Botafogo x Vitória ao vivo pela Série A: onde assistir, horário e situação das equipes
As Equipes chegam empatadas em pontos e fazem confronto direto de olho na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, confira
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Botafogo enfrenta o Vitória nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Momento das equipes
O Botafogo ocupa a 10ª colocação, com 25 pontos, e chega embalado pela vitória sobre o Santos na última rodada. Jogando em casa, o Alvinegro busca mais três pontos para seguir na disputa pelas primeiras posições da tabela.
O Vitória também soma 25 pontos e aparece na 12ª posição, vindo de uma importante vitória sobre o Vasco. A equipe baiana tenta manter o bom momento para se aproximar ainda mais do pelotão de cima do Brasileirão.
Apesar de estarem no meio da tabela, os dois clubes vivem situação semelhante: ambos estão a cinco pontos da zona de rebaixamento e a sete pontos do G-4, o que torna o confronto importante tanto para afastar qualquer risco quanto para seguir sonhando com uma vaga nas competições continentais.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo em:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- CazéTV
Ficha da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A
- Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
- Data: Quinta-feira
- Horário: 19h30 (de Brasília)