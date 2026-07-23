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Botafogo x Vitória ao vivo pela Série A: onde assistir, horário e situação das equipes

As Equipes chegam empatadas em pontos e fazem confronto direto de olho na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, confira

Por Maju Siqueira Publicado em 23/07/2026 às 14:43 | Atualizado em 23/07/2026 às 14:54
Botafogo x Vitória pela Série A
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O Botafogo enfrenta o Vitória nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Momento das equipes

O Botafogo ocupa a 10ª colocação, com 25 pontos, e chega embalado pela vitória sobre o Santos na última rodada. Jogando em casa, o Alvinegro busca mais três pontos para seguir na disputa pelas primeiras posições da tabela.

O Vitória também soma 25 pontos e aparece na 12ª posição, vindo de uma importante vitória sobre o Vasco. A equipe baiana tenta manter o bom momento para se aproximar ainda mais do pelotão de cima do Brasileirão.

Apesar de estarem no meio da tabela, os dois clubes vivem situação semelhante: ambos estão a cinco pontos da zona de rebaixamento e a sete pontos do G-4, o que torna o confronto importante tanto para afastar qualquer risco quanto para seguir sonhando com uma vaga nas competições continentais.

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Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

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  • CazéTV

Ficha da partida

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A
  • Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: Quinta-feira
  • Horário: 19h30 (de Brasília)

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