece com 21,1% de chances de disputar os playoffs, enquanto o Náutico viu sua probabilidade subir para 7,4% após voltar a vencer.

Probabilidades de classificação para os playoffs (Chance de Gol)

Fortaleza – 56,2%



Operário-PR – 55,9%



Juventude – 55,2%



Vila Nova – 48,9%



Novorizontino – 44,8%



Goiás – 33,0%



Criciúma – 32,9%



Sport – 21,1%



São Bernardo – 15,8%



Náutico – 7,4%



Atlético-GO – 8,2%



Ceará – 5,7%



CRB – 4,4%



Athletic Club – 3,2%



Londrina – 3,9%



Botafogo-SP – 1,8%



Avaí – 1,1%



Cuiabá – 0,3%



Ponte Preta – 0,0%



América-MG – 0,0%

Classificação atual da Série B

Criciúma – 39 pontos – 19 jogos – 11 vitórias – 6 empates – 2 derrotas

Operário-PR – 35 pontos – 19 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 4 derrotas

Vila Nova – 34 pontos – 19 jogos – 10 vitórias – 4 empates – 5 derrotas

Juventude – 32 pontos – 18 jogos – 9 vitórias – 5 empates – 4 derrotas*

Fortaleza – 31 pontos – 19 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 6 derrotas

Novorizontino – 30 pontos – 19 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 5 derrotas

Goiás – 29 pontos – 19 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 6 derrotas

Sport – 28 pontos – 19 jogos – 6 vitórias – 10 empates – 3 derrotas

São Bernardo – 27 pontos – 18 jogos – 7 vitórias – 6 empates – 5 derrotas*

CRB – 26 pontos – 19 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 7 derrotas

Atlético-GO – 25 pontos – 18 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 5 derrotas*

Náutico – 24 pontos – 19 jogos – 7 vitórias – 3 empates – 9 derrotas

Cuiabá – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas*

Athletic Club – 24 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 9 empates – 4 derrotas*

Botafogo-SP – 21 pontos – 18 jogos – 5 vitórias – 6 empates – 7 derrotas*

Londrina – 20 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 9 derrotas

Avaí – 20 pontos – 19 jogos – 5 vitórias – 5 empates – 9 derrotas

Ceará – 19 pontos – 19 jogos – 4 vitórias – 7 empates – 8 derrotas

Ponte Preta – 8 pontos – 19 jogos – 2 vitórias – 2 empates – 15 derrotas

América-MG – 8 pontos – 19 jogos – 1 vitória – 5 empates – 13 derrotas



*Ainda possuem jogo a disputar na 19ª rodada.

Verde escuro: Acesso à Série A



Verde: Playoffs de acesso



Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Resultados da 19ª rodada

Novorizontino 0 x 1 Criciúma



Avaí 2 x 1 América-MG



Vila Nova 2 x 1 Fortaleza



Operário-PR 3 x 2 Ponte Preta



Ceará 0 x 1 CRB



Goiás 1 x 1 Sport



Náutico 2 x 1 Londrina



Athletic Club x São Bernardo – quinta-feira (23), às 19h30



Cuiabá x Atlético-GO – quinta-feira (23), às 20h30



Botafogo-SP x Juventude – quinta-feira (23), às 21h30

Próximos jogos da 20ª rodada

Domingo (26/07)

São Bernardo x Ceará – 16h



Criciúma x Náutico – 16h



América-MG x Goiás – 18h30



Londrina x Novorizontino – 18h30

Segunda-feira (27/07)

Atlético-GO x Operário-PR – 19h30

Sport x Cuiabá – 19h30



CRB x Vila Nova – 19h30

Terça-feira (28/07)

Ponte Preta x Athletic Club – 19h30



Juventude x Avaí – 19h30



Fortaleza x Botafogo-SP – 21h35

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